Жители Ивано-Франковска пикетируют ОГА из-за "красной" зоны карантина: "Я кормлю государство, а оно меня закрывает". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
У здания Ивано-Франковской областной государственной администрации протестуют сотни людей из-за внесения города в "красную" зону карантина.
Об этом сообщает местное издание galka.if.ua, передает Цензор.НЕТ.
Жители недовольны решением правительства и требуют отмены решения внести Ивано-Франковск в "красную" зону. На протест вышли учителя, которые против дистанционного обучения в школах, владельцы бизнеса и другие.
Люди держат плакаты с лозунгами: "Я кормлю государство, а оно меня закрывает", "Я имею право на труд, я тоже хочу кушать", "Пустите детей в школу", "Образование победит".
Также, городской совет Ивано-Франковска намерен обжаловать и отменить постановление Кабмина, которое устанавливает разделение государства на карантинные зоны.
Напомним, по последним данным, в красную зону попала часть Ивано-Франковской области (города Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Городенковский, Косовский,Тысменицкий р-ны). В этой зоне запрещается работа общественного транспорта, посещение учреждений образования, деятельность заведений общественного питания, ТРЦ, бизнес-центров, магазинов.
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Штрафи за неносіння маски в громадських місцях ВКЛЮЧНО ПІД"їЗДи ВИСОТОК зменшити до 500 грн.
25 відсотків цього штрафу доплюсовувати мэнтам до зарплат.
Змінити ЗАкон -встановивши КАрантинні норми у час Епідемії.
так що ґебельсм пукіна можуть сміливо собі зашморги купляти
Тоді сам їдь за "порєбрик", расіян заражати Ковідом, а не нормальних Українців