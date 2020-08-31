Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа". ФОТОрепортаж

31 августа в Киеве прошел внеочередной съезд партии "Слуга народа" на котором эта политическая сила выдвинула кандидатов на местных выборах.

Фоторепортаж о том, как проходил съезд от фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Перед началом





Кандидат на мэра Киева Ирина Верещук

Дубинский











Министр культуры Ткаченко

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Фото - Наталья Шаромова