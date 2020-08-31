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Жители Ивано-Франковска пикетируют ОГА из-за "красной" зоны карантина: "Я кормлю государство, а оно меня закрывает". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

У здания Ивано-Франковской областной государственной администрации протестуют сотни людей из-за внесения города в "красную" зону карантина.

 Об этом сообщает местное издание galka.if.ua, передает Цензор.НЕТ.

Жители недовольны решением правительства и требуют отмены решения внести Ивано-Франковск в "красную" зону. На протест вышли учителя, которые против дистанционного обучения в школах, владельцы бизнеса и другие.

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Люди держат плакаты с лозунгами: "Я кормлю государство, а оно меня закрывает", "Я имею право на труд, я тоже хочу кушать", "Пустите детей в школу", "Образование победит".

Также, городской совет Ивано-Франковска намерен обжаловать и отменить постановление Кабмина, которое устанавливает разделение государства на карантинные зоны.

Напомним, по последним данным, в красную зону попала часть Ивано-Франковской области (города Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Городенковский, Косовский,Тысменицкий р-ны). В этой зоне запрещается работа общественного транспорта, посещение учреждений образования, деятельность заведений общественного питания, ТРЦ, бизнес-центров, магазинов.

Жители Ивано-Франковска пикетируют ОГА из-за красной зоны карантина: Я кормлю государство, а оно меня закрывает 01
Жители Ивано-Франковска пикетируют ОГА из-за красной зоны карантина: Я кормлю государство, а оно меня закрывает 02
Жители Ивано-Франковска пикетируют ОГА из-за красной зоны карантина: Я кормлю государство, а оно меня закрывает 03
Жители Ивано-Франковска пикетируют ОГА из-за красной зоны карантина: Я кормлю государство, а оно меня закрывает 04
Жители Ивано-Франковска пикетируют ОГА из-за красной зоны карантина: Я кормлю государство, а оно меня закрывает 05
Жители Ивано-Франковска пикетируют ОГА из-за красной зоны карантина: Я кормлю государство, а оно меня закрывает 06
Жители Ивано-Франковска пикетируют ОГА из-за красной зоны карантина: Я кормлю государство, а оно меня закрывает 07
Жители Ивано-Франковска пикетируют ОГА из-за красной зоны карантина: Я кормлю государство, а оно меня закрывает 08
Жители Ивано-Франковска пикетируют ОГА из-за красной зоны карантина: Я кормлю государство, а оно меня закрывает 09
Жители Ивано-Франковска пикетируют ОГА из-за красной зоны карантина: Я кормлю государство, а оно меня закрывает 10
Жители Ивано-Франковска пикетируют ОГА из-за красной зоны карантина: Я кормлю государство, а оно меня закрывает 11
Жители Ивано-Франковска пикетируют ОГА из-за красной зоны карантина: Я кормлю государство, а оно меня закрывает 12
Жители Ивано-Франковска пикетируют ОГА из-за красной зоны карантина: Я кормлю государство, а оно меня закрывает 13
Жители Ивано-Франковска пикетируют ОГА из-за красной зоны карантина: Я кормлю государство, а оно меня закрывает 14
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Топ комментарии
+11
Я конечно все понимаю, и вижу что ковид это глобальная проблема, и очередной вызов для человечества в целом. Но так что теперь не жить, все закрыть и уйти под землю? Туристическая отрасль скоро вымрет, авиа перевозчики следом, сфера услуг, потом рухнет потребление и все встанет. И никто ведь не хочет ответить на вопрос, вот в 1991 году в Украине проживало 53 млн. человек, а сейчас их 36, и все как то нормально, никого это не волнует, а вот 2% смертность от этого вируса, это огогогооо!!! Всем бояться!!!
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31.08.2020 12:31
+7
Без масок, потому что не видят вокруг себя ничего такого страшного, про что им Стёпа из телевизора натряхивает. Жители Ивано-Франковска пикетируют ОГА из-за "красной" зоны карантина: "Я кормлю государство, а оно меня закрывает" - Цензор.НЕТ 495
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31.08.2020 12:34
+7
Посчитайте сами, если не верите общей статистике, или вы из Пензы? И это при том, что у большинства это заболевание проходит вообще незаметно, у детей например, и зараженных, болеющих и выздоровевших в разы больше, просто все ограничено охватом тестирования.
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31.08.2020 12:43
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я пропоную рішення цієї проблеми..

Штрафи за неносіння маски в громадських місцях ВКЛЮЧНО ПІД"їЗДи ВИСОТОК зменшити до 500 грн.
25 відсотків цього штрафу доплюсовувати мэнтам до зарплат.
Змінити ЗАкон -встановивши КАрантинні норми у час Епідемії.
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31.08.2020 15:26 Ответить
Як же вони працюють, коли iх позакривали? Ти iдiот?
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31.08.2020 17:59 Ответить
мойща так ти не усвідомлюєшь що то ти сам і Є ідійот.. НІХТО НЕ ЗАКРИВАВ ПІДПРИЄМСТВА там Жителі Івано-Франківська пікетують ОДА через "червону" зону карантину: "Я годую державу, а вона мене закриває" - Цензор.НЕТ 9829 а те що ґенделики та базари не працюють то таке Жителі Івано-Франківська пікетують ОДА через "червону" зону карантину: "Я годую державу, а вона мене закриває" - Цензор.НЕТ 1432
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31.08.2020 18:08 Ответить
Йди на ***, пiдропитон вафлоногий.
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31.08.2020 22:43 Ответить
мойша вчи свою материнську мову=їдіш та- вокзал-валіза ісєрична матерщина.. Чи ще простіше -зашморг собі купляй Жителі Івано-Франківська пікетують ОДА через "червону" зону карантину: "Я годую державу, а вона мене закриває" - Цензор.НЕТ 3355 ТИ ТУТ ЗАЙВИЙ Жителі Івано-Франківська пікетують ОДА через "червону" зону карантину: "Я годую державу, а вона мене закриває" - Цензор.НЕТ 1066
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01.09.2020 07:06 Ответить
Карантинними зонами чомусь стають де Зе і Опзж непрохідні на виборах
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31.08.2020 13:59 Ответить
Ш
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31.08.2020 14:37 Ответить
Это бесполезно!!! Начинайте жечь покрышки и швврять камни! Помогает- проверено!
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31.08.2020 17:57 Ответить
Не удивлюсь, если вскоре люди, требующие не ужесточать карантин, выйдут с плакатами: "Путин, помоги!" и с флагами днр. Как вот недавно в Берлине. Там тоже пропутинцы организовали акцию против карантина.
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31.08.2020 18:40 Ответить
***** гнойный
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31.08.2020 22:45 Ответить
пілпис твій влучний -інше ДУРНЯ Жителі Івано-Франківська пікетують ОДА через "червону" зону карантину: "Я годую державу, а вона мене закриває" - Цензор.НЕТ 3910
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01.09.2020 07:10 Ответить
і хто б звернув увагу на ту маленьку купку лайна як би б не змі Жителі Івано-Франківська пікетують ОДА через "червону" зону карантину: "Я годую державу, а вона мене закриває" - Цензор.НЕТ 580 ЛЮДЯМ глибоко насрати на скавчання дебілкуватих маргіналів - 0.5% населення Жителі Івано-Франківська пікетують ОДА через "червону" зону карантину: "Я годую державу, а вона мене закриває" - Цензор.НЕТ 3078
так що ґебельсм пукіна можуть сміливо собі зашморги купляти Жителі Івано-Франківська пікетують ОДА через "червону" зону карантину: "Я годую державу, а вона мене закриває" - Цензор.НЕТ 1864
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01.09.2020 07:09 Ответить
Там на Прикарпатті ще ті "кормільці" держави. Одні торгаші, бізнесмени, автоперекупи, ну і ще заробітчан добрий відсоток, роблять на себе і свої сім'ї. От і мітингують, бо карантин їхні доходи гальмує
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31.08.2020 22:25 Ответить
За парэбрік, свиня.
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31.08.2020 23:13 Ответить
Торгаш?) Теж мітингуєш проти карантинних заходів?
Тоді сам їдь за "порєбрик", расіян заражати Ковідом, а не нормальних Українців
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01.09.2020 09:48 Ответить
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