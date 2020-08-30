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Милиция отгородила забором площадь Независимости в Минске, подогнали автозаки и водометы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

На площади Независимости в Минске, где сегодня запланирована акция протеста против захватившего власть "президента" Александра Луашенко, милиция установила ограждения и подогнала спецтранпсорт.

Об этом сообщает Tut.by, передает Цензор.НЕТ.

"Вот что вы увидите сейчас, если въедете на площадь Независимости: автозаки, водометы, машины медицинской службы и много заборов", - говорится в комментарии к видео.

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Милиция отгородила забором площадь Независимости в Минске, подогнали автозаки и водометы 01
Милиция отгородила забором площадь Независимости в Минске, подогнали автозаки и водометы 02
Милиция отгородила забором площадь Независимости в Минске, подогнали автозаки и водометы 03
Милиция отгородила забором площадь Независимости в Минске, подогнали автозаки и водометы 04
Милиция отгородила забором площадь Независимости в Минске, подогнали автозаки и водометы 05
Милиция отгородила забором площадь Независимости в Минске, подогнали автозаки и водометы 06
Милиция отгородила забором площадь Независимости в Минске, подогнали автозаки и водометы 07
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Топ комментарии
+9
Протесты в Белоруссии не имеют смысла, пока их участники не сносят памятники советскому лидеру Владимиру Ленину. Об этом заявил украинский телеведущий Остап Дроздов,

«Если вы при своих протестах, которые уже чуть ли не месяц происходят, не завалили того лысого старого сифилитика-болвана, то грош вам цена!» - сказал Дроздов, подчеркнув, что «национально-освободительная борьба не может происходить под памятником Ленину и на проспекте Ленина».
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30.08.2020 12:29
+7
пук и лук..
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30.08.2020 12:32
+6
Милиция отгородила забором площадь Независимости в Минске, подогнали автозаки и водометы - Цензор.НЕТ 6996
А ось Майдан.
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30.08.2020 12:42
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Милиция отгородила забором площадь Независимости в Минске, подогнали автозаки и водометы - Цензор.НЕТ 5610
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30.08.2020 12:27 Ответить
пук и лук..
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30.08.2020 12:32 Ответить
Протесты в Белоруссии не имеют смысла, пока их участники не сносят памятники советскому лидеру Владимиру Ленину. Об этом заявил украинский телеведущий Остап Дроздов,

«Если вы при своих протестах, которые уже чуть ли не месяц происходят, не завалили того лысого старого сифилитика-болвана, то грош вам цена!» - сказал Дроздов, подчеркнув, что «национально-освободительная борьба не может происходить под памятником Ленину и на проспекте Ленина».
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30.08.2020 12:29 Ответить
Гарне посилання на ресурс лєнта.сру. Може, ще даватимеш у своїх дописах лінки на рашатудей, рассійа24?
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30.08.2020 13:23 Ответить
Ну, там можно найти больше правдивой информации, чем в нашей насквозь купленной олигархами прессе и, тем более, чем на радио Свобода, которой руководит агент ФСБ.
Может будешь утверждать, что Дроздов этого не говорил?
Где тогда цитаты на укроправде и цензоре?
Печатаем только то, что утвердиил бабломойский или мертветчук, да, лахта?
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30.08.2020 13:29 Ответить
Для чого цитати?. Заходиш на Ютуб-канал Дроздова, і там у списку є це відео. Чи піндосскій YouTube для тебе недостатньо скрєпний, кацапоязике?
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30.08.2020 16:36 Ответить
А я считаю их мало 3,14здят. Беларусы как мазохисты их дубасят- они с цветами приходят. Ничего хорошего там не получится- отсутствие лидера сказывается.
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30.08.2020 13:23 Ответить
Насправді тут основна причина щавідомої поразки - це відмова від захоплення площі протестувальниками відразу ж з початком протестів. Тепер їм ніде зібратися великою масою Для ц ого потрібно відвоювати площу у озброєних мєниів, які вже мають перевагу тому, що мають зброю. А обороняти я завжди легше і сил потрібно менше. Тепер у білорусів шансів на вулицю немає. Є мізерні шанси завадити економіку страйками. Але масового страйку теж немає. Тому Лука на коні. А пуцин взагалі на Луці.
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30.08.2020 15:02 Ответить
лукашеску сбрендил окончательно, но лукашеску и его гестаповский режим - это не спасет..
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30.08.2020 12:29 Ответить
да нихрена с ним не случится! всё! обосрались сябры по полной!
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30.08.2020 12:56 Ответить
Если не случится сейчас, случится в ближайшие месяцы. таракан х-йлу нужен подписать союзный договор и всё - "скрипач не нужен". Дальше будут сажать на табурет бабарику - не такую засвеченую марионетку х-йла, как таракан.
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30.08.2020 13:10 Ответить
зачем ***** сажать куда-то бабарику если подпишут окончательное союзное "государство" с тараканом, а бабарика и так сидит
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30.08.2020 13:56 Ответить
Не зачем, а почему. А потому, что таракан уже списан, ему осталось исполнить последний аккорд.
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30.08.2020 14:00 Ответить
и спокойно доживать пенсию, как тот же овощ! а суть не меняется - беларусы всё прое..али
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30.08.2020 16:14 Ответить
Белорусы слабаки)))
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30.08.2020 12:30 Ответить
Милиция отгородила забором площадь Независимости в Минске, подогнали автозаки и водометы - Цензор.НЕТ 6996
А ось Майдан.
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30.08.2020 12:42 Ответить
Пох абсолютно
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30.08.2020 12:30 Ответить
Шо, окацапывание даром не прошло? Холуйство вросло в душу?
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30.08.2020 12:35 Ответить
Это часть его мозга. Холуйство в крови.
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30.08.2020 12:49 Ответить
Прирізати б тебе пізно ввечері, а трупа в колектор опалення - най хробацтво бенкетує.
За те, що паскудиш мову холопським хрюканням.
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30.08.2020 12:49 Ответить
Андруша,тебе уже стучали сегодня половником по бестолковке?😂🌷
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30.08.2020 12:49 Ответить
Нащадку вертухаїв залишається тільки рохкати з-під шконки.
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30.08.2020 12:52 Ответить
Найогидніше, що рохкає не єзиком - ніт, воно паплюжить архаїчно-містеріальну співучу мову наших Предків. За таке дійсно вбивати треба.
(шкода, що юридично воно теж "людина" - тож якщо сміття упіймають, за 115 статтею змарнуєш через це падло від 7 до 15 років життя...)
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30.08.2020 13:26 Ответить
Це лайно, що сумує за совком та крепкой рукой.
Йому нічого не світить, але доки не замружиться, буде смердіти.
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30.08.2020 13:33 Ответить
Это фото Беларуси будущего. Идеальный порядок.
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30.08.2020 12:30 Ответить
Ось іще ідеальний порядок. Але щось не дуже кортить жити під мудрим керівництвом великої Хом Яч Ини.
(і так, в матеріальному плані мешканці Пхеньяна живуть порівняно непогано - власне як у майже будь-якій столиці, бо "лицо государства"... А в провінційних містах КНДР, не кажучи про дерєвні, починається пздць. Електрифікація далеко не всюди є, а на залізницях досі бігає дохріна паровозів. Паровозів, Карле!
Так само і Біларусь далеко не вся така, як Мінськ або Гродно).

Міліція відгородила парканом площу Незалежності в Мінську, підігнали автозаки та водомети - Цензор.НЕТ 5621
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30.08.2020 13:38 Ответить
К инаугурации чмо готовится....
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30.08.2020 12:34 Ответить
Униформа кацапская.
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30.08.2020 12:35 Ответить
Білоруси хоч покатаються на халяву в автозаках.
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30.08.2020 12:43 Ответить
выходили в воскресенье по 200 000 ни палаток разбили чтоб площадь заняли как символ что народ не уйдет и не идти на работу а тотальная забастовка не хороводы водить с шариками и стягами и криками уходи,пускай строят заграждения еслиб у нас это было то было вот так примерноМіліція відгородила парканом площу Незалежності в Мінську, підігнали автозаки та водомети - Цензор.НЕТ 6746
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30.08.2020 12:43 Ответить
У нас бы янык до сих пор сидел,если бы мы хороводы с шариками водили.
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30.08.2020 12:53 Ответить
Якби не Парасюк,то "куля в лоб" був би ))
Міліція відгородила парканом площу Незалежності в Мінську, підігнали автозаки та водомети - Цензор.НЕТ 3472
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30.08.2020 13:48 Ответить
Україна боролась ЗАВЖДИ за Незалежність..
Сотні років...

У Білорусі немає таких багаторічних традицій..
Зараз вони лише започатковуються.І ЦЕ ВЖЕ ДОБРЕ...
----------
хоча,звичайно,були епізоди...
Как белорус возглавил первое восстание в ГУЛАГе

Правду о восстании 1942 года в одном из лагерей Коми историки узнали только недавно.



24 января 1942 года, в субботу, около 16 часов в лагере «Лесорейд» (Воркутлаг), который располагался в шести километрах от села Усть-Уса в Коми АССР, произошло восстание.

Правду об этом трагическом событии мы узнали совсем недавно, пишет «Салідарнасць».
В Коми АССР перед войной количество заключенных вдвое превышало гражданское население. Лагерный режим все больше ужесточался. Это прежде всего било по заключенным с 58-й статьей («контрреволюционные преступления»). В отличие от остальных категорий заключенных, они с началом войны лишались даже возможности пойти на фронт и погибнуть там...
Лагерь «Лесорейд» был небольшим как по масштабам производства, так и по численности заключенных. Всего их здесь значилось 193 плюс 27 человек вольнонаемных. Две трети были осуждены по 58-й статье. Работали на заготовке древесины для рудостойки, шпал.

Здесь содержался бывший нарком просвещения Беларуси Владимир Пивоваров, прошедший через страшные пытки двухлетнего следствия в минской внутренней тюрьме НКВД. На обеих руках у него мучители вырывали ногти...
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30.08.2020 13:46 Ответить
Xunta ogranicivajet prava celoveka
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30.08.2020 12:50 Ответить
Ещё раз попытаюсь пояснить:1 ***** признало(sic!)выборы в Беларуси СОСТОЯВШИМИСЯ! Это значит,что Лука пошел не просто на уступки,а согласился на очень тесную интеграцию с Роисей!
2.Теперь уже с точки зрения ***** протесты не нужны,поэтому "протестное поле" будет зачищается!
3.Всем,кто был о "слабых санкциях" Европы,поясняю-там просто поняли игру кацапов(к сожалению очень поздно),а так как жизнь состоит не только из политики,но и из экономики-вуа-ля,все будут работать с тем,кто будет у власти...
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30.08.2020 12:54 Ответить
Пуйлу по великому рахунку начхати..
Йому дали гарантії ЛУка,ТІхановська ,Бабарико,ЦЕПКАЛО,що Білорусь залишиться у фарватері раші..
МАкрон і Меркель,здається теж не особливо пручатимуться...
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30.08.2020 13:41 Ответить
Міліція відгородила парканом площу Незалежності в Мінську, підігнали автозаки та водомети - Цензор.НЕТ 6679
Міліція відгородила парканом площу Незалежності в Мінську, підігнали автозаки та водомети - Цензор.НЕТ 3184
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30.08.2020 12:54 Ответить
Міліція відгородила парканом площу Незалежності в Мінську, підігнали автозаки та водомети - Цензор.НЕТ 9335 Міліція відгородила парканом площу Незалежності в Мінську, підігнали автозаки та водомети - Цензор.НЕТ 4826
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30.08.2020 12:58 Ответить
Як у Північній Кореї. На вулицях немає людей та авто. Лука нікуди не піде, тому тримайтеся.
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30.08.2020 12:58 Ответить
Зате втішаються тим, що в США іще страшніше:
Вся правда об Америке глазами КНДР

(таке враження, що кацапські соловйови та кісельови стажувалися на північнокорейському ТВ - ось вони, снігурі!) Міліція відгородила парканом площу Незалежності в Мінську, підігнали автозаки та водомети - Цензор.НЕТ 177
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30.08.2020 14:02 Ответить
А что, сегодня еженедельной протестной акции не будет, дождик помешал?
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30.08.2020 12:59 Ответить
Макияж, прическа, для фото не лучшее освещение, да и простудится можно.
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30.08.2020 13:01 Ответить
Все-таки маловато поддерживают Майдан в Беларуси. Тем более никто не обещает европейскую жизнь, даже оппозиция говорит о трудностях. Глупые. Для революции все средства хороши.
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30.08.2020 13:00 Ответить
Милионы людей прошли через Гулаг!!! А коммунистов убийц была кучка!!!! Сражайтесь!!!
Они ссут когда вы вместе!!! Вы достойны жить в своей стране!!!! И путина не бойтесь он просто вонючка с охраной!!!! А как навалит с утра дышать нечем!
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30.08.2020 13:19 Ответить
провокувати на немирний протест можна лише ЗСЕРЕДИНИ..
Інакше це досить неетично.

Висловити свою думку на ідіотизм ЧОГОСЬ ,звичайно,потрібно..
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30.08.2020 13:39 Ответить
Молодцы! ))
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30.08.2020 13:27 Ответить
ТРАВОЯДНИЙ білоруський протест не передбачає активного захоплення навіть площі... Міліція відгородила парканом площу Незалежності в Мінську, підігнали автозаки та водомети - Цензор.НЕТ 257

тому водомети не ************..
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30.08.2020 13:37 Ответить
Ни один комуняцкий диктатор добровольно не отдавал власть, начиная с 1917г все комуняцкие главари, власть захватывали любым путем, травили, убивали, не церемонились, тоже самое происходит до настоящего времени, где комуняки у власти, лука из той же когорты криминалитета, потому лука так жестко сохранял и усиливал преступный режим, в том числе "воспитал" 9 млн рабов, и у него сложилось мышление уголовника, даже не пытайтесь достать в нем какие то человеческие чувства, выход один - мочить!
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30.08.2020 13:56 Ответить
Использовать ограждение как оружие пролетариата, разобрав на палки.
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30.08.2020 15:40 Ответить
 
 