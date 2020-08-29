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Пенсионер подорвал себя гранатой в Днепре. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

71-летний житель Солонянского района сел в "Жигули", припаркованные возле одного из рынков в Днепре. Вскоре раздался взрыв. Мужчина умер в больнице от полученных ран.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Событие произошло в 10.20 возле одного из рынков в Шевченковском районе. В момент взрыва в автомобиле находился только водитель. Пострадавшие получил телесные повреждения от которых скончался в больнице", - сказано в сообщении.

Эксперты изъяли на месте происшествия фрагменты магнитного сбора, кольцо и чеку. Они считают, что взорваться могла граната Ф-1.

Также на Цензор.НЕТ: Житель Кривого Рога бросил гранату в знакомых, ранены 4 человек, - полиция. ФОТО

"Личность потерпевшего установлена. Это житель Солонянского района. Другие лица и припаркованные рядом автомобили не пострадали", - добавили в полиции.

Пенсионер подорвал себя гранатой в Днепре 01
Пенсионер подорвал себя гранатой в Днепре 02
Пенсионер подорвал себя гранатой в Днепре 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+26
Только кровь и входные снаружи. Взрыв был снаружи. Я так думаю
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29.08.2020 17:32
+18
Закрыли бы лучше комментарии. для форумных неадекватов. Уже противно смотреть на посты.
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29.08.2020 17:30
+16
На последнем фото, все следы от осколков выглядят так, как будто взрыв произошел с наружи.
На заднем стекле нет ни одного следа от осколков, это тоже очень странно в ситуации когда граната взрывается в авто.
Рядом с автомобилем практически нет осколков стекла: все они в салоне, а логично было бы наоборот.
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29.08.2020 17:32
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Правила форума Совет форумчан
Так подорвал или подорвался? Все таки есть разница
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29.08.2020 17:26 Ответить
Ргд конечно - скорее всего хотел выбросить не успел Пенсіонер підірвав себе гранатою у Дніпрі - Цензор.НЕТ 8257
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29.08.2020 19:45 Ответить
Якщо "підірвався"всередині автомобіля, то чого пробоїни іззовні?
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30.08.2020 11:16 Ответить
Купив мабуть на базарчику як буряк на борщ.
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29.08.2020 17:26 Ответить
НЕ, не сумел продать, а жить не за что. вот и результат.
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29.08.2020 17:52 Ответить
Может все же продал и пошел за гранатой, которая лежала в бардачке или где-то справа. Водитель пошел на пассажирское место - это ж должно иметь какой-то смысл. Потянул за гранату, а колечко за что- то зацепилось. И всё.
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29.08.2020 18:20 Ответить
За Родину За Сралина! Пенсионер подорвал себя гранатой в Днепре - Цензор.НЕТ 1004
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29.08.2020 17:27 Ответить
какая нах Ф-1?! как максимум ргд-5!
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29.08.2020 17:29 Ответить
Закрыли бы лучше комментарии. для форумных неадекватов. Уже противно смотреть на посты.
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29.08.2020 17:30 Ответить
Только кровь и входные снаружи. Взрыв был снаружи. Я так думаю
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29.08.2020 17:32 Ответить
Может неосторожное обращение с гранатой? А когда чека выдернулась, то выкинул наружу в правую дверь. Но всё равно прошило машину. Как вариант .
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29.08.2020 17:37 Ответить
"Может неосторожное обращение с гранатой? А когда чека выдернулась..." как может чека случайно выдернуться? вы гранату в руках держали когда-нибудь или хотя-бы внимательно рассматривали на картинке?
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29.08.2020 19:56 Ответить
если выкинул наружу то прохожих задело бы?
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29.08.2020 20:36 Ответить
Осколочные пробоины внутрь машины.
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29.08.2020 17:40 Ответить
Однозначно входные снаружи.
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29.08.2020 21:33 Ответить
А почему въмитиньl от осколков с наружи на дверях.
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29.08.2020 17:32 Ответить
На последнем фото, все следы от осколков выглядят так, как будто взрыв произошел с наружи.
На заднем стекле нет ни одного следа от осколков, это тоже очень странно в ситуации когда граната взрывается в авто.
Рядом с автомобилем практически нет осколков стекла: все они в салоне, а логично было бы наоборот.
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29.08.2020 17:32 Ответить
Больше похоже на 00 buckshot, из обреза.
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29.08.2020 18:08 Ответить
Скорее всего, мужик пытался выкинуть гранату через приоткрытую переднюю дверь.
Это ему удалось отчасти: граната взорвалась снаружи авто поэтому, на задней двери есть вмятина, а на заднем крыле, практически нет следов осколков.
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29.08.2020 18:22 Ответить
Пробоины от осколков если не рваные, то угловатые и разного размера. А тут одинаковые круглые пробойны/вмятины. В пользу обреза как раз говорят вмятины - не успевает заряд разогнаться, и плюс рассеивание.
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29.08.2020 18:25 Ответить
Не скажите.
Хорошо просматриваются круги от слетевшей краски, а вот отверстия не совсем круглые это видно в левой части последнего фото.
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29.08.2020 18:28 Ответить
Ну ясно одно - дело темное, нехай спецы разберуться.
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29.08.2020 18:32 Ответить
Такая безобразная куча при выстреле в упор?
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29.08.2020 18:25 Ответить
У меня где-то валяется укороченная до минимума однодулко 12 кал Stevens, с 10 шагов дробью 8 всю стену старого гаража засирала Пенсіонер підірвав себе гранатою у Дніпрі - Цензор.НЕТ 9703
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29.08.2020 18:30 Ответить
Ну переднее стекло от выстрела в заднюю дверь, не улетело бы даже в Жигулях!
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29.08.2020 18:32 Ответить
Ты олень.
Достаточно?
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29.08.2020 17:39 Ответить
Выше я попросила закрыть комментарии в том числе и от таких как ВЫ и ВАМ подобных. .
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29.08.2020 17:55 Ответить
Граната похоже снаружи взорвалась,справа.
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29.08.2020 17:34 Ответить
Судя по дверям, машинку снаружи расстреляли.
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29.08.2020 17:34 Ответить
Нет, это осколки изнутри. Просто фотограф неумелый.
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30.08.2020 00:33 Ответить
Дивно, отвори на дверях свідчать про вплив ззовні
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29.08.2020 17:35 Ответить
там все не понятно...

Со слов тех, кто был на месте происшествия, мужчина работал (торговал) на рынке.
Через время он решил отдохнуть, поэтому пошел в машину и сел на переднее пассажирское сидение. Позже прозвучал взрыв. Граната взорвалась в руках (ему обе оторвало взрывом). Люди оказывали ему помощь он был в сознании. Умер уже в больнице.
По информации от полиции, на месте происшествия нашли фрагменты магнитного сбора, кольцо и чеку. По предварительному заключению экспертов, взорваться могла граната Ф-1.
Личность погибшего установлена. Мужчина - житель Солонянского района. Ему был 71 год. Сейчас решается вопрос о внесении ведомостей в ЕРДР по статье 264 УК У (предварительно - неосторожное хранение....)
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29.08.2020 17:36 Ответить
если бы у него в руках взорвалась Ф-1, то про какое "в сознании и оказывали помощь" может идти речь? молчу про то, что было бы с машиной, после взрыва Ф-1 внутри...
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29.08.2020 20:12 Ответить
так а я о чем? ни фига не понятно...
думал может вкинули в окно и он словил? но тогда на фига магнитные элементы (значит под кузов-крыло?) кому мешал 71-летний дедок? осколки какие-то ...вообщем...какая-то муть
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29.08.2020 20:21 Ответить
Мне одному кажется, что дыры вогнуты во внутрь авто ? А значит взрыв был вне машины !
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29.08.2020 17:37 Ответить
Правая задняя дверь имеет входящие с наружи отверстия а внутри обшивка целая!
Кто объяснит как так можно подорвать себя???? Торпеда целая, сиденье целое.
Так подорвался или подорвали?
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29.08.2020 17:39 Ответить
Выкинул гранату из двери наружу, или держал в вытянутых руках снаружи. Может так?
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29.08.2020 17:47 Ответить
Судячи по слідам крові на дверях- друге.
Замало інформації для висновків.
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29.08.2020 18:39 Ответить
Цензор перевіряє читачів на уважність. Дідуся,звичайно, шкода
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29.08.2020 17:40 Ответить
ну уж раз так выпало,почему бы не взять с собой якогось вилкула в путешествие по реке стикс?
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29.08.2020 17:41 Ответить
Вислови нешановних непань єгорових саме до таких вчинків ************. Але то не наш метод
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29.08.2020 17:45 Ответить
Взрыв не мог быть в машине.
Не те разрушения.
Гранату подбросили снаружи.
Деда убило осколком.
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29.08.2020 17:42 Ответить
Стёкла разбиты внутрь. Звдние и передние не выдавило наружу... ...где взрыв?

Шняга какая-то.
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29.08.2020 17:45 Ответить
Согласен.
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29.08.2020 17:47 Ответить
по входным отверстиям взрыв был снаружи ...... не надо ля ля.. Пенсионер подорвал себя гранатой в Днепре - Цензор.НЕТ 8464
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29.08.2020 17:43 Ответить
Взрыв снаружи однозначно. Возможно, сидел на переднем сиденье боком, лицом наружу. Граната была в руках. Задняя дверь была тоже открыта, поэтому и прошило снаружи.
Хоть и с Солонянского района, но машина "шестерка" с донецкими номерами (ни на что не намекаю, просто фиксирую факт). Деда жалко... "Никуясебе помидорчики продал..." (С)
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29.08.2020 17:44 Ответить
А где ж ты на фото номера разглядел? Заштриховали вроде?
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29.08.2020 17:49 Ответить
Похоже, что всадили справа из дробовика... ...а звук выстрела приняли за взрыв гранаты.
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29.08.2020 17:51 Ответить
Так чеку нашли ж вроде.
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29.08.2020 18:22 Ответить
Это-то и странно -- чека от взорвавшейся гранаты, прямо на месте взрыва... ...лежала.
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29.08.2020 18:35 Ответить
А где ж ей быть?
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29.08.2020 18:42 Ответить
Снаружи.
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29.08.2020 18:50 Ответить
Осколки входили снаружи...
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29.08.2020 17:56 Ответить
Может сейчас такие гранаты, если бы Ф - 1, союзная, взорвалась в Жигулях, одни колеса остались бы и куски мяса, минимум в радиусе 100 метров.
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29.08.2020 18:01 Ответить
никакая там не Ф-1
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29.08.2020 20:16 Ответить
Подяка від держави за довголітню працю кожному пенсіонеру.Бо з такою (європейською ) пенсією і цінами, це найкращий вихід.Цей пенсіонер бідність подолав сам, як міг.
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29.08.2020 18:05 Ответить
Чего то по фото на дверях снаружи вроде вмятины от осколков. Если бы внутри был взрыв, то было бы наоборот. Граната снаружи вроде взорвалась.
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29.08.2020 18:07 Ответить
Кроме того что входные отверстия снаружи, ещё и заднее стекло, в даже вроде лобовое целые. Взрыв точно не внутри был.
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29.08.2020 18:14 Ответить
Повреждения вроде как от источника не с кабины, а снаружи. Скорее подорвали.
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29.08.2020 18:21 Ответить
Не знаю сколько оружия перевидел , даже один раз домой приволок пулемёт с автоматом ...

А патроны вообще бесконтрольно были -- хотя пять магазинов бери и храни дома .

Но шо бы гранаты так ходили спокойно -- маразм !
Даже там , где её можно выбросить без чеки в любую сторону и там просто так гранату не дадут абы кому и пока не накидаешься 50 штук учебными ... Даже с минами проще . И со снарядами .
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29.08.2020 18:25 Ответить
Это вы , батенька,не знаете донецких реалий. Теперь в районах, примыкающих к ордло гранаты не редкость.
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29.08.2020 18:40 Ответить
Я бы там снабженцев пересажал через одного и стали бы великой редкостью для тех , кому не положенно даже думать .
Вот Пепа целых 6 лет правил и это говнокомандущий "нелох" целых год ... А в армии до сих пор софок-софком . С одной стороны на стрельбищах заставляют гильзы собирать (ёпсель) .
А с другой гранаты в детсадиках вместо игрушек раздають .
Нужно чёткое разделение на боевые части и небоевые . И в небоевых -- никакого оружия кроме "калашей" для охраны периметра . Какие нахрен гранаты ?! А гранаты только офицерам и старшинам и только на передке . Миномёт безопаснее гранаты -- разумеется , если не бракованный . За бракованные нужно -- расстреливать по законам военного времени !
За торговлю боевым оружием нужно минимум лет 10 давать . А за гранаты и мины -- 20 !
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29.08.2020 19:02 Ответить
Так может эта граната "с той стороны". Например переселенцы привезли.
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29.08.2020 19:24 Ответить
Тільки от граната ззовні авто розірвалась, а не всередині.
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29.08.2020 18:29 Ответить
Купил на рынке, это теперь просто, наверное, спасибо силовикам, как картошку. У машины решил проверить настоящая ли, не обманули ли, ... Бабах, и минус очередная обезьяна с гранатой)))
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30.08.2020 00:08 Ответить
Шо уже пенсионеров начинают истреблять?
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29.08.2020 18:36 Ответить
Если присмотреться - там на первой фотке отлично видно где взорвалась граната. Вот то серое пятно на передней части задней двери снаружи и вокруг всё посечено осколками. Причём чем дальше от пятна, тем меньше плотность попадания осколков. Получается граната взорвалась напротив передней двери снаружи слева от машины.
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29.08.2020 18:54 Ответить
Слева это как смотреть ? Как раз справа относительно точки зрения водителя !
И отверстия там заусеницы-вмятины внутрь . А если бы эпицентр был внутри - вмятины-заусеницы были бы даже другой формы , т.е. торчали бы снаружи острые шипы .
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29.08.2020 19:07 Ответить
Да, то я перепутал. По ходу машины - справа.
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29.08.2020 19:12 Ответить
зачем ему была нужно граната?
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29.08.2020 20:20 Ответить
Как по мне,взрыв был,просто дедуля может случайно выдернул чеку и хотел скинуть гранату через переднюю дверь, там видно по направлению выхлопа пороха и пробоин и повреждена карта в передней двери.
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29.08.2020 20:28 Ответить
Текст не клеїться до світлин зовсім. Цензоре, що за курок ви понабирали на роботу?
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29.08.2020 20:45 Ответить
Интересно, кто и из чего стрелял по задней дверце?
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29.08.2020 20:51 Ответить
Классическая новость не цензоре в субботний вечер.
Кинули кость, и грызите, любимые вы наши гойские читатетли, хороших вам снов на выходные.
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29.08.2020 22:08 Ответить
Шахид.
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29.08.2020 23:53 Ответить
Минималку подняли..Это эмоции...
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29.08.2020 23:58 Ответить
Минус ещё одна обезьяна с гранатой. Старый идиот, вот нахрена гранату купил? Хорошо хоть никого не покалечил, поц.
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30.08.2020 00:11 Ответить
Предположим, граната была зажата в машине и при открытии двери или бардачка выпала.
Пенсионер: 1) мог грудью прикрыть окружающих от осколков 2) просто успел поднять но не успел сообразить и рванула в руках.
Самоубийца пошел бы в лес и там ...

Видно пенсионер кому-то сильно прищемил я..ца.
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30.08.2020 01:22 Ответить
Ф-1 ? Это шутка? Заднее стекло целое как могло остаться?
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30.08.2020 06:31 Ответить
Определённо взрыв был снаружи.
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30.08.2020 09:03 Ответить
Пенсионер решил, чем так жить, то лучше подорвать себя гранатой. Пенсии не то что на квартплату, на одну поездку в Жигулях не хватает
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30.08.2020 09:05 Ответить
Хотя судя по дыркам на кузове взрыв был снаружи а не внутри??
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30.08.2020 09:07 Ответить
 
 