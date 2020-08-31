Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
31 августа в Киеве прошел внеочередной съезд партии "Слуга народа" на котором эта политическая сила выдвинула кандидатов на местных выборах.
Фоторепортаж о том, как проходил съезд от фотокорреспондента Цензор.НЕТ.
Перед началом
Кандидат на мэра Киева Ирина Верещук
Дубинский
Министр культуры Ткаченко
Пикет противников "Слуги народа"
Кандидаты в мэры разных городов от
Зеленский и Ермак
Первый вице-спикер Стефанчук
Выступление президента, где он говорил о "зеленых кнопочках", а также вспоминал микробов
Фото - Наталья Шаромова
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+28 Герхард
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+19 Чукча не читатель.
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Повинны смерти!!!
Махim.Gaiduk
@im19780616
Все, ***. Це сталося ! - О,О,О,О,О... - Леонид Ильич, это Олимпийские кольца
https://twitter.com/im19780616/status/1300160098459942918
побеждун
саме завдяки таким тупим ватникам як ти - вони отримали ПОВНУ владу в Україні.
майже як до гнусавого.
Я достатньо знаю про цю мадаму, щоб відчувати до неї відразу, не зважаючи на партійні кольори.
слугі хочуть шикарно жити
Ипаный цЫрк!
«Ну что вам сказать… Такого феерического слива под действующих меров или под кандидатов от оппозиции еще история Украины не знала.
По-сути Зеленский признал АБСОЛЮТНОЕ и катастрофичное поражение еще ДО начала местной кампании.
По ОТГ - франшиза за бабло для местных ЗЕМЕЛЬНЫХ баронов и бандитов, а по крупным городам КАПИТУЛЯЦИЯ.
Вот и все! (с) йералаш… Нет больше Зеленского и его типо власти. Признали поражение на собственном съезде...», - прокомментировал Чаплыга.
щсучка - это нечто. Нй кажется лавры Поклонской спать по ночам не дают.
Кандидат в мэры Кривого Рога от Слуги народа Дмитрий Шевчик во время съезда партии не стал прямо отвечать на вопрос, является ли Россия агрессором, заявив, что старается абстрагироваться от политики. Об этом сообщает НВ, журналист которого задал вопрос кандидату.
"Я не хочу говорить о какой-то внешней повестке в политике. Все, что соответствует линии государственной позиции, я поддерживаю. Как сегодня звучит наша государственная политика? Знаете, я стараюсь быть очень абстрагированным от политики. Это очень важный и кому-то интересный вопрос, но, мне кажется, что наиболее интересный вопрос - что будет меняться в городе", - сказал Шевчик.
В мэры Кривого Рога от партии идет гендиректор Центрального горнообогатительного комбината Дмитрий Шевчик, который также заявил, что не знаком с олигархом Ринатом Ахметовым, однако работает на предприятии, одним из акционеров которого он является.
не влаштовував Кацапію, його називали «жидом»,
«Вальцманом», алкашем.
Але коли преЗЕдентом став справжній ЖИ@ьонок
Вова, та ще й наркоман (але який влаштовує кацапів),
то він - «українець» і «патріот» 🤣🤣🤣
вангую, зебараны пролетят как фанера над парижем
ну нельзя дегенератов выбрать еще и в своих городах и поселках. тогда вообще 3.14здец окончательный будет.народ, встретил слугу сброда , обнули урода
Хто їм Лікар ?.
Черговий потік беззмістовної стадної свідомості схожий на банальний з'їзд комуняк (кпрс) Незрозумілі заяви, гасла та речитативи, про те, що нові обличчя будують велику країну, народ і партія - єдині, а навколо одні вороги (пам'ятаєте => "плутаються під ногами").
ВЕРНОЙ! МОЕЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ДОРОГИЕ- ТОВАРИЩИ,СОРАТНИКИ-ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, ЗЕ БИЛЫ- КАПИТУЛЯНТЫ!
ПРОШУ! ЗАВЖДИ ЛЮБИТИ, ОБОЖНЮВАТИ ТА ПАМ'ЯТАТИ, ВЕСЬ ВАШ В ВИГНАННІ ЗЛОДІЙ В ЗАКОНІ! ВІН ЖЕ: ПРОДАЖНИЙ КАЦАПСЬКИЙ ХОЛУЙ, КРИВАВИЙ ЗЕК В БІГАХ, ВИРОДОК -ПЕРЕВЕРТЕНЬ ЯНУК! А ТАКОЖ (ХАМ, ЗАВГАР, ПРОФфЕСОР, ЛЕГІТИМНИЙ КАЦАПСЬКИЙ П? .. РЕЗИДЕНТ ЯНИЧАРА, І ПРОДАЖНИЙ КРЕМЛІВСЬКИЙ ЗРАДНИК - ПОСІПАКА, ВІРНИЙ ОПРИЧНИК -ІУДА У ФАШИСТА @УЙЛА !
Областей....
Може хтось скаже,хто з "Слуг" має шанси на Мера відмінні від нульових ?
Верещук в Києві має ?
Бо Кльофа у Львові НІ.