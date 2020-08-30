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Германия (6049) НАТО (8960) военные учения (3276) ВСУ (5207)

Личный состав и техника ВСУ прибыли на учения Combined Resolve XIV в Германии. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Украинские солдаты, офицеры и военная техника прибыли в учебный центр "Хохенфельс" Сухопутных войск ВС США, расположенный в ФРГ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Украинский взвод обозначения действий противника от Международного центра миротворчества и безопасности на БМП-1 будет действовать в составе американского батальона "OPFOR".

"Мы хоть и впервые на такого рода учениях, однако задачи для нас не новые, поскольку в Украине занимаемся подготовкой подразделений ВС Украины, в ходе которой играем роль сил противника", - отметил старший лейтенант Иван Юрчак, офицер штаба батальона "OPFOR".

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Рота 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода будет выступать за противоположную сторону - силы "BLUEFOR". Военнослужащие этой роты только недавно вернулись из района проведения ООС, где провели 9 месяцев.

"Механизированная рота укомплектована БМП-2, а также у нее есть приданные зенитное и разведывательное отделение. Будем действовать в составе танкового батальона ВС США с выполнением задач, которые будут непосредственно заключаться в ведении разведки и наступательных и оборонительных действий и т.д"., - отметил командир роты старший лейтенант Вадим Черний.

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Подразделение Сил специальных операций ВС Украины также будет действовать в составе "BLUEFOR".

Напомним, в учениях Combined Resolve XIV примут участие около 3500 военнослужащих вооруженных сил стран НАТО и партнеров.

Личный состав и техника ВСУ прибыли на учения Combined Resolve XIV в Германии 01
Личный состав и техника ВСУ прибыли на учения Combined Resolve XIV в Германии 02
Личный состав и техника ВСУ прибыли на учения Combined Resolve XIV в Германии 03
Личный состав и техника ВСУ прибыли на учения Combined Resolve XIV в Германии 04
Личный состав и техника ВСУ прибыли на учения Combined Resolve XIV в Германии 05
Личный состав и техника ВСУ прибыли на учения Combined Resolve XIV в Германии 06
Личный состав и техника ВСУ прибыли на учения Combined Resolve XIV в Германии 07

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
Особовий склад і техніка ЗСУ прибули на навчання Combined Resolve XIV у Німеччині - Цензор.НЕТ 5914
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30.08.2020 17:44
+7
"Лучше вы к нам!" (с)
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30.08.2020 17:26
+2
Хоэнфельс-высокая скала.
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30.08.2020 17:40
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"Лучше вы к нам!" (с)
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30.08.2020 17:26 Ответить
учебный центр "Хохенфельс"

Hohenfels
Хоэнфельс -- "высокий", а не "хохловый" ...*)
Работал я там в Югославский кризис...
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30.08.2020 17:30 Ответить
Хоэнфельс-высокая скала.
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30.08.2020 17:40 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
Особовий склад і техніка ЗСУ прибули на навчання Combined Resolve XIV у Німеччині - Цензор.НЕТ 5914
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30.08.2020 17:44 Ответить
механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего ПоходаИсточник: https://censor.net/ru/p3216630
Романтичненько... Особовий склад і техніка ЗСУ прибули на навчання Combined Resolve XIV у Німеччині - Цензор.НЕТ 958
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30.08.2020 18:16 Ответить
А хлопців наших поставили з обох сторін, щоб не вийшло, як років два тому, коли наші лобуряки завадили німцям "випить чашечку кави"? А тепер, поки "союзники" будуть "пить каву", вони будуть "стоять на шухері"?...
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30.08.2020 18:16 Ответить
Дранґ нах Вестен? Особовий склад і техніка ЗСУ прибули на навчання Combined Resolve XIV у Німеччині - Цензор.НЕТ 44
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30.08.2020 18:26 Ответить
Немцы на такой технике как у нас, в последний раз году в 45м ездили....
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30.08.2020 18:44 Ответить
Президент Владимир Зеленский во время выступления на торжествах по случаю Дня Независимости Украины.2020
«А наша военная техника - сегодня на востоке. И я уверен, что именно так и должно быть. Потому что танки, бронетранспортеры, самолеты - это не аттракцион для киевлян ("Хохенфельс" ) и гостей столицы. В стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках, техника должна быть не в мирном Киеве, ("Хохенфельс" ) а на передовой. Там, где она сейчас нужна. И только так и должно быть, если мы уважаем свою армию», - подчеркнул Глава государства.
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30.08.2020 19:10 Ответить
Враховуючи те,що наші воїни вже шостий рік воюють,ну,так би сказати,в реальному часі,то це для них буде така собі легенька прогулянка. Відпустка тіпа...
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30.08.2020 19:29 Ответить
Двухнедельный карантин?
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30.08.2020 20:08 Ответить
БМП-1 - это с короткой пушкой 73мм.
Я на фото такого не увидел. Только БМП-2 с автоматической 30-кой...
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30.08.2020 21:22 Ответить
Третье фото сверху.
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31.08.2020 16:41 Ответить
 
 