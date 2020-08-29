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Житомирщина (1315) история (1997) клад (19) монеты (143)

Клад из 32 монет времен Киевской Руси найден на Житомирщине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

В поселке Городница в Житомирской области ученые обнаружили 32 монеты времен Киевской Руси, которые датируются 1000−1019 годами.

Как передает Цензор.НЕТ, об открытии сообщил в своем блоге научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Александр Алферов.

"Это сокровище национального значения! Более 100 лет историки не знали подобных находок!", — подчеркнул Алферов.

Как рассказал исследователь, монеты нашли местные жители, которые поздно вечером 27 августа вышли на связь с сотрудниками Института истории Украины и согласились передать монеты государству.

На серебряных монетах, датируемых 1000−1019 годами, есть изображения Киевского князя, а на обратной стороне княжеский знак — трезубец у Владимира и двузуб у Святополка. Такие монеты чеканили из серебряных арабских монет — дирхемов.

"Нам необходимо обезопасить эту передачу, потому что она является прецедентом за все годы независимости. В то же время, монеты не должны потеряться "на калідорах", их надо передать в музей", — подчеркнул ученый.

Последний раз подобный клад в Украине находили более ста лет назад, во время строительных работ на Вознесенском спуске в Киеве в 1876 году. Тогда обнаружили 120 монет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Древние монеты найдены при посадке деревьев на Воздвиженке в Киеве. ФОТО

Клад из 32 монет времен Киевской Руси найден на Житомирщине 01
Клад из 32 монет времен Киевской Руси найден на Житомирщине 02
Клад из 32 монет времен Киевской Руси найден на Житомирщине 03
Клад из 32 монет времен Киевской Руси найден на Житомирщине 04

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+79
Клад из 32 монет времен Киевской Руси найден на Житомирщине - Цензор.НЕТ 888
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29.08.2020 01:04
+24
У кацапов бомбит неистово...
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29.08.2020 03:38
+20
Клад из 32 монет времен Киевской Руси найден на Житомирщине - Цензор.НЕТ 7987

Тому кацап нЄрвнічаЄт...
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29.08.2020 01:09
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Страница 4 из 4
История, это наука о том, каким должно было
быть прошлое. Любое совпадение с реальными историческими фактами является
чистой случайностью.
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29.08.2020 07:31 Ответить
Копателей с металлоискателями развелось немерено. Пора вводить лицензию или запрет на подобную деятельность. Черный рынок этих гробо-кладоискателей просто уже зашкаливает.
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29.08.2020 07:37 Ответить
анонимный каталог этих черных находок нужен...может уже и есть
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29.08.2020 07:48 Ответить
Сколько времени необходимо, чтобы они оказались в частной коллекции итальянского мафиози или нашего жлоба
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29.08.2020 07:42 Ответить
Полгода думаю достаточно
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29.08.2020 08:00 Ответить
мафиози они ни к чему. В Британский музей возьмут.
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29.08.2020 08:18 Ответить
Скорее кремлевский ((((
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29.08.2020 08:28 Ответить
Очередное подтверждение истинного герба нашей прародины Киевской Руси.. а что у Московии - герб стырили у Византии ( где Византия и где этот таежный мордовский угол), флаг стырили у голландцев ( царь " батюшка" Алексей Михайлович построил первый корабль на Волге, а флага то не было, вот ему и "приглянулся" флаг тех кто ему его построил, сами то они и тогда ничего не умели со своим "импортозамещением"), строительство государственного управления и структуру власти срисовали с Золотой орды ( а как были ее улусом так и остались, ментально), историю украли у Киева, идеи социализма - коммунизма у немцев стырили, атомное оружие у немцев и американцев слямзили, победу во второй мировой приписали единолично только себе ( даже без учета вклада бывших союзных республик не говоря уж о Западе).. Блин.. все ворованное ( даже моча в пробирках олимпийцев и то подложная).. "Антифашисты " липовые...
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29.08.2020 08:43 Ответить
атомное оружие дали американские ученые, чтобы был баланс сил в мире.
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29.08.2020 19:37 Ответить
Головне щоб Зеленський не додумався в знак любові до Росії відправити ці монети в Москву.
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29.08.2020 09:17 Ответить
в знак любові до Росії ???-чи мо до ліпєцької кондитерської ф-ки?)
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30.08.2020 01:08 Ответить
Нашли 32 из 33 библейских серебренников ?
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29.08.2020 09:22 Ответить
Доречі ті 33 срібняки іудіни були б сьогодні реліквією. Думаю, що якийсь з них досі сьогодні зберігся. Все колись відкриється
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29.08.2020 09:41 Ответить
Блин, не могли нормально сфоткать...
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29.08.2020 09:28 Ответить
Интересно где как его нашли?
Точные координаты можно не называть!
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29.08.2020 09:28 Ответить
Ипать , Владимир был бЕндеровцем. Не говорите об этом *****, а то снесет памятник хозяину: мокшей, эрзЕЙ, марЕЙ и муромы, князю Владимиру, на современной Мацькфе.
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29.08.2020 09:36 Ответить
Ой невчасно, невчасно цей клад найшли. Тут такий "шухєр" з Україною і Білоруссю намічається ...
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29.08.2020 09:53 Ответить
Реально выдающееся событие! Много добавляющие к Истории домонгольской Руси, от которой почти ничего не осталось. Надо сделать все, чтобы сохранить эти ценнейшие артефакты в Украине! Просто больно читать о судьбе украинских исторических ценностей, которые на 90% находятся во всяких Эрмитажах и прочих чухонских музеях.
Та и сейчас почти все ценные находки расходятся по частным коллекциям.
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29.08.2020 09:54 Ответить
А крепостное право Пётр 1 отменил в шестьдесят первом году, в честь полёта Гагарина в космос.
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29.08.2020 09:55 Ответить
Як розповів дослідник, монети знайшли місцеві жителі, які пізно ввечері 27 серпня вийшли на зв'язок із співробітниками Інституту історії України та погодилися передати монети державі.Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3216506
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29.08.2020 09:56 Ответить
Очень нужное дело. Будущее это продолжение прошлого. У Раши нет прошлого, значит не будет будущего.
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29.08.2020 10:08 Ответить
Для ценителей уродства
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29.08.2020 10:17 Ответить
Очень важная находка для Украинцев, так как очень остро стоит вопрос подтверждающий их национальную самостийность, потому что они постоянно живут, то под Литвой, то под
Польшей, то под Австрией, то под Россией, являясь очень ценной частью населения
этих стран.
И так, что мы имеем.
Найдены серебряные монеты, с портретами Киевских князей Владимира и Святополка. Поэтому монеты датируются 1000−1019 годами, к тому же на обратной стороне монет есть княжеские знаки - трезубец у Владимира и двузуб у Святополка. Так же мы знаем, что такие монеты чеканили из серебряных арабских монет - дирхемов. Теперь эти монеты станут историческим фундаментом Украинской нации.
Источник: https://censor.net.ua/p3216506
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29.08.2020 10:18 Ответить
а это Ирландия возле гор Корк Скарб із 32 монет часів Київської Русі знайдено на Житомирщині - Цензор.НЕТ 5194 Скарб із 32 монет часів Київської Русі знайдено на Житомирщині - Цензор.НЕТ 4169
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29.08.2020 10:35 Ответить
Вот! И в Ирландии Владимир со Святополком тоже жили! Роразительно, как они и их потомки только успевали везде побывать, города понастроить. Мокши, в их честь даже свои города называли. До сих пор сохранились например, Ярославль и Владимир.
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29.08.2020 10:43 Ответить
ну так викинги "контроллировали" практически всю европу...
не зря же днепр считается частью пути "из варяг в греки"
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29.08.2020 10:44 Ответить
ну то такое дело Скарб із 32 монет часів Київської Русі знайдено на Житомирщині - Цензор.НЕТ 7304 торговый путь а Святослав ну чисто имя викинга Скарб із 32 монет часів Київської Русі знайдено на Житомирщині - Цензор.НЕТ 7304
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29.08.2020 10:47 Ответить
ну святославу тризуб достался уже в энном поколении...а сначала ольгерд,хельга и т.д.
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29.08.2020 10:50 Ответить
Ольгерд - ВКЛ Хельга - Ольга Скарб із 32 монет часів Київської Русі знайдено на Житомирщині - Цензор.НЕТ 9487 там вобще вопросий если она если верить летописи от Ингвара старого больее известного нам Игоря С оным товарищем скоко лет шатали кровать дабы Святослава сострогать Скарб із 32 монет часів Київської Русі знайдено на Житомирщині - Цензор.НЕТ 7390
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29.08.2020 10:55 Ответить
Если расшифровать имя "Святослав", то получается "Святой славный". В переводе на древнескандинавский - "Хельги-Хререкр". В Киеве эти люди именовались "Олег" и "Рюрик"...
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29.08.2020 11:16 Ответить
Так он был Святослав Ингварссон, к слову.... Скарб із 32 монет часів Київської Русі знайдено на Житомирщині - Цензор.НЕТ 7076
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29.08.2020 16:52 Ответить
Свенальд Ингварссон, если быть точным
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29.08.2020 20:50 Ответить
Ну ведь имя князя Святослав и обозначение людей с оружием "викинг,варяг,и тд.-это всё условно !!!Ведь у многих народов если и была писменность,то и значение букв и слов было разное и со временем менялось!!!Кроме того народ любил давать своим предводителям прозвища,порой ругательные!!!Поэтому учёные.начавшие писать историю и брали для исторических персонажей имена покрасивше и удобно выговариваемые!
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29.08.2020 17:14 Ответить
скорее всего кто то из тамошних служил князьям из Киева Скарб із 32 монет часів Київської Русі знайдено на Житомирщині - Цензор.НЕТ 2042
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29.08.2020 10:49 Ответить
А дата заснування мацкви- 1147 рік. Уразумєлі,кацапи?
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29.08.2020 10:35 Ответить
и что москвабад стал великим княжеством только при Ваське слепом Скарб із 32 монет часів Київської Русі знайдено на Житомирщині - Цензор.НЕТ 8255 до этого стлицей считалси Владимир на клязме Скарб із 32 монет часів Київської Русі знайдено на Житомирщині - Цензор.НЕТ 5880
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29.08.2020 10:39 Ответить
Что за благоглупости?
1272 год - наиболее подтвержденная дата основания Москвы. И основателем города можно считать выдающегося государственного деятеля своего времени, хана Золотой Орды Менгу-Тимура.

http://timemislead.com/zanimatelnaya-istoriya/god-osnovaniya-moskvyi-1147-1156-1272#:~:text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%20%D0%B2%201238%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83,%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8B%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%83%2D%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0.
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29.08.2020 12:34 Ответить
Колись дуже давно у Іпатіївському літопису вичитав...
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29.08.2020 13:28 Ответить
А теперь смотри. До Екатерины 2 никто не знал Ипатьевского летописного свода, но знали десятки и сотни отдельных летописей. В 1809-1851 годах чудесным образом нашли Ипатьевский летописный свод (не летопись, а свод, т.е. компиляцию из других летописей), а летописи за это время оказались бесследно потерянными. Чтобы свод не сверили с оригиналами. Кстати, копии свода, найденные в нескольких местах, все датируются либо наобум, либо 1795-1796 годами. В любом случает до 1790-х годов никто об этом своде не слышал и не видел.
Вот тогда и появился 1147 год, чтобы хоть как-то прицепиться к Киевской Руси.
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29.08.2020 15:19 Ответить
Зачем Руси, цепляться за свой киевский период развития? 1147 год указан в Ипатьевской летописи. Запись говорит о
встрече в этом месте суздальского (на тот момент) князя Юрия
Владимировича со своим союзником Святославом Олеговичем ."Приди ко мне, брате, в Москов", - писал Юрий. Заметь, Долгорукий тогда был князем Суздальским, позже Киевским, где и погребен в церкви на Берестове
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29.08.2020 16:19 Ответить
Ну якщо вже дотримуватись офіціальної істоичної версії,то цей літопис був знайдений Карамзіним у 1809 році в бібліотеці російської академії наук,та датується 1420-ми роками.Та я,власне,не про це. Не так вже і важливо,коли ця грьобана мацква була заснована- в 1147 чи 1272 роках. От кацапи звіздять,що вони,тіпа ,старші брати.Так я їм хочу сказати,що коли київсбкі князі вже чеканили свою монету, то на місці мацкви ще жаби квакали. Ну якось так...
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29.08.2020 16:38 Ответить
Ипатьевская летопись переписана в первой половине 15 века, тогда по вашей версии ее и компилировали, но только зачем это нужно было ипатьевским монахам делать, если она включает в себя т. н. Галицко-Волынскую летопись с 1200 по 1291 гг., детализирующую и прославляющую историю совсем не Москвы. Это важный источник для истории Руси-Украины, хотя да, редакторы летописных сводов редактировали их в угоду определенным светским правителям, так что любую информацию из определенной летописи нужно сверять с другими, если есть такая возможность, чтобы приблизиться к истине.
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29.08.2020 19:39 Ответить
Фокус в том, что до конца 19 века историки (например, Лызлов, автор "Скифской истории") не знали летописных сводов, но упоминали множество летописей. При Екатерине летописи исчезли, зато были найдены и введены в оборот летописные своды. Татищев видел и то, и то и очень удивлялся тексту сводов - он часто противоречил летописям. А Галицко-Волынскую летопись с 1200 по 1291 гг. могли включить для обоснования захвата Россией и этих земель..
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29.08.2020 19:52 Ответить
Ипатьевская летопись сохранилась, существует сейчас физически, и в том состоянии, когда ее написали/переписали, поддается научной датировке и анализу на предмет позднейших возможных внесенных в нее правок, не стоит в ее существовании искать козни московитов, фальсифицировать и перелицовывать историю они приучились независимо от наличия источников и их логического правдоподобия, поэтому делали, и могут это делать, не ссылаясь на летописи. Вас кто-то дезинформировал, историю московитов пытались написать приглашенные немцы, работая в 18 веке с летописями, Татищев в 18 веке с ними работал, да и Карамзин в начале 19 века, оригинали многих летописей 14-17 веков, начиная с Лаврентьевской, сохранились, их анализировали и может в будущем будут еще анализировать научные критики, если когда-то мракобесие в Московщине прекратится, но для этого она должна стать цивилизованным государством, что будет очень нескоро.
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29.08.2020 20:24 Ответить
Не плутац заснування города Москви київським князем і утворення князівства Московського за татар
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29.08.2020 19:16 Ответить
Жителям уникального села на юге Одесской области предлагают высказаться за возвращение ему исторического названия

В селе Орловка Ренийского района Одесской области обсуждают вопрос переименования населенного пункта.
Ему предлагают вернуть историческое название Картал, что переводится с турецкого как «орел».
Как сообщил агентству «БессарабияINFORM» сельский голова Михаил Куванжи, после общественного обсуждения вопрос вынесут на рассмотрение сессии сельского совета. Если та поддержит переименование, соответствующее обращение будет направлено в облсовет, который, в свою очередь, обратится в Верховную Раду. Последнее слово - за парламентом.
Первое документальное свидетельство о селе Картал относится к началу XVIII века - название встречается в произведении воеводы и ученого Дмитрия Кантемира «Descriptio Moldaviae» («Описание Молдавии»), написанном в период с 1714 по 1716 год на латыни. В 1947 году советские власти изменили официальное название села с Картал на Орловку.
Орловка-Картал находится в месте, исключительно удобном для переправы через Дунай. Ею пользовались в разные времена персидский царь Дарий I - когда шел походом на скифов, римский император Валент II во время войны с готами; турецкий султан Баязид II, присоединяя к Османской империи Молдавию, Бессарабию и Крым, и наконец российский царь Николай I, начавший с Картала поход на занятые турками Балканы. В этом году там же заработала паромная переправа Орловка-Исакча.
В начале 2000-х экспедиция Одесского археологического музея провела небольшие раскопки на Каменной Горе - природной возвышенности из зеленого сланца, расположенной на юго-запад от села. Долгое время считалось, что здесь находилась только римская крепость (форт) Алиобрикс, поэтому обнаруженное тогда буквально шокировало видавших виды специалистов. Ученые выявили многометровую последовательность культурных слоев, которые они датировали временами энеолита (V-IV тыс. до н.э.), бронзового и раннежелезного веков. Римский форт оказался лишь «вишенкой» на толстом «торте» из остатков поселений и некрополей разных культур и эпох, существовавших здесь в течение почти 6 тысяч лет! С тех пор экспедиция в Орловке стала постоянной. Руководит ею директор одесского музея профессор Игорь Бруяко.
Кроме прочего, на территории Орловки нашли клад электровых древнегреческих монет (статеров) V-IV вв. до н. э., чеканенных в городе Кизике.
Большинство жителей Орловки - православные молдаване. Они сохранили множество уникальных традиций и ритуалов. Например, Рождество Христово орловцы отмечают 25 декабря. В этот день там проходят традиционные гулянья, главным действующим лицом которых является таинственный и ужасный Мошул.
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29.08.2020 10:42 Ответить
А при чому тут у 21 сторіччі до українського села турецька назва!?
Да турків там що мамонти тільки бігали!?
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29.08.2020 15:15 Ответить
дочитай до самісенького кінця...там написано,хто бігав.
а назва була до 1947 року.так що мешканці нічого,окрім десовітєзації не просять.
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29.08.2020 16:09 Ответить
Тільки малороси зміну радянської назви будуть виправдовувати назвою турецької.

Хохли одним словом
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29.08.2020 19:21 Ответить
кацапа,Украина-не раисся...это там все рускавые.а в Украине существуют национальные меньшины.в том числе и турецкие (под названием гагаузы).не говоря уже о молдованах,входивших под названиями Валахия и Молдова в турецкий султанат.
учи историю,недолугий...и вспоминай,под какими именами закопаны твои прабабушки и прадедушки. Скарб із 32 монет часів Київської Русі знайдено на Житомирщині - Цензор.НЕТ 268
шоб ты ото понимал в истории Бессарабии и Буджакской степи
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29.08.2020 19:28 Ответить
Я бы одну себе оставил и ещё одну шоб до пары.
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29.08.2020 12:13 Ответить
была одна Русь в Киеве, остальные придуманы в московии для присвоения себе славянства, которыми они не были!
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29.08.2020 12:27 Ответить
Русей было полно, даже Пургасова русь была. Пургас, на минуточку, эрзянский (мордовский) князь. Узнаем ли мы когда нибудь, что вообще означали термины "русь/русский" или "татары/татарин"...
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29.08.2020 13:02 Ответить
русских сталин придумал, до него были виликороссы
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29.08.2020 13:35 Ответить
Обращаюсь к нашедшему мои деньги ! Оставьте себе полагающиеся 25%, а остальное верните мне. Не благодарите...
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29.08.2020 12:34 Ответить
А у мокшей на то время герб был ? Знали ли они что такое монеты ?/Узбекистан знал/ Во сяком случае штаны русозвери впервые увидели у киевских и казанских всадников где-то в XIV веке.Это был огромный прогресс.
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29.08.2020 13:04 Ответить
Добре що ми не під москалями, бо пішло би все в Ермітаж...
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29.08.2020 14:25 Ответить
вот уж точно. отлично, что раньше не нашли
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29.08.2020 20:26 Ответить
"Этаисконаруская зимляяяя"-,кричали ********* немиті.
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29.08.2020 14:32 Ответить
Наконец-то можно разгадать тайну тризуба. Как по мне, тризуб обозначает - две стеллы, дорогу и посередине замок
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29.08.2020 15:12 Ответить
Скільки істориків на гілці...?
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29.08.2020 15:12 Ответить
ти та я та ми с табой
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30.08.2020 00:01 Ответить
Чудова новина до свята Незалежності!
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29.08.2020 15:17 Ответить
Хазарська тамга - це видумка фсб.
Це щоб обісрати український герб - придумали якусь "хазарську тамгу".
Придумали "тамгу" і розкидали по своїх сайтах. А тепер на ці сайти ссилки дають.

Не було нічого такого в історії.

Цю теорію в методички кремлеботам записали і вони її розносять по інтернету.

А то фотка, що ходить по інтернету - це ******** кулон, вироблений десь недавно.
Подивіться на монети, які 1000 років пролежали в землі і на цей кулон. Він в ідеальному стані.

https://67viktor.livejournal.com/118604.html
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29.08.2020 19:34 Ответить
Ти малорос
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29.08.2020 19:46 Ответить
Тем кто нашёл и передал сей клад государству поклон благодарный от всего украинского народа!
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29.08.2020 20:23 Ответить
СЛАВА КИЇВСЬКІЙ РУСИ - новоросія соси Скарб із 32 монет часів Київської Русі знайдено на Житомирщині - Цензор.НЕТ 2918 Скарб із 32 монет часів Київської Русі знайдено на Житомирщині - Цензор.НЕТ 7902
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29.08.2020 21:33 Ответить
НУ НЕ ******* МОСКАЛІ ТРИЗУБ БО ВІН ДОВОДИТЬ ЩО СПРАВЖНІ РУСИ ТО УКРАЇНЦІ З ГЕРБОМ ТРИЗУБОМ, А НЕ ФІНОУГРИ Скарб із 32 монет часів Київської Русі знайдено на Житомирщині - Цензор.НЕТ 4485
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29.08.2020 21:39 Ответить
Неймовірний скарб! Головне, щоб ********* коли буде тікати на растоф-папу до баті Віті, не прихопила цю безцінну знахідку.
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30.08.2020 01:36 Ответить
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