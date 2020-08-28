Волонтер Юсупова перевела 30 тыс. грн трем курсанткам, которых сбил пьяный майор Холодный. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
Волонтер Наталья Юсупова, которая опекается раненными и больными украинскими воинами, перевела 30 тысяч гривен курсанткам, которые пострадали на территории военного колледжа из-за пьяного офицера.
Об этом она сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Седьмой год войны, тысячи раненых, много видела, но бывают ситуации, когда просто наступает шоковое состояние. Сегодня забегаю к раненым в палату, а там лежат молодые девушки. На днях произошла жуткая авария, когда пьяный майор наехал на трёх девушек военнослужащих. В результате двоим девочкам ампутировали по одной ноге, у третьей раздроблены кости ног. Двоим по 23 года, старшей 24. Ужас ужасный. У одной из них вторая нога под вопросом, спасают.. В реанимации лежит боец в очень тяжёлом состоянии, врачи ведут борьбу за его жизнь. В травме остались бойцы с тяжелыми ранениями, у них постоянные операции и перевязки. В гематологии воины борются с онкологией. Сегодня много расходов. Трём девочкам перевела 30 тыс. грн, каждой по 10 тыс., 7 тыс. перевела воину спецназа в лор институт, 7,5 тыс. перевела воину с онкологией на лекарство, 5 тыс. перевела матери тяжелого бойца, который в реанимации, она рядом с ним, 12 тыс. перевела на починку боевой машины в подразделение, ещё нужно будет оплатить дорогое лекарство бойцу. Итого 61 тыс. грн за день. Денег много уходит, это не считая необходимого в холодильники. Очень тяжело смотреть на людей в палатах, здоровье не купишь. Спасибо всем, кто небезразличен и помогает. Все отчеты есть у меня на странице. Карты для помощи 5358 3853 2000 2464 или 5375 4141 0204 7676 Монобанк", - написала Юсупова.
Напомним, 25 августа на территории военного колледжа в Киеве на улице Зоологической нетрезвый майор совершил наезд на трех девушек-курсанток, которые приехали в заведение за формой .Двум пострадавшим курсанткам ампутировали по ноге еще одну - прооперировали, у нее сломаны обе ноги.
26 августа Шевченковский районный суд Киева отправил майора медицинской службы Владимира Холодного под стражу.
Пожалуйста, подождите...
Настала пора, коли кожен із нас
Постав перед вибором часу:
До влади прийшли бандюки й брехуни,
Наперсточники й свинопаси.
Здолали державу і склали до ніг,
П'ючи нашу кров як вампіри,
А їхній пахан, ледь прибитий яйцем,
Веде нас до прірви.
Бандитом він був і бандитом зоставсь
Тепер уже вищого класу.
Бо вже не шапки, а мільйони краде -
Убий підараса.
За те що Вкраїну продав ворогам
І заповіти Тараса,
Привів табачню і московських попів -
Убий підараса.
Табачніки правлять свій відьомський бал,
Зійшла, мов зоря, їхня раса.
Ми знову раби й малороси-хохли -
Убий підараса.
Тебе не забуде Вкраїна коли,
Шахтарю з Донбасу,
Ти візьмеш у руки сталеве кайло
І вб'єш підараса.
Нема в нас святішої більше мети
Чи іншого спасу!
У бога прощення піди попроси
І вбий підараса.
Коли на тарілочці нас подадуть
Кремлю, що вже плямкає ласо,
То буде запізно, повстань і убий!
Убий підараса!
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(с) Юрко Винничук