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Военные летчики провели учения на Прикарпатье. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Ивано-Франковская бригада тактической авиации провела летно-тактические учения с авиационной эскадрильей.

Об этом сообщает служба по связям с общественностью воздушного командования "Запад", информирует Цензор.НЕТ.

"Сначала проверялась готовность авиационной эскадрильи к ведению боевых действий в ходе противовоздушной обороны важных государственных объектов, на втором же этапе - перешли к практической отработке. Задачи выполнялись как днем, так и ночью, в том числе и в сложных метеоусловиях", - сказано в сообщении.

Звено самолетов МиГ-29 отработало боевое применение по наземным целям. Звено истребителей отразило воздушное нападение условного противника, отметили в командовании.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Подразделения ПВО провели на Херсонщине учения по отражению воздушных нападений. ВИДЕО

"Кроме того, на ЛТН отработаны вопросы, которые сегодня отражают существующие вызовы для армии и на земле, в частности, сплошное радиоэлектронное подавление, выступление местного населения и работа ДРГ. К обучению были привлечены кинологические расчеты, которые умело противодействовали минированию "диверсантами" военного аэродрома", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: На Приазовье прошли учения с боевой стрельбой резерва Объединенных сил. ФОТОрепортаж

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Военные летчики провели учения на Прикарпатье 02
Военные летчики провели учения на Прикарпатье 03
Военные летчики провели учения на Прикарпатье 04
Военные летчики провели учения на Прикарпатье 05
Военные летчики провели учения на Прикарпатье 06
Военные летчики провели учения на Прикарпатье 07

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
Слава Богу, що шмаркля смердячая не поздоровляв!!! Його поздоровлення та нагороди потрібні авіаторам , як зайцю гальма.!!! ))))
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30.08.2020 16:23
+7
Британия предложила Украине начать строительство ракетных катеров на одном из украинских судоремонтных заводов, но руководство ВСУ против.

Британские катера с полным пакетом вооружения будут стоить намного дешевле устаревших украинских.
Министр обороны Великобритании Роберт Бен Лоббан Уоллес предложил руководству Вооруженных сил Украины развернуть строительство ракетных катеров на одном из украинских судоремонтных заводов.
Как пишет "Думская", на командующего ВМСУ Алексея Неижпапу давят сверху с целью вынудить отказаться от британского предложения.
"Вкратце предложение выглядит так… Британцы разворачивают на одном из наших судостроительных заводов производство своих современных быстроходных ракетных катеров. Известны общие характеристики этих единиц (детали, понятное дело, держат в тайне) - длина 50 метров, водоизмещение 400 тонн, скорость 45 узлов, основное вооружение состоит из восьми противокорабельных ракет", - отметило издание.
По сути, это небольшой корвет. Вопрос финансирования тоже вроде как решен - британская сторона готова предоставить Украине долгосрочный кредит.
По данным источника в Минобороны, руководство армии отказывается соглашаться на этот проект и предлагает реализовать проект 30-летней давности.
"Далеко не все из военно-морского начальства и представителей оборонной промышленности настроены принять предложение Лондона. Дошло до того, что из пыльного сейфа николаевского исследовательско-проектного центра кораблестроения вытащили проект катера "Гроза" тридцатилетней давности, который якобы можно модернизировать до современных стандартов. Руководству страны его преподносят как панацею при защите нашего побережья с моря", - добавил автор статьи.
При этом ракетного вооружения для "Грозы" пока нет: предполагаемый "Нептун" морского базирования еще не создан. Но даже без него цена одного катера - около 110 миллионов долларов США. Это примерно половина корвета типа "Владимир Великий". Британские катера с полным пакетом вооружения будут стоить намного дешевле....
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30.08.2020 16:37
+5
Чистого неба,та м"якої посадки!
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30.08.2020 16:32
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Правила форума Совет форумчан
Военные обязаны тренироваться всегда.
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30.08.2020 16:10 Ответить
Вчора був і День авіації. Професійне свято військових і цивільних авіаторів та працівників авіаційної промисловості і транспорту України.
І ніяких тобі привітань та нагород.
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30.08.2020 16:16 Ответить
Слава Богу, що шмаркля смердячая не поздоровляв!!! Його поздоровлення та нагороди потрібні авіаторам , як зайцю гальма.!!! ))))
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30.08.2020 16:23 Ответить
Слава Богу, что лётчики во время учений не попали в находящийся в районе Буковели пространственный портал мгновенного перемещения из Прикарпатья в Оман !
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30.08.2020 16:49 Ответить
NavigatorUR , ти не шмаркля - ти Петькина, після перепою, ригачка.
Який ти навігатор - ти мокшанський Іван Сусанін.
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30.08.2020 16:57 Ответить
... та не.. Шмаркля - це забрендіроване навіки ім*ячко криворізського недомірка!! І не треба на мене вішати почесні звання своїх героїв-кацапсин!!! Сусанін, матрос Железняк.. (він йшов на Одесу , а вийшов к Херсону)- це ваші, кацапсінські штурмани...Але добре, що тебе, зелене сміття.. мої слова зачепили!!! ))) То що ви вже сцитесь під себе після 24 серпня, то видно вже дуже добре... Але ж яким треба бути невігласом і відвертим ідіотом, щоб підтримувати звичайного наркомана....???)))) Це тобі!!! Пишайся!!!)))))
https://www.youtube.com/watch?v=********-Lo

https://www.youtube.com/watch?v=hr_pAkOLfUQ
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30.08.2020 18:00 Ответить
Есть за что?
Или просто так, к Дню?
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30.08.2020 16:25 Ответить
вполне...они свой вклад а отражение кацапоагрессии внесли,особенно су-25 и миг-29...
не то что кацапы,шо вчера собственную пларб босбить собирались возле аляски Військові льотчики провели військові навчання на Прикарпатті - Цензор.НЕТ 5074.хорошо янки не дремали,да вовремя отогнали стайку Ту-142
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30.08.2020 16:31 Ответить
Больше того, Wizzair, один самых надежных и бюджетных перевозчиков в Украине грозится закрыть свою базу в Киеве по причине создания профсоюза этого подразделения.
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30.08.2020 16:27 Ответить
День військової авіації в Україні-перша неділя серпня... Військові льотчики провели військові навчання на Прикарпатті - Цензор.НЕТ 2202

а вчора-то загальне авіаційне свято.було прийнято раніше,то вже хай так і буде.
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30.08.2020 16:28 Ответить
Шо опять?!
«Отраженіє флагового удара НАТО» ?
А на Сході у нас знову «Дружествєнноє Брятскоє Гасударство» ?
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30.08.2020 16:25 Ответить
такі навчання потрібно проводити мінімум Дніпро-Одеса,а вони далі як при совку на заході проводять
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31.08.2020 06:57 Ответить
Военные летчики провели военные учения на военных самолетах. Військові льотчики провели військові навчання на Прикарпатті - Цензор.НЕТ 8388
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30.08.2020 16:25 Ответить
А в небе над Борисполем наматывает круги рейс Windrose Airlines Киев-Одесса. Тоже учения?
Військові льотчики провели військові навчання на Прикарпатті - Цензор.НЕТ 2326
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30.08.2020 16:25 Ответить
Нравится людям летать. Что пристал?
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30.08.2020 16:30 Ответить
Роза Ветров прикупила себе новые АТR-72-600. Идёт переучивание лётного состава!! То что Вы видите на экране, называется *Полёты по кругу на отработку навыков захода на посадку с использованием различных систем захода!* Экипаж ТРЕНИРУЕТСЯ!!! Полёты выполняют люди, ВПЕРВЫЕ севшие за штурвал этого типа самолётов. Учатся, тренируются!!
https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ur-rwa#255c898a

Сейчас этот борт уже с третьим экипажем взлетел для полётов на обучение!!!
Как у Вас с паническими настроениями? )))
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30.08.2020 18:12 Ответить
Разуйте глаза или купите очки с хорошими диоптриями - написано над скрином: "А в небе над Борисполем наматывает круги рейс Windrose Airlines Киев-Одесса. Тоже учения?". Да, учения.
А как у вас с наличием совести? порядочности? как часто хамите другим?
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30.08.2020 20:13 Ответить
... Именно после того, как я Вам, подрозумевающего под **Тоже учения?** совершенно другой подтекст.. объяснил, что это такое, Вы нашли способ выкрутится!? Тем более не понимая, почему рейс!!! Киев-Одесса крутится над Борисполем!!! Вы подразумевали какой то вариант неисправности или какой то ситуации в воздухе, видя данный полёт! Даже не пытайтесь выкручиваться далее! Вы и понятия не имели ,,, почему ATR там крутится! Чему подтверждение рейса Киев-Одесса! И запомните, хорошо видящий и ничего не понимающий!!! Учения проводят военные организации!! Применять слово **учения* для обозначения учебных полётов одного самолёта может только безграмотный человек. Когда Вы в автошколе учитесь ездить за рулём, Вы тоже это называете *учениями?* Неудачная попытка вывернуться засчитывается! И не Вам разглагольствовать о совести и порядочности! Не вывернулись? Бывает,,,,,,,))))
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30.08.2020 20:42 Ответить
Сколько глупости. Пустая бочка громко гремит. Можно было ограничится ответом, а наплел гору. "Чистому все чисто". А про таких как вы, Раневская сказала: "кто ж вам так глаза зас*ал?"
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30.08.2020 20:45 Ответить
Не это ли Ваш ответ на моё объяснение ? Где в моих словах то, за что меня можно озадачить таким вопросом?
Майкл Дорси А как у вас с наличием совести? порядочности? как часто хамите другим?

Військові льотчики провели навчання на Прикарпатті - Цензор.НЕТ 2230 NavigatorUR

Роза Ветров прикупила себе новые АТR-72-600. Идёт переучивание лётного состава!! То что Вы видите на экране, называется *Полёты по кругу на отработку навыков захода на посадку с использованием различных систем захода!* Экипаж ТРЕНИРУЕТСЯ!!! Полёты выполняют люди, ВПЕРВЫЕ севшие за штурвал этого типа самолётов. Учатся, тренируются!!
https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ur-rwa#255c898a

Сейчас этот борт уже с третьим экипажем взлетел для полётов на обучение!!!
Как у Вас с паническими настроениями? )))
И попробуйте разобраться со словом *учения* и возможностях его применения в языке!!!
Неумелое оправдание собственной глупости Вы очень ярко продемонстрировали! Бывает....))))
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30.08.2020 21:04 Ответить
Вы что, клонируете собственную глупость? или идет брожение мозгов?
Не пишите, пожалуйста, больше. Форум не выдержит такого идиотизма.
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30.08.2020 21:25 Ответить
..форум то не выдерживает подобных хитровы@@аных клоунов, которых поймали за руку. а они тупо отмораживаются!))) Может ты, убогое, знал, что это учебные полёты?)))))) Давай... обтекай )))
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30.08.2020 21:30 Ответить
Это про вас написано: "Окститесь, болезный".
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30.08.2020 21:32 Ответить
"Вы подразумевали какой то вариант неисправности или какой то ситуации в воздухе, видя данный полёт!" - не судите по себе и не приписывайте собственные стереотипы мышления (про "неисправности" и проч.) другим.
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30.08.2020 20:46 Ответить
Чистого неба,та м"якої посадки!
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30.08.2020 16:32 Ответить
Військові льотчики провели військові навчання на Прикарпатті. Івано-Франківська бригада тактичної авіації провела льотно-тактичні навчання з авіаційною ескадрильєю.

оце так зашифрувались, де злітали та приземлялись? Підозрюю, що аеропорт Івано-Франківська, що на 35 років у концесії для бородатої бабці, відпрацьовували???? Військові льотчики провели військові навчання на Прикарпатті - Цензор.НЕТ 9803
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30.08.2020 16:36 Ответить
Аэропорт - гражданский объект. Лётная часть - военный объект. ВПП одна для всех..Это называется "аэродром совместного использования". Мух от котлет отделяйте.
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30.08.2020 17:33 Ответить
От же Бяка Бука, сенс питання де злітали та приземлялись, ми здогадались? Котлети після мух- це не до мене, але якщо ви адвокат бородатої бабці, то нагадайте їй, що колись аеропорт приймав літаки з Європи...
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30.08.2020 18:51 Ответить
Статья о военных учениях. К чему сюда приплетать коломойского и его шайку? Вот я и говорю, отделяйте мух от котлет. Будет статья непосредственно об гражданском аэропорте - другое дело.
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31.08.2020 01:32 Ответить
Кодло Бені поглинуло аеропорт, довело до збитковості і т.п.і т.д., а приплітаю я??? От ви й від котлети відділені, летіть.
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31.08.2020 03:34 Ответить
Дружок, ты болен. Заголовок статьи ещё раз прочитай и подумай над тем, что ты тут лепишь.
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31.08.2020 07:37 Ответить
не клей з себе адвоката бородатої бабці, він сам собі небо в клітинку намалює. Тамбовський вовк тобі дружок.
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31.08.2020 08:29 Ответить
Ещё раз повторяю - тебе к доктору нужно. Впрочем, уже поздно, наверное.
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31.08.2020 09:04 Ответить
йди до Беніної бабушки... Військові льотчики провели навчання на Прикарпатті - Цензор.НЕТ 2071
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31.08.2020 09:19 Ответить
Британия предложила Украине начать строительство ракетных катеров на одном из украинских судоремонтных заводов, но руководство ВСУ против.

Британские катера с полным пакетом вооружения будут стоить намного дешевле устаревших украинских.
Министр обороны Великобритании Роберт Бен Лоббан Уоллес предложил руководству Вооруженных сил Украины развернуть строительство ракетных катеров на одном из украинских судоремонтных заводов.
Как пишет "Думская", на командующего ВМСУ Алексея Неижпапу давят сверху с целью вынудить отказаться от британского предложения.
"Вкратце предложение выглядит так… Британцы разворачивают на одном из наших судостроительных заводов производство своих современных быстроходных ракетных катеров. Известны общие характеристики этих единиц (детали, понятное дело, держат в тайне) - длина 50 метров, водоизмещение 400 тонн, скорость 45 узлов, основное вооружение состоит из восьми противокорабельных ракет", - отметило издание.
По сути, это небольшой корвет. Вопрос финансирования тоже вроде как решен - британская сторона готова предоставить Украине долгосрочный кредит.
По данным источника в Минобороны, руководство армии отказывается соглашаться на этот проект и предлагает реализовать проект 30-летней давности.
"Далеко не все из военно-морского начальства и представителей оборонной промышленности настроены принять предложение Лондона. Дошло до того, что из пыльного сейфа николаевского исследовательско-проектного центра кораблестроения вытащили проект катера "Гроза" тридцатилетней давности, который якобы можно модернизировать до современных стандартов. Руководству страны его преподносят как панацею при защите нашего побережья с моря", - добавил автор статьи.
При этом ракетного вооружения для "Грозы" пока нет: предполагаемый "Нептун" морского базирования еще не создан. Но даже без него цена одного катера - около 110 миллионов долларов США. Это примерно половина корвета типа "Владимир Великий". Британские катера с полным пакетом вооружения будут стоить намного дешевле....
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30.08.2020 16:37 Ответить
..Украина способна построить только корпус катера,а полноценно вооружить-не чем!! Ни ракетных установок ,ни пушечного вооружения-нет!! Впрочем как и остального радиотехнического и навигационного оборудования..
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30.08.2020 17:21 Ответить
Альо! вы не в ту сторону воюете .... над даунбассом нужно учения проводить!
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30.08.2020 16:49 Ответить
Нельзя. ***** рассердится на Бубочку.
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30.08.2020 16:52 Ответить
ну да ... прийдёться видосик с извенениями записывать ссыклу!
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30.08.2020 16:54 Ответить
враг в той стороне

Військові льотчики провели навчання на Прикарпатті - Цензор.НЕТ 936
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30.08.2020 17:03 Ответить
Собака - молодца!
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30.08.2020 20:06 Ответить
Британці запропонували Україні будувати ракетні катери власного проекту https://defence-ua.com/news/britantsi_zaproponuvali_ukrajini_buduvati_raketni_kateri_vlasnogo_proektu-1527.html
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30.08.2020 20:34 Ответить
..если откажутся,то кораблей не будет-никаких..Будут "плодить" только "адмиралов"-"краснопогонников"...
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30.08.2020 20:48 Ответить
 
 