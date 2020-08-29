"Путин, выпей чаю, Хабаровск угощает!", - на Дальнем Востоке РФ протесты 50-й день подряд. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Жители Хабаровска и других населенных пунктов края приняли участие в 50-й по счету акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала и политических репрессий в регионе.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".
По оценкам мэрии города, в акции приняли участие 1200 человек. По мнению журналистов, речь идет о тысячах людей. Они прошли по улицам города шествием, вышли к мэрии города, а затем – на площадь имени Ленина.
Собравшиеся скандировали "Путин, выпей чаю, Хабаровск угощает!" и несли плакаты "Долой репрессии", "Наш выбор – наш Фургал".
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Полиция задержала одного протестующего – водителя "Фургаломобиля" Андрея Маклыдина. Его обвиняют в создании помех движению транспорта во время участия в акции (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Маклыдина оставили в спецприемнике до суда, который пройдет в понедельник, 31 августа 2020 года. "Фургаломобиль" – это фудтрак с плакатами в поддержку арестованного губернатора, который вместе с протестующими передвигается по Хабаровску.
Губернатора Хабаровского края арестовали почти два месяца назад, он находится в московском СИЗО. Участники протестов требуют перевести его в Хабаровск и провести открытый процесс над ним в регионе.
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Пожалуйста, подождите...
Ищуть кони водопою
А в речку не идут --
Больно берег крут...
(с)
Більш того, добавлю. Нагадує мені цей флеш-мод а-ля Бяларусь...
КТо все эти ублюдки. которые охаивают здесь протест в Хабровске.? Это в сто раз важней чем Беларусь на самом деле, где белые юбчонки доведут страну до бездны. А Хабаровск символ и знак огромных протестов в РФ, особенно за Уралом, которые состоятся уж точно раньше чем наш третий Майдан, а может и подтолкнут третий Майдан.
ментальное разделение уже произошло
Ностальгируют по ссср.
Переїхав з міста дядько в село жити, купив хату, вирішив козу купити. Поїхав на базар купив козу. Привіз до дому і почав доїти, пару крапель видоїв і більше нема. Викликав ветеринара. Той оглянув козу:
- Що я вам скажу - козел явно задрочен!
На Гаваях виявили вулканічне озеро на вулкані Кілауеа, в якому температура води досягає 80-85 градусів Цельсія, що робить цю водойму однією з найгарячіших у світі.
Про це повідомляє портал Volcano Discovery.
Озеро минулого року помітили в кратері вулкану пілоти вертольотів, що протікали над ним. Відтоді фахівці почали уважно стежити за об'єктом, використовуючи супутники NASA.А теперь послав туда дрон.....с флягой. Можно достать воду Осириса из дна!!! .....озера. Я бы на месте НАСА попробовал.
-- Ми все думали -- куда это Голдочка по воскресениям бегает?
Ми думали, шо она просто так бегает, а она на маёвки бегала!
Рабы в России не восстанут
И не пойдут мочить ментов.
Неправда, что «народ обманут», -
Народа нет здесь. А с рабов
Какой и спрос? Им в стойле классно.
Ну разве льготы отберут -
И, может быть, под флагом красным
Они бузить тогда пойдут.
Бузить за льготы, за халяву:
«Долой правительство!» (Не Пу!)
И отметелит уж на славу
ОМОН халявщиков толпу.
Рабы панически трусливы
И хуже путина стократ.
Их главный фетиш - «справедливость».
Расстрелов массовых хотят;
Богатых - снова раскулачить,
Все отобрать и поделить;
Им мало Крыма - надо, значит,
ВСЮ Украину захватить!
Нужны им берия и сталин,
Для них и путин - либерал...
Им тот правитель идеален,
Кто их же больше расстрелял.
Им в кайф дубинки «сильной власти»,
Не надо личных им свобод!
Для них страшнее нет напасти:
Сосед богаче их живет!?!
Пусть нет еды - им дай фанфары!
Греми, имперский барабан!
Музон расстрелов - гимн их старый -
Им путин с новым текстом дал, -
Какой восторг!.. Под флагом царским
Справляют с пьяною слезой
Дебилы в лентах колорадских
В войне «победу» над собой?
Спросите их еще про геев -
Ка-а-кой польется злобный мат!!..
Все граждане РФ! Скорее,
Рабы и быдло, сгиньте в ад!..
29-30.4.2017 Борис Стомахин
тому що Хабарівський -протест в ІМПЕРІЇ ,протест котрий буде подавлений "на амінь і криваво".ТОбто протестувальники розуміють,що не можуть почати силове протистояння..
У Білорусі протестувальники не розуміють,що в результаті силового протистояння вони переможуть.Але вони ментально НЕ ЗДАТНІ це усвідомити і на це піти.
Ох, уж эта толерантность...
Почему?
Потому что впервые в истории человечества в 2000м году в сильной, глобально влиятельной стране к власти пришел руководитель опытной и, мощной и беспринципной спецслужбы. В 2000 м умные аналитики предупреждали, что это страшный социальный эксперимент. И мы пока не понимаем насколько глубоко "товарищи чекисты" зашли в своих экспериментах. Все думающие люди понимают ,что они выиграли массу выборов и референдумов в мире и даже поставили своего человека в Белом Доме, что казалось немыслимым еще 6-7 лет назад. Они выстроили крепость в РФ и оболваниил десятки а по миру сотни миллионов людей. Но тут неожиданно пошла трещина по этому дому, с которой они не знают что делать (Хабаровск) и ставленик Хремля Трамп похоже потерпит таки поражение в прозревшей Америке. Эти два события могут и скорей всего похоронят режим Путина. А все остальное всплывает после и окажется что весь хаос,который творится в мире придумали и инициировали в кабинетах на Лубянке.
Не уверен что Трамп потерит поражение. У них обычно действующий Президент выигрывает второй срок. Мы тоже надеялись на победу Клинтонихи, но увы...До выборов еще больше 2х месяцев
Чому повстав Хабаровськ ? - тому що це територія бувшого Зеленого Клину, території заселеною етниічними українцями. Розпад Московії почався і слава Богу