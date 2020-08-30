Военные летчики провели учения на Прикарпатье. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Ивано-Франковская бригада тактической авиации провела летно-тактические учения с авиационной эскадрильей.
Об этом сообщает служба по связям с общественностью воздушного командования "Запад", информирует Цензор.НЕТ.
"Сначала проверялась готовность авиационной эскадрильи к ведению боевых действий в ходе противовоздушной обороны важных государственных объектов, на втором же этапе - перешли к практической отработке. Задачи выполнялись как днем, так и ночью, в том числе и в сложных метеоусловиях", - сказано в сообщении.
Звено самолетов МиГ-29 отработало боевое применение по наземным целям. Звено истребителей отразило воздушное нападение условного противника, отметили в командовании.
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"Кроме того, на ЛТН отработаны вопросы, которые сегодня отражают существующие вызовы для армии и на земле, в частности, сплошное радиоэлектронное подавление, выступление местного населения и работа ДРГ. К обучению были привлечены кинологические расчеты, которые умело противодействовали минированию "диверсантами" военного аэродрома", - сказано в сообщении.
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І ніяких тобі привітань та нагород.
Який ти навігатор - ти мокшанський Іван Сусанін.
https://www.youtube.com/watch?v=********-Lo
https://www.youtube.com/watch?v=hr_pAkOLfUQ
Или просто так, к Дню?
не то что кацапы,шо вчера собственную пларб босбить собирались возле аляски .хорошо янки не дремали,да вовремя отогнали стайку Ту-142
а вчора-то загальне авіаційне свято.було прийнято раніше,то вже хай так і буде.
«Отраженіє флагового удара НАТО» ?
А на Сході у нас знову «Дружествєнноє Брятскоє Гасударство» ?
https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ur-rwa#255c898a
Сейчас этот борт уже с третьим экипажем взлетел для полётов на обучение!!!
Как у Вас с паническими настроениями? )))
А как у вас с наличием совести? порядочности? как часто хамите другим?
Майкл Дорси А как у вас с наличием совести? порядочности? как часто хамите другим?
NavigatorUR
Роза Ветров прикупила себе новые АТR-72-600. Идёт переучивание лётного состава!! То что Вы видите на экране, называется *Полёты по кругу на отработку навыков захода на посадку с использованием различных систем захода!* Экипаж ТРЕНИРУЕТСЯ!!! Полёты выполняют люди, ВПЕРВЫЕ севшие за штурвал этого типа самолётов. Учатся, тренируются!!
https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ur-rwa#255c898a
Сейчас этот борт уже с третьим экипажем взлетел для полётов на обучение!!!
Как у Вас с паническими настроениями? )))
И попробуйте разобраться со словом *учения* и возможностях его применения в языке!!!
Неумелое оправдание собственной глупости Вы очень ярко продемонстрировали! Бывает....))))
Не пишите, пожалуйста, больше. Форум не выдержит такого идиотизма.
оце так зашифрувались, де злітали та приземлялись? Підозрюю, що аеропорт Івано-Франківська, що на 35 років у концесії для бородатої бабці, відпрацьовували????
Британские катера с полным пакетом вооружения будут стоить намного дешевле устаревших украинских.
Министр обороны Великобритании Роберт Бен Лоббан Уоллес предложил руководству Вооруженных сил Украины развернуть строительство ракетных катеров на одном из украинских судоремонтных заводов.
Как пишет "Думская", на командующего ВМСУ Алексея Неижпапу давят сверху с целью вынудить отказаться от британского предложения.
"Вкратце предложение выглядит так… Британцы разворачивают на одном из наших судостроительных заводов производство своих современных быстроходных ракетных катеров. Известны общие характеристики этих единиц (детали, понятное дело, держат в тайне) - длина 50 метров, водоизмещение 400 тонн, скорость 45 узлов, основное вооружение состоит из восьми противокорабельных ракет", - отметило издание.
По сути, это небольшой корвет. Вопрос финансирования тоже вроде как решен - британская сторона готова предоставить Украине долгосрочный кредит.
По данным источника в Минобороны, руководство армии отказывается соглашаться на этот проект и предлагает реализовать проект 30-летней давности.
"Далеко не все из военно-морского начальства и представителей оборонной промышленности настроены принять предложение Лондона. Дошло до того, что из пыльного сейфа николаевского исследовательско-проектного центра кораблестроения вытащили проект катера "Гроза" тридцатилетней давности, который якобы можно модернизировать до современных стандартов. Руководству страны его преподносят как панацею при защите нашего побережья с моря", - добавил автор статьи.
При этом ракетного вооружения для "Грозы" пока нет: предполагаемый "Нептун" морского базирования еще не создан. Но даже без него цена одного катера - около 110 миллионов долларов США. Это примерно половина корвета типа "Владимир Великий". Британские катера с полным пакетом вооружения будут стоить намного дешевле....