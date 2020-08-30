Выложенное камнями на сопке название поселка в России заменили фразой "Путин вор". ФОТО

Суд оштрафовал жителей поселка Агинское в Забайкальском крае РФ. Из камней, которыми на сопке было выложено название их поселка, мужчины собрали надпись "Путин вор".

Об этом говорится в сообщении Агинского районного суда, информирует Цензор.НЕТ.

Всем троим предъявили обвинение в мелком хулиганстве. Двоих мужчин оштрафовали на 700 рублей (260 грн), еще одного - на 800 рублей (300 грн). Согласно сообщению пресс-службы суда, все трое признали свою вину и раскаялись.

В заключении суда говорится, что надпись "Путин вор" на месте названия поселка на склоне сопки обвиняемые разместили "ради шутки, с целью развеселить друг друга".

Для поиска нарушителей местные власти привлекли полицию.

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"Уважая право каждого на свое мнение и взгляды, хотел бы обратиться к авторам этого действия, если вы считаете свой поступок геройством или причисляете себя к оппозиции, - это ваше право. Но мне очень стыдно и обидно за весь наш поселок, за всех наших хороших и добрых людей, живущих в нем", - говорил на суде глава поселка Андрей Дашин.