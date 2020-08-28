Память павших за Украину почтили на Михайловской площади. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
У Стены Памяти на Михайловской площади почтили память воинов, отдавших свою жизнь ради защиты Украины от агрессора.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
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