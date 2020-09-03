Водитель фуры на скорости врезался в стоявшую на обочине машину патрульных. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Недалеко от Белой Церкви водитель на высокой скорости врезался в стоявшую на обочине с включенным спецсигналом машину патрульной полиции. В машине было двое полицейских, обоим понадобилась помощь медиков.
Об этом пресс-служба МВД сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня днем водитель фуры "не заметил" на обочине трассы патрульную машину. Влетел в нее с бешеной скоростью.
Именно в это время двое патрульных Алина и Павел находились в машине. Для сообразительных комментаторов сразу скажем - патрульные стояли с включенным спецсигналом и с соблюдением ПДД", - сказано в сообщении.
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В полиции утверждают, что даже при страшной аварии полицейские не забыли об обязанностях.
"Алина долго объясняла врачам, что ей нельзя повредить форму - так как скоро возвращаться на службу. Павел, когда его извлекли из искореженного авто и оказалось, что у него повреждена спина, прежде всего предупредил командира", - подчеркнули в пресс-службе.
По факту ДТП ведется следствие.
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Бывали случаи, когда встречный транспорт, обгоняя, уходил от встречного на обочину, но сталкивался там со стоящими автомобилями.
Одного водилу доставал один ГАИшник по разным поводам. Постоянно штрафовал.
У водилы случился какой-то кризис в семье - и когда гаец потребовал замерить уровень СO на выхлопе - водила сдал назад и "намотал на кардан" гайца.
Розумію що ти фанатієш від беркутят Авакова- але у нас нещодавно накурений поліцай дідові в зад в'їхав. Ледве відмазали. Дід тепер не на шохі, а на ланосі катається.
Широкая сплошная (1.2)
Українською: Широка суцільна 1.2
Разметка 1.2
Широкая сплошная линия - обозначает край проезжей части на автомагистралях или границы полосы для движения маршрутных транспортных средств. В местах, где на полосу маршрутных транспортных средств разрешен заезд другим транспортным средствам, эта линия может быть прерывистой.
Линию 1.2 разрешается пересекать в случае вынужденной остановки, если этой линией обозначен край проезжей части, смежный с обочиной.
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