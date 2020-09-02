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Участника криминальной группировки задержали на Прикарпатье за сбыт оружия. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчина входит в криминальную группировку, "участники которой исповедуют "воровские понятия". До 2014 года он занимал руководящую должность в райгосадминистрации.

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Мужчина входит в криминальную группировку, участники которой исповедуют "воровские понятия" и среди прочего занимаются незаконным оборотом оружия. До 2014 года фигурант занимал руководящую должность в одной из районных государственных администраций", - сказано в сообщении.

Члена группировки задержали в центре Тысменицы - там он встречался с "клиентом", которому собирался продать оружие.

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"Сотрудники спецслужбы изъяли у него четыре пистолета различных моделей, среди которых оружие производства Российской Федерации. Также изъяты два глушителя, патроны и почти 250 000 гривен, вероятно, полученных от преступной деятельности", - сообщили в пресс-службе.

Мужчину задержали, ему собираются сообщить о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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Участника криминальной группировки задержали на Прикарпатье за сбыт оружия 01
Участника криминальной группировки задержали на Прикарпатье за сбыт оружия 02
Участника криминальной группировки задержали на Прикарпатье за сбыт оружия 03
Участника криминальной группировки задержали на Прикарпатье за сбыт оружия 04

Автор: Ольга Лузан
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