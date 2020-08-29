Волонтер Воронкова собирает помощь трем курсанткам, которых сбил пьяный майор Холодный. ФОТО

Волонтер Наталья Воронкова просит о помощи для трех курсанток военного колледжа, которых сбил пьяный майор Владимир Холодный.

Об этом она написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Воронкова рассказала о каждой из пострадавших девушек.

"Таня. Недавно ей исполнилось 24 года. Мечта стать гинекологом. Это та самая девочка, которая в приемном отделении военного госпиталя, в минуту придя в себя после шока и большой кровопотери, открыла глаза, увидела врача-травматолога полковника ВСУ и первое выдала воинское приветствие "Желаю здоровья, товарищ полковник". В глазах всех присутствующих стояли слезы.

Галя. 23 года. Мечта стать хирургом, но из-за слишком большой конкурс поступила на врача общей практики воздушных войск. Ее назначили командиром роты и она лежа рядом с лестницей с перебитыми ногами первая взяла себя в руки и начала раздавать команды что и кому делать: оказывать первую медицинскую помощь, вызвать полицию и скорую.

Саша. 23 года. Она мечтала профессии кардиохирурга с детства, но позже решила быть анестезиологом. Она боец ​​с детства: после перенесенного заболевания в детстве потеряла волосы, но не опустила руки еще и пошла помогать другим - работала в Охмадете. Первые ее слова отцу в реанимации: "Если я смирилась с тем, что нет волос, то смирюсь и с тем, что у меня ноги"", - пишет волонтер.

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"Девушки - настоящие бойцы, я в них верю, им просто нужна наша поддержка!

Карточка для помощи девушкам (одна для всех так согласовано с девушками и с их семьями):

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Воронкова Наталья", - говорится в посте.













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Напомним, 25 августа на территории военного колледжа в Киеве на улице Зоологической нетрезвый майор совершил наезд на трех девушек-курсанток, которые приехали в заведение за формой .Двум пострадавшим курсанткам ампутировали по ноге еще одну - прооперировали, у нее сломаны обе ноги.

26 августа Шевченковский районный суд Киева отправил майора медицинской службы Владимира Холодного под стражу.



