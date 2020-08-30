Марш равенства в Одессе закончился потасовками: двое полицейских госпитализированы, задержаны 16 человек. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Во время акции в поддержку квир-культуры в Одессе группа противников распылила газ в толпе и забросала участников яйцами. В результате неправомерных действий молодых людей в медицинское учреждение доставили двух полицейских.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Одесской области, у задержанных берут объяснения, в отношении них будут составлены протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
"Думская" уточняет, что на Приморском бульваре проходил фестиваль "Одесса-Прайд 2020". Туда пришли активисты организации "Традиция и порядок". Они начали обзывать собравшихся, после чего между двумя группами возникла потасовка.
Кто-то из присутствующих применил слезоточивый газ. Полицейские развели участников потасовки по разные стороны Думской площади, но в толпе возникло еще несколько драк, в том числе с участием правоохранителей.
Пожалуйста, подождите...
Підкажіть її adidas, бо кросівки вони вже випустили.
а є ті кому байдуже, ті кому какая разница.
Які за гроші продали і совість і честь.
Вы должны понять, что запретами и драками ничего не решается. Эта уголовные понятия из СССР, где все было под запретом. Сегодня Россией правят одни геи. Путин - гей, Медведев - гей, Володин - гей, Жириновский - гей... Это стало возможным только из-за того, что гомофобия в стране неслыханная. Геи все равно вам надурят, это тайное общество со своими методами шифрования. Так что гораздо выгодней чтобы все это было открыто. Когда вы поймете почему Медведев стал президентом, как Путин стал Президентом, вы не допустите такого в Украине. Кого волнует кто с кем и как спит? Как будто вы чистые и прозрачные не пытались своей жене вставить куда не надо? Пора заканчивать этот бардак.Свобода так свобода, а несогласных в будку загнать, чтобы не строили из себя целок.
А чем мерялись?
А менталитет этот не 19 века. 20-го. Это советский менталитет. в 19 веке совка еще не было и люди были много разумнее.
В Европе в свое время геев не просто били, а убивали в концлагерях. И это было в прошлом веке. А в США, кстати, и сейчас частенько избивают геев. И опять же, этим занимаются именнонационал-социалисты.
На счет Турчинова, он как раз таки не гомофоб, а разумно оппонирующий веруюющий. Он не поддерживает избиение гомосексуалистов.
На счет 19-го... опять же ошибаешься. Украина в 19 веке была более развитой и прогрессивной. Сейчас ситуация намного сложнее. Страна застряла в 20 веке, а именно в советской действительности. Собственно, Зеленского выбрали именно потому что он использовал риторику "вождя из народа". Население Украины в основной массе не является ментально украинским, является ментально советским, хочет "вождя из народа", диктатуры пролетариата и "раскулачивания буржуев".
Относительно носителей украинской ментальности 19-го века, ничего не изменилось с тех пор, большая часть населения как тогда так и сейчас живёт в парадигме империи с известной долей хуторянского анархизма, 20-й век лишь добавил кровавых тонов в эту картину, вызванных революциями и жестокой войной двух тоталитарных режимов.
дети должны не боятся ходить по улицах города.
1. ЛГБТ-сообщество не является агрессивным.
2. Политические шествия за соблюдение конституционных прав не являются пропагандой.
3. Избиения участников шествия за соблюдение конституционных прав не являются защитой. Это лишь доказательство нарушения конституционных прав протестующих.
4. Дети не бояться ЛГБТ-шников.
Я, например, вожу на такие акции своих племянников и крестников с малых лет. Просто для того чтобы показать деткам:
- Видите людей которые шествуют? Это - культурные граждане. Они цивилизованным способом защищают свои права. Учитесь этому у них.
- Видите людей которые нападают на мирное шествие? Это преступники которые считают себя выше других. Их нужно изолировать от общества.
вот за эти права выходят *идоры.
Не дай Бог, права получат от "все люди одинаковы".
А вот не надо ********* охранять - они вот и поранили жопы ментам в благодарность.
Есть повод подозревать, что это вредная сексуальная привычка.
Если власть не понимает, что с этим делать (международная конъюнктура, видите-ли), то подключаются стихийные народные механизмы. Как если бы пропагандировались другие вредные привычки, деструктивные для общества и индивидуумов.
Как говорится, вы уже или трусы наденьте, или крестик снемите!
Драку с полицейскими и нападение на «Марш равенства» в Одессе устроили не «националисты», а активисты общественной организации «Традиция и порядок», приехавшие из других городов.
Об этом «Думской» рассказал один из одесских активистов правого движения, пожелавший остаться неизвестным.
«Одесситы не имеют ничего общего с нападением на марш, это сделали консерваторы из общественной организации «Традиция и порядок», а они все тут «залетные» - приехали из Киева и Кривого Рога. Одесские правые решили не троллить представителей ЛГБТ-сообщества и мы не выходим их пугать или разгонять - как видите», - поделился с нами собеседник.
Он отметил, что «Традиция и порядок» выполняет политические заказы и создана, чтобы зарабатывать деньги.
«Сейчас ею руководит Сергей Коротких, он же Боцман, «беженец» из России, который якобы когда-то примкнул к правому движению, а год назад за деньги занимался травлей Порошенко. Создавал организацию Богдан Ходаковский - племянник командира сепаратистского батальона «Восток» Александра Ходаковского, бывшего СБУшника, который перешел на сторону РФ и сейчас в Донецке. Понятно, что племянник за дядю не отвечает, но тут все очевидно: ГО «ТиП» часто пиарят на телеканалах Медведчука», - рассказал нам представитель правого движения.
Он отметил, что у этих людей нет ничего общего с национальной украинской идеей - они даже толком украинского языка не знают.
«Они приехали по заказу «разогнать геев», сделали картинку для СМИ, а настоящих националистов после этого считают отморозками и вешают ярлыки», - посетовал наш собеседник.
Движение «Традиция и порядок» (ТиП) появилось во второй половине 2016 года. В отличие от других праворадикальных групп «ТиП» не относят себя к националистам, называясь «консервативным политическим движением».
Незадолго до «Традиции и порядка» Ходаковский состоял в организации под названием «Реванш» (считается, что «ТиП» образована на базе «Реванша»), члены которой в 2015 году штурмовали Верховную Раду, обстреливали ситилайты с рекламой подразделения «Киев-1», жгли офис Компартии и т.п. Активностью «реваншистов» интересовалась СБУ: в 2016 году правоохранители задержали членов организации, в том числе и Ходаковского, а в помещении, где они собирались, обнаружили и изъяли пять гранат, четыре электродетонатора, две тротиловые шашки. До «Реванша» Богдан Ходаковский был членом «Братства» Дмитрия Корчинского.
Действительно, как подтверждают видеозаписи, 25 июля 2019 года «Традиция и порядок» организовала нападение на пятого президента Украины Петра Порошенко прямо перед входом в Государственное бюро расследований.
А 30 июля те же консерваторы из «ТиП» напали на журналистов ИА «Укринформ».
Теперь они «дают гастроли» в Одессе. По словам нашего собеседника, консерватор, который избил полицейского (кстати, он сейчас находится в реанимации), приехал из Кривого Рога. Он до сих пор находится в Приморском РОВД, суд должен определить ему меру пресечения.
А куда попёрлось это шествие ? Над чьей памятью они поглумились ?
Їм пох*р наші цінності і пам'ять.
Вони вимагають, що би були їхні закони,
вони як сепаратисти, як днр/лнн,
хочуть жити в Україні, але щоби порядки були їхні.
Хтось же організовує ці марші і пратить мусорам за їх охорону!?
мордой в пол и поделом.