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протест (5751) россия (91354) Хабаровск (12)

"Путин, выпей чаю, Хабаровск угощает!", - на Дальнем Востоке РФ протесты 50-й день подряд. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Жители Хабаровска и других населенных пунктов края приняли участие в 50-й по счету акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала и политических репрессий в регионе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

По оценкам мэрии города, в акции приняли участие 1200 человек. По мнению журналистов, речь идет о тысячах людей. Они прошли по улицам города шествием, вышли к мэрии города, а затем – на площадь имени Ленина.

Собравшиеся скандировали "Путин, выпей чаю, Хабаровск угощает!" и несли плакаты "Долой репрессии", "Наш выбор – наш Фургал".

Читайте на Цензор.НЕТ: На митинге в Хабаровске скандировали "Жыве Беларусь!"

Полиция задержала одного протестующего – водителя "Фургаломобиля" Андрея Маклыдина. Его обвиняют в создании помех движению транспорта во время участия в акции (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Маклыдина оставили в спецприемнике до суда, который пройдет в понедельник, 31 августа 2020 года. "Фургаломобиль" –​ это фудтрак с плакатами в поддержку арестованного губернатора, который вместе с протестующими передвигается по Хабаровску.

Губернатора Хабаровского края арестовали почти два месяца назад, он находится в московском СИЗО. Участники протестов требуют перевести его в Хабаровск и провести открытый процесс над ним в регионе.

Также на Цензор.НЕТ: "Путина в отставку!" - в российском Хабаровске состоялась пятая за месяц многотысячная акция. ВИДЕО

Путин, выпей чаю, Хабаровск угощает!, - на Дальнем Востоке РФ протесты 50-й день подряд 01
Путин, выпей чаю, Хабаровск угощает!, - на Дальнем Востоке РФ протесты 50-й день подряд 02
Путин, выпей чаю, Хабаровск угощает!, - на Дальнем Востоке РФ протесты 50-й день подряд 03
Путин, выпей чаю, Хабаровск угощает!, - на Дальнем Востоке РФ протесты 50-й день подряд 04
Путин, выпей чаю, Хабаровск угощает!, - на Дальнем Востоке РФ протесты 50-й день подряд 05
Путин, выпей чаю, Хабаровск угощает!, - на Дальнем Востоке РФ протесты 50-й день подряд 06
Путин, выпей чаю, Хабаровск угощает!, - на Дальнем Востоке РФ протесты 50-й день подряд 07

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+34
Ходють кони над рекою
Ищуть кони водопою
А в речку не идут --
Больно берег крут...
(с)
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29.08.2020 16:36
+21
И самое удивительное : всей наРаше глубоко пох на этот бузящий Хабаровск. Все просто делают вид, что ничего не происходит. Пока тебя не коснётся, будут сидеть на диване в засаде и бушевать в соцсетях, не более "Путин, выпей чаю, Хабаровск угощает!", - на Дальнем Востоке РФ протесты 50-й день подряд - Цензор.НЕТ 3729
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29.08.2020 16:36
+17
"Путін, випий чаю, Хабаровськ пригощає!" - на Далекому Сході РФ протести 50-й день поспіль - Цензор.НЕТ 9162
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29.08.2020 16:52
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Ходють кони над рекою
Ищуть кони водопою
А в речку не идут --
Больно берег крут...
(с)
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29.08.2020 16:36 Ответить
Там еще серпасто-молоткастые затесалить. К чему бы это?
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29.08.2020 16:41 Ответить
к имперцам
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29.08.2020 16:59 Ответить
С флагами россии и СССР им ещё долго ходить
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29.08.2020 17:01 Ответить
Ходють кони над рекою......... "Путін, випий чаю, Хабаровськ пригощає!" - на Далекому Сході РФ протести 50-й день поспіль - Цензор.НЕТ 3715 тогда уж скорее Алени!
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29.08.2020 17:32 Ответить
Чем дальше, тем больше кажется, что пуйло сделал из Хабаровска клапан для выпускания пара.
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29.08.2020 18:09 Ответить
толку-то от одного клапана, если со всех сторон сифонит уже
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10.10.2020 15:37 Ответить
Дико плюсую.
Більш того, добавлю. Нагадує мені цей флеш-мод а-ля Бяларусь...
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29.08.2020 17:20 Ответить
Бумбараши
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29.08.2020 19:37 Ответить
И самое удивительное : всей наРаше глубоко пох на этот бузящий Хабаровск. Все просто делают вид, что ничего не происходит. Пока тебя не коснётся, будут сидеть на диване в засаде и бушевать в соцсетях, не более "Путин, выпей чаю, Хабаровск угощает!", - на Дальнем Востоке РФ протесты 50-й день подряд - Цензор.НЕТ 3729
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29.08.2020 16:36 Ответить
А как иначе, телеящик-то молчит.
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29.08.2020 18:10 Ответить
Неправда! Откуда инфу черпаем из темничков? Россия мощно отреагировала на Хабаровск было десятки акций особенно в сибирских города. Слепцы который тут флаги считают, что же не замечаете ОДНОЗНАЧНУЮ ДОМИНАЦИЮ ФЛАГОВ ЗЕЛЕНОГО КЛИНА,! Кто вам зрение настроил?
КТо все эти ублюдки. которые охаивают здесь протест в Хабровске.? Это в сто раз важней чем Беларусь на самом деле, где белые юбчонки доведут страну до бездны. А Хабаровск символ и знак огромных протестов в РФ, особенно за Уралом, которые состоятся уж точно раньше чем наш третий Майдан, а может и подтолкнут третий Майдан.
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29.08.2020 20:24 Ответить
ну, подтолкнуть украинские события - это врядли
ментальное разделение уже произошло
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30.08.2020 01:33 Ответить
пропанчик , если бы путин начал так же жестко зачищать твой хабаровск тамошние протесты уже давно были бы закончены . он прекрасно понимает что Хабаровск из роисси никуда не уйдет , а вот дать такой шанс Беларуси он не может .
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30.08.2020 07:29 Ответить
БздоБобчик о поєтому ***** и не зачищает, что боится цепной реакции. Беларусь же в самом начале пути это прекрасное но наивное и почти беспомощное дитя. Единственная надежда на Ольгу Карач, но там такие же стереотипные БздоБобчики проголусуют за агента Кремля, например Тихановских.
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31.08.2020 18:51 Ответить
Народу все меньше, на пике было 2-3 тысячи.
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29.08.2020 16:37 Ответить
На пике бьіло более 50 тьісяч , сейчас тьісяч 10 .
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29.08.2020 16:44 Ответить
Я про пик за сегодня, и не было там 10 тыс, намного меньше.
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29.08.2020 16:49 Ответить
Лукашенко 80 %...Путлер памаги НАТО напало.... "Путин, выпей чаю, Хабаровск угощает!", - на Дальнем Востоке РФ протесты 50-й день подряд - Цензор.НЕТ 9170введи
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29.08.2020 16:38 Ответить
«Глас вопиющего в пустыне» ...........
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29.08.2020 16:40 Ответить
В Хабаровске обижают президента ОПЗЖоповцев ! ************* в трауре ! )))
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29.08.2020 17:32 Ответить
Ау, Хабаровськ, так а ***** знає, що ви там круги 50 днів накручуєте? "Путин, выпей чаю, Хабаровск угощает!", - на Дальнем Востоке РФ протесты 50-й день подряд - Цензор.НЕТ 5412
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29.08.2020 16:40 Ответить
Флаги с серпом и молотом.
Ностальгируют по ссср.
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29.08.2020 16:41 Ответить
"Путин, выпей чаю, Хабаровск угощает!", - на Дальнем Востоке РФ протесты 50-й день подряд - Цензор.НЕТ 5983
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29.08.2020 16:41 Ответить
Цікаво, а пуку годують молоком матерів, як колись Мао, той хоч Хуанхе перепливав, коли йому за 70 було.
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29.08.2020 16:47 Ответить
Этого молоком отцов... Правда, доить хлопотно.
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29.08.2020 16:51 Ответить
Анекдот.
Переїхав з міста дядько в село жити, купив хату, вирішив козу купити. Поїхав на базар купив козу. Привіз до дому і почав доїти, пару крапель видоїв і більше нема. Викликав ветеринара. Той оглянув козу:
- Що я вам скажу - козел явно задрочен!
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29.08.2020 17:06 Ответить
"Путін, випий чаю, Хабаровськ пригощає!" - на Далекому Сході РФ протести 50-й день поспіль - Цензор.НЕТ 9376
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29.08.2020 21:17 Ответить
Хммм.....чаю??.......вот что он должен выпить! ?...Метрвую воду Осириса.

На Гаваях виявили вулканічне озеро на вулкані Кілауеа, в якому температура води досягає 80-85 градусів Цельсія, що робить цю водойму однією з найгарячіших у світі.

Про це повідомляє портал Volcano Discovery.
Озеро минулого року помітили в кратері вулкану пілоти вертольотів, що протікали над ним. Відтоді фахівці почали уважно стежити за об'єктом, використовуючи супутники NASA.А теперь послав туда дрон.....с флягой. Можно достать воду Осириса из дна!!! .....озера. Я бы на месте НАСА попробовал.
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29.08.2020 16:44 Ответить
Счетная палата РАБссии предложила закрыть Пенсионный фонд Мавзолея...РасПил бабла продолжается.... "Путин, выпей чаю, Хабаровск угощает!", - на Дальнем Востоке РФ протесты 50-й день подряд - Цензор.НЕТ 6594
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29.08.2020 16:44 Ответить
Как это Пуйло ещё Украину не обвинил,и не нашел боевиков подготовленных в украинских лагерях? Не порядок это,не по русски как то.
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29.08.2020 16:45 Ответить
Путєн, та зроби ти вже цьому поголів'ю СиСиСеРа-2 з концтаборами. Невже не видно, як вони з прапорами по цьому ностальгують?
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29.08.2020 16:48 Ответить
в смысле - с Ядом
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29.08.2020 16:49 Ответить
Зелений Клин
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29.08.2020 16:50 Ответить
На Белорусь НАТО напало,а на Хабаровск...нет... "Путін, випий чаю, Хабаровськ пригощає!" - на Далекому Сході РФ протести 50-й день поспіль - Цензор.НЕТ 7514 "Путін, випий чаю, Хабаровськ пригощає!" - на Далекому Сході РФ протести 50-й день поспіль - Цензор.НЕТ 7514
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29.08.2020 16:51 Ответить
"Путін, випий чаю, Хабаровськ пригощає!" - на Далекому Сході РФ протести 50-й день поспіль - Цензор.НЕТ 9162
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29.08.2020 16:52 Ответить
Они только и могут что ходить и голосить, полиция задержала водителя Фургаломобиля а толпа стояла и возмущалась.
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29.08.2020 16:53 Ответить
На РАБссии хоть она и большая Майдан возможен....достаточно 50-80 тысяч автомобилей..блокируют МКАД и все ветки от МКАД...а дальше к Мавзолею...
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29.08.2020 16:55 Ответить
А всей рассиюшке насрать...
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29.08.2020 16:56 Ответить
"Зелений клин"..?
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29.08.2020 16:56 Ответить
Вчера в Ютьюбе был хороший эфир Марк Фейгин...в гостях были Пионтковский и Соловей...
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29.08.2020 17:00 Ответить
Есть такой старинный киевский анекдот про Голду Меир:
-- Ми все думали -- куда это Голдочка по воскресениям бегает?
Ми думали, шо она просто так бегает, а она на маёвки бегала!
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29.08.2020 17:03 Ответить
***
Рабы в России не восстанут
И не пойдут мочить ментов.
Неправда, что «народ обманут», -
Народа нет здесь. А с рабов
Какой и спрос? Им в стойле классно.
Ну разве льготы отберут -
И, может быть, под флагом красным
Они бузить тогда пойдут.
Бузить за льготы, за халяву:
«Долой правительство!» (Не Пу!)
И отметелит уж на славу
ОМОН халявщиков толпу.
Рабы панически трусливы
И хуже путина стократ.
Их главный фетиш - «справедливость».
Расстрелов массовых хотят;
Богатых - снова раскулачить,
Все отобрать и поделить;
Им мало Крыма - надо, значит,
ВСЮ Украину захватить!
Нужны им берия и сталин,
Для них и путин - либерал...
Им тот правитель идеален,
Кто их же больше расстрелял.
Им в кайф дубинки «сильной власти»,
Не надо личных им свобод!
Для них страшнее нет напасти:
Сосед богаче их живет!?!
Пусть нет еды - им дай фанфары!
Греми, имперский барабан!
Музон расстрелов - гимн их старый -
Им путин с новым текстом дал, -
Какой восторг!.. Под флагом царским
Справляют с пьяною слезой
Дебилы в лентах колорадских
В войне «победу» над собой?
Спросите их еще про геев -
Ка-а-кой польется злобный мат!!..
Все граждане РФ! Скорее,
Рабы и быдло, сгиньте в ад!..

29-30.4.2017 Борис Стомахин
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29.08.2020 17:09 Ответить
Скучают по советским демонстрациям.
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29.08.2020 17:14 Ответить
кто не прыгает тот хач !
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29.08.2020 17:16 Ответить
"Путин, выпей Яду, Хабаровск угощает!"
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29.08.2020 17:14 Ответить
Знает правитель ,кто отравитель !
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29.08.2020 17:16 Ответить
На Кубани погиб сотрудник московской полиции - По информации издания, поздней ночью рядом с одним из магазинов станицы произошел конфликт погибшего с местным жителем, который перерос в драку. После одного удара полицейский упал на землю и потерял сознание.
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29.08.2020 17:23 Ответить
терпіння вам.
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29.08.2020 17:24 Ответить
Судячи з прапорів під якими кацапи хороводять по місту, то абсолютно чужі ворожі нам люди. І гасла їхні містечкові.
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29.08.2020 17:30 Ответить
Под флагами российского торгового флота, Дома Романовых и Советского Союза -- С фургалом за Фургала! *)
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29.08.2020 17:31 Ответить
Тоже обратил внимание.) Лозунги правильные, но в головах историео-политический винегрет. Как и остальных 99% населения россии.
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29.08.2020 17:53 Ответить
Дивною є причина отих демонстрацій...Щоб люди вступились за губера чи якогось іншого владоможця...та ні за що!..Це ж скільки треба бабла викинути...Тому все це нагадує зустрічний вогонь,пущений владою для запобігання більшої пожежі...На випаленому полі вже нічого не загориться...
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29.08.2020 17:35 Ответить
пыня такой и евсть клоп серый по кличке карлик пу
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29.08.2020 17:38 Ответить
Пуйло мабуть и так на яде сидит. Як справжний диктатор принимает в малых дозах вырабатывая природный защитный антидот в организме.Сталин вообще последние годы жизни,кажуть яйца ел варёные.Щоб видеть,не нарушена ли структура скорлупы посторонним вмешательством извне.Мало ли,якому Берии в голову взбредёт шприцом закачать в яйцо цианид "Путін, випий чаю, Хабаровськ пригощає!" - на Далекому Сході РФ протести 50-й день поспіль - Цензор.НЕТ 9963
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29.08.2020 18:01 Ответить
Фуйло, кидай ружжо да вспливай, Гаага чекає останнього хмирька-царька.
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29.08.2020 21:17 Ответить
Как завезут, нюхнет и торчит. Митридат коксовый.
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30.08.2020 01:39 Ответить
"Путін, випий чаю, Хабаровськ пригощає!" - на Далекому Сході РФ протести 50-й день поспіль - Цензор.НЕТ 2416
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29.08.2020 18:08 Ответить
Сергей Михалок - Грай! 2020
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29.08.2020 18:18 Ответить
чому я більше поважаю Хабарівський протест від білоруського "травоядного".

тому що Хабарівський -протест в ІМПЕРІЇ ,протест котрий буде подавлений "на амінь і криваво".ТОбто протестувальники розуміють,що не можуть почати силове протистояння..

У Білорусі протестувальники не розуміють,що в результаті силового протистояння вони переможуть.Але вони ментально НЕ ЗДАТНІ це усвідомити і на це піти.
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29.08.2020 18:46 Ответить
Разница в этих протестах фундаментальная. В Хабаровске он полностью естественный идущий от народа Дальнего Востока, кремляди не понимают что с этим делать.. А в Беларуси протест изначально курируются кремлевскими. Возможно и "белые юбчонки" это тоже их проект, они любят возглавлять протесты и было выгодно насовать своих баб в авангард, чтобы не дать развиться силовому противостояние когда протесты вышли за рамки кремлевского сценарии. Тихановские - это изначально проект Хремля. Что я лично Вам уже месяц пытаюсь доказать.
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29.08.2020 20:54 Ответить
походит твой хабаровск который за чиновника глотку дерет и успокоится . Беларусь бореться за свою независимость против росийской оккупации . Тихановская никагда не была проектом кремля . Бабарыко по всей вероятности был . Но потом все пошло иначе .
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30.08.2020 07:32 Ответить
ВОт откуда непонятный штемп с непонятным ником и флагом может знать что Тихановская не агент Хремля? Не из методичек ли? Бабарико вот как раз спорный момент, от представитель Газпрома а эта отдельная от ФСБ башня. А с Тихановским было ясно еще до выборов это же классика кацапских политтехнологов. И прошу Бобка не надо спорить об устрицах с теми кто их ел.
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31.08.2020 18:54 Ответить
Газпром отдельное что от чего ? Ясно крупный специалист по Беларуси . Тебе перечислить агентов кремля реально рулящих твоей страной или сам знаешь ?
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01.09.2020 04:43 Ответить
Нет небольшой специалист, но с информацией работаю профессионально, а вы нет.. увы говорить не о чем с вами.
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01.09.2020 10:45 Ответить
Пора бьі уже и ХНР замутить и причитать"китай, введи войска"!
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29.08.2020 18:51 Ответить
А почему не ***** выпей отравы тварь
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29.08.2020 18:59 Ответить
***** выпей отвару трав, ой извините,выпей яду тварь
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29.08.2020 19:04 Ответить
А раньше в Инете писали: Автор, выпей йаду.
Ох, уж эта толерантность...
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29.08.2020 19:19 Ответить
"Путін, випий чаю, Хабаровськ пригощає!" - на Далекому Сході РФ протести 50-й день поспіль - Цензор.НЕТ 5451
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29.08.2020 19:21 Ответить
Било би неплохо, если би ето било начало конца рф.
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29.08.2020 19:39 Ответить
Хотел бы я посмотреть как бы вела вся эта движуха, если б на них натравили мусоров, а так это просто хождение по муках.И пока у них на площадях будет стоять Лукич и будут махать красными сцаными тряпками, никуя из этого роя не выйдет.
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29.08.2020 20:43 Ответить
ПРостест в Хабаровске это самое важное событие на планете Земля в 2020 году, гораздо более важно чем зачатие белоруской нации и даже Ковид. Хотя вру, есть еще второе событие равное по важности - это выборы президента США, Вот эти два события определят на ближайшие годы жизнь большинства людей на планете, как бы пафосно и может для кого -то глупо это не звучало.
Почему?
Потому что впервые в истории человечества в 2000м году в сильной, глобально влиятельной стране к власти пришел руководитель опытной и, мощной и беспринципной спецслужбы. В 2000 м умные аналитики предупреждали, что это страшный социальный эксперимент. И мы пока не понимаем насколько глубоко "товарищи чекисты" зашли в своих экспериментах. Все думающие люди понимают ,что они выиграли массу выборов и референдумов в мире и даже поставили своего человека в Белом Доме, что казалось немыслимым еще 6-7 лет назад. Они выстроили крепость в РФ и оболваниил десятки а по миру сотни миллионов людей. Но тут неожиданно пошла трещина по этому дому, с которой они не знают что делать (Хабаровск) и ставленик Хремля Трамп похоже потерпит таки поражение в прозревшей Америке. Эти два события могут и скорей всего похоронят режим Путина. А все остальное всплывает после и окажется что весь хаос,который творится в мире придумали и инициировали в кабинетах на Лубянке.
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29.08.2020 21:15 Ответить
Бери выше это вселенское событие . Водить хороводы за губернского чиновника из Либерально-Демократической партии росии это воистину нечто необычайное . Учитывая что партия и ее лидер проект совесткого КГБ изначально .
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30.08.2020 07:35 Ответить
ставленик Хремля Трамп похоже потерпит таки поражение в прозревшей Америке

Не уверен что Трамп потерит поражение. У них обычно действующий Президент выигрывает второй срок. Мы тоже надеялись на победу Клинтонихи, но увы...До выборов еще больше 2х месяцев
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30.08.2020 09:19 Ответить
На Красной площади в Москве в честь присоединения Крыма к России в марте 2014 г. было зарегистрировано максимальное количество участников демонстрации - 110 тыс.чел. А площадь им. Ленина в Хабаровске (5.6 га) почти в 2,5 раза больше, чем Красная площадь (2,31 га) - отсюда делайте выводы о количестве участников в Хабаровске!!! Там реально собирается от 100 до 200 тыс.чел.!!! Верить никакой полиции в этом вопросе нельзя - они, как правило, почему-то ошибаются раз в 10-20 (!?). Сегодня в Берлине почти все улицы в центре города были заполнены людьми, вышедшими против карантина, но полиция тоже заявила 18 тыс. участников (???). Кругом одна и та же брехня - власть боится народа! Но сейчас же всё элементарно и гораздо проще - запускается дрон и быстро делается расчет присутствующих на площади и никакая полиция или мэрия для этого не нужны!
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29.08.2020 21:27 Ответить
Да , Вова Пукін - випий чайку як у Литвиненка "Путін, випий чаю, Хабаровськ пригощає!" - на Далекому Сході РФ протести 50-й день поспіль - Цензор.НЕТ 1333
Чому повстав Хабаровськ ? - тому що це територія бувшого Зеленого Клину, території заселеною етниічними українцями. Розпад Московії почався і слава Богу "Путін, випий чаю, Хабаровськ пригощає!" - на Далекому Сході РФ протести 50-й день поспіль - Цензор.НЕТ 6572
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29.08.2020 21:52 Ответить
50-й день хождений... а толку нет
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30.08.2020 01:34 Ответить
Зеленый Клин и другие. Поднимайтесь. Вбейтесь пуйлу куда можна и не можна. Чтоб уже не поднялся. Острова свободы в море терпил и рабов.
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30.08.2020 01:37 Ответить
Скоро у Фургала бабло кончится и протесты прекратятся.
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30.08.2020 09:14 Ответить
 
 