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Памятник погибшим под Иловайском откроют завтра в Кривом Роге. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

В День памяти защитников Украины 29 августа в Кривом Роге откроют памятник военнослужащим и добровольцам, которые погибли во время Иловайской трагедии в 2014 году.

Об этом сообщил в Фейсбуке депутат Криворожского горсовета, глава Координационного совета ветеранов АТО Днепропетровщины Николай Колесник, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра, 29 августа, в 11.00 официальное открытие Иловайского памятника в Кривом Роге, который мы/я делали два года", - написал он.

"Приглашаю всех сознательных криворожан и гостей города на мероприятие, первый и пока единственный памятник погибшим и в адском коридоре, и в войне с РФ. Вечная память Героям! Честь!" - добавил Колесник.

Скульптор памятника - криворожский мастер Николай Гапон.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: "Время не лечит". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Памятник увенчан двумя главными символами Иловайской трагедии - крестом и подсолнухами.

Напомним, в результате прямого российского вторжения во время боев за Иловайск погибло 368 украинских защитников, еще 18 считаются пропавшими без вести.


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Памятник погибшим под Иловайском откроют завтра в Кривом Роге 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+17
Всегда будет напоминать, что русские - это враги Украины и русский всегда вставит нож в спину.
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28.08.2020 23:29
+9
Дніпро... сьогодні
Памятник погибшим под Иловайском откроют завтра в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 74

.
Памятник погибшим под Иловайском откроют завтра в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 6499

.
Памятник погибшим под Иловайском откроют завтра в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 8033

.
Памятник погибшим под Иловайском откроют завтра в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 3923

.
показать весь комментарий
28.08.2020 23:29
+9
Царство Небесне Героям!
Сподіваймося, їхня жертва не була даремна і ми ще побачимо вільну від впливу Мордора Україну!
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29.08.2020 00:07
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Хватит врать то, Порох во всем у вас сук продажных виноват, ни слова ты гнида не сказал про кацапов которые нарушили договоренность и расстреляли ребят. Мышебратья?
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29.08.2020 07:39 Ответить
Так може ти троляка москальська ще і Сталіна з Тимошенком виправдаєш, які в 1941-1942 р.р. влаштували Київський і Харківський казани, ну бо вони ж не винні у тому що бездумно посилали людей на смерть, то все німці, які напали. Так і тут, весь липень чули від Мальдівського Бариги, що Путін нападе, а як напав, для Бариги, це які для Сталіна в 1941 це стало "несподіванкою".
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29.08.2020 15:15 Ответить
Сталин за пять лет закончил войну с Германией, закончил в Берлине. А сколько вы плеснявые будете скулить и прятаться от обстрелов, чмошники зеленожопые, зачем вам армия, сдайтесь и не воняйте.
показать весь комментарий
29.08.2020 16:11 Ответить
Дніпро... сьогодні
Памятник погибшим под Иловайском откроют завтра в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 74

.
Памятник погибшим под Иловайском откроют завтра в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 6499

.
Памятник погибшим под Иловайском откроют завтра в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 8033

.
Памятник погибшим под Иловайском откроют завтра в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 3923

.
показать весь комментарий
28.08.2020 23:29 Ответить
Всегда будет напоминать, что русские - это враги Украины и русский всегда вставит нож в спину.
показать весь комментарий
28.08.2020 23:29 Ответить
Заметьте, памятник и тот толерастен, нигде нет намёка про предательство и вероломность московитов, просто крест. И тут на ветках половина подвывает, что это Порох с Муженко, а не кацапы.
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29.08.2020 07:42 Ответить
Те кто думает что виноваты в Илловайской трагедии(одичалые называют КОТЕЛ) Любой из граждан Украины, ошибаются, у военных преступлений нету срока давности, каждый ответит, как и те 1300 мертвых ихтамнетом в этой операции
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29.08.2020 00:02 Ответить
Царство Небесне Героям!
Сподіваймося, їхня жертва не була даремна і ми ще побачимо вільну від впливу Мордора Україну!
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29.08.2020 00:07 Ответить
В военном плане они отвлекли на себя все силы московитов, это позволило удержать Мариуполь и Херсон.
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29.08.2020 07:44 Ответить
Спасибо талантливому мастеру-патриоту Николаю Гапону: достойный памятник достойным сынам Отечества, павшим при исполнении высокого долга.
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29.08.2020 00:26 Ответить
Мне вообще не нравится. Особенно подсолнухи как из фильма ужасов.
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29.08.2020 00:46 Ответить
Там и был ужас. Не фильм.
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29.08.2020 03:11 Ответить
уважаемый Сергей, в ситуации с созданием памятников и мемориалов часто возникает несовпадение представлений о должном образе у людей и у скульптора-художника. Немало фронтовиков 1-ой мировой войны были не согласны с внешним видом монумента их боевым товарищам, погибшим под Верденом. А позднее люди прочувствовали и увидели монумент другим взглядом и приняли его.
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29.08.2020 03:20 Ответить
ДЕБАЛЬЦЕВО ЗАХВАЧЕН
Сергей Ирза
Дебальцево захвачен, Иловайск…
Вон, потирают руки генералы,
Салютом встретят вновь «победный» май,
Лишь взять Донбасс, во что бы то ни стало!
Взять Мариуполь, Харьков и Херсон…
Одессу, Киев… Им Чернобыль нужен?
Кошмарный сон? Да нет, уже не сон,
Всё это явь, что сна гораздо хуже!
Всё это правда! Гитлер? Гитлер сдох!
Был клюв один, теперь клюёт двуглавый,
Часть Украины взять он всё же смог,
И что, герой? - Покрыт бесчестьем славы!
Дебальцево захвачен, Иловайск…
Вон, потирают руки генералы,
Салютом встретят вновь «победный» май,
Лишь взять Донбасс, во что бы то ни стало!
Им Чернобыль нужен?
23/02/2015
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29.08.2020 07:25 Ответить
ПРО ІЛОВАЙСЬКИЙ КОТЕЛ
Направив "Беня" добробати,
Кацапу апямо тоді в лапи.
«Зугрес» хотів собі забрати
І мають про це люди знати.
У Іловайську хто бував,
Про ті події всі писали,
Та не за Путіна, який вбивав,
На Порошенко просто «гнали».
Багато знищив людожер,
Наших солдат в тім місті.
Назвали це тоді «котел»,
386 були «груз двісті».
Знову погрози для своїх,
Помститись Пороху їх мрії.
Насправді убивав там всіх -
Агресор і війська з Росії.
Сьогодні трус вже є герой,
Та ще й експерт великий.
А де ти був, смілий «ковбой»,
Як сюди ліз цей ворог лютий.
І ті, що більше всіх кричать,
Тоді не воювали.
Ховались під сукні дівчат,
Як «відкосити» добре знали.
А як, не був би тут кацап,
Пройшов би в Києві парад.
Не було б вбито там солдат,
Й пройшов би Бені «маскарад».
То ж, про Росію пам'ятай,
І не ганьби в цьому своїх,
Кацап вбивав - про це ти знай,
На них вся ця вина і гріх.
13.09.2019 р.
Анатолій Березенський
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29.08.2020 10:46 Ответить
памятник погибшим под Илловайском нужно открывать в Илловайске.
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29.08.2020 09:15 Ответить
придет время... и там будет памятник... обязательно!
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29.08.2020 10:44 Ответить
Это не памятник, а скорее памятный знак....
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29.08.2020 09:52 Ответить
А до чого тут Кривий Ріг?
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29.08.2020 10:02 Ответить
там тоже есть погибшие в той "мясорубке"
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29.08.2020 10:43 Ответить
Такий пам*ятник має бути в кожному місті і селі і великими буквами написано "пряма агресія російських військ на суверенну Україну, де співвідношення було 1 до 18." У 18 разів москалів заїхало більше і вбивали наших захисників з великим задоволенням і ненавистю, а наші ще не могли вбивати "братів" бо їх вже життя вчили, що москалі брати.
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29.08.2020 10:40 Ответить
Слава і вічна Пам'ять загиблим.
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29.08.2020 11:53 Ответить
Слава і вічна Пам'ять загиблим.
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29.08.2020 11:54 Ответить
 
 