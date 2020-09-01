ГБР добилось ареста земли под двумя застройками Вавриша в Киеве, - "Наші гроші". ФОТО

В рамках расследования уголовного производства Государственного бюро расследований против бывшего чиновника КГГА времен Януковича, собственника Saga Development Андрея Ваврыша суд Полтавы арестовал участки земли в Киеве площадью 43 га, на которых застройщик планировал незаконное строительство двух жилищных комплексов.

Об этом свидетельствуют постановления суда от 31 июля, сообщают "Наші гроші", передает Цензор.НЕТ.

Арест был наложен на 30 гектаров земли на Харьковском шоссе в Дарницком районе столицы, где строится ЖК "О2 Residence", а также 13 гектаров земли в самом центре Киева по улице Набережно-Крещатицкая, где Saga Development планирует возвести ЖК "Новый Подол".

Земельные участки и объекты незавершенного строительства являются вещественными доказательствами в уголовном производстве против Андрея Вавриша, которое расследуют следователи ГБР и Офиса Генпрокурора.

Следователи ГБР указывают, что Вавриш "неоднократно проявлял противоправный интерес к указанным земельным участкам с целью дальнейшей постройки на них жилых домов, лично согласовывал задания на разработку детального плана территории в пределах, в частности, ул. Набережно-Луговая в Подольском районе города Киева, то есть уже на тот момент готовил указанные земельные участки для дальнейшей их застройки".

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В рамках расследования дела о махинациях с землей под ЖК "Новый Подол" следствие установило, что чиновники Киевгорадминистрации в сговоре с другими лицами умышлено, с целью получения неправомерной выгоды для компаний Saga Development Андрея Вавриша, а также других лиц, способствуют последним в неправомерной застройке трех участков площадью 12,93 га по ул. Набережно-Крещатицкой и Набережно-Луговой. Однако, целевое и функциональное назначение этих участков - общественная застройка, а застройщик собрался строить жилой комплекс под видом "многофункционального", что не отвечает их целевому назначению. Кроме того, сами участки находятся в границах исторического ареала Киева.

Как пишут журналисты издания "Наши гроши", именно по инициативе Вавриша КГГА в 2015 году заказало разработку ДПТ территории, куда входят указанные 13 гектаров и которые планируют застроить в нарушение Генплана.

Что касается арестованного участка земли в 30 гектаров на Харьковском шоссе, следствие также установило, что имел место сговор сотрудников Департамента градостроительства и архитектуры КГГА с целью получения неправомерной выгоды для себя в виде денежных средств и компании Saga Development Андрея Вавриша в виде разрешения на строительства ЖК "О2 Residence". Участки, как пишет издание, относятся к землям обороны (6,19 га) и рекреационного назначения (23,72 га), а строительство на этих участках невозможно без согласования с Кабинетом министров. В ходе обысков в КГГА следствием были изъяты многочисленные документы, которые имеют признаки подделки с целью скрыть противоправные действия отдельных лиц.

Ранее ГБР также обыскало офис компании Saga Development Ваврыша, которого подозревают в незаконном и коррупционном получении права на строительство жилых комплексов, что привело к серьезным нарушениям на этапе строительства объектов.

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Как стало известно, следственная судья Октябрьского районного суда г. Полтавы 31 июля 2020 г. наложила арест на почти 30 га на 22-м км Харьковского шоссе в Дарницком районе Киева (ЖК "О2 Residence"), а также - почти 13 га на ул. Набережно-Крещатицкая в Подольском районе столицы (ЖК "Новый подол").