Сотрудник IT-компании Штадченко похищен в Киеве. Жена заявляет о причастности СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве несколько дней назад неизвестные похитили сотрудника IT-компании Ярослава Штадченко. О его судьбе до сих пор ничего не известно, а супруга утверждает, что к похищению причастна СБУ.

Об этом Юлия Штадченко написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Юлия подтвердила, что на видео ее муж, пропавший без вести в среду вечером около 23:00 часов, когда возвращался домой с работы. Она также сказала, что после похищения нашла личные вещи мужа на улице.

"По Киеву был объявлен план "Перехват", но результата он не дал. В последний раз автомобиль зафиксировали камеры на Леси Украинки. Дальше след теряется... Но 27 августа в СМИ появился комментарий пресс-секретаря СБУ о том, что это якобы была спецоперация СБУ по задержанию преступника", - отмечает супруга похищенного.

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Она уточнила, что с тех пор ее и адвокатами были проверены все изоляторы СБУ, но мужа там не оказалось.

"Если это действительно задержание, то обязаны в ограниченные сроки поставить в известность о том, на каком основании человек задержан и где он находится. Иначе, это нарушение закона. Если это похищение, то такими заявлениями в СМИ вы дезинформируете общественность и лишаете возможности в первые, самые важные дни, предпринять правильные действия, чтобы человек вернулся домой", - обращается женщина к правоохранителям.

Штадченко также сообщила, что какой-либо информации о ходе расследования данного инцидента от следователей не пуступало.













