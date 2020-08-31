Археологи на месте клада на Житомирщине нашли еще шесть монет, отчеканенных более тысячи лет назад. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
В Городнице Новоград-Волынского района археологи нашли еще шесть серебряных монет, отчеканенных в период Киевской Руси.
Об этом в Facebook сообщил научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Александр Алферов, передает Цензор.НЕТ.
Теперь "Городницкий клад" насчитывает 38 серебряных монет.
Алферов уточнил, что на следующий день после передачи местной власти "Городницкого клада", 29 августа, на место находки выехал руководитель Житомирской археологической экспедиции Андрей Петраускас с группой археологов. Там ученые зафиксировали место, где был спрятан клад, и нашли его остатки - еще шесть монет. Пять монет времен Владимира Святого и еще одна - Святополка Ярополковича.
Научный сотрудник Института истории Украины отметил, что клад был зарыт на глубину около 30 сантиметров.
Напомним, 27 августа житель Городницы Новоград-Волынского района пошел на местный карьер накопать песка, а выкопал клад со старинными серебряными монетами.
Пожалуйста, подождите...
Бо 32 монети - то в Городниці.
А де взялися ці 6, у яких Городніцах - не зрозуміло.
отже має бути і сама могила...так що ритимуть, якщо місце вказали правильно, а не засекретили з самого початку
когда наши предки уже монеты с тризубцем закапывали в землю, то Мацквы еще 200 лет не было..
І запроданці-хохли-малороси-манкурти погоджуються.
"Олена Василівна Глинська (*1508 - †4 (13 квітня) 1538) - велика московська княгиня, друга дружина великого московського князя Василія III Івановича, мати Івана Грозного. Спадкоємиця знатних родів русинів-українців і хрещених татар-ординців регіону.
Грамотна, маючи освіту, отриману в Великому князівстві Литовському, жінка, будучи регенткою при малолітньому синові, своїми реформами врегулювала монетну систему Московії.
"Денежная реформа Елены Глинской, второй жены великого князя Василия и матери Ивана Грозного, явилась одним из самых важных событий в экономическом и политическом развитии русского государства. Великой княгине первой удалось создать денежную систему, которая стала основой для всех последующих изменений, сохранила устойчивость и усилила власть Москвы, как центра государства...Согласно летописям, реформа началась 20 марта 1535 года. В этот день от имени пятилетнего Ивана Васильевича и по инициативе регентши Елены Глинской был оглашен указ об изъятии из обращения всех действующих монет и обмене их на новые, по иной весовой системе. За основу была взята новгородская монета, вес которой теперь составлял 0,68 граммов. Примечательно, что копейка из простонародья выбилась на официальный уровень и стала главным номиналом всей русской денежной системы. «Московки» также сбросили в весе до 0,34 граммов, зато внешне остались похожи на дореформенные, и сохранили прежнее название - денги. Самой мелкой монетой стала полушка, ее чеканили с надписью «ГДРЬ» («Государь») на одной стороне и изображением птицы - на другой.
Таким образом, новая денежная система состояла из рубля, копейки, денги и полушки. Согласно десятичной системе, рубль равнялся 100 копейкам, 200 денгам и 400 полушкам, соответственно. Елена Глинская окончательно отказалась от чеканки медных монет, заменив их серебряными.
Монетные дворы остались только в Москве, Великом Новгороде, Пскове и Твери и составили систему «Государева» монетного двора. Их деятельность полностью контролировало правительства. Выпуск денег успешно централизовали. Стоимость монеты больше не определялась изображением, номиналы были строго обозначены. К примеру, Московский монетный двор выпускал так называемые «мечевые» копейки, с изображением всадника с мечом, которые имели ровно ту же ценность, что и новгородские «копьевые».
Реформа полностью завершилась в 1538 году. К этому времени дореформенные монеты полностью ушли из оборота, и была установлена единая государственная монетная система.
В 1547 году престол занимает Иван IV. Он вносит коррективы в чеканку монет. Надпись «Великий князь Иван», которая была принята его матерью, Еленой Глинской, заменяется на «Царь и Великий князь Иван», реже можно встретить и другие варианты, такие как «Осподарь всея Руси», «Царь и Великий Князь Иван Всея Руси». В таком виде монеты просуществовали в течение следующих 170 лет. И это является еще одним свидетельством того, насколько грамотно и обстоятельно была проведена реформа, так как получившаяся в её результате денежная система не требовала дальнейших преобразований достаточно долгое время.".
Стаття 343. Набуття права власності на скарб.
А тому хто знайшов держава повинна виплатити 20% від вартості скарба.
ОЛХ - все расставит на места..
на півдні італії і сіцилії, потомки - мафія палермо, сицилія і сша
від нормандії до шотландії(з заходами в смарагдову ірландію) потомки - від австралії до канади)
середньому подніпров,ї від сяну до дону(св.дінця) з контрольними пунктами на водних шляхах волги і клязьми(ярославль і владимир)...потомки - аж до тихого океану і досі легкі на підйом йом-йом
А знахідки древніх римських сестерцій на українській землі ....
нуждается в таких артефактах. Потому, что достоверно известно только то, что
она постоянно жила под инородным управлением, то Польши, то Австрии, то Литвы,
то России. Так же частями, под Венгрией, Румынией. И честно говоря древний
символ трезубец, он был не очень убедительный символ, одной только Украины, потому, что распространён
во всём мире. В греческой мифологии трезубец, или скипетр был у
Посейдона или Нептуна, у Римлян был оружием бога Юпитера. И
Викинги и Шумеры и Индейцы Америки и Египтяне с Китайцами, и многие другие
изображали на своих фресках, фарфоре, лепнине, барельефах на стенах и пирамидах,
изображение трезубца, потому, что это нехитрый примитивный предмет, который
легко смастерить и использовать в повседневной жизни и как вилы для заготовки
сена и как орудие лова рыбы во время нереста и как шампур для вертела для
поджаривания туш животных на костре и как оружие воина или охотника на медведя
и как подпорку веток дерева, что бы не поломались от урожая и как деталь
скелета вигвама или чума. Им можно с высоких деревьев птичьи гнёзда доставать,
плоды собирать, обезьян гонять. Да много чего можно ещё делать. Поэтому в силу многообразия
такого предмета, трудно верить в уникальность этого символа, никому в мире не
принадлежащего, кроме Украины. А вот, на монете, это уже совсем другое дело!
Если на аверсе портрет Святополка, а на реверсе тризуб, то это уже ни у кого не
вызовет сомнения, о происхождении и принадлежности монет тысячелетней давности,
когда Украина уже была состоявшейся страной.
Это их худые черти
Мутят воду во пруду,
Это всё придумал Черчилль
В восемнадцатом году!
«Для меня всегда оставалось загадкой, как, изобретя столь рано технологию воспроизводства изображений и цепочек слов на монетах с помощью штемпелей, у человечества взяло добрых два тысячелетия нанести на них чернила«. В русле традиционной истории на этот вопрос ответа нет. Если же начать пользоваться мозгом по назначению, то незамедлительно станет ясно - эти процессы могли произойти только одновременно, настолько они взаимосвязаны!
http://s4erbinin.ru/technology/madeof/punches
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