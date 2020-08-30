Минуты молчания, митинги, возложения цветов, - в городах Украины чествовали погибших воинов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
По всей Украине в День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны, прошли минуты молчания по погибшим и траурные мероприятия.
Радіо Свобода собрало информацию о мероприятиях из разных городов, передает Цензор.НЕТ.
Так, В Запорожье в Парке металлургов 29 августа состоялась акция ко Дню памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства. Ее участники почтили минутой молчания погибших на Донбассе украинских бойцов и возложили цветы к памятным знакам с портретами запорожских бойцов, погибших на Донбассе.
В митинге-реквиеме приняли участие родные погибших на Донбассе бойцов, ветераны войны на Донбассе, военнослужащие местных частей Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии, представители областной и городской власти.
На Лычаковском во Львове кладбище прошли мемориальные мероприятия. Львовяне, ветераны АТО/ООС, священнослужители, представители власти и активисты собрались, чтобы почтить память воинов, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
На полях почетных захоронений №67 и №76 на Лычаковском кладбище возложили цветы, а также провели совместную молитву.
Павших воинов почтили минутой молчания.
В Днепре возле Музея АТО зажгли свечи в память о погибших в "Иловайском котле" украинских бойцах. На мероприятие, инициированное историческим музеем, собрались десятки горожан.
В этот день у музея создали инсталляцию "Вместе. Помним" - из спиленных деревьев, свечей и гильз. Для тех, кто погиб, поставили символические пустые стулья. Рядом - 22 пары берцев.
Военная обувь, использованная в инсталляции, по словам директора исторического музея Юлии Песчанской, принадлежало бойцам, погибшим в "котле".
Участники мероприятия возложили к инсталляции степные травы и калину, прозвучали песни и стихи, посвященные войне на Донбассе.
Мероприятие завершилось показом фильма War for Peace ( "Война ради мира") бойца батальона "Госпитальеры", режиссера Евгения Титаренко и волонтера, продюсера фильма Натальи Хазан.
По словам Евгения Титаренко, лента-наблюдение была создана на основе 120 часов видеоматериала, отснятого им в зоне боевых действий на Донбассе 2014-2015 годах.
Как добавила продюсер Наталья Хазан, премьера фильма состоялась в Лондоне в рамках Дней украинского кино, его также презентовали в США и Канаде. В России запланирован показ ленты вызвал скандал, ее исключили из программы кинофестиваля "Артдокфест-2017".
Напомним, 29 августа отмечается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.
Президент Владимир Зеленский почтил память воинов, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, у Министерства обороны. В мероприятиях также приняли участие члены семей погибших воинов, представители Вооруженных сил, сектора безопасности и обороны, ветераны АТО/ООС, руководство Верховной Рады, Кабинета Министров, Офиса Президента Украины.
В Киеве на Михайловской площади собрались родственники погибших солдат, а также ветераны российско-украинской войны. Присутствующие возложили цветы к Стене памяти павших за Украину, священнослужители отслужили молебен.
В Кривом Роге открыли памятник погибшим на Донбассе - "Иловайский крест".
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- бестолковой организации при проведении военных операций из за профнепригодности среднего и высшего командного звена;
- прямого предательства из-за отсутствия эффективного функционирования украинского государства,проверки госчиновник,доступности гостайны;
- отсутствия госстратегии во всех сферах,особо во внешне политической из-за чего украинских граждан, исполнявший свой долг( военных) можно безнаказанно убивать даже в статусе военнопленных;
-поощрение колаборантов,пятой колонны на государственном уровне с откровенным потворством в их подрывной деятельности в отношении военных патриотов( когда с гострибун военных называют фашистами и убийцами "мирных жителей");
-отсутствие позиции государства в обеспечении современными средствами,обеспечивающими выживание военных в боевых условиях( все что эффективно поставляется ВОЛОНТЕРАМИ,до сих пор- приборы ночного видения,БПЛА,снайперское вооружение,планшеты,амуниция,медицинские пакеты..........ВСЕ).
Учитывая отношение к реальным героям и их подвигам и награждения трусов,предателей( некоторые даже после Иловайского дезертирства возглавляют ВСУ) орденами и продвижение по службе,невозможностью получения УБД ,например добровольцам и лёгкостью получения этих"корочек" НЕ причастных людей типа ментовских и прокурорских, скотского отношения к раненым и инвалидам,когда деньги на их лечение СОБИРАЮТ ВОЛОНТЕРЫ и некоторые становятся самоубийцами или убийцами. Да ,как всегда обезличенный пафос от чинуш и огорченное понимание от побратимов и участников этой войны. Герои себя не выпячивают и их и не видно. Чаще награждают и поощряют не причастных,для галочки или "патаму что"( заплатили ..... или так надо типа в случае с Журавлем и его "спасителем",бросившим его умирать). ГНИЛОЕ общество ,гнилость и ЛИЦЕМЕРИЕ во всем,и в этом тоже.