Волонтер Воронкова собирает помощь трем курсанткам, которых сбил пьяный майор Холодный. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Волонтер Наталья Воронкова просит о помощи для трех курсанток военного колледжа, которых сбил пьяный майор Владимир Холодный.
Об этом она написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Воронкова рассказала о каждой из пострадавших девушек.
"Таня. Недавно ей исполнилось 24 года. Мечта стать гинекологом. Это та самая девочка, которая в приемном отделении военного госпиталя, в минуту придя в себя после шока и большой кровопотери, открыла глаза, увидела врача-травматолога полковника ВСУ и первое выдала воинское приветствие "Желаю здоровья, товарищ полковник". В глазах всех присутствующих стояли слезы.
Галя. 23 года. Мечта стать хирургом, но из-за слишком большой конкурс поступила на врача общей практики воздушных войск. Ее назначили командиром роты и она лежа рядом с лестницей с перебитыми ногами первая взяла себя в руки и начала раздавать команды что и кому делать: оказывать первую медицинскую помощь, вызвать полицию и скорую.
Саша. 23 года. Она мечтала профессии кардиохирурга с детства, но позже решила быть анестезиологом. Она боец с детства: после перенесенного заболевания в детстве потеряла волосы, но не опустила руки еще и пошла помогать другим - работала в Охмадете. Первые ее слова отцу в реанимации: "Если я смирилась с тем, что нет волос, то смирюсь и с тем, что у меня ноги"", - пишет волонтер.
"Девушки - настоящие бойцы, я в них верю, им просто нужна наша поддержка!
Карточка для помощи девушкам (одна для всех так согласовано с девушками и с их семьями):
ПриватБанк
5168 7456 0514 9878
Воронкова Наталья", - говорится в посте.
Напомним, 25 августа на территории военного колледжа в Киеве на улице Зоологической нетрезвый майор совершил наезд на трех девушек-курсанток, которые приехали в заведение за формой .Двум пострадавшим курсанткам ампутировали по ноге еще одну - прооперировали, у нее сломаны обе ноги.
26 августа Шевченковский районный суд Киева отправил майора медицинской службы Владимира Холодного под стражу.
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непонятно вабщето, какие функции лежат тогда на государстве, если помимо уплаты налогов гражданам предлагают собирать деньги на многие вещи....
А бедному трудоголику бубачке отпуск каждый месяц дядя оплатит?
Можно бесконечно продолжать этот список.
я так понимаю, у вас перекличка ?
як пришити або скласти до купи, коли там фарш?
Помогать нужно, невзирая на импотенцию государства.
А если люди издалека, но хотят помочь? Проверенные волонтеры это очень хорошо в нашей ситуации. Их труд бесценен. Мы сидим спокойно, клацнули по клавиатуре пару раз и ушли денежки с приват24. Остальное их труд и недосыпание,и опасности на каждом шагу, кто на фронт ездит.
И кстати 30-ку Юсупова перевела не свою личную , а людские деньги, пересланные ей на раненных бойцов...
А Аваков на что? Ничего не понимаю.
Вичислити з ким бухав той майор і за їх спільний рахунок хай проходить лікування дівчисько..
Плюс тим хто проводив спецпровірку того майора, реквізувати зарплату за декілька місяців в фонд лікування.