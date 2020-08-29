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Борисполь (763) дети (6026) Киевская область (3538) Нацполиция (15752) похищение (1658)

Мужчина похитил 4-летнюю девочку на заправке в Борисполе, полиция его задержала. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В городе Борисполь Киевской области мужчина похитил четырехлетнюю девочку.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"На автозаправочной станции в городе Борисполь неизвестный мужчина, воспользовавшись тем, что мать отвлеклась от дочери, рассчитываясь за топливо, похитил девочку, посадил ее в машину и скрылся в неизвестном направлении. Сообщение о похищении ребенка на спецлинию 102 поступило от родителей около 20 часов", - указывается в сообщении.

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Как рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небытов, для розыска злоумышленника и его задержания была введена специальная полицейская операция. Ориентировки получили все наряды местной полиции, столицы и соседних областей. Также были привлечены сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевской области и полк полиции особого назначения.

"Несмотря на все сложности поисков, работникам полиции удалось разыскать похитителя в течение двух часов и спасти девочку от беды. Злоумышленником оказался 29-летний мужчина местный житель. Девочку вернули родителям невредимой", - сообщают правоохранители.

Мужчина похитил 4-летнюю девочку на заправке в Борисполе, полиция его задержала 01
Мужчина похитил 4-летнюю девочку на заправке в Борисполе, полиция его задержала 02
Мужчина похитил 4-летнюю девочку на заправке в Борисполе, полиция его задержала 03
Мужчина похитил 4-летнюю девочку на заправке в Борисполе, полиция его задержала 04

Злоумышленник признался полицейским, что похитил ребенка с преступными намерениями. Сейчас он задержан и находится в изоляторе временного содержания.

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По факту похищения ребенка открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

После проведения всех необходимых следственных действий события будет предоставлена дополнительная правовая квалификация.
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Топ комментарии
+26
На палю гниду! Мужчина похитил 4-летнюю девочку на заправке в Борисполе, полиция его здержала - Цензор.НЕТ 949
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29.08.2020 12:10
+15
Если его не посадят на 5 лет, то это - аваковская инсценировка.....Посмотрим, отпустят ли педофила под символический залог или честное слово?
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29.08.2020 12:13
+13
а Бубочка завернул закон про химическую кастрацию педофилов.. сказал, что это нарушает права педофилов..
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29.08.2020 12:20
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На палю гниду! Мужчина похитил 4-летнюю девочку на заправке в Борисполе, полиция его здержала - Цензор.НЕТ 949
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29.08.2020 12:10 Ответить
Сейчас сатанистов развелось как собак нерезанных, педофилия процветает, наказание за нее мизерное, химическая кастрация зеленым чмом заветирована, законы пишут не против педофилов и сатанистов , а для них, в их пользу и такие же твари как и этот ублюдок. Детей крадут и для продажи педофилам - сатанистам. Этот явно сатанист, на спине крест, в черном, если бы не кинулись спасать ребенка в живых не увидели бы.И наверное эта гиена не первый раз крадет. Родители должны быть на чеку всегда, дети без присмотра не должны оставаться ни на секунду и нужно им объяснять что делать в таких вот случаях. А депутаты пусть законы меняют и ужесточают, пока их детей не разокрали. За народ не думают абсолютно, пусть хоить за себя и родственников подумают.
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29.08.2020 12:54 Ответить
Если его не посадят на 5 лет, то это - аваковская инсценировка.....Посмотрим, отпустят ли педофила под символический залог или честное слово?
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29.08.2020 12:13 Ответить
а кто сказал что педофил?? может похищение на органы (что не так и хорошо также) или вывоз за границу по липовым документам как удочерение? или с целью выкупа??? или давления на родителей или родственников....версий много.... как и такая - для себя дочку захотелось с женой или женщиной, которая не может забеременеть и родить...????
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29.08.2020 12:57 Ответить
Он уже признался в преступном похищении.
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29.08.2020 12:59 Ответить
и что Лариса запомните сказанное до суда не имеет никакой юридической силы тем более до признания его статуса подозреваемого или обвиняемого тем более это голый ток шоу с участием полицайни и не более чем.... этим у нас словесной лабудой занимаются и Зеленский и Шмыгайло и нардепики пешаки и прочая властная швондер *******...
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29.08.2020 13:06 Ответить
Не думаю, что инсценировка. В Европе и Америке сейчас разоблачают целые педофильные сети, в Германии 30 тыс человек обнаружили. А у нас? Единицы, многие случаи убийств остаются не раскрыты. Да и суррогатное материнство никто не спешить отменять, а детей штампуют в основном на продажу педофилам- сатанистам.
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29.08.2020 12:58 Ответить
Почему именно сатанистам? Педофилия - сексуальная девиация, она совсем необязательно связана с оккультизмом. Может он педофил-коммунист, это не имеет значения. Главное, чтобы следующие 10-15 лет он провел на зоне, обслуживая сексуальные потребности сокамерников.
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29.08.2020 13:19 Ответить
Зачастую связана.
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29.08.2020 13:39 Ответить
Наверное отец забрал своего ребенка т.к **** не дает с ним видеться!
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29.08.2020 12:14 Ответить
не-не..то совсем посторонний... долбо***
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29.08.2020 12:18 Ответить
Досмотреть видео до конца не пробовал?
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29.08.2020 13:20 Ответить
Злоумышленник признался полицейским, что похитил ребенка с преступными намерениями.

Мужчина похитил 4-летнюю девочку на заправке в Борисполе, полиция его здержала - Цензор.НЕТ 5721 Быстро признался. Наверное, правильно вопрос сформулировали.
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29.08.2020 12:14 Ответить
нет слов одни выражения.. от падло
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29.08.2020 12:15 Ответить
совсем охренел! паскудник!!! под идиота косит - помню-непомню!!!
почему при задержании не отколошкали...гондурас????
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29.08.2020 12:17 Ответить
а Бубочка завернул закон про химическую кастрацию педофилов.. сказал, что это нарушает права педофилов..
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29.08.2020 12:20 Ответить
Это все равно не предотвращает от маньяков.
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29.08.2020 12:39 Ответить
Угроза химической кастрации для многих посильнее угрозы тюрьмы.
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29.08.2020 13:22 Ответить
Где не работают законы и суды государства, там начинают работать суды Линча.
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29.08.2020 20:56 Ответить
так радуйся, о твоих же правах пекутся.
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29.08.2020 23:39 Ответить
ты зебанутый?!
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29.08.2020 23:51 Ответить
нет. ты зебанутый. и пока. что химически не кастрированный.
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30.08.2020 00:26 Ответить
ты придурок или полудурок?!.. помоги тебя классифицировать..
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30.08.2020 09:13 Ответить
я умный. а ты через день то придурок, то полудурок. и ты зебанутый. и ты пока химически не кастрированный. Зе благодари.
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30.08.2020 16:19 Ответить
значит, полудурок.. спасибо за помощь..
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30.08.2020 16:26 Ответить
да, ты таков сегодня. пожалуйста за помощь.
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30.08.2020 16:32 Ответить
ДЕТЕЙ НАСИЛУЮТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
РЕАКЦИЯ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА - нулевая
Это страна дикарей?
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29.08.2020 12:21 Ответить
Дык общества как раз и нет
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29.08.2020 13:09 Ответить
Какой то крик в лужу. Кто насилует, где насилует?
В мордоре детей жрут каждый день, реакция стаи нулевая. Это страна орков? Да, это страна орков.
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29.08.2020 13:25 Ответить
бу-га-га))) хто те "общєство" очолює?
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29.08.2020 13:59 Ответить
А ты как думаешь,есть 73% проголосовали за откровенно тупого клоуна,который еще и надрачивает на все кацапское.
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29.08.2020 15:33 Ответить
esli evo rastreljajet, ja skazhu, nu nakonec to, chevo tak dolgo dali takomu zhitj.
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29.08.2020 12:21 Ответить
У нас нет смертной казни.
Твоё "если" не прокатит.
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29.08.2020 12:42 Ответить
a pri pobege ili napadanije na policeiskova_
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29.08.2020 14:57 Ответить
21ый век у них камеры 0,3 пикселя установлены
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29.08.2020 12:23 Ответить
объясните мне ЗАЧЕМ похищить ребенка??
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29.08.2020 12:33 Ответить
"с преступной целью" - выкуп, продажа, не дай Бог извращенец...
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29.08.2020 12:41 Ответить
Выкуп, детское порно, сексуальности насилие, для попрошайничества в переходах и тд.
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29.08.2020 12:41 Ответить
Досмотри видео, он вконце рассказывает зачем.
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29.08.2020 12:56 Ответить
А если он - ... ну ...
Короче, награждать не нужно? Мужчина похитил 4-летнюю девочку на заправке в Борисполе, полиция его задержала - Цензор.НЕТ 2703
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29.08.2020 12:39 Ответить
люди, покупающие авто не для работы, социопаты.
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29.08.2020 12:51 Ответить
могут убить и принести любой ущерб окружающим.
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29.08.2020 12:52 Ответить
5 років за викрадення дитини!!! **#нуті закони!!! Треба ТЕРМІНОВО змінювати!!! Хоча петя "гетьман" не зробив то блазень тим більше наврядчи зробить!
За такий злочин мінімум 25 років с-ка!!!
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29.08.2020 12:51 Ответить
Які 5 років, він сказав, що збирався гвалтувати, так шо там зовсім інша стаття.
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29.08.2020 12:56 Ответить
Педофілів розстрілювати на місці.
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29.08.2020 12:55 Ответить
Дай Бог, щоб із зони його винесли вперед ногами. Катюзі - по заслузі! Чоловік викрав 4-річну дівчинку на заправці в Борисполі, поліція його затримала - Цензор.НЕТ 8661
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29.08.2020 12:56 Ответить
Каких 5 лет? Отдайте сначала его отцу ребенка, а потом можете судить тварь такую.
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29.08.2020 12:57 Ответить
Какие пять лет?? Это покушение на убийство, а если бы в полиции что-то не заладилось то вообще масса убиенных и ребенок и родители страшно и вообразить.
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29.08.2020 13:03 Ответить
Канешна 5 лет. За кражу велика или мешка картошки тоже 5 лет. А сепарню ваще на выборы допустили. Обчество. фуле.
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29.08.2020 13:10 Ответить
Если его эти пять лет будут на зоне иметь блатные , то может и не дожить УДО ...
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29.08.2020 13:33 Ответить
Вовремя поймали!!! Молодцы!!!!
Даже не знаю преступник он или больной!!! Ведь рос он и жил среди нас!!! Мед . комисии проходил. В школе учился!!!
В тюрьму на мясо его отправят- а те потом выйдут, в наш мир!!! И все по кругу!!
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29.08.2020 13:12 Ответить
Ніде в новині не сказано що це педофіл,а з бубнами вже танцюють. Куди дивилась горе-мамаша що зоставила дитину без догляду? Позбавити батьківських прав .
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29.08.2020 14:09 Ответить
Ніде в новині не сказано що це педофіл,а з бубнами вже танцюють. Куди дивилась горе-мамаша що зоставила дитину без догляду? Позбавити батьківських прав .
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29.08.2020 14:12 Ответить
Уверен, что комментов с похвалой копам опять не будет.
Критиковать за просчеты - сотни желающих, похвалить за дело - почти никогда.

Поэтому:
Полицейские - молодцы!
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29.08.2020 14:14 Ответить
Молодцы, потому что на камеру попала машина вместе с номером.
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29.08.2020 14:20 Ответить
Такое редко бывает... Это очень сложно раскрыть... Почти невозможно...
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29.08.2020 22:40 Ответить
Але то дуже добре що ця паскуда нічого не встигла зробити з дитиною , бо небагато потім було б шансів знайти дівчинку живою..
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29.08.2020 15:08 Ответить
А может и псих. На заправке всегда камеры, да и на дорогах есть.
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29.08.2020 15:25 Ответить
Деякі речі з шаріати могли б статити корисними для України
Чоловік викрав 4-річну дівчинку на заправці в Борисполі, поліція його затримала - Цензор.НЕТ 3135
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29.08.2020 17:27 Ответить
Чоловік викрав 4-річну дівчинку на заправці в Борисполі, поліція його затримала - Цензор.НЕТ 2151
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29.08.2020 17:34 Ответить
А разве дядю не могли постучать по туловищу как в Минске другие дяди?
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29.08.2020 22:38 Ответить
мотив?
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29.08.2020 23:37 Ответить
 
 