Подразделения ВСУ помогают тушить масштабный пожар на Луганщине, - штаб ООС. ФОТО

Подразделения из состава Объединенных сил и других составляющих сил обороны продолжают тушить очаги возгорания на участках местности в Станич-Луганском и Новоайдарском районах Луганской области. А также в двух районах Донецкой области - Бахмутский и Ясиноватском.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "К тушению и локализации пожаров на Донбассе задействована необходимое количество единиц техники и личного состава. Бок о бок противодействуют огневой стихии Вооруженные Силы Украины, ГСЧС, Нацгвардия и полиция. Работы ведутся на шести участках, общей площадью около 200 гектаров".





