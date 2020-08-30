Патрульные остановили Ford за нарушение ПДД, в багажнике обнаружили почти 50 килограммов янтаря, - полиция Ривненщины. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Экипаж группы реагирования патрульной полиции Острожского отдела остановил за нарушение правил дорожного движения автомобиль Ford Focus.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Ривненской области, легковушка с иностранной регистрацией под управлением 26-летнего жителя Костопольского района попала в поле зрения полиции во время патрулирования на улице Центральной в селе Верхов Острожского района 28 августа. Во время поверхностной проверки транспортного средства в багажнике правоохранители обнаружили картонную коробку, в которой находился мешок с камнями, похожим на янтарь-сырец.
Следственно-оперативная группа, которую немедленно вызвали, задокументировала и изъяла более 46 килограммов необработанного "солнечного" камня различной фракции.
Следователи Острожского отдела полиции по факту незаконной перевозки янтаря начали досудебное расследование по части 1 статьи 240-1 Уголовного кодекса Украины.
В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают происхождение и возможные каналы сбыта янтаря-сырца, а также других лиц, которые могут быть причастны к преступлению.
Сейчас следователями решается вопрос о наложении ареста на транспортное средство и изъяты камни.
Санкция статьи предусматривает уголовную ответственность в виде штрафа от трех тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.
Пожалуйста, подождите...
может чел нашел энтот мех ехавши в лесу- а ему конфискацию впаривают...(((
поверхностной проверки транспортного средства в багажнике Источник: https://censor.net/ru/p3216580
Так что все эти штрафы..и сроки то фигня....
На янтарь полиняет..это факт...