Памятник погибшим под Иловайском откроют завтра в Кривом Роге. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
В День памяти защитников Украины 29 августа в Кривом Роге откроют памятник военнослужащим и добровольцам, которые погибли во время Иловайской трагедии в 2014 году.
Об этом сообщил в Фейсбуке депутат Криворожского горсовета, глава Координационного совета ветеранов АТО Днепропетровщины Николай Колесник, информирует Цензор.НЕТ.
"Завтра, 29 августа, в 11.00 официальное открытие Иловайского памятника в Кривом Роге, который мы/я делали два года", - написал он.
"Приглашаю всех сознательных криворожан и гостей города на мероприятие, первый и пока единственный памятник погибшим и в адском коридоре, и в войне с РФ. Вечная память Героям! Честь!" - добавил Колесник.
Скульптор памятника - криворожский мастер Николай Гапон.
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Памятник увенчан двумя главными символами Иловайской трагедии - крестом и подсолнухами.
Напомним, в результате прямого российского вторжения во время боев за Иловайск погибло 368 украинских защитников, еще 18 считаются пропавшими без вести.
Пожалуйста, подождите...
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Сподіваймося, їхня жертва не була даремна і ми ще побачимо вільну від впливу Мордора Україну!
Сергей Ирза
Дебальцево захвачен, Иловайск…
Вон, потирают руки генералы,
Салютом встретят вновь «победный» май,
Лишь взять Донбасс, во что бы то ни стало!
Взять Мариуполь, Харьков и Херсон…
Одессу, Киев… Им Чернобыль нужен?
Кошмарный сон? Да нет, уже не сон,
Всё это явь, что сна гораздо хуже!
Всё это правда! Гитлер? Гитлер сдох!
Был клюв один, теперь клюёт двуглавый,
Часть Украины взять он всё же смог,
И что, герой? - Покрыт бесчестьем славы!
Дебальцево захвачен, Иловайск…
Вон, потирают руки генералы,
Салютом встретят вновь «победный» май,
Лишь взять Донбасс, во что бы то ни стало!
Им Чернобыль нужен?
23/02/2015
Направив "Беня" добробати,
Кацапу апямо тоді в лапи.
«Зугрес» хотів собі забрати
І мають про це люди знати.
У Іловайську хто бував,
Про ті події всі писали,
Та не за Путіна, який вбивав,
На Порошенко просто «гнали».
Багато знищив людожер,
Наших солдат в тім місті.
Назвали це тоді «котел»,
386 були «груз двісті».
Знову погрози для своїх,
Помститись Пороху їх мрії.
Насправді убивав там всіх -
Агресор і війська з Росії.
Сьогодні трус вже є герой,
Та ще й експерт великий.
А де ти був, смілий «ковбой»,
Як сюди ліз цей ворог лютий.
І ті, що більше всіх кричать,
Тоді не воювали.
Ховались під сукні дівчат,
Як «відкосити» добре знали.
А як, не був би тут кацап,
Пройшов би в Києві парад.
Не було б вбито там солдат,
Й пройшов би Бені «маскарад».
То ж, про Росію пам'ятай,
І не ганьби в цьому своїх,
Кацап вбивав - про це ти знай,
На них вся ця вина і гріх.
13.09.2019 р.
Анатолій Березенський
- УБЛЮДКИ , и АФЕРЮГИ КРОВАВЫЕ ! ------https://uploads.disquscdn.com/images/5e8173b95ce4c647b925a5fbfe03289129b25e9cab132928e1add76b2199d3e8.pnghttps://uploads.disquscdn.com/images/4db9b28cdd7edf822e7283800caaabe7ed338f447583e3e35143c3d408f9648a.jpghttps://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpghttps://uploads.disquscdn.com/images/515a9018df0d3d465a441bec3708bc6f1271fc7b6fa5cd77bed3740cfa368ecf.jpghttps://uploads.disquscdn.com/images/6c67415c524c844102216300b53765b1601af78add17a25e418a2f051c602b91.jpghttps://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpghttps://uploads.disquscdn.com/images/dacf9ed289ca55d3a5cf78e1f7b956b12cc00e1cdd1bd1da737fd847cf80886b.jpg
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