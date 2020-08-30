РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15863 посетителя онлайн
Новости Фото ПроисшествияКиевские новости
27 779 76
похищение (1658) СБУ (18718) IT-индустрия (241)

Сотрудник IT-компании Штадченко похищен в Киеве. Жена заявляет о причастности СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В Киеве несколько дней назад неизвестные похитили сотрудника IT-компании Ярослава Штадченко. О его судьбе до сих пор ничего не известно, а супруга утверждает, что к похищению причастна СБУ.

Об этом Юлия Штадченко написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Юлия подтвердила, что на видео ее муж, пропавший без вести в среду вечером около 23:00 часов, когда возвращался домой с работы. Она также сказала, что после похищения нашла личные вещи мужа на улице.

"По Киеву был объявлен план "Перехват", но результата он не дал. В последний раз автомобиль зафиксировали камеры на Леси Украинки. Дальше след теряется... Но 27 августа в СМИ появился комментарий пресс-секретаря СБУ о том, что это якобы была спецоперация СБУ по задержанию преступника", - отмечает супруга похищенного.

Смотрите также: Мужчина похитил 4-летнюю девочку на заправке в Борисполе, полиция его задержала. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Она уточнила, что с тех пор ее и адвокатами были проверены все изоляторы СБУ, но мужа там не оказалось.

"Если это действительно задержание, то обязаны в ограниченные сроки поставить в известность о том, на каком основании человек задержан и где он находится. Иначе, это нарушение закона. Если это похищение, то такими заявлениями в СМИ вы дезинформируете общественность и лишаете возможности в первые, самые важные дни, предпринять правильные действия, чтобы человек вернулся домой", - обращается женщина к правоохранителям.

Штадченко также сообщила, что какой-либо информации о ходе расследования данного инцидента от следователей не пуступало.

Сотрудник IT-компании Штадченко похищен в Киеве. Жена заявляет о причастности СБУ 01
Сотрудник IT-компании Штадченко похищен в Киеве. Жена заявляет о причастности СБУ 02
Сотрудник IT-компании Штадченко похищен в Киеве. Жена заявляет о причастности СБУ 03
Сотрудник IT-компании Штадченко похищен в Киеве. Жена заявляет о причастности СБУ 04

Сотрудник IT-компании Штадченко похищен в Киеве. Жена заявляет о причастности СБУ 05
Сотрудник IT-компании Штадченко похищен в Киеве. Жена заявляет о причастности СБУ 06
Сотрудник IT-компании Штадченко похищен в Киеве. Жена заявляет о причастности СБУ 07
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+25
Добро пожаловать в 90 ЗЕбилье!
показать весь комментарий
30.08.2020 11:25
+20
Зарубежные инвесторы, добро пожаловать в ЗЭстрану
показать весь комментарий
30.08.2020 11:35
+19
Це що? "Турборежим" в совок? Білорусь, мордор? Це хто? Бандюки, СБУ, чи фсб? Що відбувається?
показать весь комментарий
30.08.2020 11:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
намайнит СБУшникам биткойны и отпустят
показать весь комментарий
30.08.2020 11:22 Ответить
Добро пожаловать в 90 ЗЕбилье!
показать весь комментарий
30.08.2020 11:25 Ответить
Вроді не схоже, ті більш "спеціалісти" по інтимсалонам.
показать весь комментарий
30.08.2020 11:26 Ответить
А хто він такий(що за "зальот"?)
показать весь комментарий
30.08.2020 11:27 Ответить
"Ничего личного - чисто бизнес" , -- ответили СБУшники на мерзкие обвинения граждан !
показать весь комментарий
30.08.2020 11:28 Ответить
Широкий апщественності сей персонаж не знаком...Абьясніте,в чому смисл викрадення?
показать весь комментарий
30.08.2020 11:30 Ответить
Например выкуп.
показать весь комментарий
30.08.2020 11:53 Ответить
Єдиний найбагатший український айтішник, до якого СБУ змогла добратися?
Викуп він сам повинен намайнити, чи навчить пацанів как ето дєлаєццо?
показать весь комментарий
30.08.2020 15:51 Ответить
ни про что...
показать весь комментарий
30.08.2020 11:31 Ответить
если будет что , Я сообщу
показать весь комментарий
30.08.2020 11:33 Ответить
Какая-то мутная история
показать весь комментарий
30.08.2020 11:34 Ответить
Це що? "Турборежим" в совок? Білорусь, мордор? Це хто? Бандюки, СБУ, чи фсб? Що відбувається?
показать весь комментарий
30.08.2020 11:35 Ответить
По темі щось буде, чи, як завжди, лише зелений сморід?
показать весь комментарий
30.08.2020 12:09 Ответить
Пойду посмотрю "Сватов" или "Интернов"..., може фиалками запахнет.
показать весь комментарий
30.08.2020 13:22 Ответить
Зарубежные инвесторы, добро пожаловать в ЗЭстрану
показать весь комментарий
30.08.2020 11:35 Ответить
Зебільнуті виборці проголосували саме за це. Вони хотіли стабільності і отримали її. Такі злочини скоюються з дивною стабільністю. Вони зотіли контролю правоохоронців над злочинністю - і отримали її. Вони вважали, що голосують за порядок - і отримали його - порядок державно-олігархічним, де рядовий громадянин є ніким. А тепер запитання:Це справді те, що вони хотіли?
П.С. 90 відсотків, що айтішник голосував за Бубочку.
показать весь комментарий
30.08.2020 11:36 Ответить
Ви вважаєте, що це зробила Ыліта??
показать весь комментарий
30.08.2020 11:41 Ответить
БІЛІ а зробила що?
показать весь комментарий
30.08.2020 15:04 Ответить
Тукан, ти мене не переконав. Там десь є, що цей безумовно достойний айтішник не голосував за Бубочку? Навпауюуи, прочитавши твож посилання, я ще більше впевнився, що так і було. І твої аргументи з особистими образами дають підстави вважати, що і ти з тієї ж бкюещумовно достойно зеленої когорти Лжщєнків, Найємів і інших вкрай зубожілих грантоїдів.
показать весь комментарий
30.08.2020 20:37 Ответить
Прочитав твой высер, я убедился, что ты полный дебил! Иннах, свободен Співробітника IT-компанії Штадченка викрали в Києві. Дружина заявляє про причетність СБУ - Цензор.НЕТ 4638
показать весь комментарий
30.08.2020 21:10 Ответить
Ти, простіше кажучи, читаєш гівна. Бо висер - це гівно. Отже ти спеціаліст по гівнах. От лише цікаво, це в тебе професія така, чи просто душа до гівна тягне? А взагалі лікуй комплекс неповноцінності. Агресивна риторика, як і агресивна поведінка вказує не так неюа невизовпність, як на невпевненість. У власних силах чи то у диспут, чи то у бійці. 😊 І ще. Мені зовсім не цікаво, куди ти йдеш і чи ти "свободєн", чи на ланцюгу. Це вже твої проблеми. Сам їх вирішуй, брудний Гаррі. 😁
показать весь комментарий
31.08.2020 01:44 Ответить
Агрессивные здесь только педрочеры, типа тебя
показать весь комментарий
31.08.2020 07:26 Ответить
😁 Узнаб зебіла - йому в очі моча, а він Божа роса. Я до твого відома не матюкаюся. Виховання не кухарсько-кучерське. 😁 Мтраждай мовчки, зелений фаталіст. 😊
показать весь комментарий
31.08.2020 11:53 Ответить
Ты, я вижу, получаешь удовольствие, когда тебя набуй посылают! Тогда ещё раз - идинакуй, чепушило
показать весь комментарий
31.08.2020 14:18 Ответить
Брудний Гаррі, 😁 тобі відомо, де це? Частий гість у тих теренах? Ти просто кацап, або підкацапник. І не любиш ти не Порошенка, а в е українське. І Порошенко таким, як ти не до вподоби не тому, що начебто корупціонер, а тому, що "русскій мір", який ти чекаєш, не пустив саювого часу в Україну. 😊 Бо якби тебе цікавила боротьба з корупцією, чи неефективно державне управління, то після Зєлі них зашкварів ти мав би криком кричати. А ти аплодуєш за Фокіна в ТКГ, за відведення військ, за заборону відповідати вогнем не вогонь. Ти просто ворог України. І ненавитиш і Майдан, і Бандеру, і Петлюру, і Мазепу. Але ты ворог скритий. І тобі не вистачає мужнос і відкрито про це заявити. Тому і ведеш тут підриву діяльність, сподіваючись зустріти "рюуге мір". Але як у кожного зебіла, у тебе немає логічного мислення і причинно-наслідкоаого зв'язку. От тоді, коли починають викрадати людей, віджимати бізнес і забороняти громадянські свободи - це сигнал, що "рюцге мір" стукає у двері. Тільки такі, як ти двері не відкриють. Не дамо. 😁 Тому і дальше посилай всіх за добре відомою тобі особисто адресою. І сам не полінуйся сходити, щоб переконатися, що крім тебе туди ніхто не ходить. 😊 Щасливої дороги, мотоцикл Харлєй Девідсон, ой, вибач, Гаррі Гаррісон. 😁
показать весь комментарий
31.08.2020 16:14 Ответить
Йододефицитное, закрой уже свое хлебало Співробітника IT-компанії Штадченка викрали в Києві. Дружина заявляє про причетність СБУ - Цензор.НЕТ 6429
показать весь комментарий
31.08.2020 20:51 Ответить
Ти справді вважаєш себе кимось, хто може комусь щось розказувати? 😁 Ти лише зелене щось. Бридка, неосвічена, але доволі замовити зелена субстанція. 😊
показать весь комментарий
01.09.2020 10:24 Ответить
Пшло отсюда, животное
показать весь комментарий
01.09.2020 13:34 Ответить
Гаррі, такий Гаррі! 😁
показать весь комментарий
01.09.2020 15:01 Ответить
Комута на "хвост " наступил..
показать весь комментарий
30.08.2020 11:37 Ответить
Да, читайте здесь
показать весь комментарий
30.08.2020 19:10 Ответить
Нарешті дочекались сумнозвісної діджиталізації 😁😁😁
показать весь комментарий
30.08.2020 11:41 Ответить
наверное в бубочке разочаровался...где нить в курилке Співробітника IT-компанії Штадченка викрали в Києві. Дружина заявляє про причетність СБУ - Цензор.НЕТ 5939
показать весь комментарий
30.08.2020 11:43 Ответить
Часи земанди будем згадувати як найчорніші . Ця вся вакханалія остаточно розірве країну.
показать весь комментарий
30.08.2020 11:45 Ответить
Остаточно - це дорве після папєрєдніків, чи як? Співробітника IT-компанії Штадченка викрали в Києві. Дружина заявляє про причетність СБУ - Цензор.НЕТ 750
Кажете, у вас в Іспанії згадуватимуть переможний парад 2014-го, як славну подію світлих часів темного минулого?
показать весь комментарий
30.08.2020 15:55 Ответить
Мове не йде про минулих колаборантів. Я про сьогодення. Не у вас в Гішпанії, а в мене -в Україні.
показать весь комментарий
30.08.2020 16:11 Ответить
Темне сьогодення завжди є наслідком надто яскравого минулого, реалії якого всі славні учасники намагаються забути якнайшвидше. Щоб же ж не робити висновків і не нести відповідальності за результати нищівних перемог та за славні миздобутки, які "вічно кудись діваються".
Наразі я бачу у вас на нікнеймі нашивку з іспанським прапорцем - ви від когось в Іспанії переховуєтеся, чи від іспанців в Україні? У нас серед славних патріотів знову стає популярним традиційне гасло "Миздобули, але намнедали, хоч мийзаслужили"...
показать весь комментарий
30.08.2020 16:41 Ответить
Якась дивна тенденція у земляків не сприймати емігрантів-українців… То переховуємось, то унітази миємо. Це заздрість ?
показать весь комментарий
30.08.2020 20:07 Ответить
Та яка заздрість - кожному своє. Просто емігранти можуть бути земляками лише у емігрантів,
а з проголошенням Україною незалежності навіть колишні українці закордоння враз перетворилися га закордонців "українського походження". Це. звісно, не лише українців стосується, але момент характерний.
Не стану тут оцінювати патріотичність постави наших єврострибунерів, що чухнули за кордон у той час, коли інші пішли воювати за Україну. На даний момент важливо усвідомити, що іноземцям в українську політику лізти нічого. Ні, ну поради там якісь, власним досвідом поділитися... Але не "обирати і бути обраним". І ніякого подвійного-потрійного громадянства.
показать весь комментарий
30.08.2020 23:00 Ответить
А , хочеш розпекти? Узбагойся.українкою лишуся хоч і на Північнім полюсі. І не пиши тут всякої дурні.Не цікаво .Огидно.
показать весь комментарий
30.08.2020 23:10 Ответить
Ти сюди аж з іспанського полюса причвалала щоб розказати, що тут кому писати, а що ні?
Зайвий раз підтверджуєш тезу про те, що укрсучпатріоти тим палкіші, чим далі вони від України...
показать весь комментарий
30.08.2020 23:22 Ответить
В Киеве похитили информатора, обвинившего в мошенничестве криптовалютную компанию.

По словам Юлии Штадченко, перед исчезновением Ярослав Штадченко позвонил генеральному директору Bistonar Мариусу Зюбке и сказал ему, что собирается подать жалобу на Bitsonar в правоохранительные органы разных стран, в том числе в Федеральное бюро расследований в США. Затем, в среду, адвокат учредителя «Битсонар» позвонил Штадченко и предложил «урегулировать конфликт мирным путем», - сказала его жена.
После этого Ярослава Штадченко похитили по дороге домой.
показать весь комментарий
30.08.2020 11:48 Ответить
значит проводят беседу - пистолет и доброе слово делают чудеса
показать весь комментарий
30.08.2020 11:52 Ответить
Спасибо-реально просветили...(если что-я искренен!)
показать весь комментарий
30.08.2020 12:02 Ответить
В продолжении этого:
"Основатель компании предложил урегулировать конфликт мирным путем, после этого Ярослава похитили.
В июне Штадченко под псевдонимом Ян Новак захватил сайт компании и сообщил, что проект превратился в схему Понци.
В июле Штадченко дал интервью, в котором сказал, что Bitsonar был основан бывшим чиновников украинского правительства Александром Товстенко".
А больше деталей о самой компании здесь.
показать весь комментарий
30.08.2020 12:06 Ответить
Да, вот ссылка на оригинал
показать весь комментарий
30.08.2020 19:15 Ответить
"Полиция - это те же самые бандиты, только переодетые наоборот!" (с)

Співробітника IT-компанії Штадченка викрали в Києві. Дружина заявляє про причетність СБУ - Цензор.НЕТ 5040
показать весь комментарий
30.08.2020 11:52 Ответить
переодетые наоборот - шиворот на выворот ?
показать весь комментарий
30.08.2020 11:53 Ответить
Это цитата из фильма, скрин момента цитаты из которого представлен под цитатой. Сори за товтологию.
показать весь комментарий
30.08.2020 11:55 Ответить
Для жителей удаленыіх хуторов излагаю.
В Украине нет никаких ИТ-компаний, есть только контоыі по отмывке бабла.
Тому пример небезизвестный Инком.
Когда понял, что сам не осилю все задачи, долго искал спецов.
Полный ноль!
Единственный был лет уже около 40, и то, кодер без мозгов в голове, за которым приходилось тестировать, аж спина потела и разжевывать каждую деталь.
Явно взяли на обналичке.
показать весь комментарий
30.08.2020 11:59 Ответить
Ну вот что ты несешь? Співробітника IT-компанії Штадченка викрали в Києві. Дружина заявляє про причетність СБУ - Цензор.НЕТ 1457
показать весь комментарий
30.08.2020 12:05 Ответить
правильно он говорит , все спецы за границей , в Украине такая коррупция что невозможно работать
показать весь комментарий
30.08.2020 12:09 Ответить
Тебе, как жителю удаленного хутора поясняю.
Человек, шустро ганяющий монстров не является ИТ-специалистом.
показать весь комментарий
30.08.2020 12:11 Ответить
Киевский райсуд Харькова взял под стражу шестерых жителей Днепра, подозреваемых в нападении со стрельбой на автобус вблизи Люботина вечером 27 августа, и продолжает рассматривать ходатайства избранию мер пресечения другим подозреваемым.
Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко,Источник: https://censor.net/ru/n3216591
26 08 2020-0
27 08 2020-6 - суд
показать весь комментарий
30.08.2020 12:02 Ответить
они же дети
показать весь комментарий
30.08.2020 12:10 Ответить
Чего он так орёт?
показать весь комментарий
30.08.2020 12:12 Ответить
Help ! Help ! Help !
показать весь комментарий
30.08.2020 12:15 Ответить
Внизу указанна "команда Зеленского". Это шо значит?
показать весь комментарий
30.08.2020 12:20 Ответить
А ссилка на коментар пресс-секретаря СБУ де ?
показать весь комментарий
30.08.2020 12:22 Ответить
Нет ее, вообще, в природе. Співробітника IT-компанії Штадченка викрали в Києві. Дружина заявляє про причетність СБУ - Цензор.НЕТ 1053 Зато есть это, почитайте, будет интересно
показать весь комментарий
30.08.2020 19:20 Ответить
Представляете если бы такое происходило в Беларуси. Весь "цивилизованный мир" с содроганием слушал бы как распинают лысого мальчика, рыдал бы и негодовал, произносил горячие речи в поддержку лысых мальчиков, вводил и и переводил санкции. Реально, в каком же бредовом мире мы живем.
показать весь комментарий
30.08.2020 12:31 Ответить
пум пидупууу Співробітника IT-компанії Штадченка викрали в Києві. Дружина заявляє про причетність СБУ - Цензор.НЕТ 132
показать весь комментарий
30.08.2020 12:47 Ответить
он слишком много знал
https://internetua.com/v-kieve-pohitili-informatora-obvinivshego-v-moshennicsestve-kriptovaluatnuua-kompaniua
показать весь комментарий
30.08.2020 12:49 Ответить
Рюкзаков и его Антонина почему молчат?
показать весь комментарий
30.08.2020 13:18 Ответить
Наши люди в булочную на такси не ездют Співробітника IT-компанії Штадченка викрали в Києві. Дружина заявляє про причетність СБУ - Цензор.НЕТ 8327
показать весь комментарий
30.08.2020 13:28 Ответить
Это не похоже на бандитов, он у них не орал, оральник выбили, тут действовали с минимальным ущербом для похищеного, все же служивые.
показать весь комментарий
30.08.2020 13:48 Ответить
Тут более детально написано про эту историю https://forklog.com/v-kieve-pohitili-byvshego-sotrudnika-i-razoblachitelya-piramidy-bitsonar/
Этот "Сотрудник IT-компании" работал в пирамиде которая кидала людей на деньги.
Наверно СБУ теперь не только оружие, наркоту, клубы, казино и бордели крышует, но и крипто-пирамидами
показать весь комментарий
30.08.2020 13:51 Ответить
всю силу загадочный мужик потратил не по назначению, на "истерический крик Кивы", вместо того, чтобы отбиваться.. хотя против семи это и сложно..
сдаётся, что "посвящённые" в курсе, кто это и за что это..
в стране эпохи е-бениной Зели и её опекуна Авакова, довольствуясь тем, что есть, нам остаётся только гадать и искать зраду.. а она сейчас кругом, особенно на печерских пагорбах.(
показать весь комментарий
30.08.2020 18:57 Ответить
Позор тем, кто так лживо и тенденциозно преподносит эту тему: По словам Юлии Штадченко, перед исчезновением Ярослав Штадченко позвонил генеральному директору Bistonar Мариусу Зюбке и сказал ему, что собирается подать жалобу на Bitsonar в правоохранительные органы разных стран, в том числе в Федеральное бюро расследований в США. Затем, в среду, адвокат учредителя «Битсонар» позвонил Штадченко и предложил «урегулировать конфликт мирным путем», - сказала его жена.
После этого Ярослава Штадченко похитили по дороге домой. Юлия Штадченко заявила, что подала заявление в полицию в среду вечером, но не знает о результатах поиска и местонахождении своего мужа.
В июле Ярослав Штадченко дал интервью российскому криптографическому новостному изданию Forklog под псевдонимом Ян Новак, заявив, что Bitsonar был основан бывшим клерком правительства Украины Александром Товстенко, а Штадченко работал в компании менеджером проектов. И Форклог, и жена Штадченко подтвердили, что Штадченко использовал этот псевдоним.более подробно здесь...
показать весь комментарий
30.08.2020 19:22 Ответить
А может это была инвестняня?
показать весь комментарий
30.08.2020 22:02 Ответить
А шо у Кыйиви есц праграмасты. Співробітника IT-компанії Штадченка викрали в Києві. Дружина заявляє про причетність СБУ - Цензор.НЕТ 225 Співробітника IT-компанії Штадченка викрали в Києві. Дружина заявляє про причетність СБУ - Цензор.НЕТ 225 Співробітника IT-компанії Штадченка викрали в Києві. Дружина заявляє про причетність СБУ - Цензор.НЕТ 225
показать весь комментарий
30.08.2020 23:16 Ответить
 
 