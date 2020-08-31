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Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

31 августа в Киеве прошел внеочередной съезд партии "Слуга народа" на котором эта политическая сила выдвинула кандидатов на местных выборах.

Фоторепортаж о том, как проходил съезд от фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Как проходил внеочередной съезд Слуги народа 01

Как проходил внеочередной съезд Слуги народа 02

Как проходил внеочередной съезд Слуги народа 03

Перед началом

Как проходил внеочередной съезд Слуги народа 04
Как проходил внеочередной съезд Слуги народа 05

Кандидат на мэра Киева Ирина Верещук

Как проходил внеочередной съезд Слуги народа 06

Дубинский


Как проходил внеочередной съезд Слуги народа 07
Как проходил внеочередной съезд Слуги народа 08
Как проходил внеочередной съезд Слуги народа 09
Как проходил внеочередной съезд Слуги народа 10

Министр культуры Ткаченко

Как проходил внеочередной съезд Слуги народа 11

Пикет противников "Слуги народа"

Как проходил внеочередной съезд Слуги народа 12
Как проходил внеочередной съезд Слуги народа 13
Как проходил внеочередной съезд Слуги народа 14

Кандидаты в мэры разных городов от 
Как проходил внеочередной съезд Слуги народа 15
Как проходил внеочередной съезд Слуги народа 16

Зеленский и Ермак

Как проходил внеочередной съезд Слуги народа 17

Первый вице-спикер Стефанчук

Как проходил внеочередной съезд Слуги народа 18
Как проходил внеочередной съезд Слуги народа 19
Как проходил внеочередной съезд Слуги народа 20

Выступление президента, где он говорил о "зеленых кнопочках", а также вспоминал микробов

Как проходил внеочередной съезд Слуги народа 21
Как проходил внеочередной съезд Слуги народа 22

Фото  - Наталья Шаромова 

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+28
Съезд "Врагов народа".

Повинны смерти!!!
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31.08.2020 19:41
+19
Гастроли ЗЕцирка стартовали. На арене клоуны всех мастей. Дресерованые ЗЕбизянки и микробы.
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31.08.2020 19:45
+19
Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 970
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31.08.2020 19:56
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Съезд "Врагов народа".

Повинны смерти!!!
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31.08.2020 19:41 Ответить





Махim.Gaiduk

@im19780616


Все, ***. Це сталося ! - О,О,О,О,О... - Леонид Ильич, это Олимпийские кольца
https://twitter.com/im19780616/status/1300160098459942918
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31.08.2020 19:45 Ответить
дубинский та його вагітна "сосна")))
Як відбувався позачерговий з'їзд "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 2703
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31.08.2020 20:50 Ответить
"Ну и рожа у тебя,Шарапов!"
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31.08.2020 20:56 Ответить
Основна ознака ЗЕ-партії, як і її "кормчего" хунвейбіна - убогість!
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31.08.2020 23:27 Ответить
Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 6052
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31.08.2020 19:42 Ответить
Це ти про себе?
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31.08.2020 19:45 Ответить
Де Юля?
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31.08.2020 20:01 Ответить
Юля в Испании
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31.08.2020 20:16 Ответить
Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 6744

побеждун
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31.08.2020 20:01 Ответить
зебіл, саме за коломойшу-ахметова та їх блазня-шмарклю ти репетувало рік тому))
саме завдяки таким тупим ватникам як ти - вони отримали ПОВНУ владу в Україні.
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31.08.2020 20:49 Ответить
Они такие разные , но смешные .
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31.08.2020 19:43 Ответить
Почему у каждого на носу нет зелёного шарика, как у клоунов! Так и не поймёшь, что это сборище зелёного клоуна! 😀
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31.08.2020 19:49 Ответить
чогось в мене така відраза до верещучки...
майже як до гнусавого.
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31.08.2020 19:43 Ответить
Бо вона на гадюку схожа.
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31.08.2020 20:01 Ответить
Это психологический паттерн. Если бы ваша хорошая приятельница, к которой вы испытываете теплые чувства, вдруг заявила вам, что является сторонницей Зеленского (гнусавого), после нескольких попыток переубедить, вы бы с удивлением обнаружили, что у вас откуда-то возникает выше упомянутое отвращение. Так работает человеческая п ихика.
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31.08.2020 20:04 Ответить
Вы зря лайкнули. Это критика. Нельзя слепо следовать импульсам. Это делает мышление шаблонным. Гнусавый- плохо, сывочёлый- хорошо это паттерн. Чёрное и белое. И когда реальность говорит вам, что не верно ни первое ни второе возникает отторжение и агрессия. А агрессия это всегда дискомфорт.)
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31.08.2020 20:23 Ответить
Виходить, що ваше критичне красномовство вас підвело ))
Я достатньо знаю про цю мадаму, щоб відчувати до неї відразу, не зважаючи на партійні кольори.
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31.08.2020 20:26 Ответить
Гастроли ЗЕцирка стартовали. На арене клоуны всех мастей. Дресерованые ЗЕбизянки и микробы.
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31.08.2020 19:45 Ответить
ЧТО ТАМ ДУБИНСКИЙ ПРО ГАЗ ГОВОРИЛ?
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31.08.2020 19:45 Ответить
шо буде дорощати.
слугі хочуть шикарно жити
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31.08.2020 19:49 Ответить
имелось ввиду это :

Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 5291
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31.08.2020 20:19 Ответить
Сосновий ліс і грибники.
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31.08.2020 19:46 Ответить
А при чем здесь грибники? Я думал сосны на пилораме используют!? т.е. соснопилы должны быть. 🤔
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31.08.2020 19:53 Ответить
А на кого ця орава подібна?
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31.08.2020 19:55 Ответить
Один заказывает "сосен", другие их там так назавают, та накого они похожи!? На поцев у власти наверное!
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31.08.2020 20:01 Ответить
Да не съезд,а сброд больных и шайка нищих...
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31.08.2020 19:47 Ответить
Какие отвратительные рожы(с)!
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31.08.2020 19:47 Ответить
мразота
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31.08.2020 19:51 Ответить
Съезд уродов, идиотов и жертв метеоризма!
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31.08.2020 19:52 Ответить
Через 2 года об этих долбо*ах никто и не вспомнит.
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31.08.2020 19:56 Ответить
Не факт. Після Помаранчевої революції теж думали що Яник -політичний труп,а він ще скільки крові з нас випив.
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31.08.2020 20:35 Ответить
Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 970
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31.08.2020 19:56 Ответить
Рагулька верещук зе-команду прямо красит.
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31.08.2020 19:56 Ответить
Двумя словами
Ипаный цЫрк!
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31.08.2020 19:58 Ответить
Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 1800
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31.08.2020 19:59 Ответить
Секта довбоЗЕбів! Які ж вони мерзотні.
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31.08.2020 19:59 Ответить
отримає пані Верещук свої 5-10 відсотків на виборах мера Київа як і шановний пан Омельченко та аплодісменти... те що заслуговує
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31.08.2020 20:01 Ответить
Сбор блатных и шайки «нищих»(с)..........🤢
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31.08.2020 20:02 Ответить
Екс-радник секретаря РНБО Сергій Сивохо присутній на з'їзді "Слуги народу". Сидіть у першому ряді. Теж в мери? Якого міста?Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 3430
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31.08.2020 20:02 Ответить
Ну. в меры Москвы или Краснодара...А шо?
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31.08.2020 20:09 Ответить
Донецк
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31.08.2020 20:21 Ответить
Справжні Зебіли.
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31.08.2020 20:02 Ответить
«Зеленский признал абсолютное и катастрофичное поражение еще до начала местной кампании»
«Ну что вам сказать… Такого феерического слива под действующих меров или под кандидатов от оппозиции еще история Украины не знала.
По-сути Зеленский признал АБСОЛЮТНОЕ и катастрофичное поражение еще ДО начала местной кампании.
По ОТГ - франшиза за бабло для местных ЗЕМЕЛЬНЫХ баронов и бандитов, а по крупным городам КАПИТУЛЯЦИЯ.
Вот и все! (с) йералаш… Нет больше Зеленского и его типо власти. Признали поражение на собственном съезде...», - прокомментировал Чаплыга.
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31.08.2020 20:03 Ответить
Ну якось так, навіть не знаю, чи візьмуть зелені хоч один обласний центр.
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31.08.2020 20:15 Ответить
Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 4284
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31.08.2020 20:04 Ответить
Это кандидаты на скамейке запасных или в основном составе??? Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 1406
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31.08.2020 20:17 Ответить
Хто там за хфайне місто Тернопіль переживав?Блазнів на всіх вистачить. Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 4811У мери Тернополя від СН йде комік Віктор Гевко Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 5837
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31.08.2020 20:04 Ответить
Кловунов - в меры!!! По приколу шоб!
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31.08.2020 20:07 Ответить
Там свободівець мер, зеленому нічого не світить.
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31.08.2020 20:16 Ответить
Обалдеть. Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 2476
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31.08.2020 20:18 Ответить
Поставить против профессиональной команды команду состоящую из уборщиц фотографов проституток и представителей сексменьшин. Кто победит?........ Ау! Зетипиллы!!
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31.08.2020 20:06 Ответить
Бордель "Моника" с блэкджеком и верещук.
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31.08.2020 20:07 Ответить
Верещсучка - это нечто. Нй кажется лавры Поклонской спать по ночам не дают.
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31.08.2020 20:14 Ответить
а че, зачетная сосна, Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 9803 ее еще бы поднадуть и оттюнинговать, для зебаранов самое то было бы Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 8463
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31.08.2020 20:23 Ответить
Як відбувався позачерговий з'їзд "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 2067
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31.08.2020 20:33 Ответить
Зебилоиды, судя по рожам бешеных принтеров, в них кончается картридж. Надо бы заправить. Добровольцы есть?
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31.08.2020 20:08 Ответить
Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 8153
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31.08.2020 20:08 Ответить
Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 9737

Кандидат в мэры Кривого Рога от Слуги народа Дмитрий Шевчик во время съезда партии не стал прямо отвечать на вопрос, является ли Россия агрессором, заявив, что старается абстрагироваться от политики. Об этом сообщает НВ, журналист которого задал вопрос кандидату.
"Я не хочу говорить о какой-то внешней повестке в политике. Все, что соответствует линии государственной позиции, я поддерживаю. Как сегодня звучит наша государственная политика? Знаете, я стараюсь быть очень абстрагированным от политики. Это очень важный и кому-то интересный вопрос, но, мне кажется, что наиболее интересный вопрос - что будет меняться в городе", - сказал Шевчик.
В мэры Кривого Рога от партии идет гендиректор Центрального горнообогатительного комбината Дмитрий Шевчик, который также заявил, что не знаком с олигархом Ринатом Ахметовым, однако работает на предприятии, одним из акционеров которого он является.
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31.08.2020 20:09 Ответить
Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 1727
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31.08.2020 20:09 Ответить
Да что же оно такое унылое. Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 9838
Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 8825
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31.08.2020 20:12 Ответить
какое оно мерзкое, в смысле брыдке Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 2183. как можно было выбрать это недоразвитое чмо?
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31.08.2020 20:19 Ответить
А фиг его знает. Не пробовала. Як відбувався позачерговий з'їзд "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 537
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31.08.2020 20:31 Ответить
Микробы и бактерии пожирают "здоровый" организм Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 2685
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31.08.2020 20:19 Ответить
Ну какой организм может быть у колонии инфузорий....... Як відбувався позачерговий з'їзд "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 6122
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31.08.2020 20:32 Ответить
Коли в Україні Президентом був українець, який
не влаштовував Кацапію, його називали «жидом»,
«Вальцманом», алкашем.

Але коли преЗЕдентом став справжній ЖИ@ьонок
Вова, та ще й наркоман (але який влаштовує кацапів),
то він - «українець» і «патріот» 🤣🤣🤣
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31.08.2020 20:13 Ответить
Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 4796
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31.08.2020 20:16 Ответить
пипец, сборище зеленых имбецилов и дегенератов. слуги сброда Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 3268

вангую, зебараны пролетят как фанера над парижем Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 3268
ну нельзя дегенератов выбрать еще и в своих городах и поселках. тогда вообще 3.14здец окончательный будет.народ, встретил слугу сброда , обнули урода Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 3268
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31.08.2020 20:16 Ответить
ЗЕ прої..али свої шанси на місцевих виборах ,не посадивши Порошенко і його пи..обратію...
Хто їм Лікар ?.
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31.08.2020 22:35 Ответить
Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 5998
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31.08.2020 20:18 Ответить
Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 5762
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31.08.2020 20:18 Ответить
зеЛенін - "Много сделано, но расслабляться рано. Много не сделано, поэтому тоже расслабляться рано. Вас называли и зелеными кнопочками и бешеным принтером, - я горжусь этим."
Черговий потік беззмістовної стадної свідомості схожий на банальний з'їзд комуняк (кпрс) Незрозумілі заяви, гасла та речитативи, про те, що нові обличчя будують велику країну, народ і партія - єдині, а навколо одні вороги (пам'ятаєте => "плутаються під ногами").
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31.08.2020 20:20 Ответить
ну обкуренная бубочка, что с нее возьмешь? Як відбувався позачерговий з'їзд "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 5522
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31.08.2020 20:26 Ответить
Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 2100
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31.08.2020 20:20 Ответить
Як відбувався позачерговий з'їзд "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 7397
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31.08.2020 20:33 Ответить
Ой, Вань, гляди какие клоуны, Рот - хоть завязочки пришей, Ой, до чего, Вань, размалёваны, И голос, как у алкашей. А тот похож, нет, правда, Вань, На шурина, такая ж пьянь, Ну нет, ты глянь, нет-нет, ты глянь, Я вправду, Вань. /В.Высоцкий/
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31.08.2020 20:34 Ответить
Хфілімонов,вот вам мєчь!
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31.08.2020 20:54 Ответить
Интересно, а если бы в это сборище моральных/физических уродов упал метеорит - этот день объявили бы выходным или праздничным !?
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31.08.2020 20:56 Ответить
Беня родил Зелю, Зеля родил Слуг народа, Слуги народа родили иуд и народных депутатов.....
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31.08.2020 21:02 Ответить
Молодцы.Первый Президент и парламент которые работают на Украину .
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31.08.2020 21:15 Ответить
Мерзость на уровне ОПЗЖ....
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31.08.2020 21:17 Ответить
Як відбувався позачерговий з'їзд "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 1413
ВЕРНОЙ! МОЕЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ДОРОГИЕ- ТОВАРИЩИ,СОРАТНИКИ-ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, ЗЕ БИЛЫ- КАПИТУЛЯНТЫ!
ПРОШУ! ЗАВЖДИ ЛЮБИТИ, ОБОЖНЮВАТИ ТА ПАМ'ЯТАТИ, ВЕСЬ ВАШ В ВИГНАННІ ЗЛОДІЙ В ЗАКОНІ! ВІН ЖЕ: ПРОДАЖНИЙ КАЦАПСЬКИЙ ХОЛУЙ, КРИВАВИЙ ЗЕК В БІГАХ, ВИРОДОК -ПЕРЕВЕРТЕНЬ ЯНУК! А ТАКОЖ (ХАМ, ЗАВГАР, ПРОФфЕСОР, ЛЕГІТИМНИЙ КАЦАПСЬКИЙ П? .. РЕЗИДЕНТ ЯНИЧАРА, І ПРОДАЖНИЙ КРЕМЛІВСЬКИЙ ЗРАДНИК - ПОСІПАКА, ВІРНИЙ ОПРИЧНИК -ІУДА У ФАШИСТА @УЙЛА !
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31.08.2020 21:24 Ответить
Як відбувався позачерговий з'їзд "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 859
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31.08.2020 21:35 Ответить
Капец, одно старьё.
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31.08.2020 21:39 Ответить
100-вiдсоткове чмо...дупа з бородою...

Як відбувався позачерговий з'їзд "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 9137
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31.08.2020 21:46 Ответить
А вы обратили внимание, что зеленский опять обдолбленный? Даже постановочные фото не помогли это скрыть.
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31.08.2020 21:57 Ответить
тема "корабельной сосны" нераскрыта...
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31.08.2020 22:23 Ответить
може то провести перекличку.......
Областей....

Може хтось скаже,хто з "Слуг" має шанси на Мера відмінні від нульових ? Як відбувався позачерговий з'їзд "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 1673

Верещук в Києві має ?
Бо Кльофа у Львові НІ.
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31.08.2020 22:31 Ответить
докладно про всіх львівських кандидатів тут.
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31.08.2020 22:33 Ответить
cъезд незелохиков!!!
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31.08.2020 23:14 Ответить
от би туди одну невеличку бомбу!
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01.09.2020 07:39 Ответить
КакИе отвратительнЫе зрелищА
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01.09.2020 09:37 Ответить
очередное тупое шоу клоунов
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01.09.2020 10:03 Ответить
 
 