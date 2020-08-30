Выложенное камнями на сопке название поселка в России заменили фразой "Путин вор". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Суд оштрафовал жителей поселка Агинское в Забайкальском крае РФ. Из камней, которыми на сопке было выложено название их поселка, мужчины собрали надпись "Путин вор".
Об этом говорится в сообщении Агинского районного суда, информирует Цензор.НЕТ.
Всем троим предъявили обвинение в мелком хулиганстве. Двоих мужчин оштрафовали на 700 рублей (260 грн), еще одного - на 800 рублей (300 грн). Согласно сообщению пресс-службы суда, все трое признали свою вину и раскаялись.
В заключении суда говорится, что надпись "Путин вор" на месте названия поселка на склоне сопки обвиняемые разместили "ради шутки, с целью развеселить друг друга".
Для поиска нарушителей местные власти привлекли полицию.
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"Уважая право каждого на свое мнение и взгляды, хотел бы обратиться к авторам этого действия, если вы считаете свой поступок геройством или причисляете себя к оппозиции, - это ваше право. Но мне очень стыдно и обидно за весь наш поселок, за всех наших хороших и добрых людей, живущих в нем", - говорил на суде глава поселка Андрей Дашин.
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нужно было : агинское ,А ПУТИНВОР ?
Когда боролись две парадигмы Тверское восстание против Орды - с убийствами баскаков , с умервщлением сестры хана Узбека Кончаки в плену у Михаила Тверского , которая была выдана ханом за своего дальнего родича из рода Чингизитов -- Юрия Московского за 2 месяца до её пленения (1318) .
Так вот тогда холуи ханские церковники и московиты принудили Михаила - принять на себя кару "великого царя земного" - хана Узбека , для чего лично явиться в Сарай. Где его и убили по тщательному настоянию того же Юрия Московского, который прибыл к Узбеку специально с этой целью ... Совсем другая парадигма -- чтобы не прогневать "покорителя" , сдать своего !
Потом история через 10 лет повторяется сын Александр Михайловичич Тверской не смог остаться в стороне восстания своих граждан против Шовкана (1327 год) . И опять же московские поехали первыми стучать Узбеку -- знаменитый Иван Калита (мл. брат Юрия) , шо первый из московитов получил ярлык . Собственно ярлык и был целью , ради которого и "не в падлу" настучать на своего . Не "впадлу" пойти на Тверь с туменом монголов и нахер спалить её ...
Впрочем , что там Тверь -- внук Калиты , т.з. Дима Донской он после "величайшей из величайших" побед над самозванцем Мамаем (у чингизида Донского было больше прав на ханство в Сарае , чем у того Мамая) настроил против себя бояр московских и оне против него взбунтовались . Так Дима удрал в Торжок и оттуда запросил помощи карателей у родича -- хана Тахтомыша и он 1384 году нахер спалил Мацькву вместе с воставшими боярами !
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Так звана "шапка Мономаха", до речі, це якраз жіноча татарська ханська шапка цієї Кончаки. За описами європейських послів, спочатку на цій шапці, яку носили московські князі, були по боках жіночі золоті брязкальця-підвіски. Посли згадують, що ці брязкальця мелодійно дзвеніли, коли князь повертав голову. Але пізніше брязкальця зрізали, а на верх шапки причепили хрестика.
Царская такъя. Шапка Мономаха - женский головной убор?
...проезжал там не так давно из Улан Удэ в Кяхту...