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Нацполиция (15752) правоохранительные органы (2943) Ривненщина (1141) янтарь (580)

Патрульные остановили Ford за нарушение ПДД, в багажнике обнаружили почти 50 килограммов янтаря, - полиция Ривненщины. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Экипаж группы реагирования патрульной полиции Острожского отдела остановил за нарушение правил дорожного движения автомобиль Ford Focus.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Ривненской области, легковушка с иностранной регистрацией под управлением 26-летнего жителя Костопольского района попала в поле зрения полиции во время патрулирования на улице Центральной в селе Верхов Острожского района 28 августа. Во время поверхностной проверки транспортного средства в багажнике правоохранители обнаружили картонную коробку, в которой находился мешок с камнями, похожим на янтарь-сырец.

Следственно-оперативная группа, которую немедленно вызвали, задокументировала и изъяла более 46 килограммов необработанного "солнечного" камня различной фракции.

Следователи Острожского отдела полиции по факту незаконной перевозки янтаря начали досудебное расследование по части 1 статьи 240-1 Уголовного кодекса Украины.

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В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают происхождение и возможные каналы сбыта янтаря-сырца, а также других лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Сейчас следователями решается вопрос о наложении ареста на транспортное средство и изъяты камни.

Санкция статьи предусматривает уголовную ответственность в виде штрафа от трех тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Патрульные остановили Ford за нарушение ПДД, в багажнике обнаружили почти 50 килограммов янтаря, - полиция Ривненщины 01
Патрульные остановили Ford за нарушение ПДД, в багажнике обнаружили почти 50 килограммов янтаря, - полиция Ривненщины 02

Также смотрите: Правоохранители на Ривненщине обнаружили более 200 кг нелегального янтаря и цех для его обработки. ФОТОрепортаж

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
А у нас янтарь уже запрещенный продукт типа как наркотики? нашли и уже все могут посадить?!!
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30.08.2020 00:36
+6
Зупинили за порушення ПДР, потім чогось прошманали , чи як? Повезло пацану що хоча б щось та було, а була б у нього пуста машина, не виключено що було б знайдено дещо інше, і поїхав би років на 10
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30.08.2020 01:01
+4
робіть висновки ,треба їздити не порушуючи ПДР , не викликаючи увагу !
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30.08.2020 00:37
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А у нас янтарь уже запрещенный продукт типа как наркотики? нашли и уже все могут посадить?!!
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30.08.2020 00:36 Ответить
логично....
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30.08.2020 06:27 Ответить
да вобще бред какой-то, люди камушки в лесу собирают, а их штрафуют за это
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30.08.2020 07:39 Ответить
робіть висновки ,треба їздити не порушуючи ПДР , не викликаючи увагу !
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30.08.2020 00:37 Ответить
И не на бляхе. Это всегда доп. Стимул проверить наличие страховок, документов и ****...
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30.08.2020 01:26 Ответить
Когда воруют тоннами - это совсем не заметно , потому что это можно делать, но не всем. А так, как и во во всем «стрелочника» изловили и то случайно.
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30.08.2020 00:40 Ответить
Зупинили за порушення ПДР, потім чогось прошманали , чи як? Повезло пацану що хоча б щось та було, а була б у нього пуста машина, не виключено що було б знайдено дещо інше, і поїхав би років на 10
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30.08.2020 01:01 Ответить
Попал на ровном месте
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30.08.2020 01:07 Ответить
Тобто при елементарному порушенні ПДР тепер поліцаї проводять цікавий такий поверхневий огляд (огляд, а не обшук!), коли в зачиненому багажнику в закритій коробці (ясновидячі або погляд-рентген!) знаходять незаборонений товар і трублять про це на всю Україну. Наступного разу як доблісні поліціонери побачать брудний автомобіль - нехай уже стріляють на ураження.
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30.08.2020 01:49 Ответить
именно- нарушение,- протокол. КРАПКА.- осмотр-досмотр есть следственное действие- при наличии оснований!!!, пусть вызывают СОГ и действуют согласно УК, при понятых, адвокате и всей лабуде....)))
может чел нашел энтот мех ехавши в лесу- а ему конфискацию впаривают...(((
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30.08.2020 02:31 Ответить
Водій лох. І таких відсотків 90
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30.08.2020 09:12 Ответить
так это козье хавно, только сухое, какой янтарь.....
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30.08.2020 06:29 Ответить
Всё правильно! Остановили за нарушения ПДД дальше всё по протоколу учите правила неуки. Далее янтарь, которого добыча без "разрешающих документов" запрещена, мало того весь янтарь вообще все ископаемые которые находятся в земле на территории Украины- это достояние народа.
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30.08.2020 08:06 Ответить
т.е. будут у меня янтарь уголь газ и другие ископаемые то все меня в тюрьму за достояние народа? а вы головой нигде не стукнулись?!!
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30.08.2020 09:48 Ответить
Та дурак он, тут всё просто.
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30.08.2020 12:51 Ответить
Ну и что нашли янтарь,это же не отрубленная голова какого то порохобота,хлопчиков нужно опустить с извинениями за незаконный обыск.
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30.08.2020 08:22 Ответить
Нарушать ППД с таким грузом. Дебилы б****.
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30.08.2020 08:36 Ответить
Ржунимагу )))))))
поверхностной проверки транспортного средства в багажнике Источник: https://censor.net/ru/p3216580
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30.08.2020 08:39 Ответить
Скажет что нашел...ехал увидел стоит коробка...остановился подобрал...и вез в полицию....
Так что все эти штрафы..и сроки то фигня....
На янтарь полиняет..это факт...
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30.08.2020 08:52 Ответить
Это что ещё за фигня? Какое право они имели шмон проводить, рыться в личных вещах? И с каких это пор янтарь у нас приравнивается к запрещённым предметам?
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30.08.2020 12:50 Ответить
 
 