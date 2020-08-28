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Тяжелое наследие режима Порошенко, дизайн большого герба, черный пояс для Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Тяжелое наследие режима Порошенко, дизайн большого герба, черный пояс для Президента. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Пудрик - це ти?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назначение главы Одесской таможни Пудрика: Посмеет ли ОП ответить на обвинения Саакашвили?

Тяжелое наследие режима Порошенко, дизайн большого герба, черный пояс для Президента. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Тяжелое наследие режима Порошенко

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Лерос заявил о массовом назначении на таможню людей Калетника: "Такое бл#дство со смотрящими уже везде, ниточки ведут в ОП"

Тяжелое наследие режима Порошенко, дизайн большого герба, черный пояс для Президента. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Лучше уж в Грузию...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили заявил о возвращении в Грузию: Теперь я знаю, как лучше служить нашей стране. ВИДЕО

Тяжелое наследие режима Порошенко, дизайн большого герба, черный пояс для Президента. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Офис Президента представляет...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада поручила Кабмину провести конкурс на эскиз большого Государственного Герба

Тяжелое наследие режима Порошенко, дизайн большого герба, черный пояс для Президента. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

..а в автобусе ехали борцы за мир

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецслужбы должны отреагировать на создание в Украине парамилитарной организации Кивы, – Билецкий

Тяжелое наследие режима Порошенко, дизайн большого герба, черный пояс для Президента. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

... и докУмент есть!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский получил диплом мастера карате первого дана и именной черный пояс, - ОП. ФОТОрепортаж

Тяжелое наследие режима Порошенко, дизайн большого герба, черный пояс для Президента. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Наконец-то

Тяжелое наследие режима Порошенко, дизайн большого герба, черный пояс для Президента. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Шах и мат

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для меня очень важно, чтобы после президентства я мог спокойно ходить по улицам не только Киева, но и Украины, - Зеленский

Тяжелое наследие режима Порошенко, дизайн большого герба, черный пояс для Президента. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Сила Незалежності

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Топ комментарии
+112
Тяжелое наследие режима Порошенко, дизайн большого герба, черный пояс для Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1656
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28.08.2020 22:03
+103
Тяжелое наследие режима Порошенко, дизайн большого герба, черный пояс для Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2400
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28.08.2020 22:03
+85
Тяжелое наследие режима Порошенко, дизайн большого герба, черный пояс для Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1538
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28.08.2020 22:00
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Страница 2 из 2
Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 677
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28.08.2020 23:31 Ответить
цирк дурдома
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28.08.2020 23:37 Ответить
Дураку все прощается или правило три Д "Дай Дураку Дорогу" никто не отменял. Если и дальше закрывать глаза на проделки дурака, он и страну про@рет ради прикола. Поздно будет когда Украина станет разворованной под ноль рюсським миром, а украинцы нищим и голодным зверьем пожирающим своих детей как это было при рюськом мире в 1933 году.
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28.08.2020 23:40 Ответить
Черный пояс шмаркли - шедевр!
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28.08.2020 23:56 Ответить
Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9915
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29.08.2020 00:08 Ответить
А треуголка где?!!!
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29.08.2020 12:18 Ответить
Ушки зайки ему теперь пойдут.
Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6969
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29.08.2020 13:18 Ответить
в попе.
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29.08.2020 18:34 Ответить
Понятно. Она лежит в ОПе хидранта.
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30.08.2020 09:35 Ответить
Виявився хлопець розумніший ніж "проффесіонали",а лемент стоїть що від "патріотів ", що від кацапів.
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29.08.2020 00:28 Ответить
Зєлю геть. Пєцю на нари. Достркові.
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29.08.2020 00:43 Ответить
Угу....... а что так скромно? Надо было дописать - Юлю на царство. Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6736
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29.08.2020 04:00 Ответить
Юля не пройде. Люди, що думають телевізором, за Юлю не проголосують. Пєці теж нічого не світить. Треба хтось такий, як Зеркаль Олена. Узгоджений кандидат
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29.08.2020 08:55 Ответить
В принципе, неплохой вариант. Вопрос - насколько это ей самой нужно. Знает же прекрасно, что обгадят в итоге.
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29.08.2020 11:32 Ответить
Це потрібно Івану. Йому потрібна нова молода богиня замість старої клячі.
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29.08.2020 11:43 Ответить
Стара шкапа начебто у важкому стані з ковідом - тож Іван заздалегідь подбав про нову богиню "на случай прискорбного известия".
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29.08.2020 12:14 Ответить
Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 53
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29.08.2020 12:26 Ответить
Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9195
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30.08.2020 17:45 Ответить
...пецю на нари..а самим під Іркутськ на розпиловку лісу,де вже китайці живуть( по "проекту Медвєдєва-Зюганова")...
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29.08.2020 08:38 Ответить
Думаєш Пєця на Мальдівах заплаче за твоєю гіркою долею? Ну вір, вір...
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29.08.2020 08:57 Ответить
Твоя старуха уже на свалке истории.Олена Зеркаль не плохой вариант,-
но ее не пропустят на выборы.
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29.08.2020 09:35 Ответить
Моїй "старій", як ти кажеш, нема і 60ти. А твій молодий російський шпигун Порошенко виглядає її старішим втричі, хоч і суттєво молодший по роках. Бо запустив здоров'я, збухавсь, не слідкує за собою.
А справа президентства Зєркаль у наших руках(якщо ці руки не продажні)
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29.08.2020 09:55 Ответить
Ну как бы Петю таким сделали общими трудами за последние оды. Его не узнать в сравнении с 2014 годом. А внешность Юли - это заслуга хирургов. Достаточно посмотреть как она выглядела только после выхода из заключения и вопросы отпадут сами по себе.
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29.08.2020 11:35 Ответить
"Эксонат на лабутенах".........
Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4397
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29.08.2020 13:27 Ответить
Экспонат
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29.08.2020 13:31 Ответить
Люля ще жива, а ви собі вже іншу ікону знайшли? Як вам не соромно?
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29.08.2020 11:40 Ответить
Постраждалий Ківа, чорний пояс та "пройтися як Порох" - в голосяндру Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3092
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29.08.2020 02:59 Ответить
Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5998
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29.08.2020 06:46 Ответить
ну тебе это никак не угрожало при полном отсутствии у тебя сознания .. все что ты способен осилить это фугу членом на рояле отсюда и твой выбор
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29.08.2020 07:17 Ответить
У тебя мозги отсутствуют,как и у твоих овец.
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29.08.2020 09:30 Ответить
ВЫ НЕ ЦАРИ, ВЫ ЗАЙЦЫ, КАК И Я!
Сергей Ирза
Трусливый заяц стал Царём зверей,
Сход порешил: «Пусть будет нынче этот!»
Он говорил: «Не ради я друзей,
Я ради всех! - Таков мой главный метод!»
«Я ради всех, от мухи до слона,
Здесь все цари, от жабы до верблюда,
Вы для меня великая страна,
Вас защищать, мне честь, я жив покуда!»
«Вас защищать… - два пальца обос@ать»,
И подпилил клыки зубастым, когти…
«Какой нам смысл с соседом воевать?
Их Царь сильней, готовьтесь просто сдохти!»
«Вы не цари, вы зайцы, как и я!»
05.12.2019
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29.08.2020 07:19 Ответить
....ходить по улицам Киева і что б мне никто в шицо не плюнул.... Не стримаюсь!
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29.08.2020 08:32 Ответить
Не ви один. Наплюють стільки, що Кримський канал наповниться. Це ж тільки за рік скільки "слини" зібралося.
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29.08.2020 09:29 Ответить
Втоплять.
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29.08.2020 12:22 Ответить
Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4877
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29.08.2020 09:16 Ответить
Чей "туфля"? Юли или Ленки?
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29.08.2020 09:32 Ответить
Маринки
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29.08.2020 10:30 Ответить
Зе.
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29.08.2020 12:23 Ответить
Хто такий Порошенко, хто такий Зеленський? Це, два дрібних поца епохи Арсена Авакова.
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29.08.2020 09:49 Ответить
пока народ стебается над своими правящими 3.14дарами, он не победим Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6855
всем спасибо, посмеялся от души Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6855 !!!!
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29.08.2020 12:30 Ответить
Но нельзя же постоянно только стебаться...
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29.08.2020 19:54 Ответить
Если б народ еще прекращал стебаться хотя бы раз в 4 года, жить в этой стране не было бы так грустно.
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01.09.2020 01:10 Ответить
Швондер з Шаріковим Булгакова завжди мають рацію...
Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8885
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29.08.2020 20:40 Ответить
ГАРНИЙ ОБЕРІГ ) -
Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9060
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29.08.2020 22:29 Ответить
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