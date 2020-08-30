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Морскую мину обезвредили на пляже Черноморска. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Спасатели обезвредили мину, обнаруженную на пляже Черноморска Одесской области.
Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.
Мину обнаружили во время тренировки спасатели-водолазы. Они тут же обратились к спасателям по номеру 101.
Те обследовали акваторию и установили, что обнаруженный предмет - "морская донная мина времен Второй мировой войны мощностью 200 кг., которую сорвало с якоря и прибило к берегу".
Пиротехники достали мину из моря, погрузили на спецавтомобиль, вывезли на специальный полигон и взорвали.
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