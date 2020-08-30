Житель Рубежного угрожал взорвать квартиру, его задержали. ФОТО

39-летний мужчина закрылся дома, не пускал мать в квартиру. Когда та вызвала полицию - стал угрожать взорвать гранату и начал бросаться в полицейских вещами из окон.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области, информирует Цензор.НЕТ.

Накануне вечером 69-летняя женщина позвонила в полицию и сказала, что сын не пускает ее в квартиру.

"Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что мужчина закрылся в квартире на последнем этаже 9-го этажного дома и начал угрожать сотрудникам патрульной полиции подорвать гранатой квартиру", - сказано в сообщении.

Жильцов дома эвакуировали, с мужчиной начали переговоры, но результата они не дали.

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"Во время переговоров мужчина постоянно бросался вещами из квартиры, пытаясь попасть ими в стражей порядка, которые стояли в оцеплении и эвакуировали жителей дома", - отметили в полиции.

Силовики приняли решение штурмовать квартиру. Через несколько минут мужчина был задержан.

Уголовное производство расследуют по ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан).

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