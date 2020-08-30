РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15880 посетителей онлайн
Новости Фото За рубежом Революция в Беларуси
33 129 147
Беларусь (7524) Минск (1554)

Люди с российскими и "георгиевскими" флагами прибыли в Минск из РФ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

В центре Минска, где сегодня запланирован протестный Марш мира и независимости, замечены микроавтобусы с российскими номерами, из которых выходят люди с флагами РФ, "георгиевскими" и красно-зелеными флагами Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Белсат" в Telegram.

"Нам пишут: эти ребята приехали на "бусиках" с российскими номерами", - говорится в сообщении под соответствующей фотографией.

На номере указан 190-й регион - Московская область.

Смотрите также: Милиция отгородила забором площадь Независимости в Минске, подогнали автозаки и водометы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Люди с российскими и георгиевскими флагами прибыли в Минск из РФ 01
Люди с российскими и георгиевскими флагами прибыли в Минск из РФ 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+53
Московские воши приехали помочь таракану. А у нас гниды помогают этим вшам.
Люди с российскими и "георгиевскими" флагами прибыли в Минск из РФ - Цензор.НЕТ 7579

ГНИДЫ
Люди с российскими и "георгиевскими" флагами прибыли в Минск из РФ - Цензор.НЕТ 9185Люди с российскими и "георгиевскими" флагами прибыли в Минск из РФ - Цензор.НЕТ 5520
показать весь комментарий
30.08.2020 13:46
+37
Началось....
показать весь комментарий
30.08.2020 13:41
+37
Скоро кацапы и распятого мальчика в трусиках на доске объявлений привезут...
показать весь комментарий
30.08.2020 13:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
это так по-руцькы... а мальчика белорусы ещё не распяли??
показать весь комментарий
30.08.2020 14:22 Ответить
я б не стал так с белорусами в десна целоватся вы спросите у большинства кто у них друг они ответят что россия а враг сша а Украина на грани врага-Наиболее дружелюбно белорусы относятся к России, наиболее прохладно - к США. Однако в белорусских геополитических предпочтениях есть своя специфика.
Отчасти да. У белорусов самый близкий друг - Россия, у россиян - Беларусь. Два других ближайших друга - Китай и Казахстан. Впрочем, у белорусов Китай оказался на втором месте после России, у россиян - Казахстан.
Главный враг - тоже один и тот же. А вот дальше уже начинаются различия. У белорусов вторым по значимости врагом, правда, с большим отрывом от США, стала Германия. У россиян - Украина. А у белорусов Украина хоть немного, но скорее даже друг, чем враг.
Четвертый по рангу враг россиян - Польша, у белорусов тоже скорее друг, при том, что была скорее врагом во всех предыдущих опросах.
показать весь комментарий
30.08.2020 14:24 Ответить
Ja bi neveril temi oprosami sto dajut Belorus,tam cifry vyborov toze nekak nenado verit.
показать весь комментарий
30.08.2020 14:31 Ответить
Та Ви у наших 73,22% хохлосовкі запитайие, їх відношення до США.
показать весь комментарий
30.08.2020 14:35 Ответить
згоден але особисто я не належу до цього стойла
показать весь комментарий
30.08.2020 14:37 Ответить
А у 8% ?
показать весь комментарий
30.08.2020 16:33 Ответить
Нет! У нас 25% !
показать весь комментарий
31.08.2020 06:32 Ответить
Титушня и провокаторы подъехали.
показать весь комментарий
30.08.2020 14:24 Ответить
по накатанной дорожке...по проверенному сценарию...
(и не говорите, сябры, что мы вас не предупреждали)
показать весь комментарий
30.08.2020 14:27 Ответить
Вижу людей на одной улице. Вижу машину на другой улице(на фотках). Как это связать между собой.
показать весь комментарий
30.08.2020 14:34 Ответить
думайте...
у нас тоже никак не связывалось и не верилось...
а когда связалось... пришлось учиться убивать...
показать весь комментарий
30.08.2020 14:37 Ответить
Люди з російськими та "георгіївськими" прапорами прибули до Мінська з РФ - Цензор.НЕТ 4064
показать весь комментарий
30.08.2020 15:33 Ответить
Не, они специально для тебя свои машины на площади поставят и будут возле них махать триколорами...
показать весь комментарий
30.08.2020 14:43 Ответить
У моих соседей много машин с российскими номерами, купили и не перерегистрировали. Сейчас вот во дворе паломничество, приехали с дач и выгружают дары(плоды) садов-огородов.
показать весь комментарий
30.08.2020 16:03 Ответить
Вижу флажок Белорусии и вижу пост черта ватного обоссаного. Как это связать между собой?
показать весь комментарий
30.08.2020 14:44 Ответить
Я тебе больше скажу,эта падаль лайкала под новостями про погибших украинских солдат.Когда за это начали деактивировать-засцало и перестало.
показать весь комментарий
30.08.2020 14:49 Ответить
Та тут много сидит мокселей/кацапов/овец обосранных из на россии, с нашими или белорусскими флажками. Они бздят открыто топить за парашу - так их быстро палят и в баню отправляют. Так они мелко срут в разных ветках, но если глаз "наметан" то их тоже быстро вычисляешь).
Таким чертям можно давать контрольный в голову типа: правда шо путин - черт а все ватники - овцы?))
показать весь комментарий
30.08.2020 15:02 Ответить
Скажи честно...ты реально дебил? Или просто под дурака косишь?
показать весь комментарий
30.08.2020 15:20 Ответить
Улицы конкретно разные.
показать весь комментарий
30.08.2020 16:06 Ответить
где-то мы этот сценарий уже видели...
показать весь комментарий
30.08.2020 14:34 Ответить
У меня вчера тёща приехала, наверно впервые выражала недовольство путиным, при этом сегодня обмолвилась за российский крым и типа как хорошо....
показать весь комментарий
30.08.2020 14:36 Ответить
Люди? Это животные прибыли.
показать весь комментарий
30.08.2020 14:39 Ответить
Рузкій мір приїхав, зараз почнеться.
показать весь комментарий
30.08.2020 14:41 Ответить
Люди з російськими та "георгіївськими" прапорами прибули до Мінська з РФ - Цензор.НЕТ 9891
показать весь комментарий
30.08.2020 14:41 Ответить
Люди з російськими та "георгіївськими" прапорами прибули до Мінська з РФ - Цензор.НЕТ 6344
показать весь комментарий
30.08.2020 15:32 Ответить
Люди з російськими та "георгіївськими" прапорами прибули до Мінська з РФ - Цензор.НЕТ 5025
показать весь комментарий
30.08.2020 14:43 Ответить
До України різний зброд зїджатися почав з 2013 року, тому у Білорусі їх повно ще з часів "війни з Вейшнорією"
показать весь комментарий
30.08.2020 14:45 Ответить
Пока белорусы не начнут их пиз@ить,а будут с цветочками стоять и обниматься,то так и будут со своим тараканом или станут белорусским федеральным округом,что скорее всего!
показать весь комментарий
30.08.2020 14:46 Ответить
Vot vydel stycki nacialis,tak xoroso polucili Omon.Vydymo xoteli zabrat kogo to no polucyli kak polozeno sami Люди з російськими та "георгіївськими" прапорами прибули до Мінська з РФ - Цензор.НЕТ 1906
показать весь комментарий
30.08.2020 14:52 Ответить
нежданчик ,а вот и мамки-папки распятых белоруской хунты мальчиков прикатили интервью Кисель ТВ давать ....
показать весь комментарий
30.08.2020 14:47 Ответить
-
Статут ООН. Право народів на самовизначення - один з основних принципів міжнародного права, що означає право кожного народу (нації) самостійно вирішувати питання про форму свого державного існування, вільно встановлювати свій політичний статус і здійснювати свій економічний і культурний розвиток.
Ну і який такий самобутній народ яка корінна нація жадає державності, автономії.. проживає на території окупованого кремлівськими фашистами )(уйла Українського Донбасу? Може це народ нація: "лугандонiв", окупантів, бандитів, терористів, колаборантів.. ...? Але немає на Донбасі таких народів нема такої нації, там проживає понад 50% слов'ян українців і більше як 40% москалів (які з 18 століття злочинно замаскувались під нібито росіян). Так ці різні народи вже мають свої державні утворення у вигляді суверенных країн: України - Русі куди входить і окупований Донбас та ворожої нам фашистської паРаші яка злочинно і окупувала частину цього Донбасу.
А ось самобутній коріний народ Ічкерії він мав повне право на свою державність яку розтоптала кривава фашистська паРаша в своїх двох окупаційних війнах знищивши сотні тисяч чеченців і зробивши з суверенної держави Ічкерія свою кацапську колонію.
показать весь комментарий
30.08.2020 14:47 Ответить
Люди з російськими та "георгіївськими" прапорами прибули до Мінська з РФ - Цензор.НЕТ 4240
показать весь комментарий
30.08.2020 14:57 Ответить
https://youtu.be/VRyAWi1k5vM?t=42 сценарий старый
показать весь комментарий
30.08.2020 15:01 Ответить
засіб проти рашистськтх бусиків ще за десяток кілометрів до Менска...

Люди з російськими та "георгіївськими" прапорами прибули до Мінська з РФ - Цензор.НЕТ 5475
показать весь комментарий
30.08.2020 15:16 Ответить
Свинособачее отродье
показать весь комментарий
30.08.2020 15:18 Ответить
В Украине тоже так начиналось.Только украинцы смелый и гордый народ,погнали этих мразей,а беларусы терпилы по жизни.У них это "братья".
Посмотрим в скором времени,как эти "братья" будут убивать белорусских овечек.
Партизанский край говорите?)))
Страна терпил и стадо безропотных овец.
показать весь комментарий
30.08.2020 15:24 Ответить
Георгиевский кавалер из 20 Галицкого пехотного полка .

Він би на сьогоднішніх недороссов міг би з повним правом сказати- как бьі я вас ***** пиххдел за то, что наградьі зарабатьіваемьіе кровью, на каждую собаку цепляете!
Люди з російськими та "георгіївськими" прапорами прибули до Мінська з РФ - Цензор.НЕТ 4577
показать весь комментарий
30.08.2020 15:41 Ответить
У нас такие автоколонны с российскими флагами по Мариуполю весной 2014 года ездили. Я офигела (простите за такие слова) первый раз когда увидела на своей улице. Заезжали тогда свободно через Новоазовск. Все авто были с российскими номерами. А закончилось это тем, что после этих колонн у нас появилось днр. К счастью быстро закончилось))
показать весь комментарий
30.08.2020 15:46 Ответить
В Киев из РФ прибыли люди с российскими и "георгиевскими" флагами...



Уявили? ))) Полювання розпочато! )))
Але білоруси - не ми. Національна ідентичність витравлена майже повністю. Шкода.
показать весь комментарий
30.08.2020 15:52 Ответить
При Зеленому президенті запросто.((
показать весь комментарий
30.08.2020 16:05 Ответить
Не уявляю. Питання лише - як тихо позбавитися від трупів.
показать весь комментарий
30.08.2020 16:48 Ответить
Схоже сценарій білоруського лугандону тепер готовий. Якщо свангувати, то десь по лінії Вітебськ, Орша,Могильов, Бобруйск, Мозир. Таракану не треба буде в ростов, ну і їхтамнетам на Чинігів Київ рядом. Гуртуйтесь українці. Схоже шлях наш ще довгий і важкий. Україна понад усе! Слава Україні. Смерь ворогам!
показать весь комментарий
30.08.2020 16:08 Ответить
Загребти и выбросить нахрен мразей.
показать весь комментарий
30.08.2020 16:27 Ответить
Ничего нового нет.Все как в Донецке!!!
показать весь комментарий
30.08.2020 16:53 Ответить
Сябри! Не ждіть продовження. В нас було таке саме - бусики і автобуси з сракостанськими номерами, а в них - лептеногий мотлох з колорадками та сриколорами. Результат - вся знають, всі бачать. Дійте на випередження - паліть ці бусики, паліть свинєй які в них. Живе Бєларусь, Слава Україні. Смерть сракостану і лаптєногим.
показать весь комментарий
30.08.2020 16:56 Ответить
Откуда их так много?
показать весь комментарий
30.08.2020 20:11 Ответить
ПОЧАТОК ОКУПАЦІЇ БЕЛОРУСІ Люди з російськими та "георгіївськими" прапорами прибули до Мінська з РФ - Цензор.НЕТ 2757
показать весь комментарий
30.08.2020 23:01 Ответить
Страница 2 из 2
 
 