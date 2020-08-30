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Морскую мину обезвредили на пляже Черноморска. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Спасатели обезвредили мину, обнаруженную на пляже Черноморска Одесской области.

Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

Мину обнаружили во время тренировки спасатели-водолазы. Они тут же обратились к спасателям по номеру 101.

Те обследовали акваторию и установили, что обнаруженный предмет - "морская донная мина времен Второй мировой войны мощностью 200 кг., которую сорвало с якоря и прибило к берегу".

Пиротехники достали мину из моря, погрузили на спецавтомобиль, вывезли на специальный полигон и взорвали.

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Морскую мину обезвредили на пляже Черноморска 01
Морскую мину обезвредили на пляже Черноморска 02

Автор: Ольга Лузан
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Морську міну знешкодили на пляжі Чорноморська - Цензор.НЕТ 9101
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30.08.2020 14:09 Ответить
А это точно работа спасателей?
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30.08.2020 14:18 Ответить
А зачем ее было грузить в специальный автомобиль...если ее по песку тянули лебедкой обычного легкового?? Да кинули бы в багажник и повезли...чего уж там...
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30.08.2020 14:31 Ответить
Це не донна міна це якірна. Донні міни не спливають.
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30.08.2020 15:26 Ответить
Ну-ну! Так на дне и взрываются? Если подлодка носом уткнется?
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30.08.2020 19:54 Ответить
Дякую вам хлопці, і Бог вам віддячить, за добру справу. Можливо не одне життя врятувала ваша уважність. А на цих "вумників" що тут тролять не звертайте уваги. На жаль такого гімна, як вони, ще багато вспливе в Україні. Та нічого, є в нас слава БВідправитиогу і кому його вигрести на "спеціальний полігон".
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30.08.2020 16:46 Ответить
Морську міну знешкодили на пляжі Чорноморська - Цензор.НЕТ 1022
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30.08.2020 22:50 Ответить
 
 