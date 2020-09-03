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Водитель фуры на скорости врезался в стоявшую на обочине машину патрульных. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Недалеко от Белой Церкви водитель на высокой скорости врезался в стоявшую на обочине с включенным спецсигналом машину патрульной полиции. В машине было двое полицейских, обоим понадобилась помощь медиков.

Об этом пресс-служба МВД сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня днем ​​водитель фуры "не заметил" на обочине трассы патрульную машину. Влетел в нее с бешеной скоростью.

Именно в это время двое патрульных Алина и Павел находились в машине. Для сообразительных комментаторов сразу скажем - патрульные стояли с включенным спецсигналом и с соблюдением ПДД", - сказано в сообщении.

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В полиции утверждают, что даже при страшной аварии полицейские не забыли об обязанностях.

"Алина долго объясняла врачам, что ей нельзя повредить форму - так как скоро возвращаться на службу. Павел, когда его извлекли из искореженного авто и оказалось, что у него повреждена спина, прежде всего предупредил командира", - подчеркнули в пресс-службе.

По факту ДТП ведется следствие.

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Водитель фуры на скорости врезался в стоявшую на обочине машину патрульных 01
Водитель фуры на скорости врезался в стоявшую на обочине машину патрульных 02
Водитель фуры на скорости врезался в стоявшую на обочине машину патрульных 03
Водитель фуры на скорости врезался в стоявшую на обочине машину патрульных 04
Водитель фуры на скорости врезался в стоявшую на обочине машину патрульных 05

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+17
Никогда не останавливайтесь на обочине. Лучше отъедьте с дороги на ближайшем съезде.
Бывали случаи, когда встречный транспорт, обгоняя, уходил от встречного на обочину, но сталкивался там со стоящими автомобилями.
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03.09.2020 00:59
+5
Машину жалко.
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03.09.2020 00:55
+5
Цікаво, а кого вони патрулювали на узбіччі? ))
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03.09.2020 07:00
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Машину жалко.
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03.09.2020 00:55 Ответить
А мне водителя. Это ж он врезался, а не машина Водитель фуры на скорости врезался в стоявшую на обочине машину патрульных - Цензор.НЕТ 7198
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03.09.2020 05:44 Ответить
Никогда не останавливайтесь на обочине. Лучше отъедьте с дороги на ближайшем съезде.
Бывали случаи, когда встречный транспорт, обгоняя, уходил от встречного на обочину, но сталкивался там со стоящими автомобилями.
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03.09.2020 00:59 Ответить
Не уверен - не обгоняй!
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03.09.2020 01:57 Ответить
Никогда не ездьте по дорогам... Столько случаев бывало...
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03.09.2020 10:11 Ответить
.. І вас грохнуть в кущах.
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04.09.2020 08:21 Ответить
А не было ли у него умысла на терракт
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03.09.2020 01:00 Ответить
В Полтаве был случай - тогда еще ГАИшники были.
Одного водилу доставал один ГАИшник по разным поводам. Постоянно штрафовал.
У водилы случился какой-то кризис в семье - и когда гаец потребовал замерить уровень СO на выхлопе - водила сдал назад и "намотал на кардан" гайца.
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03.09.2020 02:00 Ответить
У нас поновився мєнт- після Майдану виганяли, так тепер раз у місяць заносиш йому бабки- і ніхто не спиняє, хо п'яний по всій дорозі вишивай.
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03.09.2020 08:17 Ответить
Представляю, если бы в Беларуссии, кто то фурой на омоновцев наехал, его бы наверное героем сделали бы.
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03.09.2020 01:07 Ответить
Лука "вышку" дал бы без разговоров.
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03.09.2020 03:15 Ответить
Сколько грозит придурочному водителю фуры за теракт против представителей власти и порчу национального имущества - патрульной машины. Лет 5 не меньше?
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03.09.2020 01:29 Ответить
Патрульные отошли пописять... за одно и покакали.
Водитель фуры на скорости врезался в стоявшую на обочине машину патрульных - Цензор.НЕТ 7313
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03.09.2020 01:49 Ответить
Они сидели в машине и делились впечатлениями?
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03.09.2020 05:51 Ответить
Идиот. Не смешно.
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03.09.2020 07:19 Ответить
а подушки безопасности почему не сработали? или их там и не было?
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03.09.2020 02:09 Ответить
Вышел Павел с ушами Алины, а У Алины со рта виднелся обрубок Павла.
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03.09.2020 06:10 Ответить
Судячи зі статті перебували вони на задньому сидінні.
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03.09.2020 06:16 Ответить
Якби на задньому, то могло бути два жмура. Й так добре, що шию не зломали, коли назад відкинуло.
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03.09.2020 06:28 Ответить
Машина вночі на узбіччі. Судячи з усього перебували на задньому сидінні. Беручи до уваги як поліцайка хвилювалася за форму- можна припустити що форма була окремо від неї, десь в салоні.
Розумію що ти фанатієш від беркутят Авакова- але у нас нещодавно накурений поліцай дідові в зад в'їхав. Ледве відмазали. Дід тепер не на шохі, а на ланосі катається.
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03.09.2020 07:41 Ответить
Поглянь на фото уважно. Заднє сидіння наполовину склало всередину. Якби хтось перебував позаду, то йому би просто зламало хребет.
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03.09.2020 08:00 Ответить
Павел, когда его извлекли из искореженного авто и оказалось, что у него повреждена спина, прежде всего предупредил командира", - подчеркнули в пресс-службе. Источник: https://censor.net/ru/p3217318
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03.09.2020 08:14 Ответить
Так отож. Лише "ушкоджена спина", а не перелом хребта і миттєва смерть. . Я не можу заборонити бажаючим натягувати сову на глобус. Хочеш пофантазувати,то хто ж тобі боронить.
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03.09.2020 09:10 Ответить
умник, на лобовое стекло глянь
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03.09.2020 09:49 Ответить
так пусть менты покажут видеосъемку (они же должны все снимать), что они стоят правильно, на обочине, а не подрезают водителя фуры и потом кричат, что их сбили с дороги...
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03.09.2020 06:26 Ответить
Цікаво, а кого вони патрулювали на узбіччі? ))
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03.09.2020 07:00 Ответить
шавуха вкусна в укромных местах..романтик..)
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03.09.2020 10:26 Ответить
Менты нарушили ПДД...что и стало причиной аварии... вина водилы фуры тоже есть...значит обоюдка....

Широкая сплошная (1.2)

Українською: Широка суцільна 1.2

Водитель фуры на скорости врезался в стоявшую на обочине машину патрульных - Цензор.НЕТ 7511
Разметка 1.2
Широкая сплошная линия - обозначает край проезжей части на автомагистралях или границы полосы для движения маршрутных транспортных средств. В местах, где на полосу маршрутных транспортных средств разрешен заезд другим транспортным средствам, эта линия может быть прерывистой.
Линию 1.2 разрешается пересекать в случае вынужденной остановки, если этой линией обозначен край проезжей части, смежный с обочиной.
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03.09.2020 07:58 Ответить
Если бы у ментов была вынужденная остановка...то должна была быть включена аварийная сигнализация...и должен был стоять знак аварийной остановки...
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03.09.2020 08:01 Ответить
Барани з коментами вважають себе "знавцями"....
Як що були увімкнені проблискові Поліція може стояти навіть ПОСЕРЕД ДОРОГИ!
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03.09.2020 13:05 Ответить
А нефиг прятаться. Невидимки чертовы. Не поверю, чтобы водила не увидел проблесковых маяков или хотябы авариек.
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03.09.2020 08:56 Ответить
Ну и зря не веришь. Подобные аварии происходят постоянно.
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03.09.2020 10:13 Ответить
Пишите ПРАВДУ, фуры по ОБОЧИНАМ не гоняют, стояла она НАГЛО посреди крайней полосы /думали, им все можно, да и вряд ли с включенной мигалкой/ Каждый получает, что заслуживает!
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03.09.2020 10:08 Ответить
пусть проплочует ремонт...надо было выстрелить пару обойм для острастки нападение на патруль(
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03.09.2020 10:26 Ответить
Гоняют все. Правда, чаще всего именно в фуры, стоящие на обочине и врезаются. Ну тут вышло наоборот. В последние год-два почему-то такие аварии стали регулярными.
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03.09.2020 10:37 Ответить
Хорошо что они были на Дустере, были бы на Приусе было бы все намного плачевнее.
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03.09.2020 10:42 Ответить
Як же фура їх таки знайшла? Вони ж сховалися?
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03.09.2020 10:46 Ответить
И никакого сожаления. Вот как народ любит аваковскую полицию. Что заслужили то и имеете.
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03.09.2020 11:02 Ответить
А моя версия такова. Там был секс.
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03.09.2020 11:04 Ответить
Знаючи який "контроль" за водіями вантажних авто в Україні можу припустити що:
Водій фури заснув, був не тверезий, під наркотиками а скорійше за усе перевтом й з'їзд на узбіччя.
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03.09.2020 13:02 Ответить
Здоровый сон - и куча проблем.
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03.09.2020 20:50 Ответить
 
 