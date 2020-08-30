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граната (954) Луганщина (6251) Нацполиция (15757)

Житель Рубежного угрожал взорвать квартиру, его задержали. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

39-летний мужчина закрылся дома, не пускал мать в квартиру. Когда та вызвала полицию - стал угрожать взорвать гранату и начал бросаться в полицейских вещами из окон.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области, информирует Цензор.НЕТ.

Накануне вечером 69-летняя женщина позвонила в полицию и сказала, что сын не пускает ее в квартиру.

"Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что мужчина закрылся в квартире на последнем этаже 9-го этажного дома и начал угрожать сотрудникам патрульной полиции подорвать гранатой квартиру", - сказано в сообщении.

Жильцов дома эвакуировали, с мужчиной начали переговоры, но результата они не дали.

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"Во время переговоров мужчина постоянно бросался вещами из квартиры, пытаясь попасть ими в стражей порядка, которые стояли в оцеплении и эвакуировали жителей дома", - отметили в полиции.

Силовики приняли решение штурмовать квартиру. Через несколько минут мужчина был задержан.

Уголовное производство расследуют по ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан).

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Житель Рубежного угрожал взорвать квартиру, его задержали 01Житель Рубежного угрожал взорвать квартиру, его задержали 02
Житель Рубежного угрожал взорвать квартиру, его задержали 03
Житель Рубежного угрожал взорвать квартиру, его задержали 04

Автор: Ольга Лузан
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30.08.2020 15:32 Ответить
Зебил какой то ....
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30.08.2020 15:36 Ответить
Последствия "террористического театра" авакяна. Теперь у маргиналов играть в террориста становится модно. Напоминает персонаж электрика с топором из фильма "Фонтан", где "А что - им можно!"
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30.08.2020 15:49 Ответить
Житель Рубіжного погрожував підірвати квартиру, його затримали - Цензор.НЕТ 4695
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30.08.2020 15:50 Ответить
а почему не рассказывают что это террорист... и где кино по телевизору???
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30.08.2020 15:51 Ответить
Это уже "пошло в народ". зелебобики снова обоср@лись, спровоцировав волну "игры в террористов" среди долб@#бов.
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30.08.2020 15:54 Ответить
зачем плодить столько личинок, а, бабы?
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30.08.2020 15:53 Ответить
Некачественные дети? Житель Рубіжного погрожував підірвати квартиру, його затримали - Цензор.НЕТ 3388
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30.08.2020 15:55 Ответить
именно этот качественный ?
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30.08.2020 16:23 Ответить
алень абдолбаный!
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30.08.2020 16:07 Ответить
Сразу шнурки с колёсами и ремень забрали...В параше босиком гавно месить будет...
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30.08.2020 16:27 Ответить
Бедная мама с таким олигофреном...
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30.08.2020 20:08 Ответить
 
 