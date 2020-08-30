Мать и сын с портретом погибшего воина на акции "Время не лечит". ФОТО ДНЯ
Фото Цензор.НЕТ Общество
На акцию "Время не лечит" под посольством РФ в Киеве 28 августа вышли около сотни матерей, жен и детей украинских военных, погибших в результате российской агрессии на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Фотограф Укринформа Елена Худякова поймала печаль на лицах матери и ребенка.
Напомним, 28 августа матери и жены погибших защитников вышли на акцию протеста против российской агрессии на Донбассе и против бездействия украинской власти в расследовании трагедии Иловайского и Дебальцевского котлов.
Родные и близкие украинских воинов, погибших на Донбассе, пришли с пикетом под посольство РФ в Киеве. Затем они направились под здание Офиса Президента.
Женщины и дети держали в руках портреты мужей и родителей, а также плакаты "Путінці, схаменіться! Припиніть робити зло!". К воротам посольства страны-агрессора представители семей погибших прикрепили старые кроссовки со следами "крови", а также пожелтевшие подсолнухи - как те, среди которых гибли украинские военные, как напоминание о преступлении Российской Федерации.
Пожалуйста, подождите...
Чекаємо на мітинги ;Так капітуляції!;
..............
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...
увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!
Чи зассиш?
Навчись писати українською, бот гнилий. Назавжди запам"ятайте, потвори. Ніхто з патріотів в Україні не підпишеться ....
30.08.2020 23:32
Тобто ти, зебіл, вважаєш що грамотно писати мовою - це одне, а писати з помилками - теж саме, тільки інше?
В колекції дегенератів ти піднявся ще на один щабель. Вітаю.
Порошенко, як Президент, добросовісно виконував свій обов'язок, на відміну від попередників і наступника, які нищили і нищать українську армію. Є заперечення?
А це те, що робить капітулянт зеленський, прямо зараз.
Рівень забезпечення армії впав в десятки разів.
11.06.20 У ЗСУ скорочують декілька авіаескадрилій, розвідку, танки та артилерію ДШВ і морської піхоти.
15 ЧЕРВНЯ 2020
На ЗСУ чекає скорочення На десятки тисяч штиків.
" Президент Петро Порошенко протягом останніх п'яти років пожертвував на благодійність близько 1,2 млрд гривень, із них більш як 550 мільйонів гривень - на потреби армії."
2014 рік. "Roshen" допоміг переобладнати систему ППО навколо Києва.
Може досить мичати про рошенки?
11.06.20
У ЗСУ скорочують декілька авіаескадрилій, розвідку, танки та артилерію ДШВ і морської піхоти.
15 ЧЕРВНЯ 2020
На ЗСУ чекає скорочення На десятки тисяч штиків.
І перше ніж базікати про"безальернативний меморандум", краще поцікавтесь темою, щоб не ганьбитись. І не забудьте подякувати собі за вибір капітулянта, який зливає кацапам Україну.
Інтерв'ю коломойського.
- Вы же общаетесь со всеми олигархами. Интересно услышать ваш инсайд: кого олигархи поддерживали на этих выборах?
- В душе все - Зеленского. А публично тоже многие Зеленского, но уже в зависимости…
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/05/27/7216183/
І кого ж ви виберете? Кого телевізор велить? Знову. Бо думати ви не здатні.
Вибираючи між мертвечуком (шмарійьом, пальчевським, бойко) та Порошенком, виберіть мертвечука. Тим більше, що на президентських виборах 2019, ви разом вже голосували за зеленського. АднА команда.
Отже, що маємо? Україна пропонує амністію сєпарам і віддати росіянам весь Донбас. Як вони і вимагали.
Наголосували?
Так що - повна амністія сєпарам і весь Донбас.
Біль може іноді вщухати на якийсь час за нагальними клопотами, але ця рана ніколи не заживе.
Глибокі співчуття.
Схиляю голову.