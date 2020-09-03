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Бровары (312) казино (121) Киевская область (3538) Нацполиция (15752)

Полиция в четвертый раз закрыла одно и то же незаконное игорное заведение в Броварах. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Одно и то же игорное заведение трижды возобновляло свою деятельность после того, как его каждый раз закрывали полицейские.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время патрулирования города полицейские Броварского отдела полиции обнаружили заведение игорного бизнеса. Местные правоохранители уже неоднократно прекращали его незаконную деятельность, однако заядлые "бизнесмены" снова оборудовали помещение компьютерной техникой и вопреки Закону предоставляли услуги азартных игр", - сказано в сообщении.

Заведение работало по отработанной схеме, посетителей пускали внутрь по предварительному телефонному звонку, отметили в полиции.

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В этот раз полицейские изъяли компьютерное оборудование с комплектующими, мебель, рации, чековые принтеры.

"Сейчас полицейские устанавливают организаторов игорного бизнеса. Решается вопрос о подаче ходатайства о наложении ареста на изъятое имущество", - добавили в отделе коммуникации.

Полиция в четвертый раз закрыла одно и то же незаконное игорное заведение в Броварах 01
Полиция в четвертый раз закрыла одно и то же незаконное игорное заведение в Броварах 02
Полиция в четвертый раз закрыла одно и то же незаконное игорное заведение в Броварах 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
А это тоже своего рода азартная игра - одной рукой закрывать игорное заведение, а другой рукой - открывать.
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03.09.2020 01:40
+8
мусора ловят мусоров
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03.09.2020 01:18
+5
Все на личном контроле у ЗЕ, так же прекратили вырубку лесов и добычу янтаря...
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03.09.2020 08:02
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мусора ловят мусоров
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03.09.2020 01:18 Ответить
зачем 4 раза закрывать заведение
надо 1 раз закрыть местного главмусора
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03.09.2020 09:54 Ответить
А это тоже своего рода азартная игра - одной рукой закрывать игорное заведение, а другой рукой - открывать.
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03.09.2020 01:40 Ответить
Государство относится к людям как к быдлу.
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03.09.2020 01:47 Ответить
Что конкретно Вы имеете в виду?
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03.09.2020 03:21 Ответить
Государство хочет решать за человека нужно ли ему казино или нет. Только за быдло можно решать. А человек может решать за себя сам.
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03.09.2020 04:17 Ответить
А сколько раз оштрафовали?
Наверное ни разу.
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03.09.2020 03:22 Ответить
Во, во, это как недавно смотрел сериал.. Там полицейский у своего коллеги спрашивает.. " А который раз мы закрываем этот бордель.." А тот ему " Да кажется третий", а тот в ответ " Да нет Четвертый"
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03.09.2020 07:29 Ответить
Смысла что-то комменировать нет. Уже "наголосовали". Отдельно "наголосовали" за отели. И вот теперь это дерьмо разлетится и разрастется еще больше чем при свынорылом президенте
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03.09.2020 07:37 Ответить
Полиция в четвертый раз закрыла одно и то же незаконное игорное заведение в Броварах.

Плейшнер пятый раз выпрыгивал из окна, но яд все не действовал... На кого розрахований увесь цей цирк???
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03.09.2020 07:45 Ответить
"Нині поліцейські встановлюють організаторів грального бізнесу. Поліція вчетверте закрила один і той самий незаконний гральний заклад у Броварах. Поліція вчетверте закрила один і той самий незаконний гральний заклад у Броварах - Цензор.НЕТ 8978 Поліція вчетверте закрила один і той самий незаконний гральний заклад у Броварах - Цензор.НЕТ 8978 Поліція вчетверте закрила один і той самий незаконний гральний заклад у Броварах - Цензор.НЕТ 8978 Джерело: https://censor.net/ua/p3217319
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03.09.2020 10:13 Ответить
Это уже превратилось в старую , добрую привычку ...
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03.09.2020 07:56 Ответить
Все на личном контроле у ЗЕ, так же прекратили вырубку лесов и добычу янтаря...
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03.09.2020 08:02 Ответить
Арсен Борисович борется с игорными заведениями Арсена Борисовича! Кстати, на фотографиях видно, что полицаи при обыске и изъятии украли 4 монитора. Как раз для оборудования нового игорного заведения.
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03.09.2020 08:13 Ответить
Ну, це звичайні мусорські танці зі звітністю. Треба показати боротьбу з нелегальним бізнесом- показали.
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03.09.2020 08:54 Ответить
аваков против авакова )))
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03.09.2020 09:00 Ответить
"Сейчас полицейские устанавливают организаторов игорного бизнеса. Решается вопрос о подаче ходатайства о наложении ареста на изъятое имущество", - добавили в отделе коммуникации.Источник: https://censor.net/ru/p3217319

А предыдущих три раза не хватило для того что бы начать устанавливать организаторов?? Поліція вчетверте закрила один і той самий незаконний гральний заклад у Броварах - Цензор.НЕТ 9509
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03.09.2020 09:05 Ответить
Плейшнер восьмой раз выбрасывался из окна. Яд не действовал...
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03.09.2020 10:09 Ответить
 
 