Клад из 32 монет времен Киевской Руси найден на Житомирщине. ФОТОрепортаж

В поселке Городница в Житомирской области ученые обнаружили 32 монеты времен Киевской Руси, которые датируются 1000−1019 годами.

Как передает Цензор.НЕТ, об открытии сообщил в своем блоге научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Александр Алферов.

"Это сокровище национального значения! Более 100 лет историки не знали подобных находок!", — подчеркнул Алферов.

Как рассказал исследователь, монеты нашли местные жители, которые поздно вечером 27 августа вышли на связь с сотрудниками Института истории Украины и согласились передать монеты государству.

На серебряных монетах, датируемых 1000−1019 годами, есть изображения Киевского князя, а на обратной стороне княжеский знак — трезубец у Владимира и двузуб у Святополка. Такие монеты чеканили из серебряных арабских монет — дирхемов.

"Нам необходимо обезопасить эту передачу, потому что она является прецедентом за все годы независимости. В то же время, монеты не должны потеряться "на калідорах", их надо передать в музей", — подчеркнул ученый.

Последний раз подобный клад в Украине находили более ста лет назад, во время строительных работ на Вознесенском спуске в Киеве в 1876 году. Тогда обнаружили 120 монет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Древние монеты найдены при посадке деревьев на Воздвиженке в Киеве. ФОТО







