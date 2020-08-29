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Волонтер Воронкова собирает помощь трем курсанткам, которых сбил пьяный майор Холодный. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Волонтер Наталья Воронкова просит о помощи для трех курсанток военного колледжа, которых сбил пьяный майор Владимир Холодный.

Об этом она написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ

Воронкова рассказала о каждой из пострадавших девушек.

"Таня. Недавно ей исполнилось 24 года. Мечта стать гинекологом. Это та самая девочка, которая в приемном отделении военного госпиталя, в минуту придя в себя после шока и большой кровопотери, открыла глаза, увидела врача-травматолога полковника ВСУ и первое выдала воинское приветствие "Желаю здоровья, товарищ полковник". В глазах всех присутствующих стояли слезы.

Галя. 23 года. Мечта стать хирургом, но из-за слишком большой конкурс поступила на врача общей практики воздушных войск. Ее назначили командиром роты и она лежа рядом с лестницей с перебитыми ногами первая взяла себя в руки и начала раздавать команды что и кому делать: оказывать первую медицинскую помощь, вызвать полицию и скорую.

Саша. 23 года. Она мечтала профессии кардиохирурга с детства, но позже решила быть анестезиологом. Она боец ​​с детства: после перенесенного заболевания в детстве потеряла волосы, но не опустила руки еще и пошла помогать другим - работала в Охмадете. Первые ее слова отцу в реанимации: "Если я смирилась с тем, что нет волос, то смирюсь и с тем, что у меня ноги"", - пишет волонтер.

Смотрите также: Сбивший в пьяном виде троих курсанток в Киеве майор Холодный: "Буду нести этот крест через всю свою жизнь". ВИДЕО

"Девушки - настоящие бойцы, я в них верю, им просто нужна наша поддержка!

Карточка для помощи девушкам (одна для всех так согласовано с девушками и с их семьями):

ПриватБанк
5168 7456 0514 9878
Воронкова Наталья", - говорится в посте.

Волонтер Воронкова собирает помощь трем курсанткам, которых сбил пьяный майор Холодный 01
Волонтер Воронкова собирает помощь трем курсанткам, которых сбил пьяный майор Холодный 02
Волонтер Воронкова собирает помощь трем курсанткам, которых сбил пьяный майор Холодный 03
Волонтер Воронкова собирает помощь трем курсанткам, которых сбил пьяный майор Холодный 04
Волонтер Воронкова собирает помощь трем курсанткам, которых сбил пьяный майор Холодный 05
Волонтер Воронкова собирает помощь трем курсанткам, которых сбил пьяный майор Холодный 06

Смотрите также: Волонтер Юсупова перевела 30 тыс. грн трем курсанткам, которых сбил пьяный майор Холодный. ФОТО

Напомним, 25 августа на территории военного колледжа в Киеве на улице Зоологической нетрезвый майор совершил наезд на трех девушек-курсанток, которые приехали в заведение за формой .Двум пострадавшим курсанткам ампутировали по ноге еще одну - прооперировали, у нее сломаны обе ноги.

26 августа Шевченковский районный суд Киева отправил майора медицинской службы Владимира Холодного под стражу.

Волонтер Воронкова собирает помощь трем курсанткам, которых сбил пьяный майор Холодный 07
Волонтер Воронкова собирает помощь трем курсанткам, которых сбил пьяный майор Холодный 08
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Топ комментарии
+19
Скорейшего выздоровления и реабилитации...А майора на рудники
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29.08.2020 08:58
+12
та да,,,
непонятно вабщето, какие функции лежат тогда на государстве, если помимо уплаты налогов гражданам предлагают собирать деньги на многие вещи....
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29.08.2020 09:10
+11
Я думаю даже по 50-100 грн каждый переведет и порохоб и зелебот ...
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29.08.2020 09:08
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Скорейшего выздоровления и реабилитации...А майора на рудники
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29.08.2020 08:58 Ответить
Интересно,что в военном гооспитале нету средств на лечение пострадавшей что за это взялись волонтеры?Тогда как они лечат раненых в ООС и куда подевались средства выделеные на лечение раненых?
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29.08.2020 09:06 Ответить
та да,,,
непонятно вабщето, какие функции лежат тогда на государстве, если помимо уплаты налогов гражданам предлагают собирать деньги на многие вещи....
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29.08.2020 09:10 Ответить
Ты забыл про малину по 900 грн за кг при праффесоре и про зимнюю резину на Мерс Гройсмана по 64 000 за скат при диабетике ?
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29.08.2020 09:14 Ответить
Тоесть, если "папередники" крали, то можно на этом пропиариться в президенты и также продолжать красть? И это будет оправданием? Ну вы бл* и лохи, зефаны!
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29.08.2020 09:32 Ответить
Держава витрачає мільйон щомісяця лише на перельоти Зеленського.
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29.08.2020 13:50 Ответить
На государстве 40 бронированных лисапетов для твоего любимого бубачки, плюс их обслуживание и бригада водителей и сотня охранников, чтоб не дай бог кто не задушил в объятиях от избытка любви. Да еще всяким серлещам зарплаты по поллимона.
А бедному трудоголику бубачке отпуск каждый месяц дядя оплатит?
Можно бесконечно продолжать этот список.
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29.08.2020 11:02 Ответить
откуда тебе , убогой, знать, кто у меня любим, а кто нет?
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29.08.2020 12:44 Ответить
*****?
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29.08.2020 21:22 Ответить
Да не удивил ты нас))) Вы все сейчас дружно отказываетесь от бубачки))) А фотки с логотипом зе вообще нафиг поудаляли)))
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30.08.2020 01:18 Ответить
скока ж тут таких идиётов, типа тебя
я так понимаю, у вас перекличка ?
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30.08.2020 08:03 Ответить
средства тырятся на уровне кабмина
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29.08.2020 09:11 Ответить
могут и лечат...могут намазать лоб зеленкой...а могут намазать еще где то....вот и все лечение, думаю. А операции, анестезия, таблетки как всегда за свой счет. Или вы давно были в украинской больнице?
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29.08.2020 11:05 Ответить
Интересно и другое. Это что за травмы были, что понадобилась ампутация. Кости уже давно научились чуть ли не из мелких фрагментов складывать и восстанавливать., а у нас похоже действуют как во время первой мировой.
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29.08.2020 11:50 Ответить
є травматичне ампутування а є механічне.
як пришити або скласти до купи, коли там фарш?
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29.08.2020 21:09 Ответить
Посмотрите на фото и на место происшествия и на машину.. Какая там могла быть скорость в замкнутом пространстве, во дворе......
Волонтерка Воронкова збирає допомогу трьом курсанткам, яких збив п'яний майор Холодний - Цензор.НЕТ 5765
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29.08.2020 21:29 Ответить
багато не треба до 60 розігнатись
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30.08.2020 21:32 Ответить
Я думаю даже по 50-100 грн каждый переведет и порохоб и зелебот ...
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29.08.2020 09:08 Ответить
Да. Позавчера уже было сообщение для перевода денег одной из девочек.
Помогать нужно, невзирая на импотенцию государства.
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29.08.2020 09:17 Ответить
Та переведе, але то Юсупова збирає, то Воронкова, вони не можуть між собою зконтактувати?
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29.08.2020 09:30 Ответить
Юсупова не збирає, вона перевела 30000 з тих, що збирає для поранених воїнів, а що ж тих по 10000 на одну дівчинку? Лікування коронавірусу людині обходяться в 2-3 тисячі. А тут складні операції та реабілітація. Може що і від держави перепадає, але то мізер.
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29.08.2020 11:07 Ответить
А взагалі то треба волонтерів перевіряти, бо всякі бувають.
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29.08.2020 11:09 Ответить
Воронкова проверена уже прошедшими годами.
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29.08.2020 11:52 Ответить
Як і Юсупова.
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29.08.2020 12:13 Ответить
И Доник.
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29.08.2020 18:11 Ответить
потому только адресная помощь и лучше медпрепаратами и прочим напрямую...
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29.08.2020 16:11 Ответить
Не всегда. Такой способ хорош, если рядом, можно пойти спросить и оперативно доставить.
А если люди издалека, но хотят помочь? Проверенные волонтеры это очень хорошо в нашей ситуации. Их труд бесценен. Мы сидим спокойно, клацнули по клавиатуре пару раз и ушли денежки с приват24. Остальное их труд и недосыпание,и опасности на каждом шагу, кто на фронт ездит.
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29.08.2020 18:18 Ответить
всегда. Вы что лично Юсупову, Воронкову и Доник проверяли...? ну вот такая же картина и с другими... знаю многих волонтёров такого же уровня которые уже хорошо наволонтёрили за 6 лет, даже сам первое время делал им взносы пока не начали вскрываться подробности их волонтёрства...
И кстати 30-ку Юсупова перевела не свою личную , а людские деньги, пересланные ей на раненных бойцов...
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29.08.2020 20:48 Ответить
Волонтерка Воронкова збирає допомогу трьом курсанткам, яких збив п'яний майор Холодний - Цензор.НЕТ 1281
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29.08.2020 09:14 Ответить
Якщо вам відріжуть ноги, не робіть з цього трагедію.
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29.08.2020 09:44 Ответить
Ему и так отрезали 99% мозга, для него отсутствие мозга не трагедия, а благо! Главное, лишняя хромосома сохранилась.
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29.08.2020 09:54 Ответить
Ну да, трапляється, просто ще одна різниця між Україною і мокшанськими болотами.
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29.08.2020 10:03 Ответить
С одной стороны это замечательно, а с другой это ******. Государство которое не может прокормить свою армию, будет кормить чужую.
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29.08.2020 10:13 Ответить
оно и так кормит кого угодно, только не свой народ
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29.08.2020 11:51 Ответить
А указать номера карточек самих девушек или их родителей не судьба, надо обязательно свою, волонтерскую для лишнего пиару себя любимой?
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29.08.2020 10:23 Ответить
хорошо что родились красивыми, иначе не помогли бы.
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29.08.2020 10:57 Ответить
Опять по людях деньги собирают. А тем временем В госбюджет заложат 20 миллиардов на компенсации по "зеленому тарифу"
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29.08.2020 11:04 Ответить
Если можно карты девчонок или их родителей. Спасибо.
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29.08.2020 11:23 Ответить
А майору квартиры, машины и прочее, нажитое непосильным трудом, продать слабо?
А Аваков на что? Ничего не понимаю.
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29.08.2020 11:35 Ответить
Совершенно согласна!!! Все затраты на лечение - за счёт виновника трагедии. Не думаю,что он бедный! Я не исключаю участие людей,но ...основная нагрузка на виновника!!!
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30.08.2020 02:01 Ответить
Бедный мусор - это как честный мусор. Оксиморон.
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30.08.2020 09:22 Ответить
Пусть волонтёр трясёт держиморд в погонах, их прямая обязанность лечить курсантов! И майора-алкаша, кстати на него тоже может надавить командование. Хватит попрошайничать. Государство обязано лечить курсантов и взыскать через суд средства на это лечение с виновного, точка!
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29.08.2020 12:04 Ответить
Люди не поддавайтесь на уловки аферистков и воров. Почему пересылать деньги нужно на её карточку? Эту Воронкову что, тоже контузило во время наезда? Люди, перезвоните в госпиталь, в отделение, где лежат девушки, возьмите телефоны родителей и имейте дело только напрямую с ниими. А этих всяких "валонтерок"-проходимок гоните ссаными тряпками к ЕМ.
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29.08.2020 12:17 Ответить
+
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29.08.2020 12:18 Ответить
НЕХАЙ МАЙОР СВОЇМ КОШТОМ ДІВЧАТ ЛІКУЄ А ПОТІМ УТРИМУЄ. ВІН НАКОСЯЧИВ , А МИ ПОВИННІ ВСІ ВИТРАТИ БРАТИ НА СЕБЕ . Я ВЗАГАЛІ НЕ ПРОТИ ДОПОМОГИ , АЛЕ ВИННІ ЗОБОВ'ЯЗАНІ НЕСТИ НЕ ТІЛЬКИ КРИМІНАЛЬНУ А І МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
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29.08.2020 12:38 Ответить
А вдруг він йшов з боєвого дєжурства і з усталості не на ту пєдаль нажав?
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29.08.2020 22:32 Ответить
Повторюсь::
Вичислити з ким бухав той майор і за їх спільний рахунок хай проходить лікування дівчисько..
Плюс тим хто проводив спецпровірку того майора, реквізувати зарплату за декілька місяців в фонд лікування.
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29.08.2020 13:45 Ответить
Он бухал на территории , с такими же в погонах, хрен кто кого сдаст. Но они не сели за руль и никого не покалечили. Ну бухали, за это выгнать, может забрать погоны, но не более.
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29.08.2020 14:13 Ответить
Перевел 500 грн. Поправляйтесь поскорее, девчонки.
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29.08.2020 14:39 Ответить
 
 