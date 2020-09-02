Подразделения ВСУ помогают тушить масштабный пожар на Луганщине, - штаб ООС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Подразделения из состава Объединенных сил и других составляющих сил обороны продолжают тушить очаги возгорания на участках местности в Станич-Луганском и Новоайдарском районах Луганской области. А также в двух районах Донецкой области - Бахмутский и Ясиноватском.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сообщении отмечается: "К тушению и локализации пожаров на Донбассе задействована необходимое количество единиц техники и личного состава. Бок о бок противодействуют огневой стихии Вооруженные Силы Украины, ГСЧС, Нацгвардия и полиция. Работы ведутся на шести участках, общей площадью около 200 гектаров".
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тебе зелёная моча в голову ударила - и соображать мешает?..
думай иногда, что пишешь, дебил экспериментатор или кизячок засланый "по работе" под чужим флагом прикрытия.. что, в принципе, одно и то же