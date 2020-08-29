Клад из 32 монет времен Киевской Руси найден на Житомирщине. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
В поселке Городница в Житомирской области ученые обнаружили 32 монеты времен Киевской Руси, которые датируются 1000−1019 годами.
Как передает Цензор.НЕТ, об открытии сообщил в своем блоге научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Александр Алферов.
"Это сокровище национального значения! Более 100 лет историки не знали подобных находок!", — подчеркнул Алферов.
Как рассказал исследователь, монеты нашли местные жители, которые поздно вечером 27 августа вышли на связь с сотрудниками Института истории Украины и согласились передать монеты государству.
На серебряных монетах, датируемых 1000−1019 годами, есть изображения Киевского князя, а на обратной стороне княжеский знак — трезубец у Владимира и двузуб у Святополка. Такие монеты чеканили из серебряных арабских монет — дирхемов.
"Нам необходимо обезопасить эту передачу, потому что она является прецедентом за все годы независимости. В то же время, монеты не должны потеряться "на калідорах", их надо передать в музей", — подчеркнул ученый.
Последний раз подобный клад в Украине находили более ста лет назад, во время строительных работ на Вознесенском спуске в Киеве в 1876 году. Тогда обнаружили 120 монет.
Пожалуйста, подождите...
быть прошлое. Любое совпадение с реальными историческими фактами является
чистой случайностью.
Точные координаты можно не называть!
Та и сейчас почти все ценные находки расходятся по частным коллекциям.
Польшей, то под Австрией, то под Россией, являясь очень ценной частью населения
этих стран.
И так, что мы имеем.
Найдены серебряные монеты, с портретами Киевских князей Владимира и Святополка. Поэтому монеты датируются 1000−1019 годами, к тому же на обратной стороне монет есть княжеские знаки - трезубец у Владимира и двузуб у Святополка. Так же мы знаем, что такие монеты чеканили из серебряных арабских монет - дирхемов. Теперь эти монеты станут историческим фундаментом Украинской нации.
Источник: https://censor.net.ua/p3216506
не зря же днепр считается частью пути "из варяг в греки"
1272 год - наиболее подтвержденная дата основания Москвы. И основателем города можно считать выдающегося государственного деятеля своего времени, хана Золотой Орды Менгу-Тимура.
http://timemislead.com/zanimatelnaya-istoriya/god-osnovaniya-moskvyi-1147-1156-1272#:~:text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%20%D0%B2%201238%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83,%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8B%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%83%2D%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0.
Вот тогда и появился 1147 год, чтобы хоть как-то прицепиться к Киевской Руси.
встрече в этом месте суздальского (на тот момент) князя Юрия
Владимировича со своим союзником Святославом Олеговичем ."Приди ко мне, брате, в Москов", - писал Юрий. Заметь, Долгорукий тогда был князем Суздальским, позже Киевским, где и погребен в церкви на Берестове
В селе Орловка Ренийского района Одесской области обсуждают вопрос переименования населенного пункта.
Ему предлагают вернуть историческое название Картал, что переводится с турецкого как «орел».
Как сообщил агентству «БессарабияINFORM» сельский голова Михаил Куванжи, после общественного обсуждения вопрос вынесут на рассмотрение сессии сельского совета. Если та поддержит переименование, соответствующее обращение будет направлено в облсовет, который, в свою очередь, обратится в Верховную Раду. Последнее слово - за парламентом.
Первое документальное свидетельство о селе Картал относится к началу XVIII века - название встречается в произведении воеводы и ученого Дмитрия Кантемира «Descriptio Moldaviae» («Описание Молдавии»), написанном в период с 1714 по 1716 год на латыни. В 1947 году советские власти изменили официальное название села с Картал на Орловку.
Орловка-Картал находится в месте, исключительно удобном для переправы через Дунай. Ею пользовались в разные времена персидский царь Дарий I - когда шел походом на скифов, римский император Валент II во время войны с готами; турецкий султан Баязид II, присоединяя к Османской империи Молдавию, Бессарабию и Крым, и наконец российский царь Николай I, начавший с Картала поход на занятые турками Балканы. В этом году там же заработала паромная переправа Орловка-Исакча.
В начале 2000-х экспедиция Одесского археологического музея провела небольшие раскопки на Каменной Горе - природной возвышенности из зеленого сланца, расположенной на юго-запад от села. Долгое время считалось, что здесь находилась только римская крепость (форт) Алиобрикс, поэтому обнаруженное тогда буквально шокировало видавших виды специалистов. Ученые выявили многометровую последовательность культурных слоев, которые они датировали временами энеолита (V-IV тыс. до н.э.), бронзового и раннежелезного веков. Римский форт оказался лишь «вишенкой» на толстом «торте» из остатков поселений и некрополей разных культур и эпох, существовавших здесь в течение почти 6 тысяч лет! С тех пор экспедиция в Орловке стала постоянной. Руководит ею директор одесского музея профессор Игорь Бруяко.
Кроме прочего, на территории Орловки нашли клад электровых древнегреческих монет (статеров) V-IV вв. до н. э., чеканенных в городе Кизике.
Большинство жителей Орловки - православные молдаване. Они сохранили множество уникальных традиций и ритуалов. Например, Рождество Христово орловцы отмечают 25 декабря. В этот день там проходят традиционные гулянья, главным действующим лицом которых является таинственный и ужасный Мошул.
Да турків там що мамонти тільки бігали!?
а назва була до 1947 року.так що мешканці нічого,окрім десовітєзації не просять.
Хохли одним словом
учи историю,недолугий...и вспоминай,под какими именами закопаны твои прабабушки и прадедушки.
шоб ты ото понимал в истории Бессарабии и Буджакской степи
Це щоб обісрати український герб - придумали якусь "хазарську тамгу".
Придумали "тамгу" і розкидали по своїх сайтах. А тепер на ці сайти ссилки дають.
Не було нічого такого в історії.
Цю теорію в методички кремлеботам записали і вони її розносять по інтернету.
А то фотка, що ходить по інтернету - це ******** кулон, вироблений десь недавно.
Подивіться на монети, які 1000 років пролежали в землі і на цей кулон. Він в ідеальному стані.
https://67viktor.livejournal.com/118604.html