Личный состав и техника ВСУ прибыли на учения Combined Resolve XIV в Германии. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Украинские солдаты, офицеры и военная техника прибыли в учебный центр "Хохенфельс" Сухопутных войск ВС США, расположенный в ФРГ.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Украинский взвод обозначения действий противника от Международного центра миротворчества и безопасности на БМП-1 будет действовать в составе американского батальона "OPFOR".
"Мы хоть и впервые на такого рода учениях, однако задачи для нас не новые, поскольку в Украине занимаемся подготовкой подразделений ВС Украины, в ходе которой играем роль сил противника", - отметил старший лейтенант Иван Юрчак, офицер штаба батальона "OPFOR".
Также на Цензор.НЕТ: Военные летчики провели учения на Прикарпатье. ФОТОрепортаж
Рота 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода будет выступать за противоположную сторону - силы "BLUEFOR". Военнослужащие этой роты только недавно вернулись из района проведения ООС, где провели 9 месяцев.
"Механизированная рота укомплектована БМП-2, а также у нее есть приданные зенитное и разведывательное отделение. Будем действовать в составе танкового батальона ВС США с выполнением задач, которые будут непосредственно заключаться в ведении разведки и наступательных и оборонительных действий и т.д"., - отметил командир роты старший лейтенант Вадим Черний.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Подразделения ПВО провели на Херсонщине учения по отражению воздушных нападений. ВИДЕО
Подразделение Сил специальных операций ВС Украины также будет действовать в составе "BLUEFOR".
Напомним, в учениях Combined Resolve XIV примут участие около 3500 военнослужащих вооруженных сил стран НАТО и партнеров.
Пожалуйста, подождите...
Hohenfels
Хоэнфельс -- "высокий", а не "хохловый" ...*)
Работал я там в Югославский кризис...
Романтичненько...
«А наша военная техника - сегодня на востоке. И я уверен, что именно так и должно быть. Потому что танки, бронетранспортеры, самолеты - это не аттракцион для киевлян ("Хохенфельс" ) и гостей столицы. В стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках, техника должна быть не в мирном Киеве, ("Хохенфельс" ) а на передовой. Там, где она сейчас нужна. И только так и должно быть, если мы уважаем свою армию», - подчеркнул Глава государства.
Я на фото такого не увидел. Только БМП-2 с автоматической 30-кой...