Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ более 20 отремонтированных БМП-1 и около десяти БМП-2. ФОТОрепортаж

Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", отремонтировало и передало заказчику более двух десятков БМП-1 и около десятка БМП-2.

Как отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГК "Укроборонпром", ремонт проходил в рамках государственного оборонного заказа 2020 года.

"Работники предприятия восстановили боеспособность всех систем и агрегатов, заменили неисправные приборы, проверили работу вооружение и тому подобное. Кроме того, в процессе ремонта БМП получили современные навигационные системы, оптические приборы и прицелы отечественного производства. Дополнительно на машины установлены фары инфракрасного излучения и осветительные фары с использованием современных диодных ламп. Частично на определенных образцах отремонтированной техники были использованы гусеничные ленты собственного производства ЖБТЗ", - уточнили в сообщении.

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