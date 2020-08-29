Защита Украины - не преступление. Митинги в поддержку задержанных за нападение на членов пророссийской группировки прошли в шести городах. ФОТОрепортаж

По всей Украине 29 августа прошли акции в поддержку патриотов, которые вступили в конфликт с членами пророссийской группировки нардепа Ильи Кивы "Патриоты - за жизнь". Акции прошли под лозунгом "Защита Украины - не преступление". В них приняли участие жители шести украинских городов.

Об этом сообщается в telegram-канале "Национального Корпуса", передает Цензор.НЕТ.

"Защита Украины - не преступление, а долг каждого гражданина! Именно с такими лозунгами сегодня проходят акции в нескольких городах Украины: Львове, Луцке, Виннице, Харькове, Житомире, Киеве. В День памяти защитников Украины в Харькове судят патриотов за противостояние людям Медведчука, финансируемым за деньги Кремля. Каждый украинец понимает, если их не остановить сегодня, то завтра их деятельность, подкрепленная бешеной поддержкой ватных медиа, обернется попытками создать новые Одесскую, Харьковскую, Полтавскую, Днепровскую "народные республики", массовыми жертвами и фактическим уничтожением украинского государства", - заявили в Нацкорпусе.

Представители партии также подчеркнули, что агрессивное противодействие титушкам Кивы со стороны патриотов стало следствием бездействия власти и спецслужб, которые игнорируют создание парамилитарных пророссийских группировок на мирной территории Украины.

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Напомним, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом обстреляли микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.

Полиция сообщила, что в результате обстрела ранены 2 человека.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.

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В СБУ уточнили, что в результате обстрела ранены не 2, а 3 человека.

По факту стрельбы на трассе Харьков-Киев открыто уголовное производство по статье "покушение на убийство".