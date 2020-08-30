Сотрудник IT-компании Штадченко похищен в Киеве. Жена заявляет о причастности СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости
В Киеве несколько дней назад неизвестные похитили сотрудника IT-компании Ярослава Штадченко. О его судьбе до сих пор ничего не известно, а супруга утверждает, что к похищению причастна СБУ.
Об этом Юлия Штадченко написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Юлия подтвердила, что на видео ее муж, пропавший без вести в среду вечером около 23:00 часов, когда возвращался домой с работы. Она также сказала, что после похищения нашла личные вещи мужа на улице.
"По Киеву был объявлен план "Перехват", но результата он не дал. В последний раз автомобиль зафиксировали камеры на Леси Украинки. Дальше след теряется... Но 27 августа в СМИ появился комментарий пресс-секретаря СБУ о том, что это якобы была спецоперация СБУ по задержанию преступника", - отмечает супруга похищенного.
Она уточнила, что с тех пор ее и адвокатами были проверены все изоляторы СБУ, но мужа там не оказалось.
"Если это действительно задержание, то обязаны в ограниченные сроки поставить в известность о том, на каком основании человек задержан и где он находится. Иначе, это нарушение закона. Если это похищение, то такими заявлениями в СМИ вы дезинформируете общественность и лишаете возможности в первые, самые важные дни, предпринять правильные действия, чтобы человек вернулся домой", - обращается женщина к правоохранителям.
Штадченко также сообщила, что какой-либо информации о ходе расследования данного инцидента от следователей не пуступало.
Пожалуйста, подождите...
Викуп він сам повинен намайнити, чи навчить пацанів как ето дєлаєццо?
П.С. 90 відсотків, що айтішник голосував за Бубочку.
Кажете, у вас в Іспанії згадуватимуть переможний парад 2014-го, як славну подію світлих часів темного минулого?
Наразі я бачу у вас на нікнеймі нашивку з іспанським прапорцем - ви від когось в Іспанії переховуєтеся, чи від іспанців в Україні? У нас серед славних патріотів знову стає популярним традиційне гасло "Миздобули, але намнедали, хоч мийзаслужили"...
а з проголошенням Україною незалежності навіть колишні українці закордоння враз перетворилися га закордонців "українського походження". Це. звісно, не лише українців стосується, але момент характерний.
Не стану тут оцінювати патріотичність постави наших єврострибунерів, що чухнули за кордон у той час, коли інші пішли воювати за Україну. На даний момент важливо усвідомити, що іноземцям в українську політику лізти нічого. Ні, ну поради там якісь, власним досвідом поділитися... Але не "обирати і бути обраним". І ніякого подвійного-потрійного громадянства.
Зайвий раз підтверджуєш тезу про те, що укрсучпатріоти тим палкіші, чим далі вони від України...
По словам Юлии Штадченко, перед исчезновением Ярослав Штадченко позвонил генеральному директору Bistonar Мариусу Зюбке и сказал ему, что собирается подать жалобу на Bitsonar в правоохранительные органы разных стран, в том числе в Федеральное бюро расследований в США. Затем, в среду, адвокат учредителя «Битсонар» позвонил Штадченко и предложил «урегулировать конфликт мирным путем», - сказала его жена.
После этого Ярослава Штадченко похитили по дороге домой.
"Основатель компании предложил урегулировать конфликт мирным путем, после этого Ярослава похитили.
В июне Штадченко под псевдонимом Ян Новак захватил сайт компании и сообщил, что проект превратился в схему Понци.
В июле Штадченко дал интервью, в котором сказал, что Bitsonar был основан бывшим чиновников украинского правительства Александром Товстенко".
А больше деталей о самой компании здесь.
В Украине нет никаких ИТ-компаний, есть только контоыі по отмывке бабла.
Тому пример небезизвестный Инком.
Когда понял, что сам не осилю все задачи, долго искал спецов.
Полный ноль!
Единственный был лет уже около 40, и то, кодер без мозгов в голове, за которым приходилось тестировать, аж спина потела и разжевывать каждую деталь.
Явно взяли на обналичке.
Человек, шустро ганяющий монстров не является ИТ-специалистом.
Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко,Источник: https://censor.net/ru/n3216591
26 08 2020-0
27 08 2020-6 - суд
https://internetua.com/v-kieve-pohitili-informatora-obvinivshego-v-moshennicsestve-kriptovaluatnuua-kompaniua
Этот "Сотрудник IT-компании" работал в пирамиде которая кидала людей на деньги.
Наверно СБУ теперь не только оружие, наркоту, клубы, казино и бордели крышует, но и крипто-пирамидами
сдаётся, что "посвящённые" в курсе, кто это и за что это..
в стране эпохи е-бениной Зели и её опекуна Авакова, довольствуясь тем, что есть, нам остаётся только гадать и искать зраду.. а она сейчас кругом, особенно на печерских пагорбах.(
После этого Ярослава Штадченко похитили по дороге домой. Юлия Штадченко заявила, что подала заявление в полицию в среду вечером, но не знает о результатах поиска и местонахождении своего мужа.
В июле Ярослав Штадченко дал интервью российскому криптографическому новостному изданию Forklog под псевдонимом Ян Новак, заявив, что Bitsonar был основан бывшим клерком правительства Украины Александром Товстенко, а Штадченко работал в компании менеджером проектов. И Форклог, и жена Штадченко подтвердили, что Штадченко использовал этот псевдоним.более подробно здесь...