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Марш равенства в Одессе закончился потасовками: двое полицейских госпитализированы, задержаны 16 человек. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Во время акции в поддержку квир-культуры в Одессе группа противников распылила газ в толпе и забросала участников яйцами. В результате неправомерных действий молодых людей в медицинское учреждение доставили двух полицейских.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Одесской области, у задержанных берут объяснения, в отношении них будут составлены протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Марш равенства в Одессе закончился потасовками: двое полицейских госпитализированы, задержаны 16 человек 01

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Марш равенства в Одессе закончился потасовками: двое полицейских госпитализированы, задержаны 16 человек 02
Марш равенства в Одессе закончился потасовками: двое полицейских госпитализированы, задержаны 16 человек 03

"Думская" уточняет, что на Приморском бульваре проходил фестиваль "Одесса-Прайд 2020". Туда пришли активисты организации "Традиция и порядок". Они начали обзывать собравшихся, после чего между двумя группами возникла потасовка.

Кто-то из присутствующих применил слезоточивый газ. Полицейские развели участников потасовки по разные стороны Думской площади, но в толпе возникло еще несколько драк, в том числе с участием правоохранителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США, Великобритания и ЕС призвали Украину защитить права представителей ЛГБТ-сообщества

Марш равенства в Одессе закончился потасовками: двое полицейских госпитализированы, задержаны 16 человек 04
Марш равенства в Одессе закончился потасовками: двое полицейских госпитализированы, задержаны 16 человек 05
Марш равенства в Одессе закончился потасовками: двое полицейских госпитализированы, задержаны 16 человек 06
Марш равенства в Одессе закончился потасовками: двое полицейских госпитализированы, задержаны 16 человек 07

Также смотрите: Пьяный водитель в Одесской области после неудачной попытки убежать от патрульных покусал и избил их. ФОТО

Марш равенства в Одессе закончился потасовками: двое полицейских госпитализированы, задержаны 16 человек 08
Марш равенства в Одессе закончился потасовками: двое полицейских госпитализированы, задержаны 16 человек 09
Марш равенства в Одессе закончился потасовками: двое полицейских госпитализированы, задержаны 16 человек 10
Марш равенства в Одессе закончился потасовками: двое полицейских госпитализированы, задержаны 16 человек 11

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Марш равенства в Одессе закончился потасовками: двое полицейских госпитализированы, задержаны 16 человек 12
Марш равенства в Одессе закончился потасовками: двое полицейских госпитализированы, задержаны 16 человек 13

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+38
уж лучше "загнивающая бездуховная" европа и сша чем скрепные вашиМарш равенства в Одессе закончился потасовками: двое полицейских госпитализированы, задержаны 16 человек - Цензор.НЕТ 2570
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30.08.2020 19:41
+22
Мля, в стране война, а им лишь бы гузнами потрясти...
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30.08.2020 19:36
+15
Ввиду ситуации в стране эти гей парады не вызывают ничего кроме ненависти..Провокаторы, страна в тяжелейшем состоянии, а эти Сидоры гей парадами ходят и каких то там прав требуют. Просто издеваюца и глумяца сволочи.
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30.08.2020 19:43
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Ба. Вместо того шоб выпускать штаны с ширинкой сзади - устраивают мордобой.
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30.08.2020 20:32 Ответить
Доречі, штани з ширінкою ззаду - це ж геніальна ідея! Марш рівності в Одесі закінчився бійками: двох поліцейських госпіталізовано, затримано 16 осіб - Цензор.НЕТ 9778
Підкажіть її adidas, бо кросівки вони вже випустили. Марш рівності в Одесі закінчився бійками: двох поліцейських госпіталізовано, затримано 16 осіб - Цензор.НЕТ 3143
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30.08.2020 20:39 Ответить
А я видел раз на сраке у быдленка молния как наз через очко. И так по городу ходит.
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30.08.2020 22:38 Ответить
Серйозно? Може він задом наперед штани вдягнув? Марш рівності в Одесі закінчився бійками: двох поліцейських госпіталізовано, затримано 16 осіб - Цензор.НЕТ 6842
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30.08.2020 23:11 Ответить
Нифига - покрой такой спецом для *********. А молодежь сейчас на 70% все ****** уже рабочие или объявленные или латентные.
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31.08.2020 14:23 Ответить
Є ті що вбивають, є ті що зраджують,
а є ті кому байдуже, ті кому какая разница.
Які за гроші продали і совість і честь.
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31.08.2020 00:19 Ответить
Ну , і до чого це лгбт?! Шо я їм нецікава, що вони мені. Мені цікаво, від чого мене хочуть відволікти.
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30.08.2020 20:25 Ответить
Та, взагалі, здається, що їм дошкуляє, що більшості вже до них діла нема.
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30.08.2020 23:10 Ответить
зачем так сложно -представители твир культуры? скажите просто- питарасы
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30.08.2020 20:33 Ответить
нет, там одни геи и другие питарасы.
Вы должны понять, что запретами и драками ничего не решается. Эта уголовные понятия из СССР, где все было под запретом. Сегодня Россией правят одни геи. Путин - гей, Медведев - гей, Володин - гей, Жириновский - гей... Это стало возможным только из-за того, что гомофобия в стране неслыханная. Геи все равно вам надурят, это тайное общество со своими методами шифрования. Так что гораздо выгодней чтобы все это было открыто. Когда вы поймете почему Медведев стал президентом, как Путин стал Президентом, вы не допустите такого в Украине. Кого волнует кто с кем и как спит? Как будто вы чистые и прозрачные не пытались своей жене вставить куда не надо? Пора заканчивать этот бардак.Свобода так свобода, а несогласных в будку загнать, чтобы не строили из себя целок.
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31.08.2020 03:00 Ответить
Националисты сорвали очередную акцию русского мира, а именно так называемый ЛГБТ-марш.
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30.08.2020 20:33 Ответить
ЛГБТ точно не за Тайожный союз а вот в мусорах и нац жонах я не уверен!
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30.08.2020 20:35 Ответить
А по переписи сколько у нас этих нетрадиционных?
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30.08.2020 20:35 Ответить
Выборы показали--73%!))
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30.08.2020 21:00 Ответить
Марш рівності в Одесі закінчився бійками: двох поліцейських госпіталізовано, затримано 16 осіб - Цензор.НЕТ 9736
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30.08.2020 20:36 Ответить
Больные люди. Невежественное общество. Мерзко. ЛГБТ-Украина мне станет чужой.
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30.08.2020 20:48 Ответить
Ну вы же хотели в Европу ? Без этого никак.
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30.08.2020 21:12 Ответить
Брехня. Польша нормально себя в Европе чувствует.
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30.08.2020 21:18 Ответить
Нормально??? А то, что питарок чуть президентом не стал, тебя не смущает?
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30.08.2020 21:56 Ответить
Не смущает. Он уже две каденции на посту городского головы и жители его очень уважают.
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31.08.2020 13:28 Ответить
Что в итоге? Ты за геев или радикалов?
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31.08.2020 16:08 Ответить
у вас путин питар классический, так что завидуй молча
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30.08.2020 22:40 Ответить
Плюс ***** открытый и официально признанный ПЕДОФИЛ, а это покруче ЛГБТ в 1 млн раз Марш рівності в Одесі закінчився бійками: двох поліцейських госпіталізовано, затримано 16 осіб - Цензор.НЕТ 3617
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31.08.2020 14:53 Ответить
Фу
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30.08.2020 22:00 Ответить
А когда будет марш педофилов. или зоофилов? равенство - так для всех.
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30.08.2020 20:34 Ответить
Педофилию уже начинают пытаться легализировать. Это будет 100%, ввиду массовой толерантности и тупости.
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30.08.2020 20:49 Ответить
Аективных гомосеков побили латентные и ещё гомосекам-мусоров отоварии. Мне как-то фиолетово но ЛГТБ точно в Тайожный рай не захочет а нац жоны и мусора в этом я не уверен поэтому мои симпатии на стороне традиционных гомосеков!
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30.08.2020 20:34 Ответить
Нема питання до квірів - їх сексуальні вподобання то їх особиста справа. Але нашо ці демонстрації? Заради чого? Хто щє про них не знає?
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30.08.2020 23:16 Ответить
Марш равенства... Марш рівності в Одесі закінчився бійками: двох поліцейських госпіталізовано, затримано 16 осіб - Цензор.НЕТ 7308
А чем мерялись? Марш рівності в Одесі закінчився бійками: двох поліцейських госпіталізовано, затримано 16 осіб - Цензор.НЕТ 5555
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30.08.2020 20:41 Ответить
Жопами
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30.08.2020 21:18 Ответить
теперь все понятно, долбить какашку- это значит быть представителем твир -культуры
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30.08.2020 21:01 Ответить
Когда Путин убивает людей только за то что они украинцы, это возмущает, и то далеко не всех граждан Украины, но когда украинцы бьют геев только за то что они "неправильные" это вызывает просто какой-то дикий восторг у абсолютного большинства. Менталитет 19 века, ужас и мракобесие.
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30.08.2020 21:03 Ответить
Понимаешь-ли... бить геев - любимое дело путинофилов.
А менталитет этот не 19 века. 20-го. Это советский менталитет. в 19 веке совка еще не было и люди были много разумнее.
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31.08.2020 00:27 Ответить
К сожалению, это не так, среди патриотов Украины большинство ярые гомофобы, Турчинов например, совок лишь недавнее проявление колониализма, до этого была другая империя и т.д. В 19 веке, да и до 60-х годов 20 века на Западе в отношении ЛГБТ была та же стигматизация и чудовищная дискриминация, в Европе и США тоже били геев в своё время, просто, в силу исторических, причин Украина застряла в 19 веке и только начинает преодолевать постколониальный синдром, это весьма длительный и болезненный процесс.
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31.08.2020 01:13 Ответить
Да, конечно. Однако присмотрись, эти люди в основной своей массе имеют тот же самый левоавторитарный менталитет, так же само склонны к вождизму... собственно, от ватников они отличаются только выбором государства которое они хотят видеть неосоветской империей. Носителями украинского менталитета они не являются.
В Европе в свое время геев не просто били, а убивали в концлагерях. И это было в прошлом веке. А в США, кстати, и сейчас частенько избивают геев. И опять же, этим занимаются именнонационал-социалисты.
На счет Турчинова, он как раз таки не гомофоб, а разумно оппонирующий веруюющий. Он не поддерживает избиение гомосексуалистов.
На счет 19-го... опять же ошибаешься. Украина в 19 веке была более развитой и прогрессивной. Сейчас ситуация намного сложнее. Страна застряла в 20 веке, а именно в советской действительности. Собственно, Зеленского выбрали именно потому что он использовал риторику "вождя из народа". Население Украины в основной массе не является ментально украинским, является ментально советским, хочет "вождя из народа", диктатуры пролетариата и "раскулачивания буржуев".
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31.08.2020 11:22 Ответить
Однако не вполне понятно что такое "разумно оппонирующий", если геи объективно существуют, а некая группа людей выступает против их существования в принципе (не важно по каким мотивам), то каковы пути решения этого экзистенциального конфликта?
Относительно носителей украинской ментальности 19-го века, ничего не изменилось с тех пор, большая часть населения как тогда так и сейчас живёт в парадигме империи с известной долей хуторянского анархизма, 20-й век лишь добавил кровавых тонов в эту картину, вызванных революциями и жестокой войной двух тоталитарных режимов.
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31.08.2020 12:19 Ответить
люди защищали свой город и своих детей от агрессивных ****** и педопропагнды.
дети должны не боятся ходить по улицах города.
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30.08.2020 21:03 Ответить
вырвать бы им центрообразующее твир- культуры и перестала бы чесаться твир- культура
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30.08.2020 21:39 Ответить
Зачем врешь?
1. ЛГБТ-сообщество не является агрессивным.
2. Политические шествия за соблюдение конституционных прав не являются пропагандой.
3. Избиения участников шествия за соблюдение конституционных прав не являются защитой. Это лишь доказательство нарушения конституционных прав протестующих.
4. Дети не бояться ЛГБТ-шников.
Я, например, вожу на такие акции своих племянников и крестников с малых лет. Просто для того чтобы показать деткам:
- Видите людей которые шествуют? Это - культурные граждане. Они цивилизованным способом защищают свои права. Учитесь этому у них.
- Видите людей которые нападают на мирное шествие? Это преступники которые считают себя выше других. Их нужно изолировать от общества.
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31.08.2020 11:30 Ответить
может надо геев изолировать как заразу тогда и не будет кому нападать на вас пидаров!!Бог сотворил мужчину и женщину а не мужчину и мужчину!!я понимаю что ****** уже правят миром но это неправильно!!
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31.08.2020 18:16 Ответить
Ты действительно настолько необразован, что думаешь будто ЛГБТ-сообщество состоит из одних геев? Если да, то почитай пожалуйста хоть что-нибудь о предмете беседы. В ЛГБТ-сообществе геев очень мало.
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01.09.2020 10:00 Ответить
Почему-то вспомнился старый анекдот:--в дежурную часть райотдела забегает мужик и к дежурному--начальник,там это...за углом ваши с п..тарасами дерутся.Дежурный крася ногти лаком и не отводя глаз от процедуры отвечает--хм..ну и как там наши?)))
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30.08.2020 21:03 Ответить
Самые злостные враги постсоветских стран! Именно они разворовывают бюджеты солдеповских стран! Именно они развязывают войны! Все они злостные Жиды! Когда уже потомки коммунистов начнут думать головой и делать что то полезное для своей страны?
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30.08.2020 21:05 Ответить
*идоры хотя право ходить как им хочется среди детей и населения, и вести себя как им хочется при людно, и что бы их не обзывали, не били.
вот за эти права выходят *идоры.
Не дай Бог, права получат от "все люди одинаковы".
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30.08.2020 21:05 Ответить
Так зебуин же говорил --какая разница!!))Скоро ЗЕля будет не только у Сердючки парад принимать но и у сидарасов.
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30.08.2020 21:09 Ответить
Для него это не сидарасы,для него это квир-КУЛЬТУРА....))Ты думаешь у него зря в тренде зайки в шортиках?)))
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30.08.2020 21:11 Ответить
Маш 5 колони!
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30.08.2020 21:09 Ответить
А мусаров там в очко ранили?
А вот не надо ********* охранять - они вот и поранили жопы ментам в благодарность.
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30.08.2020 21:30 Ответить
приобщили к твир -культуре
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30.08.2020 21:41 Ответить
ужас, взять и напасть на твир-культуру
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30.08.2020 21:37 Ответить
Геев бьют только п*дарасы
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30.08.2020 21:40 Ответить
От вы ограничены. А научные гомонегативисты?
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30.08.2020 21:47 Ответить
Научные не рукоприкладствуют.
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31.08.2020 00:24 Ответить
Согласно последним научным данным не существует генов, ответсвенных за гомосексуализм. Это означает, что явление приобретенное.
Есть повод подозревать, что это вредная сексуальная привычка.
Если власть не понимает, что с этим делать (международная конъюнктура, видите-ли), то подключаются стихийные народные механизмы. Как если бы пропагандировались другие вредные привычки, деструктивные для общества и индивидуумов.
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31.08.2020 17:34 Ответить
Какой-то раздрай, в Европу хотят, в )|(опу не хотят.
Как говорится, вы уже или трусы наденьте, или крестик снемите!
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30.08.2020 21:44 Ответить
Странное у тебя представление о Европе. Это на россии так думают,что в Европу через анал принимают?
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30.08.2020 22:07 Ответить
Наверное поэтому на россии больше всего в мире запросов на тег ,,анал,, на порнохабе?
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30.08.2020 22:09 Ответить
Вам виднее, что и где через анал))
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30.08.2020 22:12 Ответить
Жопная тема до омерзения интересует именно кацапов. Ты из таких?
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30.08.2020 22:15 Ответить
Почитать напр. Ключевского про средневековую рашку, так там все происходило только в зад. Вообще странно, как они размножались
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31.08.2020 13:33 Ответить
Проплачена клоунада.Схоже на те,як пацанчики Бєлєцкого обстріляли пацанчиків Ківи й Ширяєва.
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30.08.2020 22:04 Ответить
Не националисты, а консерваторы: кто на самом деле стоит за нападением на одесский «Марш равенства»

Драку с полицейскими и нападение на «Марш равенства» в Одессе устроили не «националисты», а активисты общественной организации «Традиция и порядок», приехавшие из других городов.
Об этом «Думской» рассказал один из одесских активистов правого движения, пожелавший остаться неизвестным.

«Одесситы не имеют ничего общего с нападением на марш, это сделали консерваторы из общественной организации «Традиция и порядок», а они все тут «залетные» - приехали из Киева и Кривого Рога. Одесские правые решили не троллить представителей ЛГБТ-сообщества и мы не выходим их пугать или разгонять - как видите», - поделился с нами собеседник.
Он отметил, что «Традиция и порядок» выполняет политические заказы и создана, чтобы зарабатывать деньги.
«Сейчас ею руководит Сергей Коротких, он же Боцман, «беженец» из России, который якобы когда-то примкнул к правому движению, а год назад за деньги занимался травлей Порошенко. Создавал организацию Богдан Ходаковский - племянник командира сепаратистского батальона «Восток» Александра Ходаковского, бывшего СБУшника, который перешел на сторону РФ и сейчас в Донецке. Понятно, что племянник за дядю не отвечает, но тут все очевидно: ГО «ТиП» часто пиарят на телеканалах Медведчука», - рассказал нам представитель правого движения.
Он отметил, что у этих людей нет ничего общего с национальной украинской идеей - они даже толком украинского языка не знают.
«Они приехали по заказу «разогнать геев», сделали картинку для СМИ, а настоящих националистов после этого считают отморозками и вешают ярлыки», - посетовал наш собеседник.
Движение «Традиция и порядок» (ТиП) появилось во второй половине 2016 года. В отличие от других праворадикальных групп «ТиП» не относят себя к националистам, называясь «консервативным политическим движением».
Незадолго до «Традиции и порядка» Ходаковский состоял в организации под названием «Реванш» (считается, что «ТиП» образована на базе «Реванша»), члены которой в 2015 году штурмовали Верховную Раду, обстреливали ситилайты с рекламой подразделения «Киев-1», жгли офис Компартии и т.п. Активностью «реваншистов» интересовалась СБУ: в 2016 году правоохранители задержали членов организации, в том числе и Ходаковского, а в помещении, где они собирались, обнаружили и изъяли пять гранат, четыре электродетонатора, две тротиловые шашки. До «Реванша» Богдан Ходаковский был членом «Братства» Дмитрия Корчинского.
Действительно, как подтверждают видеозаписи, 25 июля 2019 года «Традиция и порядок» организовала нападение на пятого президента Украины Петра Порошенко прямо перед входом в Государственное бюро расследований.
А 30 июля те же консерваторы из «ТиП» напали на журналистов ИА «Укринформ».
Теперь они «дают гастроли» в Одессе. По словам нашего собеседника, консерватор, который избил полицейского (кстати, он сейчас находится в реанимации), приехал из Кривого Рога. Он до сих пор находится в Приморском РОВД, суд должен определить ему меру пресечения.
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30.08.2020 23:45 Ответить
Кто-нибудь объясните какого куя аккурат после Дня Памяти Защитников Украины проводится это глумление ... Вчера прошли мероприятия по всем городам и сёлам Украины, возлагали цветы к памятникам, мемориалам... Сегодня родные и близкие пошли в церкви на службы , а потом на могилы погибших... поминают..
А куда попёрлось это шествие ? Над чьей памятью они поглумились ?
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31.08.2020 00:19 Ответить
Вони глумляться на усім святим.
Їм пох*р наші цінності і пам'ять.

Вони вимагають, що би були їхні закони,
вони як сепаратисти, як днр/лнн,
хочуть жити в Україні, але щоби порядки були їхні.

Хтось же організовує ці марші і пратить мусорам за їх охорону!?
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31.08.2020 10:34 Ответить
юный бычки- латентные ************ пришли лгбт погонять.
мордой в пол и поделом.
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31.08.2020 03:21 Ответить
Титушки они и в африке титушки. Всегда ищут более слабого для того чтобы избивать его
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31.08.2020 11:32 Ответить
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