"День рождения диктатора": под посольством Беларуси в Киеве сожгли портрет Лукашенко с Путиным и флаг РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня под посольством Беларуси в Киеве состоялась акция против режима захватившего власть в стране Александра Лукашенко. К слову, Лукашенко сегодня исполняется 66 лет.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники акции напомнили о том, что "последние события в Беларуси сорвали маску с Лукашенко и показали, что на самом деле представляет собой его режим, который держится на дубинках омоновцев и непосредственной поддержке режима Путина".

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Также состоялось несколько перфомансов, один из которых был сожжением портрета Лукашенко и Путина, а также флага РФ.





















Фото/видео - Олег Богачук