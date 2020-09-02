РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15346 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия Пожары в Украине
3 439 16
Луганщина (6251) пожар (5572) ВСУ (5200)

Подразделения ВСУ помогают тушить масштабный пожар на Луганщине, - штаб ООС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Подразделения из состава Объединенных сил и других составляющих сил обороны продолжают тушить очаги возгорания на участках местности в Станич-Луганском и Новоайдарском районах Луганской области. А также в двух районах Донецкой области - Бахмутский и Ясиноватском.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. 

В сообщении отмечается: "К тушению и локализации пожаров на Донбассе задействована необходимое количество единиц техники и личного состава. Бок о бок противодействуют огневой стихии Вооруженные Силы Украины, ГСЧС, Нацгвардия и полиция. Работы ведутся на шести участках, общей площадью около 200 гектаров".

Подразделения ВСУ помогают тушить масштабный пожар на Луганщине, - штаб ООС 01
Подразделения ВСУ помогают тушить масштабный пожар на Луганщине, - штаб ООС 02
Подразделения ВСУ помогают тушить масштабный пожар на Луганщине, - штаб ООС 03

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+13
Для чего ещё нужны ВСУ, пожары тушить и лужи высушивать для встречи говнокомандующего
показать весь комментарий
02.09.2020 21:39
+5
Вам смішки, а в людей біда. Ціле село згоріло. Подразделения ВСУ помогают тушить масштабный пожар на Луганщине, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9573
показать весь комментарий
02.09.2020 21:46
+4
Вже клімат напівпустелі. Дощів немає місяцями. Зими немає, скоро все висохне к уям.
показать весь комментарий
02.09.2020 22:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Для чего ещё нужны ВСУ, пожары тушить и лужи высушивать для встречи говнокомандующего
показать весь комментарий
02.09.2020 21:39 Ответить
Когда простой мудрий нарід разжигаєт пламя - єво должен ктото тушить. І нєважно, солдат ето, матрос, поліцейскій ілі мєдсєстра... А мудрому наріду очтайоцца ліш сідеть с півком возлє тєлєка...
показать весь комментарий
02.09.2020 21:44 Ответить
Теж думаю що якісь ідіоти щось спалювали. Ї
показать весь комментарий
02.09.2020 21:48 Ответить
Зеля по клавишам мастак . Пожар этим же тушить пусть бы попробовал .
показать весь комментарий
02.09.2020 21:42 Ответить
Вам смішки, а в людей біда. Ціле село згоріло. Подразделения ВСУ помогают тушить масштабный пожар на Луганщине, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9573
показать весь комментарий
02.09.2020 21:46 Ответить
на цензоре туча моральных уродов которым только бы поржать
показать весь комментарий
02.09.2020 21:58 Ответить
"Прекращения огня" від х..ла
показать весь комментарий
02.09.2020 21:53 Ответить
С беспилотников наверное орки постарались
показать весь комментарий
02.09.2020 21:53 Ответить
В один день забагато пожеж ..І всі на сході ...
показать весь комментарий
02.09.2020 21:55 Ответить
Вже клімат напівпустелі. Дощів немає місяцями. Зими немає, скоро все висохне к уям.
показать весь комментарий
02.09.2020 22:23 Ответить
для Зели и его зекоманды - это тоже неприцельный огонь от орков хйла.. а так, не напрягаясь, можна спалить и всю Украину - главное (по-зеле) - "чтобы не стреляли"..(
показать весь комментарий
02.09.2020 22:32 Ответить
Село сгорело! А ты, проплаченный критик, о чем?? Или просто зомбированный идиот....
показать весь комментарий
03.09.2020 00:10 Ответить
Вася Поляков, пару недель назад сам вёдрами тушил соседскую, через улицу, хату в селе.. что происходит регулярно из-за эмоциональных и ленивых хозяев-жлобов..
тебе зелёная моча в голову ударила - и соображать мешает?..
думай иногда, что пишешь, дебил экспериментатор или кизячок засланый "по работе" под чужим флагом прикрытия.. что, в принципе, одно и то же
показать весь комментарий
03.09.2020 16:07 Ответить
А чого не МВС? Не було цього в сценарії?
показать весь комментарий
02.09.2020 22:37 Ответить
ЗСУ що немає чого робити? Є нацполіція, нацгвардія, МНС от нехай і тушать пожежі, чи ЗСУ буде допомагати чистити туалети, мити посуд в ресторанах?
показать весь комментарий
03.09.2020 06:09 Ответить
 
 