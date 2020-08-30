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путин (29870) россия (91360) штраф (1230)

Выложенное камнями на сопке название поселка в России заменили фразой "Путин вор". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Суд оштрафовал жителей поселка Агинское в Забайкальском крае РФ. Из камней, которыми на сопке было выложено название их поселка, мужчины собрали надпись "Путин вор".

Об этом говорится в сообщении Агинского районного суда, информирует Цензор.НЕТ.

Всем троим предъявили обвинение в мелком хулиганстве. Двоих мужчин оштрафовали на 700 рублей (260 грн), еще одного - на 800 рублей (300 грн). Согласно сообщению пресс-службы суда, все трое признали свою вину и раскаялись.

В заключении суда говорится, что надпись "Путин вор" на месте названия поселка на склоне сопки обвиняемые разместили "ради шутки, с целью развеселить друг друга".

Для поиска нарушителей местные власти привлекли полицию.

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"Уважая право каждого на свое мнение и взгляды, хотел бы обратиться к авторам этого действия, если вы считаете свой поступок геройством или причисляете себя к оппозиции, - это ваше право. Но мне очень стыдно и обидно за весь наш поселок, за всех наших хороших и добрых людей, живущих в нем", - говорил на суде глава поселка Андрей Дашин.

Выложенное камнями на сопке название поселка в России заменили фразой Путин вор 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+23
Воры бывают разные,а тупин мокрушник - убийца.
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30.08.2020 12:27
+19
Зачем так себя утруждать? Достаточно было одно слово - *****
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30.08.2020 12:29
+12
Он просто *****
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30.08.2020 12:55
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Воры бывают разные,а тупин мокрушник - убийца.
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30.08.2020 12:27 Ответить
Он просто *****
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30.08.2020 12:55 Ответить
і педофіл
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30.08.2020 14:09 Ответить
Візитки Яроша поруч ще не знайшли?
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30.08.2020 12:27 Ответить
Нє, тільки жовто-блакитні шльопанці, які загубила укрофошиздська ДРГ. Як мінімум, цей надпис - це замах на вбивство сЦаря. Треба провести коврове бомбардування та удари з РСЗО по площі Забайкальського округу, як це робили кассаби у Сирії і в Чечні, потім зачистити недобитих смєрдів газом зарином. А далі вже вводити росґвардію, і проводити контртєррорістічєскуйу апєрацию у пошуках екстрємістоф і националістоф.
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30.08.2020 13:04 Ответить
Зачем так себя утруждать? Достаточно было одно слово - *****
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30.08.2020 12:29 Ответить
То ж штраф був би подвійний )
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30.08.2020 12:32 Ответить
или статья о разглашении государственной тайны Викладену камінням на сопці назву селища в Росії замінили фразою "Путін - злодій" - Цензор.НЕТ 3312
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30.08.2020 13:17 Ответить
Это камни сами сложились в эту надпись. Есть такой феномен в природе - "движущиеся камни".
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30.08.2020 13:12 Ответить
"Викрутилася" судова кацапня... Адже якщо визнать їх протест не "дрібним ************", "ради приколу", то це означає, що судова влада визнає наявність у Росії масових протестних настроїв! ... А Кремлю це ой, як зараз невигідно!!!
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30.08.2020 12:33 Ответить
Выложенное камнями на сопке название поселка в России заменили фразой "Путин вор" - Цензор.НЕТ 9577 не так сформулировали.
нужно было : агинское ,А ПУТИНВОР ?
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30.08.2020 12:34 Ответить
Камней-бы, не хватило... Видишь, даже буква "В" у них, "косая-горбатая" получилась, потому что их маловато......
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30.08.2020 12:41 Ответить
Викладену камінням на сопці назву селища в Росії замінили фразою "Путін - злодій" - Цензор.НЕТ 627Викладену камінням на сопці назву селища в Росії замінили фразою "Путін - злодій" - Цензор.НЕТ 4312Викладену камінням на сопці назву селища в Росії замінили фразою "Путін - злодій" - Цензор.НЕТ 4588Викладену камінням на сопці назву селища в Росії замінили фразою "Путін - злодій" - Цензор.НЕТ 8803Викладену камінням на сопці назву селища в Росії замінили фразою "Путін - злодій" - Цензор.НЕТ 6397
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30.08.2020 12:35 Ответить
надо искать украинский след.. Викладену камінням на сопці назву селища в Росії замінили фразою "Путін - злодій" - Цензор.НЕТ 5158
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30.08.2020 12:37 Ответить
Українці б написали "*****".
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30.08.2020 12:54 Ответить
Достатньо й - ла-ла ла-ла-лала
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30.08.2020 20:13 Ответить
"Преступники"-то раскаялись, но фото будет бродить просторами интернета вечно...
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30.08.2020 12:42 Ответить
Путін *****.
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30.08.2020 12:48 Ответить
Позитиву все одно в новині немає: ці оштрафовані орки вважають, що кремлівське ***** вєрнуло їм кримнаш і вони проти укрофошиздма.
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30.08.2020 12:48 Ответить
тупые россиянцы... ворры сейчас все, кто у власти... нужно было просто выложить ЙУХЛО... думает полиция кто йухло...
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30.08.2020 12:52 Ответить
Смєрди - повзіть на колінах зі свого Забайкалля в маааскву, бийте чєлобітную сЦарю. Моліть, щоб посадили тільки вас, а сім'ї і ваші глинобитні клопівники щоб не чіпали. Зізнавайтесь на допиті у ефесбээ, що вас завербували хохли-націоналісти, чи шамани-черокі з пєндостану. Сопка - це як лялька вуду, і якщо на ній написати каменюками бяку на Путлєра Невмирущого, то йому прийде смерть.
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30.08.2020 12:53 Ответить
Когда уже начнут писать <*******-ВОР ?
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30.08.2020 12:56 Ответить
Сразу мне напомнило это конфликт Твери с Московой в 1301 - 1338 ...
Когда боролись две парадигмы Тверское восстание против Орды - с убийствами баскаков , с умервщлением сестры хана Узбека Кончаки в плену у Михаила Тверского , которая была выдана ханом за своего дальнего родича из рода Чингизитов -- Юрия Московского за 2 месяца до её пленения (1318) .
Так вот тогда холуи ханские церковники и московиты принудили Михаила - принять на себя кару "великого царя земного" - хана Узбека , для чего лично явиться в Сарай. Где его и убили по тщательному настоянию того же Юрия Московского, который прибыл к Узбеку специально с этой целью ... Совсем другая парадигма -- чтобы не прогневать "покорителя" , сдать своего !
Потом история через 10 лет повторяется сын Александр Михайловичич Тверской не смог остаться в стороне восстания своих граждан против Шовкана (1327 год) . И опять же московские поехали первыми стучать Узбеку -- знаменитый Иван Калита (мл. брат Юрия) , шо первый из московитов получил ярлык . Собственно ярлык и был целью , ради которого и "не в падлу" настучать на своего . Не "впадлу" пойти на Тверь с туменом монголов и нахер спалить её ...
Впрочем , что там Тверь -- внук Калиты , т.з. Дима Донской он после "величайшей из величайших" побед над самозванцем Мамаем (у чингизида Донского было больше прав на ханство в Сарае , чем у того Мамая) настроил против себя бояр московских и оне против него взбунтовались . Так Дима удрал в Торжок и оттуда запросил помощи карателей у родича -- хана Тахтомыша и он 1384 году нахер спалил Мацькву вместе с воставшими боярами !
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30.08.2020 12:58 Ответить
сестры хана Узбека Кончаки
***********
Так звана "шапка Мономаха", до речі, це якраз жіноча татарська ханська шапка цієї Кончаки. За описами європейських послів, спочатку на цій шапці, яку носили московські князі, були по боках жіночі золоті брязкальця-підвіски. Посли згадують, що ці брязкальця мелодійно дзвеніли, коли князь повертав голову. Але пізніше брязкальця зрізали, а на верх шапки причепили хрестика.
Царская такъя. Шапка Мономаха - женский головной убор?

Викладену камінням на сопці назву селища в Росії замінили фразою "Путін - злодій" - Цензор.НЕТ 3934
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30.08.2020 14:13 Ответить
Оригинальная надпись -- в ПНХ лучше трансформируется. Но ещё лучше не стоит -- это дацан буддийский -- духи накажут.
...проезжал там не так давно из Улан Удэ в Кяхту...
Викладену камінням на сопці назву селища в Росії замінили фразою "Путін - злодій" - Цензор.НЕТ 6413 Викладену камінням на сопці назву селища в Росії замінили фразою "Путін - злодій" - Цензор.НЕТ 6413Викладену камінням на сопці назву селища в Росії замінили фразою "Путін - злодій" - Цензор.НЕТ 356
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30.08.2020 13:41 Ответить
Викладену камінням на сопці назву селища в Росії замінили фразою "Путін - злодій" - Цензор.НЕТ 3332
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30.08.2020 14:17 Ответить
Згідно з повідомленням пресслужби суду, всі троє визнали свою провину і розкаялися.



Викладену камінням на сопці назву селища в Росії замінили фразою "Путін - злодій" - Цензор.НЕТ 8501
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30.08.2020 15:29 Ответить
путін не вор, він х.йло, це навіть дитина знає
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30.08.2020 15:32 Ответить
пуйло и *****, и Сцарек, и педофил, и лысогном, и узурпатор, и международный преступник, убийца, и архивор,конечно же,вместе со всей питерской воровской бандой Озеро и примкнувшей к ней гебней...
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30.08.2020 18:32 Ответить
Тупые кацапы вечно пишут с орфографическими ошибками. Как можно в слове из трёх букв сделать четыре ошибки? Лишь одна буква правильная...
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30.08.2020 19:53 Ответить
Викладену камінням на сопці назву селища в Росії замінили фразою "Путін - злодій" - Цензор.НЕТ 4490
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30.08.2020 19:54 Ответить
во истину *****.
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30.08.2020 22:00 Ответить
явный "украинский след" )))
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31.08.2020 00:23 Ответить
 
 