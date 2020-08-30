Милиция отгородила забором площадь Независимости в Минске, подогнали автозаки и водометы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
На площади Независимости в Минске, где сегодня запланирована акция протеста против захватившего власть "президента" Александра Луашенко, милиция установила ограждения и подогнала спецтранпсорт.
Об этом сообщает Tut.by, передает Цензор.НЕТ.
"Вот что вы увидите сейчас, если въедете на площадь Независимости: автозаки, водометы, машины медицинской службы и много заборов", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+9 Юрій Ан
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показать весь комментарий30.08.2020 12:42
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Пожалуйста, подождите...
«Если вы при своих протестах, которые уже чуть ли не месяц происходят, не завалили того лысого старого сифилитика-болвана, то грош вам цена!» - сказал Дроздов, подчеркнув, что «национально-освободительная борьба не может происходить под памятником Ленину и на проспекте Ленина».
Может будешь утверждать, что Дроздов этого не говорил?
Где тогда цитаты на укроправде и цензоре?
Печатаем только то, что утвердиил бабломойский или мертветчук, да, лахта?
А ось Майдан.
За те, що паскудиш мову холопським хрюканням.
(шкода, що юридично воно теж "людина" - тож якщо сміття упіймають, за 115 статтею змарнуєш через це падло від 7 до 15 років життя...)
Йому нічого не світить, але доки не замружиться, буде смердіти.
(і так, в матеріальному плані мешканці Пхеньяна живуть порівняно непогано - власне як у майже будь-якій столиці, бо "лицо государства"... А в провінційних містах КНДР, не кажучи про дерєвні, починається пздць. Електрифікація далеко не всюди є, а на залізницях досі бігає дохріна паровозів. Паровозів, Карле!
Так само і Біларусь далеко не вся така, як Мінськ або Гродно).
Сотні років...
У Білорусі немає таких багаторічних традицій..
Зараз вони лише започатковуються.І ЦЕ ВЖЕ ДОБРЕ...
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хоча,звичайно,були епізоди...
Как белорус возглавил первое восстание в ГУЛАГе
Правду о восстании 1942 года в одном из лагерей Коми историки узнали только недавно.
24 января 1942 года, в субботу, около 16 часов в лагере «Лесорейд» (Воркутлаг), который располагался в шести километрах от села Усть-Уса в Коми АССР, произошло восстание.
Правду об этом трагическом событии мы узнали совсем недавно, пишет «Салідарнасць».
В Коми АССР перед войной количество заключенных вдвое превышало гражданское население. Лагерный режим все больше ужесточался. Это прежде всего било по заключенным с 58-й статьей («контрреволюционные преступления»). В отличие от остальных категорий заключенных, они с началом войны лишались даже возможности пойти на фронт и погибнуть там...
Лагерь «Лесорейд» был небольшим как по масштабам производства, так и по численности заключенных. Всего их здесь значилось 193 плюс 27 человек вольнонаемных. Две трети были осуждены по 58-й статье. Работали на заготовке древесины для рудостойки, шпал.
Здесь содержался бывший нарком просвещения Беларуси Владимир Пивоваров, прошедший через страшные пытки двухлетнего следствия в минской внутренней тюрьме НКВД. На обеих руках у него мучители вырывали ногти...
2.Теперь уже с точки зрения ***** протесты не нужны,поэтому "протестное поле" будет зачищается!
3.Всем,кто был о "слабых санкциях" Европы,поясняю-там просто поняли игру кацапов(к сожалению очень поздно),а так как жизнь состоит не только из политики,но и из экономики-вуа-ля,все будут работать с тем,кто будет у власти...
Йому дали гарантії ЛУка,ТІхановська ,Бабарико,ЦЕПКАЛО,що Білорусь залишиться у фарватері раші..
МАкрон і Меркель,здається теж не особливо пручатимуться...
Вся правда об Америке глазами КНДР
(таке враження, що кацапські соловйови та кісельови стажувалися на північнокорейському ТВ - ось вони, снігурі!)
Они ссут когда вы вместе!!! Вы достойны жить в своей стране!!!! И путина не бойтесь он просто вонючка с охраной!!!! А как навалит с утра дышать нечем!
Інакше це досить неетично.
Висловити свою думку на ідіотизм ЧОГОСЬ ,звичайно,потрібно..
тому водомети не ************..