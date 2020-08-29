Против карантина протестовали в Хмельницком. ФОТОрепортаж

Участники акции протеста требовали отменить все карантинные ограничения, возобновить работу бизнеса и не публиковать больше ежедневные сводки о количестве заболевших, потому что это якобы может напугать украинцев.

Протест состоялся на центральной площади города - Майдане независимости, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Участники акции держали флаги с надписью "Стоп карантин", часть людей надела белые футболки с надписью "Конституция - закон".

Главные требования, которые выразили протестующие: отмена карантина, отмена всех мер, которые могут испугать украинцев, в частности, публикации ежедневной общей статистики больных COVID-19 и возобновление полноценной работы бизнеса.

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Участники акции адресовали свои требования городской власти и облгосадминистрации.

За соблюдением правопорядка и карантинных норм следили правоохранители. По словам инспектора сектора превентивной коммуникации Нацполиции области Дениса Гаевского, нарушений карантинных требований, столкновений и конфликтов во время акции не зафиксировано.

Организаторы пообещали, что акция против карантина будет бессрочной и протестующие будут выходить на площадь, пока не отменят все карантинные ограничения.

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В начала пандемии в Хмельницкой области зафиксировали 2 323 случая заболевания COVID-19. Скончались 46 человек, были выписаны из больниц 1360 человек. Сейчас 917 человек лечатся от COVID-19, из них 248 стационарно, 669 - амбулаторно.











