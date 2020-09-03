Водитель фуры на скорости врезался в стоявшую на обочине машину патрульных. ФОТОрепортаж

Недалеко от Белой Церкви водитель на высокой скорости врезался в стоявшую на обочине с включенным спецсигналом машину патрульной полиции. В машине было двое полицейских, обоим понадобилась помощь медиков.

Об этом пресс-служба МВД сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня днем ​​водитель фуры "не заметил" на обочине трассы патрульную машину. Влетел в нее с бешеной скоростью.

Именно в это время двое патрульных Алина и Павел находились в машине. Для сообразительных комментаторов сразу скажем - патрульные стояли с включенным спецсигналом и с соблюдением ПДД", - сказано в сообщении.

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В полиции утверждают, что даже при страшной аварии полицейские не забыли об обязанностях.

"Алина долго объясняла врачам, что ей нельзя повредить форму - так как скоро возвращаться на службу. Павел, когда его извлекли из искореженного авто и оказалось, что у него повреждена спина, прежде всего предупредил командира", - подчеркнули в пресс-службе.

По факту ДТП ведется следствие.

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