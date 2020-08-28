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Волонтер Юсупова перевела 30 тыс. грн трем курсанткам, которых сбил пьяный майор Холодный. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Волонтер Наталья Юсупова, которая опекается раненными и больными украинскими воинами, перевела 30 тысяч гривен курсанткам, которые пострадали на территории военного колледжа из-за пьяного офицера.

Об этом она сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Седьмой год войны, тысячи раненых, много видела, но бывают ситуации, когда просто наступает шоковое состояние. Сегодня забегаю к раненым в палату, а там лежат молодые девушки. На днях произошла жуткая авария, когда пьяный майор наехал на трёх девушек военнослужащих. В результате двоим девочкам ампутировали по одной ноге, у третьей раздроблены кости ног. Двоим по 23 года, старшей 24. Ужас ужасный. У одной из них вторая нога под вопросом, спасают.. В реанимации лежит боец в очень тяжёлом состоянии, врачи ведут борьбу за его жизнь. В травме остались бойцы с тяжелыми ранениями, у них постоянные операции и перевязки. В гематологии воины борются с онкологией. Сегодня много расходов. Трём девочкам перевела 30 тыс. грн, каждой по 10 тыс., 7 тыс. перевела воину спецназа в лор институт, 7,5 тыс. перевела воину с онкологией на лекарство, 5 тыс. перевела матери тяжелого бойца, который в реанимации, она рядом с ним, 12 тыс. перевела на починку боевой машины в подразделение, ещё нужно будет оплатить дорогое лекарство бойцу. Итого 61 тыс. грн за день. Денег много уходит, это не считая необходимого в холодильники. Очень тяжело смотреть на людей в палатах, здоровье не купишь. Спасибо всем, кто небезразличен и помогает. Все отчеты есть у меня на странице. Карты для помощи 5358 3853 2000 2464 или 5375 4141 0204 7676 Монобанк", - написала Юсупова.

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Волонтер Юсупова перевела 30 тыс. грн трем курсанткам, которых сбил пьяный майор Холодный 01
Волонтер Юсупова перевела 30 тыс. грн трем курсанткам, которых сбил пьяный майор Холодный 02
Волонтер Юсупова перевела 30 тыс. грн трем курсанткам, которых сбил пьяный майор Холодный 03

Напомним, 25 августа на территории военного колледжа в Киеве на улице Зоологической нетрезвый майор совершил наезд на трех девушек-курсанток, которые приехали в заведение за формой .Двум пострадавшим курсанткам ампутировали по ноге еще одну - прооперировали, у нее сломаны обе ноги.

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26 августа Шевченковский районный суд Киева отправил майора медицинской службы Владимира Холодного под стражу.

Волонтер Юсупова перевела 30 тыс. грн трем курсанткам, которых сбил пьяный майор Холодный 04
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Топ комментарии
+16
Да. Это оно запретило.
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28.08.2020 18:15
+11
Это ее Хомчак запретил пускать в военные госпитали?
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28.08.2020 18:02
+7
Волонтер Юсупова перевела 30 тыс. грн трем курсанткам, которых сбил пьяный майор Холодный - Цензор.НЕТ 4076
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28.08.2020 18:14
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Это ее Хомчак запретил пускать в военные госпитали?
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28.08.2020 18:02 Ответить
Да. Это оно запретило.
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28.08.2020 18:15 Ответить
Так.
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28.08.2020 18:49 Ответить
45 миллионов украинцев арестовать,один миллион оставить Виктору Медвежчуку и Вадиму Рабиновичу для размножения кремлевского коронавирусного БЫДЛА.... Волонтер Юсупова перевела 30 тыс. грн трем курсанткам, которых сбил пьяный майор Холодный - Цензор.НЕТ 5103 Волонтер Юсупова перевела 30 тыс. грн трем курсанткам, которых сбил пьяный майор Холодный - Цензор.НЕТ 5103
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28.08.2020 18:08 Ответить
Senator S 01a656ec Яке відношення ваш коментар,має до цієї теми?
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28.08.2020 18:15 Ответить
В Сенатора коменти майже ніколи не мають ніякого стосунку до теми. Пора вже звикнути.
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28.08.2020 18:58 Ответить
Harib Da Та в такій темі краще взагалі не писати.
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28.08.2020 19:01 Ответить
Погоджуюсь.
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28.08.2020 19:09 Ответить
То і не пишіть.
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28.08.2020 19:45 Ответить
Питання до вас - Хомчак патріот? А Муженко?
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28.08.2020 21:13 Ответить
Serh Makhauri Хомчак ні.
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28.08.2020 21:16 Ответить
Волонтер Юсупова перевела 30 тыс. грн трем курсанткам, которых сбил пьяный майор Холодный - Цензор.НЕТ 4076
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28.08.2020 18:14 Ответить
А що переказали ви товстоморді олігархи????????????? Волонтерка Юсупова переказала 30 тис. грн трьом курсанткам, яких збив п'яний майор Холодний - Цензор.НЕТ 7934
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28.08.2020 18:26 Ответить
Убий підараса

Настала пора, коли кожен із нас
Постав перед вибором часу:
До влади прийшли бандюки й брехуни,
Наперсточники й свинопаси.
Здолали державу і склали до ніг,
П'ючи нашу кров як вампіри,
А їхній пахан, ледь прибитий яйцем,
Веде нас до прірви.
Бандитом він був і бандитом зоставсь
Тепер уже вищого класу.
Бо вже не шапки, а мільйони краде -
Убий підараса.
За те що Вкраїну продав ворогам
І заповіти Тараса,
Привів табачню і московських попів -
Убий підараса.
Табачніки правлять свій відьомський бал,
Зійшла, мов зоря, їхня раса.
Ми знову раби й малороси-хохли -
Убий підараса.
Тебе не забуде Вкраїна коли,
Шахтарю з Донбасу,
Ти візьмеш у руки сталеве кайло
І вб'єш підараса.
Нема в нас святішої більше мети
Чи іншого спасу!
У бога прощення піди попроси
І вбий підараса.
Коли на тарілочці нас подадуть
Кремлю, що вже плямкає ласо,
То буде запізно, повстань і убий!
Убий підараса!
.
(с) Юрко Винничук
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28.08.2020 19:08 Ответить
Моя пошана Наталії Юсуповій- у неї золоте серце.
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28.08.2020 21:00 Ответить
 
 