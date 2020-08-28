Тяжелое наследие режима Порошенко, дизайн большого герба, черный пояс для Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Наконец-то
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Сила Незалежності
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но ее не пропустят на выборы.
А справа президентства Зєркаль у наших руках(якщо ці руки не продажні)
Сергей Ирза
Трусливый заяц стал Царём зверей,
Сход порешил: «Пусть будет нынче этот!»
Он говорил: «Не ради я друзей,
Я ради всех! - Таков мой главный метод!»
«Я ради всех, от мухи до слона,
Здесь все цари, от жабы до верблюда,
Вы для меня великая страна,
Вас защищать, мне честь, я жив покуда!»
«Вас защищать… - два пальца обос@ать»,
И подпилил клыки зубастым, когти…
«Какой нам смысл с соседом воевать?
Их Царь сильней, готовьтесь просто сдохти!»
«Вы не цари, вы зайцы, как и я!»
05.12.2019
всем спасибо, посмеялся от души !!!!