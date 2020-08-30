Военные летчики провели учения на Прикарпатье. ФОТОрепортаж

Ивано-Франковская бригада тактической авиации провела летно-тактические учения с авиационной эскадрильей.

Об этом сообщает служба по связям с общественностью воздушного командования "Запад", информирует Цензор.НЕТ.

"Сначала проверялась готовность авиационной эскадрильи к ведению боевых действий в ходе противовоздушной обороны важных государственных объектов, на втором же этапе - перешли к практической отработке. Задачи выполнялись как днем, так и ночью, в том числе и в сложных метеоусловиях", - сказано в сообщении.

Звено самолетов МиГ-29 отработало боевое применение по наземным целям. Звено истребителей отразило воздушное нападение условного противника, отметили в командовании.

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"Кроме того, на ЛТН отработаны вопросы, которые сегодня отражают существующие вызовы для армии и на земле, в частности, сплошное радиоэлектронное подавление, выступление местного населения и работа ДРГ. К обучению были привлечены кинологические расчеты, которые умело противодействовали минированию "диверсантами" военного аэродрома", - сказано в сообщении.

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