Протестующие против "коронавирусных ограничений" в Берлине принесли "флаг ДНР" и просили о помощи Путина и Трампа. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом
По оценкам полиции, на протест против COVID-ограничений в берлине собрались не менее 18 тысяч человек. В толпе можно было заметить российские и американские флаги и лозунги в поддержку Путина и Трампа. Большинство участников не соблюдало предписаний.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, полиция отменила разрешение на проведение акции до ее начала.
"К сожалению, у нас нет другого выхода: мы обратились к организатору демонстрации и сообщили ему, что собрание будет распущено полицией. Все принятые до сих пор меры не привели к соблюдению предписаний", - написала пресс-служба полиции. Она уточнила, что собравшихся неоднократно призывали соблюдать социальную дистанцию, а также масочный режим.
Демонстрация должна была начаться в 15:30 по местному времени на центральном бульваре Unter den Linden. Затем участники планировали пройти по Friedrichstrasse, через центр города, до Бранденбургских ворот и далее - к Колонне победы.
По данным издания, за два часа до начала мероприятия собрались от 15 до 30 тысяч человек. Между тем, по оценкам полиции, к 12:48 в округе Митте собрались почти 18 тысяч митингующих, и люди все время продолжали прибывать.
DW сообщает, что в толпе были заметны десятки российских и американских флагов, а также транспаранты с призывами к президентам РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Владимир и Дональд, освободите нас", - можно было, к примеру, прочитать на одном из плакатов, который, растянули двое подростков. Кроме того, часть пришедших захватила флаги "ДНР", а также радужные - ЛГБТ.
Проведение акции ранее запретила полиция, однако 28 августа суд в Берлине отменил этот запрет. Организатором демонстрации выступала инициатива Querdenken 711 из Штутгарта, утверждающая, что занимается защитой основных свобод. По сведениям издания Berliner Morgenpost, в нее входят преимущественно сторонники теорий заговора, правых экстремистов и отрицателей существования нового коронавируса. Берлин нельзя превращать в "площадку для вероятных идеологов теорий заговора", отметил в этой связи берлинский сенатор по внутренним делам Андреас Гайзель.
Предыдущее аналогичное шествие состоялось в столице ФРГ 1 августа. Тогда почти все митингующие также были без масок и не соблюдали правила социального дистанцирования.
Коронавирус SARS-CoV-2, по данным Worldometer, выявлен уже у более 24,9 млн жителей планеты. Больше всего заражений - в США (6 млн), Бразилии (3,8 млн) и Индии (3,4 млн). Пандемия унесла жизни порядка 842 000 человек. В ФРГ вирус к 29 августа выявлен у 240 986 человек, 9289 больных скончались.
Пожалуйста, подождите...
Не раз писала і це - загальновідомо: думати - це праця, зусилля ...
Більшості набагато легше жити, не обтяжуючи себе цим процесом.
Їх все влаштовує.
тема про протести... в БЕрліні...))
Каким местом вы думали, когда после объединения двух Германий вы вогнали Восточную Германию в безработицу?
Тех, кто мне будет будет тут "сказки Шехерезады" рассказывать о том, как здорово навели порядок на востоке Германии, я отсылаю к документальному фильму DW на youtube, именно эту тему, где рассказано, как обанкрочивали бизнесы Восточной Германии, и как для сохранения предприятий "просвещенным" европейцам немцы из Восточной Германии взятки давали.
Взятки давали, чтобы предприятия сохранить, поняли?
Русские "порох" не изобретут, но как же они умеют использовать чужие ошибки!
Эта festering sore Восточной Германии будет теперь у вас, тевтоны, "гнить" за то, что думали вы тогда, в конце 80-х и начале 90-х только одним местом - задним карманом брюк, где кошелек хранится.
так вам и надо, serves you right.
оце так змі калічить психіку людей, які самі не знають ЩО і в КОГО просять.
Після розвалу рашки закінчаться війни в Сирії, Лівії, Кавказькі конфлікти, війна на Донбасі, зникнуть "жовті жилети", подібні протестувальники по всьому світу.
Во где сюжет для Спилберга..
Гей парад - Путен - прапори Лугандона : це цілком логічно та зрозуміло але тут не бачу жодного сенсу
( ну Ви здогадуєтесь про яку партію) роблять це повсюди і навіть, якби були протести "зелених " (Bündnis 90/ Grünen) ці прапори майоріли би також.
Якась манипулятивна назва статті.
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Полно газа и нефти...
В ходе стычек демонстранты бросали камни и бутылки в правоохранителей. В итоге только под посольством РФ были задержаны около 200 человек (из 300 задержанных за день), сообщает Die Welt. ""
берлине". Неуки, исправьте ошибку
переважно ж люмпен...
А чого в Німеччині ці придурки з флагамі "днр"-ів протестують? Хай по донецьку бігають. Це ж скоріш за все, набігались з кацапськими ганчірками по донбасу, а потім поїхали собі з того пекла у спокійну та затишну Німеччину, і тепер ще й звідти тявкають. Тьху, гидота !!!!!!!