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Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ более 20 отремонтированных БМП-1 и около десяти БМП-2. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", отремонтировало и передало заказчику более двух десятков БМП-1 и около десятка БМП-2.

Как отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГК "Укроборонпром", ремонт проходил в рамках государственного оборонного заказа 2020 года.

"Работники предприятия восстановили боеспособность всех систем и агрегатов, заменили неисправные приборы, проверили работу вооружение и тому подобное. Кроме того, в процессе ремонта БМП получили современные навигационные системы, оптические приборы и прицелы отечественного производства. Дополнительно на машины установлены фары инфракрасного излучения и осветительные фары с использованием современных диодных ламп. Частично на определенных образцах отремонтированной техники были использованы гусеничные ленты собственного производства ЖБТЗ", - уточнили в сообщении.

Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ более 20 отремонтированных БМП-1 и около десяти БМП-2 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" в третий раз за несколько лет сообщил о начале производства траков для БМП, - СМИ. ФОТО

Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ более 20 отремонтированных БМП-1 и около десяти БМП-2 02
Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ более 20 отремонтированных БМП-1 и около десяти БМП-2 03
Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ более 20 отремонтированных БМП-1 и около десяти БМП-2 04
Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ более 20 отремонтированных БМП-1 и около десяти БМП-2 05

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+10
У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ

11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП

Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ
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31.08.2020 19:37
+5
БМП-2 красотка
я на такій у савєцькій армії вийожувався
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31.08.2020 19:38
+5
Зато зарплаты себе поделали Абромавичюс с Найемом как настоящие барыги. А не придуманные на Г+Г
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31.08.2020 19:38
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Правила форума Совет форумчан
На 1+1 пару десятков серий "сватов" . Вот такая война . Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ более 20 отремонтированных БМП-1 и около десяти БМП-2 - Цензор.НЕТ 2546
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31.08.2020 19:35 Ответить
У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ

11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП

Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ
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31.08.2020 19:37 Ответить
БМП-2 красотка
я на такій у савєцькій армії вийожувався
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31.08.2020 19:38 Ответить
Зато зарплаты себе поделали Абромавичюс с Найемом как настоящие барыги. А не придуманные на Г+Г
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31.08.2020 19:38 Ответить
Скільки у війська за 2019-2020 роки передалося модернізованих танків Т-64 БМ 2017?
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31.08.2020 19:40 Ответить
У нас несколько мотопехотных бригад, которые не имеют бронетранспортеров, поэтому и мотопехотные называются. В частности единственная бригада "прописанная" в Херсонской области (Н.Каховка) тоже мотопехотная, а по ходу нафаршированный военной техникой Крым в полутора часах езды. Ни при Порохе, ни сейчас эта проблема не решается. Остается надеется, что дедушка Байден дасть бронетранспортеры, обещал же помочь с летальным вооружением.
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31.08.2020 19:48 Ответить
Взагалі то, мотопіхотна частина - це не частина, де немає бронетехніки. Це якраз піхотна частина на бронетехніці.
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31.08.2020 19:52 Ответить
по факту це "механізована" бригада, а "мотопіхотна", - це КРАЗи, МАЗи, та буксована артилерія
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31.08.2020 20:07 Ответить
Шановний, такий склад частин (лише вантажівки) був ще за часів другої світової. Навіть Совку мотострілецька частина мала і вантажівки і бронетехніку.
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31.08.2020 20:27 Ответить
Нащо нам здоровенні бронетранспортери Байдена? Нехай дасть пару-трійку маленьких ядерних бомбочок. Хоча ... не при цій владі. При цій хіба ящик пластикових молоточків зі свистульками.
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31.08.2020 19:53 Ответить
Очень дорого для нас оснаститься полностью БТР и БМП, ни денег , не производственных возможностей. Реальнее получить от дядюшки Джо сотни б/у, но вполне работоспособных Хаммеров и МРАПов, хотя это вопрос дискуссионный
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31.08.2020 20:02 Ответить
та Обама дала узбекам чет 300 мрапов. а нам - 20 хаммеров.
ненавижу этих тварей - ЯО слямзили а дают грубо говоря, почти защитное вооружение.
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31.08.2020 23:42 Ответить
Для частей ВСУ передали 30 отремонтированных БМП: это новая "зрада" с целью капитуляции и очередная сдача Украины Пуйлу.
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31.08.2020 19:52 Ответить
То, когда Порох сдавал технику, то пэрэмога, а если наркоман и шмаркля Зелик, то сразу автоматом зрада, тут очень тонко, понимать надо Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ более 20 отремонтированных БМП-1 и около десяти БМП-2 - Цензор.НЕТ 2294
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31.08.2020 20:06 Ответить
Вот вот, товарища Сралена на них всех нет
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31.08.2020 20:24 Ответить
Это все от Порошенко. Он лично в 1966 и 1980 дал задание на эти БМП. И если бы не зелёная власть... Правильно?
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01.09.2020 03:51 Ответить
Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ понад 20 відремонтованих БМП-1 і близько десятка БМП-2 - Цензор.НЕТ 369
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01.09.2020 09:29 Ответить
 
 