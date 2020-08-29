Против карантина протестовали в Хмельницком. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
Участники акции протеста требовали отменить все карантинные ограничения, возобновить работу бизнеса и не публиковать больше ежедневные сводки о количестве заболевших, потому что это якобы может напугать украинцев.
Протест состоялся на центральной площади города - Майдане независимости, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Участники акции держали флаги с надписью "Стоп карантин", часть людей надела белые футболки с надписью "Конституция - закон".
Главные требования, которые выразили протестующие: отмена карантина, отмена всех мер, которые могут испугать украинцев, в частности, публикации ежедневной общей статистики больных COVID-19 и возобновление полноценной работы бизнеса.
Читайте на Цензор.НЕТ: В Украине за сутки рекордные 2 481 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 116 978 человек
Участники акции адресовали свои требования городской власти и облгосадминистрации.
За соблюдением правопорядка и карантинных норм следили правоохранители. По словам инспектора сектора превентивной коммуникации Нацполиции области Дениса Гаевского, нарушений карантинных требований, столкновений и конфликтов во время акции не зафиксировано.
Организаторы пообещали, что акция против карантина будет бессрочной и протестующие будут выходить на площадь, пока не отменят все карантинные ограничения.
Также на Цензор.НЕТ: Мэр Ивано-Франковска Марцинкив призвал горожан выходить на протесты из-за усиления карантина. ВИДЕО
В начала пандемии в Хмельницкой области зафиксировали 2 323 случая заболевания COVID-19. Скончались 46 человек, были выписаны из больниц 1360 человек. Сейчас 917 человек лечатся от COVID-19, из них 248 стационарно, 669 - амбулаторно.
Пожалуйста, подождите...
особисто я вилікувалася 1 таблеткою парацетамолу
тож Ваші умови ну дуже лякають
99% інфікованих не потрібна навіть таблетка
але твій пожовклий мозочок нездатний цього усвідомити
Чекає напевно віртуального лома в сраці аж до гландів..
наклеп, стаття 151 ККУ
я тебе називав ольгінським..
Поки що можу відрізнити спиту синюшну морду інтернет-комісара від красивого личка тендітної блондиночки ))))
Хоч і це,звичайно, не зовсім вірно,оскільки Ваша контора переїхала в Лахті
парацетамол назвали вакцина "Спутник-5"
поки що купити вирішив лише Бацька...Бо зараз не купити саме в росіян собі дозволити не може
прем'єр-міністру Італії загрожує 50 років за гратами
"будєт как в Італії"
з виступу депутата в парламенті Італії
https://www.youtube.com/watch?v=JFyzigyV_Iw
скільки сфальсифіковано діагнозів (а саме 25000), ---------------------
Лахті...ти врі,врі Да не завирайся...
немного више ти пи..дел что ето процесси в Италии относительно диагнозов смертей...
---------------------------
COVID - 19 Riepilogo ITALIA
Contagiati
139 422
Decessi
17 669
------------------------------------
немає в Італії 25 000 смертей..ТОбто ольгінська **** висмоктує всі цифри з 21-го пальця...
що ці всі подання в суд -на фальсифікацію діагнозу..
виситимеш разом із своїми хазяями
ВІсєлі груши , сліви,*********
І я вісєл
Меня повєсіл Лаврєнок )))))
ох же й іхсперди на цензорі
Татьян голосував за путіна.. ))
а от ти смоктав у сабакова, це вже достовірна інформація
почєму ти взял женскій нік...
"ошибки молодости"..
а женщіной ето дєлать не так позорно ))))
Це співчуття ))))
достатньо відрізняти
запроданців і зрадників
чи тролів ольгінських таких як ТИ...
а ещё не публиковать о анусных болях киваноидов с шариками...
просто букву запретите...слуги вам в ухо лично каждому надуют..
дуже лячна у тебе умова... але добре, нехай так, хай не лікують, бо зараз лікуватися в Україні - це ще той атракціон
йди у вікно вистрибни, Україні буде краще без тебе
хоча добре, просто дочекайся вакцини, півроку ще тебе потерпимо
ти щойно всіх лікував парацетамолом !? ))))
я себе тільки лікувала
там вижив ,або ні..
хіба що у Татьяна проблеми з логікою були і раніше )))
так буде точніше..
І ЩО ?
Смертність поки що 5 відсотків..
(у сезонного грипу 0,1)
дебіл
І на кожне таке "розуміння" є методичка )))
ТАтьян із Лахті..
Влюбілся он навєрное..
ТА только вот облом -
не все как их контора
"клюют "на мужиков "
А саме Цензорський Татьян..
так часто згадує
цю категорію збоченців )))
а в очі тобі нассу, будеш сміятися? ги ги ги
ги ги
так сміх позначено у Лахті
у методичці
сім дроб сорок п"ять )
ще й так поважно пишеш "Лахта", з великої букви
.Як ворога завжди я поважаю..
Це не стосується всіх їхніх сук
і підаразів із Татьяном включно...
і нассати в очі..
Це точно Фройд
ствоив теорію про пі..арасів )))))
дивуюсь цілий день..
Чому ТАтьян із Лахті
сьогодні не згадав гівно..)))
https://petition.president.gov.ua/petition/104184
Не вимагайте неможливого,щоб вона дбала щей про народ... ))