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Память павших за Украину почтили на Михайловской площади. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

У Стены Памяти на Михайловской площади почтили память воинов, отдавших свою жизнь ради защиты Украины от агрессора.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Память павших за Украину почтили на Михайловской площади 01
Память павших за Украину почтили на Михайловской площади 02
Память павших за Украину почтили на Михайловской площади 03
Память павших за Украину почтили на Михайловской площади 04
Память павших за Украину почтили на Михайловской площади 05
Память павших за Украину почтили на Михайловской площади 06
Память павших за Украину почтили на Михайловской площади 07
Память павших за Украину почтили на Михайловской площади 08
Память павших за Украину почтили на Михайловской площади 09
Память павших за Украину почтили на Михайловской площади 10
Память павших за Украину почтили на Михайловской площади 11
Память павших за Украину почтили на Михайловской площади 12

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+18
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ. Память павших за Украину почтили на Михайловской площади - Цензор.НЕТ 3336
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28.08.2020 19:41
+16
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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28.08.2020 19:39
+15
Слава Україні!
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28.08.2020 19:38
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Слава Україні!
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28.08.2020 19:38 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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28.08.2020 19:39 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ. Память павших за Украину почтили на Михайловской площади - Цензор.НЕТ 3336
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28.08.2020 19:41 Ответить
Сльози навертаються.
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28.08.2020 19:42 Ответить
Пам'ять полеглих за Україну вшанували на Михайлівській площі - Цензор.НЕТ 9194
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28.08.2020 20:24 Ответить
А германию уже пробачила за 9 млн. погибших украинцев?
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28.08.2020 21:42 Ответить
". Германия" в брати укрвїнцям не набивалась, тримаючи ніж за пазухою
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28.08.2020 21:55 Ответить
Так ты простила немцам 9 млн. убитых украинцев?
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28.08.2020 23:50 Ответить
Пам'ять полеглих за Україну вшанували на Михайлівській площі - Цензор.НЕТ 6505
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28.08.2020 20:28 Ответить
Слава Героям!
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28.08.2020 21:41 Ответить
Кацапський мордор , ніколи тобі не забуду , ніколи не пробачу
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28.08.2020 21:57 Ответить
а про це вже ніхто не згадує ?

Ротація «кіборгів» в ДАП за домовленістю з бойовиками і під їх наглядом
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28.08.2020 22:06 Ответить
Пам'ять полеглих за Україну вшанували на Михайлівській площі - Цензор.НЕТ 4708
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28.08.2020 22:16 Ответить
Пам'ять полеглих за Україну вшанували на Михайлівській площі - Цензор.НЕТ 5424
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29.08.2020 01:09 Ответить
Їх вбили рашка, не НАТО... Думай-те.
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29.08.2020 07:57 Ответить
В День Незалежності всі керманичі країн особисто віддають шану полеглим за країну Героям! Окрім нашого...как мне надоели ети военние....
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29.08.2020 09:04 Ответить
 
 