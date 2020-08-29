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Защита Украины - не преступление. Митинги в поддержку задержанных за нападение на членов пророссийской группировки прошли в шести городах. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

По всей Украине 29 августа прошли акции в поддержку патриотов, которые вступили в конфликт с членами пророссийской группировки нардепа Ильи Кивы "Патриоты - за жизнь". Акции прошли под лозунгом "Защита Украины - не преступление". В них приняли участие жители шести украинских городов.

Об этом сообщается в telegram-канале "Национального Корпуса", передает Цензор.НЕТ.

"Защита Украины - не преступление, а долг каждого гражданина! Именно с такими лозунгами сегодня проходят акции в нескольких городах Украины: Львове, Луцке, Виннице, Харькове, Житомире, Киеве. В День памяти защитников Украины в Харькове судят патриотов за противостояние людям Медведчука, финансируемым за деньги Кремля. Каждый украинец понимает, если их не остановить сегодня, то завтра их деятельность, подкрепленная бешеной поддержкой ватных медиа, обернется попытками создать новые Одесскую, Харьковскую, Полтавскую, Днепровскую "народные республики", массовыми жертвами и фактическим уничтожением украинского государства", - заявили в Нацкорпусе.

Представители партии также подчеркнули, что агрессивное противодействие титушкам Кивы со стороны патриотов стало следствием бездействия власти и спецслужб, которые игнорируют создание парамилитарных пророссийских группировок на мирной территории Украины.

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Защита Украины - не преступление. Митинги в поддержку задержанных за нападение на членов пророссийской группировки прошли в шести городах 01
Защита Украины - не преступление. Митинги в поддержку задержанных за нападение на членов пророссийской группировки прошли в шести городах 02
Защита Украины - не преступление. Митинги в поддержку задержанных за нападение на членов пророссийской группировки прошли в шести городах 03
Защита Украины - не преступление. Митинги в поддержку задержанных за нападение на членов пророссийской группировки прошли в шести городах 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": По факту стрельбы на трассе Харьков-Киев открыто уголовное производство по статье "покушение на убийство", - Нацполиция

Защита Украины - не преступление. Митинги в поддержку задержанных за нападение на членов пророссийской группировки прошли в шести городах 05
Защита Украины - не преступление. Митинги в поддержку задержанных за нападение на членов пророссийской группировки прошли в шести городах 06
Защита Украины - не преступление. Митинги в поддержку задержанных за нападение на членов пророссийской группировки прошли в шести городах 07

Напомним, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом обстреляли микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.

Полиция сообщила, что в результате обстрела ранены 2 человека.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.

Также читайте: Сегодня стоит вопрос существования самого украинского государства, - Жорин о деятельности пятой колонны в Украине

В СБУ уточнили, что в результате обстрела ранены не 2, а 3 человека

По факту стрельбы на трассе Харьков-Киев открыто уголовное производство по статье "покушение на убийство".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+57
Защита Украины - не преступление. Митинги в поддержку задержанных за нападение на членов пророссийской группировки прошли в шести городах - Цензор.НЕТ 3267
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29.08.2020 22:34
+43
Защита Украины - не преступление. Митинги в поддержку задержанных за нападение на членов пророссийской группировки прошли в шести городах - Цензор.НЕТ 2731
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29.08.2020 22:35
+35
Защита Украины - не преступление. Митинги в поддержку задержанных за нападение на членов пророссийской группировки прошли в шести городах - Цензор.НЕТ 9740
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29.08.2020 22:36
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Вас, кацапскую петушню, нужно пи@дить лопатами, и сразу прикопывать, чтоб не воняли
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30.08.2020 05:39 Ответить
Їхнє щастя, що "МУХИ" не літали, можуть на г...но злетітися, ящо влада вчасно його не прибере щоб не смерділо.
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30.08.2020 07:11 Ответить
"Захист України - не злочин". Мітинги на підтримку затриманих за напад на членів проросійського угруповання відбулися в шести містах - Цензор.НЕТ 132
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29.08.2020 23:10 Ответить
"Захист України - не злочин". Мітинги на підтримку затриманих за напад на членів проросійського угруповання відбулися в шести містах - Цензор.НЕТ 4339
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30.08.2020 14:13 Ответить
У 2014 тітушки з Оплота приїхали в Дніпро і побили людей, на майдані, а пізніше вони поїхали воювати за "ДНР". Сьогодні виродки "змінили табличку" і назвалися "патріотами за життя", але суті справи це не міняє, вони сьомий рік несуть до нас "русскій мір" за медведчуківські гроші.
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29.08.2020 23:15 Ответить
Лучший враг - тот, который в гробу.
Не уйдут оккупанты от мести.
Возвратятся домой «грузом двести».
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29.08.2020 23:21 Ответить
И вот это."Захист України - не злочин". Мітинги на підтримку затриманих за напад на членів проросійського угруповання відбулися в шести містах - Цензор.НЕТ 6091 "Захист України - не злочин". Мітинги на підтримку затриманих за напад на членів проросійського угруповання відбулися в шести містах - Цензор.НЕТ 5351
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29.08.2020 23:21 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я та ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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29.08.2020 23:22 Ответить
полеты в мацкву..это престепление..посади мертветчука..
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29.08.2020 23:27 Ответить
Давай всех посадим, а Кремль будет хлопать в ладоши.
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29.08.2020 23:55 Ответить
Да, насрать на твой кремль, кацапа немытая
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30.08.2020 05:26 Ответить
ты чего,грЕбаная вата ,назву помойной кучи -кремль- пишеш с заглавной буковки ? не научили в ольгино маскироватся ,или дебил полный ?
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30.08.2020 09:47 Ответить
Мало дали. Эти черти за три года властвования януковича настроили Межигорий разорили Украину и пригласили кацапскую армию и сдали им лугандонию. Пришло время отвечать, и если власть не может то будет Суд Патриотов. Кому не нравится получать по заслугам - чемодан вокзал и наХ в рашку.
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29.08.2020 23:39 Ответить
"Захист України - не злочин". Мітинги на підтримку затриманих за напад на членів проросійського угруповання відбулися в шести містах - Цензор.НЕТ 8745
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29.08.2020 23:45 Ответить
а тепер спали хату!
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30.08.2020 06:26 Ответить
Надо было объявлять войну Америке до 2014 года, США ввели бы войска, а Крым бы кацапы не забрали, боевых действий на Донбассе не было бы.
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29.08.2020 23:59 Ответить
Віво, ти таки прибацане якесь. Навіть не приховуєш кацапських рогів, викладаючи тут рашистські шюткі-прібауткі.
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30.08.2020 00:20 Ответить
Цьому жарту вже хій зна скільки років. "Объявим войну США, а потом сразу капитулируем и войдем в их состав" та інші варіації.
До речі. Був такий диктатор в Уганді, на ім'я Іді Амін. Епічний дядько, канібал та знавець брутальних збочень. Так ось, Іді (к папочке) Амін одного дня оголосив війну США, щоб наступного дня офіційно назвати себе переможцем "Захист України - не злочин". Мітинги на підтримку затриманих за напад на членів проросійського угруповання відбулися в шести містах - Цензор.НЕТ 2046 (бо в США навіть не помітили, що ота дика бібізяна проверещала).
Звісно, Україна не Уганда. Але у випадку такого дикого демаршу моментально отримала б статус геополітичних неадекватів.
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30.08.2020 01:32 Ответить
Надо было тебя после родов в сортире утопить, да мамка тупонула
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30.08.2020 05:55 Ответить
Если смотреть с другой не принятой точки зрения...То,що то був за бус з ОПЗЖ?Це звичайна ДРГ ворога,яка маэ на вооружении нi кулемети,автомати,Гради.....А маэ за зброю ворожу пропаганду для ураження мозга продвигая в массы як отруту ворожий наратив та контент.З хлопцями я згоден тут.Ворог зняв портупею,вдягнув костюм с бабочкой,та бомбит по мозгам украинцев промордовским бредом "Захист України - не злочин". Мітинги на підтримку затриманих за напад на членів проросійського угруповання відбулися в шести містах - Цензор.НЕТ 6860
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30.08.2020 00:09 Ответить
Бий російську сволоту! Росіяни, валіть в свою смердючу Росію.
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30.08.2020 00:16 Ответить
Призыв к гражданской войне! Каждый активист решит, что только он прав и начнет бить воображаемого противника. А тот в ответ! Все , с любой стороны, "частные армии" должны быть распущены и запрещены, а их организаторы понести наказание!
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30.08.2020 02:37 Ответить
Ось лице авака,
Вибачте, що ср.ка.
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30.08.2020 04:59 Ответить
Даже друзей какого-нибудь гопника собралось бы больше. Позор.
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30.08.2020 05:35 Ответить
Зеленский, твоя нерешительность и беспринципность боком выходит Украине. Да и Аваков какой-то мягкотелый и чрезмерно осторожный. Арестовывать и судить надо в первую очередь не исполнителей преступных действий, а их руководителей. Кстати эти "митинги" не митинги вовсе, а сборища нескольких десятков проплаченных статистов с идиотскими лозунгами, что соответствует их нулевой поддержке Украинским Народом.
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30.08.2020 05:41 Ответить
29 августа около 500 жителей села Андреевка окружили дома ромов, протестуя против роста преступности в их селе. Цыганские семьи были эвакуированы полицией из зоны конфликта. В деревню был введен спецназ. Подробнее
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30.08.2020 08:46 Ответить
Если государство положило болт на деятельность пятой колонны РФ в Украине, то святая обязанность народа вершить правосудие!
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30.08.2020 08:08 Ответить
Мощные митинги, по 10 человек на город!!!
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30.08.2020 10:09 Ответить
малоросс зе-вавка защищает своих.
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30.08.2020 11:42 Ответить
150% підтримую протестувальників, пора вже вішати цю мерзоту ************** на фонарі разом з їхніми самками, мамками, виродками та онуками!
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30.08.2020 22:07 Ответить
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