Пенсионер подорвал себя гранатой в Днепре. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
71-летний житель Солонянского района сел в "Жигули", припаркованные возле одного из рынков в Днепре. Вскоре раздался взрыв. Мужчина умер в больнице от полученных ран.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Событие произошло в 10.20 возле одного из рынков в Шевченковском районе. В момент взрыва в автомобиле находился только водитель. Пострадавшие получил телесные повреждения от которых скончался в больнице", - сказано в сообщении.
Эксперты изъяли на месте происшествия фрагменты магнитного сбора, кольцо и чеку. Они считают, что взорваться могла граната Ф-1.
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"Личность потерпевшего установлена. Это житель Солонянского района. Другие лица и припаркованные рядом автомобили не пострадали", - добавили в полиции.
Пожалуйста, подождите...
На заднем стекле нет ни одного следа от осколков, это тоже очень странно в ситуации когда граната взрывается в авто.
Рядом с автомобилем практически нет осколков стекла: все они в салоне, а логично было бы наоборот.
Это ему удалось отчасти: граната взорвалась снаружи авто поэтому, на задней двери есть вмятина, а на заднем крыле, практически нет следов осколков.
Хорошо просматриваются круги от слетевшей краски, а вот отверстия не совсем круглые это видно в левой части последнего фото.
Достаточно?
Со слов тех, кто был на месте происшествия, мужчина работал (торговал) на рынке.
Через время он решил отдохнуть, поэтому пошел в машину и сел на переднее пассажирское сидение. Позже прозвучал взрыв. Граната взорвалась в руках (ему обе оторвало взрывом). Люди оказывали ему помощь он был в сознании. Умер уже в больнице.
По информации от полиции, на месте происшествия нашли фрагменты магнитного сбора, кольцо и чеку. По предварительному заключению экспертов, взорваться могла граната Ф-1.
Личность погибшего установлена. Мужчина - житель Солонянского района. Ему был 71 год. Сейчас решается вопрос о внесении ведомостей в ЕРДР по статье 264 УК У (предварительно - неосторожное хранение....)
думал может вкинули в окно и он словил? но тогда на фига магнитные элементы (значит под кузов-крыло?) кому мешал 71-летний дедок? осколки какие-то ...вообщем...какая-то муть
Кто объяснит как так можно подорвать себя???? Торпеда целая, сиденье целое.
Так подорвался или подорвали?
Замало інформації для висновків.
Не те разрушения.
Гранату подбросили снаружи.
Деда убило осколком.
Шняга какая-то.
Хоть и с Солонянского района, но машина "шестерка" с донецкими номерами (ни на что не намекаю, просто фиксирую факт). Деда жалко... "Никуясебе помидорчики продал..." (С)
А патроны вообще бесконтрольно были -- хотя пять магазинов бери и храни дома .
Но шо бы гранаты так ходили спокойно -- маразм !
Даже там , где её можно выбросить без чеки в любую сторону и там просто так гранату не дадут абы кому и пока не накидаешься 50 штук учебными ... Даже с минами проще . И со снарядами .
Вот Пепа целых 6 лет правил и это говнокомандущий "нелох" целых год ... А в армии до сих пор софок-софком . С одной стороны на стрельбищах заставляют гильзы собирать (ёпсель) .
А с другой гранаты в детсадиках вместо игрушек раздають .
Нужно чёткое разделение на боевые части и небоевые . И в небоевых -- никакого оружия кроме "калашей" для охраны периметра . Какие нахрен гранаты ?! А гранаты только офицерам и старшинам и только на передке . Миномёт безопаснее гранаты -- разумеется , если не бракованный . За бракованные нужно -- расстреливать по законам военного времени !
За торговлю боевым оружием нужно минимум лет 10 давать . А за гранаты и мины -- 20 !
И отверстия там заусеницы-вмятины внутрь . А если бы эпицентр был внутри - вмятины-заусеницы были бы даже другой формы , т.е. торчали бы снаружи острые шипы .
Кинули кость, и грызите, любимые вы наши гойские читатетли, хороших вам снов на выходные.
Пенсионер: 1) мог грудью прикрыть окружающих от осколков 2) просто успел поднять но не успел сообразить и рванула в руках.
Самоубийца пошел бы в лес и там ...
Видно пенсионер кому-то сильно прищемил я..ца.