Люди с российскими и "георгиевскими" флагами прибыли в Минск из РФ. ФОТО

В центре Минска, где сегодня запланирован протестный Марш мира и независимости, замечены микроавтобусы с российскими номерами, из которых выходят люди с флагами РФ, "георгиевскими" и красно-зелеными флагами Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Белсат" в Telegram.

"Нам пишут: эти ребята приехали на "бусиках" с российскими номерами", - говорится в сообщении под соответствующей фотографией.

На номере указан 190-й регион - Московская область.

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