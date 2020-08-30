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акция (2403) Киев (24545) посольство РФ (439)

Мать и сын с портретом погибшего воина на акции "Время не лечит". ФОТО ДНЯ

Фото Цензор.НЕТ Общество

На акцию "Время не лечит" под посольством РФ в Киеве 28 августа вышли около сотни матерей, жен и детей украинских военных, погибших в результате российской агрессии на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Фотограф Укринформа Елена Худякова поймала печаль на лицах матери и ребенка.

Мать и сын с портретом погибшего воина на акции Время не лечит 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ветераны войны на Донбассе принесли венки под посольство РФ. ВИДЕО+ФОТО

Напомним, 28 августа матери и жены погибших защитников вышли на акцию протеста против российской агрессии на Донбассе и против бездействия украинской власти в расследовании трагедии Иловайского и Дебальцевского котлов.

Родные и близкие украинских воинов, погибших на Донбассе, пришли с пикетом под посольство РФ в Киеве. Затем они направились под здание Офиса Президента.

Женщины и дети держали в руках портреты мужей и родителей, а также плакаты "Путінці, схаменіться! Припиніть робити зло!". К воротам посольства страны-агрессора представители семей погибших прикрепили старые кроссовки со следами "крови", а также пожелтевшие подсолнухи - как те, среди которых гибли украинские военные, как напоминание о преступлении Российской Федерации.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+43
Памятка народам мира!
..............
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...

увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!
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30.08.2020 23:03
+41
Да им пофиг. Страна убийц.
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30.08.2020 22:54
+39
зеленский, ермак, сивоха, кравчук, медведчук, кива, рабинович, бойко, шуфрич, ирка бондаренко, пальчевский,фокин, пристайко, кулеба, шмыгаль, арахамия и другая вата.
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30.08.2020 23:03
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Правила форума Совет форумчан
Да им пофиг. Страна убийц.
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30.08.2020 22:54 Ответить
Тим часом від електорату Зеленського все все частіше звучать гасла ;Понять и простить!;....
Чекаємо на мітинги ;Так капітуляції!;
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30.08.2020 22:59 Ответить
Памятка народам мира!
..............
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...

увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!
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30.08.2020 23:03 Ответить
зеленский, ермак, сивоха, кравчук, медведчук, кива, рабинович, бойко, шуфрич, ирка бондаренко, пальчевский,фокин, пристайко, кулеба, шмыгаль, арахамия и другая вата.
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30.08.2020 23:03 Ответить
Вот -бы ,всех этих мразей отправить на донбасс поля разминировать после их друзей рашистов
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31.08.2020 00:52 Ответить
Куди ? Ці ідіоти і там все обс..уть - вонитільки красти вміють . А от тягати ящики з снарядами , або щось подібне , це для них .
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31.08.2020 06:46 Ответить
не ирка, а ленка
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31.08.2020 03:36 Ответить
За ті котли, Бутусов, і з передової хлопці, ще за тижні криком-кричали. Це був злочин. А у кожного злочина є своє призвіще. Тільки ніхто його досі не називає. А були вже нові: і гідранти, і начштабів, і інша штабна шелупонь. Ніхто не поніс покарання. Ніхто. Як і за П"ЯТЬ стратегічних складів.
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30.08.2020 23:05 Ответить
Как погодка в Москве?
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30.08.2020 23:09 Ответить
Тобі краще видно. В столиці України сьогодні було спекотно, безхмарно, зараз доволі прохолодно, вітерець. Скоро повний місяць. Готуйся. Бо у вас в цей час загострення хвороб.
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30.08.2020 23:13 Ответить
О, пан знайшов сайт гісметео?
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30.08.2020 23:15 Ответить
Так, а які прізвища, з доказами, ти назвав? Від тебе крім дурного галасу "Кругом вороги!" більш нічого не чути. Коли почнеш думати не власною сракою, а головою, та ще з аргументами... то заходь. Поки що здається що в тебе дві сраки, голови нема. І бережись хвороби- кацапизм головного мозку, дуже заразна
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30.08.2020 23:31 Ответить
Тама сумний шаКАЛадотоксікоз...))
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31.08.2020 00:24 Ответить
Слышь ты импотент, куда ты там вставать собрался петух ватный????
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30.08.2020 23:12 Ответить
он собрался вставать с бутылки
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30.08.2020 23:14 Ответить
Як же ви палитесь, убогі *************. Пляшки - ваші інтимні іграшки. У українців пляшка - тільки тільки сосуд для коктелю, який горить.
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30.08.2020 23:20 Ответить
Даунбасьонок, ти підеш на акцію ;Так капітуляції!;- Охота тобі зуби в глотку вбити.
Чи зассиш?
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30.08.2020 23:22 Ответить
Навчись писати українською, бот гнилий. Назавжди запам"ятайте, потвори. Ніхто з патріотів в Україні не підпишеться під будь-який олігархічний клан. Ні за ********, ні за ахметових, ні за коломойських, фірташів, пінчуків і іншу шелупонь.
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30.08.2020 23:32 Ответить
Вах-вах! І дружину вже за банку тушняка під кавказців не підкладав в Горлівці, чудо ти наше?
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30.08.2020 23:36 Ответить
Так, за ту ж Тимошенко, Кошулинського і навіть неприємного мені противсіха Гриценка. Тільки не за цю шелупонь. (риги, *******, зе).
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30.08.2020 23:43 Ответить
Пан делікатно промовчав за Рабіновіча.
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30.08.2020 23:51 Ответить
Ну от як до тебе відноситись? Риги - це хто? Чи рабіновіч вже в іншу партію перебіг? До *******?. А шо. Там були і кононенки і гладковський і взагалі вони спорідненні. От, генпрокурор, при *******, Луценко, назвав ахмєтку папутчіком Майдану.
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31.08.2020 00:19 Ответить
Ты даже не импотент ты украинская гнида!
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31.08.2020 09:26 Ответить
малороська, а не українська
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31.08.2020 10:04 Ответить
Деге... вибачаюсь, патріоте. У вас стільки помилок, що вказувати на них іншим дописувачам, це навіть не комільфо. А за рахунок того, що на форумах вказувати на помилки не комільфо взагалі, то ви - мудак в квадраті!
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30.08.2020 23:38 Ответить
А де у мене вказівка на помилки? Тільки на мову. С тобою спілкуються українською, то і відповідь повинна бути адекатною, особливо про патріотизм? Так мухтар?
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30.08.2020 23:47 Ответить
https://censor.net/ru/user/119382Мати і син із портретом загиблого воїна на акції "Час не лікує" - Цензор.НЕТ 8957 вставай

Навчись писати українською, бот гнилий. Назавжди запам"ятайте, потвори. Ніхто з патріотів в Україні не підпишеться ....
30.08.2020 23:32

Тобто ти, зебіл, вважаєш що грамотно писати мовою - це одне, а писати з помилками - теж саме, тільки інше?
В колекції дегенератів ти піднявся ще на один щабель. Вітаю.
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31.08.2020 00:04 Ответить
І за кого ж ви підпишетесь,"патрійот"? За зубажілу тимошенко, чи ви ні за кого конкретного? За все хороше, проти вього поганого?
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30.08.2020 23:39 Ответить
Та хто вас там зрозуміє на кацапіії, що у вас сосуть. Може те, на щому сидите...
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30.08.2020 23:34 Ответить
А по темі висловитись, мабуть, ні мозку, ні знань не вистачає. А, ну да.... "****** створив армію". Так у вас в методичках записано?
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30.08.2020 23:17 Ответить
А хто її створив? Ти, чи може Кравчуки-Кучми-Зеки яких ви обирали? Вже краще б помовчав про армію.
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30.08.2020 23:22 Ответить
Ти нам зараз факти приведеш, коли Порох сказав, що це він створив армію. Ок? Чи ви, ватні троляки, лише маніпулювати вмієте?
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30.08.2020 23:27 Ответить
Так ви тут завжди пишете, що ****** створив армію. Армія у нас була. А активні збройні сили України створили добробати, волонтери і народ. Про яких ваш ****** сказав, що могли б і обійтись.
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30.08.2020 23:37 Ответить
Ой, я конкретно извиняюсь, у кого "у вас" была армия? Это вам януковощ оставил армию?
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30.08.2020 23:44 Ответить
Ще один з запоребрика. Те, що шапкокрад ставив на вищі ланки керівництва кацапів, не означає, що у нас не було армії. Була. І доволі потужна. І те, що київський беркут не вийшов проти свого народу, а завезли відморозків з Дніпра і Запоріжжя (ну правда, там тільки таких відбитих і брали) і Криму + перевдягені кацапи - не вистояли, то це тільки потужність опору. А армія вже сказала, що проти народу не піде. Тому баклажан і в Ростові.
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30.08.2020 23:57 Ответить
Завтра, коли перестане боліти голова, перечитайте свій допис. Потім піднміть статистику, діти допоможуть , скільки для армії зробив Порох, і скільки зелена шмаркля. Порівняй з тим що залишилось після овоча. А потім замислись, хто яку пургу несе і кому це потрібно.
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31.08.2020 00:21 Ответить
Скільки вам, імбецилам, повторювати?!!! Армію створив не кондитер-дипломат! Армію створили: народ, військові, добробати, волонтери. Разом!!!
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31.08.2020 00:31 Ответить
Угу, докуя той нарід настворював в квітні 19-го
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31.08.2020 05:43 Ответить
Чмо упоротое, такие как ты могут только под себя натворить!
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31.08.2020 09:28 Ответить
Треба бути повною падлюкою, щоб заперечувати, що армія була гола і боса в 2013.
Порошенко, як Президент, добросовісно виконував свій обов'язок, на відміну від попередників і наступника, які нищили і нищать українську армію. Є заперечення?
А це те, що робить капітулянт зеленський, прямо зараз.
Рівень забезпечення армії впав в десятки разів.
11.06.20 У ЗСУ скорочують декілька авіаескадрилій, розвідку, танки та артилерію ДШВ і морської піхоти.

15 ЧЕРВНЯ 2020

На ЗСУ чекає скорочення На десятки тисяч штиків.
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30.08.2020 23:50 Ответить
Треба бути падлюкою, що б стверджувати, що в 2014-2015 хтось обув армію, крім людей і волонтерів. Я пам"ятаю відео, де після бою наш хлопець знімає берці з кацапа, бо він в розтрощених кросівках. Що там було з держбюджету? Два магазини рошенок? Коли ми своєю маленькою фірмою скидались на кевларову каску і гідні берці, а власник бізнесу закупив всю іншу амуніцію, співробітнику, якого призвали.
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31.08.2020 00:04 Ответить
І ми допомогали і продовжуємо допомогати армії. Як і Порох. І що?
" Президент Петро Порошенко протягом останніх п'яти років пожертвував на благодійність близько 1,2 млрд гривень, із них більш як 550 мільйонів гривень - на потреби армії."
2014 рік. "Roshen" допоміг переобладнати систему ППО навколо Києва.

Може досить мичати про рошенки?
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31.08.2020 00:14 Ответить
Ніколи не перестану. Всі ті позорні для Україниі меморандуми і згоди прописані при вашому сивочолому безальтернативному. А тепер нова біда.
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31.08.2020 00:37 Ответить
Чого не перестаните, допомагати армії, чи відмазувати зеленського? Подобається?
11.06.20
У ЗСУ скорочують декілька авіаескадрилій, розвідку, танки та артилерію ДШВ і морської піхоти.

15 ЧЕРВНЯ 2020

На ЗСУ чекає скорочення На десятки тисяч штиків.

І перше ніж базікати про"безальернативний меморандум", краще поцікавтесь темою, щоб не ганьбитись. І не забудьте подякувати собі за вибір капітулянта, який зливає кацапам Україну.
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31.08.2020 00:49 Ответить
От базікаєте якраз Ви. Ми голосували проти *******. Щоб знову олігархіи не похововали Україну. Це знову не те. Нічого не помінялось. Ця влада має підти, як і попередня.
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31.08.2020 01:07 Ответить
Тобто ти, дятел, привів на головну посаду країни малороса, і спас її від олігархів. Ти з народження дебіл, чи то мамка по голові сковорідкою била?
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31.08.2020 05:45 Ответить
Она его жестоко ******* пока он не терял сознание на пару дней!
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31.08.2020 09:30 Ответить
По всіх каналах ( належать олігархам) оббріхували Пороха. Не підкажете чому?
Інтерв'ю коломойського.
- Вы же общаетесь со всеми олигархами. Интересно услышать ваш инсайд: кого олигархи поддерживали на этих выборах?

- В душе все - Зеленского. А публично тоже многие Зеленского, но уже в зависимости…

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/05/27/7216183/

І кого ж ви виберете? Кого телевізор велить? Знову. Бо думати ви не здатні.
Вибираючи між мертвечуком (шмарійьом, пальчевським, бойко) та Порошенком, виберіть мертвечука. Тим більше, що на президентських виборах 2019, ви разом вже голосували за зеленського. АднА команда.
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31.08.2020 09:29 Ответить
Да заткнись ,ты гебнявый ,на членограя и ***** с Януковичем молитесь ,на сивуху кравчука и Фокина!
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31.08.2020 01:05 Ответить
Это для «вставай',который привёл к режиму иуды-членограя
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31.08.2020 01:09 Ответить
та дебіл він та не вартує відповіді...
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31.08.2020 04:01 Ответить
Будете прокляты, уничтожены и забыты кацапские мрази !!!
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30.08.2020 23:05 Ответить
30.08.20 13:17Нужна всеобщая амнистия и особый статус всего Донбасса, - представитель Украины в ТКГ Фокин

Отже, що маємо? Україна пропонує амністію сєпарам і віддати росіянам весь Донбас. Як вони і вимагали.
Наголосували?
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30.08.2020 23:07 Ответить
а вони навіть і не уявляли, що їм дадуть весь Донбас, вони мріяли тіки про окремі зони
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30.08.2020 23:15 Ответить
Зеленському нічого не шкода для братів.
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30.08.2020 23:16 Ответить
Чтоб вы здохли ***********!!
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30.08.2020 23:13 Ответить
Мати і син із портретом загиблого воїна на акції "Час не лікує" - Цензор.НЕТ 8018
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30.08.2020 23:13 Ответить
ватная старперная мразь фокино-кравчуковская не вышла парню рассказать, что тех уродов, что убили его папу нужно амнистировать и дать "особые права"?
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30.08.2020 23:13 Ответить
Мало хто розуміє що вустами Фокіна-Кравчука говорить сам Президент Володимир Зеленський.
Так що - повна амністія сєпарам і весь Донбас.
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30.08.2020 23:18 Ответить
"это вряд ли"....скорее всего, черти в аду на пару недель примут раньше в свое распоряжение этих стариков-иуд вместе с теми, кто их вытащил на арену
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30.08.2020 23:23 Ответить
Это те недалекие и недоразвитые , которые выбрали наркомана. марионетку Каломоя обещавшего ***** Украину на тарелочке
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31.08.2020 01:15 Ответить
Да, время не лечит... Нам залишається - Пам'ять і помста !!! Слава Україні та Її героям !!!
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30.08.2020 23:19 Ответить
При всем уважении это не протест а дешевая показательная шняга! Протест это полный разрыв дипломатических отношений и высылка росс дипломатов вместе с посольством из Украины! Я уже молчу про открытые границы, активную торговлю и прокачку газа в ЕС.
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30.08.2020 23:21 Ответить
жидов зеленского, кравчука, фокина - в отставку!
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30.08.2020 23:25 Ответить
хм.. краще на кол !! Мати і син із портретом загиблого воїна на акції "Час не лікує" - Цензор.НЕТ 7291
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30.08.2020 23:26 Ответить
С полнейшей конфискацией награбленного в Украине
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31.08.2020 01:17 Ответить
Вечная Память ..
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30.08.2020 23:26 Ответить
ЗЕзідент не хоче дивитись в очі українським дітям, йому до вподоби очі фуйла.
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30.08.2020 23:31 Ответить
Зеленський прожив в Москві 20 років.
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30.08.2020 23:57 Ответить
І ця дитина ніколи не буде малоросом, я впевнений.
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30.08.2020 23:33 Ответить
Возможно Мазепу тоже такие мысли посещали под Полтавой в 1709м .. но уже через год Филип Орлик в своей знаменитой конституции в первой же строчке писал мы народ малороссии.
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30.08.2020 23:46 Ответить
Самое грустное ребята, что когда Украина вернет себе контроль на оккупированными территориями Донбасса, покрайней мере я в это верю, то этот маленький мальчик, когда вырастет, может просто мстить за погибшего отца, детям ополченцев, которые воевали на стороне ОРДЛО. Получается кровавый замкнутый круг переходящий из поколение в пололение.........
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31.08.2020 12:31 Ответить
Гарнішої сім'ї Я не бачив!!! Вічна пам'ять Герою Батькові, Чоловікові, Патріоту України!!!
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31.08.2020 00:05 Ответить
Втрата рідної людини - це трагедія.
Біль може іноді вщухати на якийсь час за нагальними клопотами, але ця рана ніколи не заживе.

Глибокі співчуття.
Схиляю голову.
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31.08.2020 00:08 Ответить
душероздираюче фото (((((((((((((. Важко дивитись, сльози течуть.
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31.08.2020 00:12 Ответить
хлопчисько як на тата схожий. Дай Боже йому вирости і жити в незалежній та сильній країні !
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31.08.2020 00:15 Ответить
Кацапський мордор пропади , назавжди!
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31.08.2020 00:24 Ответить
До того часу поки всі кацапи не виздихають, не буде спокою в Україні
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31.08.2020 00:33 Ответить
Еслибы не местные гниды и иуды ,все было-бы хорошо Вечная память настоящим Героям!
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31.08.2020 01:20 Ответить
Цій мамі і хлопчику - міцного здоров"я і сил пережити це горе.
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31.08.2020 01:21 Ответить
Зато за останній рік за час правління преЗедента в Донецьку запрацювали всі магазини і продукція наполовину з України. Їм непогано, бо нічого боятися, кордон з Московією відкритий, кордон з "бандерами" охороняють самі "бандери", та ще й дають пенсії і оплату за комунальні послуги. А свої? А хто для "зелених" свої?
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31.08.2020 08:55 Ответить
Мати і син із портретом загиблого воїна на акції "Час не лікує" - Цензор.НЕТ 6704
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31.08.2020 09:41 Ответить
 
 