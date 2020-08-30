Расследование Иловайской трагедии закончено, но дело не передано в суд, потому что полная правда о войне не интересна властям, - Матиос. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия
Бывший военный прокурор Анатолий Матиос обнародовал "правду о горькой правде и новых проклятых, пытающихся уничтожить нашу государственность".
Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что 25 августа законом восстановили Военную прокуратуру, а через 4 дня "ужасным военным разгромом закончился Иловайск и 5 сентября начался бесконечный Минск с его дикими вынужденными договоренностями".
"30 августа 2014 года на всем протяжении от Иловайска до Киева были готовы дать бой до 168 (это зафиксированная в деле правда) бойцов ВСУ, остатков "Беркута" и не срочников Нацгвардии только со стрелковым оружием на старых ЗИЛах. Вдумайтесь - 168 автоматчиков на почти 700 км расстояния возможного российского марш-броска. В это же 5 сентября в лесопосадке за 15 км от Иловайская я, тогда еще не генералы Григорий Остафийчук и Руслан Баранецкий (ныне 1-й заместитель председателя СБУ), главный следователь по делу Олег Марущак и еще один военный прокурор допрашивали генерала Хомчака и всех уцелевших и не раненых, кто выжил и не потерял разум при уходе", - сообщил Матиос.
По его словам, дело закончено, но материалы в суд не направлены, "потому что полная правда о войне, а не собственный пиар на трагедии, не интересна никому".
Матиос также процитировал выводы об Иловайске:
"Масштабное вторжение на территорию Украины в районе Иловайска состоялось в ночь с 23 на 24 августа 2014 года с территории России. Силы вторжения ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп:
- 3500 человек личного состава; до 60 танков;
- до 320 БМД (БМП)
- до 60 орудий;
- до 45 минометов;
- 5 ПЗРК.
Согласно полученным следствием данным, критическое соотношение военных сил Украины в районе Иловайска с подразделениями ВС РФ и формированиями террористических организаций "ДНР", "ЛНР" составляло:
- личный состав - 1 к 18; танки - 1 к 11,
- бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15,
- "Грады" - 1 к 24.
В то же время группировка ВС РФ вдоль восточного участка государственной границы Украины насчитывала:
- 35 батальонно-тактических и ротных тактических групп;
- не менее 45100 военнослужащих;
- до 160 танков;
- 1360 БМП (БТР)
- 350 единиц артиллерии;
- 130 единиц реактивных систем залпового огня;
- 192 боевых самолетов;
- 137 вертолетов".
Он также уведомил, что с материалами экспертизы по делу Иловайска с 2016-го до 2019 года добровольно ознакомилось 16 нардепов прошлого созыва, из нынешнего парламента - ни одного.
"На мое прямое письменное обращение к Верховному Главнокомандующему о необходимости направления дела по Иловайской трагедии в суд публичный ответ обществу "дал", оказывается, "проклятый" еще в 2014 году Зеленским генпрокурор Рябошапка. Ровно через 20 дней после назначения на должность он ликвидировал все подразделения ГПУ, которые занимались этими расследованиями", - подчеркнул Матиос и приложил к посту соответствующий приказ.
По его словам, ликвидированы действующие в то время в составе военной прокуратуры "управление войны" и "управление по расследованию преступлений на оккупированных территориях", в которые входили 69 следователей и прокуроров.
"Взамен создан (фактически со скандалом от Рябошапки сохранен) Гюндузом Мамедовым департамент войны и оккупированного Крыма, который сейчас имеет некомплект 40% прокуроров из 50 штатных единиц", - отметил бывший военный прокурор.
Он также сообщил, что Офис Генпрокурора второй год "отчитывается об этой трагедии нашими старыми дословными текстами".
Пожалуйста, подождите...
знаешь какая между нами разница ? Ты пролезла в Раду чтоб косить бабло, а я просто хочу справедливости , ибо погибли люди, которые хотели такого же, а к власти сначала пришли
негодяи, а теперь неумехи...но, Ляпина, лучше маааааленький, но шаг вперёд с неумехами, чем 5 шагов назад с брехунами-ворами-фальсификаторами выборов и мародёрами прикрывшими своим пузом свиней-свинарчуков.
пс. І до чого тут Ляпіна ?
10-ти лет знакомы до боли в печонках.................
матиос 5 лет ж.пой кресло грел и также как и парашенка с луценкой пиарился на Илловайской трагедии.А теперь...ЧТО не так???
Кстати, помнится когда убивали наших воинов под Илловайском, кто-то парадики с техникой устраивал и погоняло у этого "кто-то" - мародер!!!!
Ви фанат Оплота і Спарти?
головойматематикой, либо принципиально считают только тех, кто числился официально в ВСУ.
А может прокурорские никак не могут признать, что Украину в 14-м году спасли добровольцы?!
Согласно полученным следствием данным, критическое соотношение военных сил Украины в районе Иловайска с подразделениями ВС РФ и формированиями террористических организаций "ДНР", "ЛНР" составляло:личный состав - 1 к 18...".
Але якщо Вам подобаються такі маніпуляції, то хто ж Вам заборонить - у нас вільна країна!
Бой за Иловайск, кстати, был единственным за активную фазу войны, который добробаты попытались провести самостоятельно.
Сиділо мовчало 5 років, аж тут розродилося.
168 автоматників на 30 серпня 2014 від Іловайська до Києва!?
А куди ж поділивя ті віська і техніка які брали участь в параді на Хрещатику!?
А що робили в цей час генералітет?!
Корочше, Матіос - п****бол!
не здохли і не розбіглися всі українці.
Война - это по большей части каталог грубых ошибок.
Черчилль
Есть вещь и хуже войны: трусость хуже, предательство хуже, эгоизм хуже
Эрнест Хемингуэй
https://youtu.be/WKAvNLf76Po
Ни русский язык, ни русский фольклор, ни русская культура или что-то еще, связанное с Россией, а именно Иловайск будет еще долго вспоминаться при упоминании этой страны
Потому что такое вероломство и такое предательство, как те, на которые пошла Россия в августе 2014-го, не прощаются и не забываются. Такую вину чем-то загладить просто невозможно.
Там в Иловайске навсегда погибли российские честь и достоинство. Они похоронены в украинском черноземе
А потом они пытаются пожать тебе руку, как ни в чем не бывало, но эта рука в крови наших ребят.
И никакие успехи в экономике или спорте, освоении космоса и другое не создадут более емкую репутацию этой стране, чем создал Иловайск.
Все остальное о них с тех пор не имеет значения