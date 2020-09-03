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Трое полицейских пострадали при столкновениях у офиса "Свободы" в Киеве. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Полицейские вечером 2 сентября прибыли для проведения процессуальных действий в киевский офис политической партии "Свобода". В результате столкновений трое сотрудников Нацполиции получили телесные повреждения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Между правоохранителями и представителями общественной организации возник конфликт, в ходе которого полицейские получили телесные повреждения. Медицинскую помощь им оказали без госпитализации", - сказано в сообщении.

Сейчас на месте инцидента работают следователи и оперативники. Правовую квалификацию событиям дадут после первоочередной проверки, отметили в полиции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Киевский офис "Свободы" окружили силовики. Возможен штурм, - Тягнибок

Глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок в Фейсбуке сообщил, что в 23:50 "полиция отступила". "Один за всех и все за одного! Спасибо за поддержку!" - написал он, опубликовав фото радостных соратников под офисом партии.

Трое полицейских пострадали при столкновениях у офиса Свободы в Киеве 01
Трое полицейских пострадали при столкновениях у офиса Свободы в Киеве 02
Трое полицейских пострадали при столкновениях у офиса Свободы в Киеве 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+15
да пошли вы со своими ментами..
нечего к людям цепляться среди ночи, к бандюкам или сепарам на долбасе цепляйтесь..
сейчас авакян будет пиарится и ныть, что мусорню обидели..
идите бандитов ловите, а не по офисам шастайте, разыгрывая спектакли бурной деятельности..
почему накаков еще не ответил за Музычко, все знают, как авакян-накаков - ненавидит украинских националистов и Патриотов Украины..
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03.09.2020 01:52
+13
Бедные аваковцы... Трое полицейских пострадали при столкновениях у офиса "Свободы" в Киеве - Цензор.НЕТ 3604

Расчитывали тихо повинтить среди ночи "увлекшихся идеями превосходства арийской рассы", а вместо этого огребли звизды и поджав хвосты свалили.
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03.09.2020 01:39
+12
Менты Авакова никогда не будут штурмовать партийный офис кума пуйла Медведчука -ОПЗЖ, потому, что аваков уже кормится с руки пуйла через его кума Медведчука.
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03.09.2020 02:10
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Страница 2 из 2
Свобода обосралась во Львове. Уже не раз. На прошлых выборах свободовцы проиграли, и на этих выборах так будет. Они только в задрыпаных местечках что-то набирают, где много быдла.
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03.09.2020 02:48 Ответить
Молодец кацап, наконец то ты показал своё истинное лицо.
Ты сейчас назвал областные центры Украины - Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий - задрыпаными местечками а их жителей быдлом...
Только кацапы ненавидят украинцев, а особенно жителей западной Украины, которые ранее в составе УПА мочили вас - оккупантов из НКВД, МГБ...
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03.09.2020 02:54 Ответить
Жители Ивано-Франковска, Тернополя, Хмельницкого проголосовали за Зеленского. А жители Львова за Порошенко. Кто быдло? Трое полицейских пострадали при столкновениях у офиса "Свободы" в Киеве - Цензор.НЕТ 9943
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03.09.2020 02:58 Ответить
Ти щось сказав?! А тепер українською.
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03.09.2020 10:46 Ответить
кацапам ліхтарі ! забув?
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03.09.2020 02:27 Ответить
Свободівці то українські комуняки.
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03.09.2020 02:29 Ответить
кацап, при слові Свобода у тебе підгорає Трое полицейских пострадали при столкновениях у офиса "Свободы" в Киеве - Цензор.НЕТ 813
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03.09.2020 02:45 Ответить
Львів дав свободівцям копняка Трое полицейских пострадали при столкновениях у офиса "Свободы" в Киеве - Цензор.НЕТ 9695
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03.09.2020 02:49 Ответить
Это новый анекдот?
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03.09.2020 02:26 Ответить
Вы знаете что такое коммунисты?
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03.09.2020 11:18 Ответить
Аваковцам носы поцарапали и пришлось пластырь наклеить?
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03.09.2020 01:50 Ответить
Это такой почерк у Карася... Трое полицейских пострадали при столкновениях у офиса "Свободы" в Киеве - Цензор.НЕТ 8776
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03.09.2020 01:54 Ответить
да пошли вы со своими ментами..
нечего к людям цепляться среди ночи, к бандюкам или сепарам на долбасе цепляйтесь..
сейчас авакян будет пиарится и ныть, что мусорню обидели..
идите бандитов ловите, а не по офисам шастайте, разыгрывая спектакли бурной деятельности..
почему накаков еще не ответил за Музычко, все знают, как авакян-накаков - ненавидит украинских националистов и Патриотов Украины..
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03.09.2020 01:52 Ответить
Музычко быдло. Хорошо что его нет.
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03.09.2020 01:54 Ответить
Тобто, якщо якась людина поводить себе, як бидло, то її треба вбивати? Що такого зробив Музичко? Потягав за кроватку прокурора? Це дрібне ***********. Можна було дати йому 15 діб, навіть рік таборів, звіздюлєй, насамкінець. Але ж не вбивати!!
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03.09.2020 02:03 Ответить
Така людина псує життя іншим людям. Якби його не вбили він міг вбити когось іншого. Нащо в Рівненській області ходити з автоматом. Це не Донбас.
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03.09.2020 02:12 Ответить
как показала практика, бывших служителей режима януковича - беркутовцев, судей, прокуроров,итд., агентов пуйла и русского мира, корупционеров нужно уничтожать физически... иначе они снова со временем поднимают голову и начинают уничтожать Украину и украинцев
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03.09.2020 02:17 Ответить
Быдло типа Саши Белого тоже нужно уничтожать физически, иначе оно уничтожает Украину и украинцев.
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03.09.2020 02:20 Ответить
Сашко багато вас кацапів в Чечні поклав , ось в тебе дупа і горить !
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03.09.2020 02:53 Ответить
Ми його тут поклали. Так що тікай в Чечню, щоб твоя дупа не загорілась.
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03.09.2020 03:01 Ответить
ми це хто ? беркутня обісрана ? не хочеш стати учасником проєкту опусти вату ?
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03.09.2020 03:14 Ответить
свободівці обісрані.
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03.09.2020 03:16 Ответить
максимка підмийся ! бо ватою смердить на весь Цензор ! чи в Криму води немає ?
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03.09.2020 03:20 Ответить
трьома свободівцями смердить на весь Цензор. Львів вас не вибере.
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03.09.2020 03:31 Ответить
Брысь под шконку,петушара лахтинская
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03.09.2020 04:04 Ответить
вообще странно,что носатый поц Максим Атаманюк 044e8751 пишет на украинском..
зачем ?
чтобы все подумали,что среди украинцев есть ненавистники собственного народа ?
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03.09.2020 09:51 Ответить
Атаманюк-Лахта кончена.
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03.09.2020 04:02 Ответить
Мене мій Батько з дитинства навчав: "Ніколи, ні за яких умов, не вір мусорам та москалям!" До речі: "ментів" в природі не існує. Це мусорські казки.
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03.09.2020 11:44 Ответить
о, петух кацапский нарисовался.
Видать только слезло с чеченской бутылки и побежало в ынтырнэты блеять о вяличии срусни...
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03.09.2020 05:12 Ответить
Таки да... Случай безмозглого расстрела ментами Музычко, мне, как украинскому жителю, доказал, что в Ривненськой области лучше ходить с автоматом.
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03.09.2020 10:19 Ответить
Максиме! Кожна дія людини повина кваліфікуватись чинним законодавством! Суддя адоптує ККУ до кожного правопорушника, до кожного злочинця. Якщо ти набрав повний рот шмарклів і харкнув на закон, то ти ведеш суспільство до хаосу, до права сильного, до бєзпрєдєлу. Для суспільства це все одно, що з розбігу вдаритись об стіну.
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03.09.2020 10:43 Ответить
Річ у тім, що за поганялом "максим атаманюк" ховається ліцо правільной національності. А для них люди конкретної дії, такі як Сашко Музичко, завжди небезпечні, і вони завжди намагаються їх знищити.
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03.09.2020 04:57 Ответить
зашибись. так никто бы его и не убивал. и даже не посадили бы, может быть, за незаконное хранение оружия. так нет же. надо было сваливать от Альфы, ещё и стрелять в неё. сам дебил ваш Музычко.
да... были времена. не то шо щас, с мостами и маршрутками.
и, гляди-ка, все живы и здоровы.
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03.09.2020 08:16 Ответить
Ты - идиот. Бегать по улицам с незаконным оружием в руках - это невинная шалость?
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03.09.2020 11:40 Ответить
ну вот ты - быдло, значит тебя нужно убить, по твоей логике... иди убейся
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03.09.2020 02:07 Ответить
то есть по твоему - это повод был убить Музычко мусорами авакяна по заказу их рашистских кураторов?
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03.09.2020 02:09 Ответить
Ложь.
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03.09.2020 02:13 Ответить
в этом должно разобраться честное расследование, почему, по приказу кого и как был убит Музычко..
никто этого авакяну не забыл, придет время и для авакова..
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03.09.2020 02:18 Ответить
Ты же только что написал что уже расследовал, а теперь пишешь что должно разобраться.
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03.09.2020 02:25 Ответить
Зачем лжёшь что по заказу, если не было расследования.
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03.09.2020 03:17 Ответить
Максим, в этом государстве начнет все меняться тогда, когда с утра обыватели прочтут ваши комментарии, к обеду специалисты установят ваше место расположения по IP, а к вечеру с вами проведут "собеседование" сторонники Свободы и хорошо если для вас оно закончится не выбитыми зубами и сломанной челюстью...
Вы здесь "храбры" исключительно по причине безнаказанности!
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03.09.2020 10:24 Ответить
А вы здесь трусливы, даже несмотря на свою безнаказанность.
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03.09.2020 11:23 Ответить
номерной рашист, не истери Трое полицейских пострадали при столкновениях у офиса "Свободы" в Киеве - Цензор.НЕТ 4202
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03.09.2020 02:19 Ответить
Быдло, ты даже не знаешь слов которые пишешь. Вот это уровень интеллекта почитателей "Свободы".
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03.09.2020 02:23 Ответить
Никакой ты,гнида не Атаманюк. Ты-..издюк.
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03.09.2020 04:06 Ответить
Атаманюк, це ти бидло. Така сволота, як ти, дозволяє собі оцінювати поступки людини, яка не побоялась піти проти системи. Коли тебе який небудь мент поб"є, чи прокурор ні за що посадить, згадай гнидо, Сашка Музичко, який як вмів, так і ганяв цю мразоту.
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03.09.2020 08:03 Ответить
Менты Авакова никогда не будут штурмовать партийный офис кума пуйла Медведчука -ОПЗЖ, потому, что аваков уже кормится с руки пуйла через его кума Медведчука.
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03.09.2020 02:10 Ответить
авакяновцы - на долбасе штурмуйте, а не в тылу ..
тем более экипировка у вас, почему то лучше, чем у солдат на передовой на фронте..
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03.09.2020 02:20 Ответить
Когда в прошлом году банда подростков напала на человека, лупили молотком по голове и штрыкали ножом в спину то полицейские это назвали легкими телесными. Когда Зайцева неслась по городу со скоростью больше 110 под кайфом на красный и убила 6 людей но не нашлось экспертов чтобы определить с какой скоростью она летела. А тут сразу водитель фуры несся "с бешенной скоростью"! Как определили то, мусора? Как по мне то водитель фуры ехал не больше 60 иначе авто мусоров было бы в смятку. Сигнал на машине на фото не включен да и повреждения тянут на легкие и то не умышленно. Так что как по мне тянет не более чем на проступок, криминалом и не пахнет!
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03.09.2020 06:08 Ответить
Не в ту ветку пишешь.
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03.09.2020 06:52 Ответить
А чё приходили то мусора в партийный офис сред ночи? Ночные селфи делать? Днём не по приколу?
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03.09.2020 06:17 Ответить
Армяне решили наехать на Свободу
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03.09.2020 08:11 Ответить
Агонія зєшушери... вибори)))
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03.09.2020 06:47 Ответить
швабода еще раз доказала что украина сегодня это безправное государство типа сомали. и эти люди ( тягнибок и аваков) хотят что бы к нам приходили инвесторы)))
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03.09.2020 06:56 Ответить
На последнем фото - такие откормленные еврейские хари, что сразу верится, что они патриоты, которых щемят.
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03.09.2020 07:10 Ответить
Трое полицейских пострадали при столкновениях у офиса "Свободы" в Киеве - Цензор.НЕТ 4860
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03.09.2020 07:56 Ответить
пыздун обоссанный... Троє поліцейських постраждали під час сутичок біля офісу "Свободи" в Києві - Цензор.НЕТ 5958
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03.09.2020 09:13 Ответить
А вообще, почему они туда полезли. Почему бы им лучше не штурмовать офис Коломойского обокравшего Украину на миллиарды долларов. Это я пишу, хотя свободовцев не уважаю.
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03.09.2020 07:25 Ответить
Як же все кругом однаково - в Білорусі теж бідненькі поліціянти страждають і у нас їх також б'ють...
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03.09.2020 07:43 Ответить
Кто-то может мне напомнить когда аваковсаая мусорня приезжала в офис партнеров зеленского - мертведчука и петушария?!
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03.09.2020 07:57 Ответить
Пострадали наёмники армянско/мусорской ОПГ ?
Мрази ублюдочные, авакова в отставку !
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03.09.2020 08:09 Ответить
Аваков убийца !
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03.09.2020 08:10 Ответить
Чё путина мочканул?
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03.09.2020 08:21 Ответить
Музычко Александра
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03.09.2020 15:53 Ответить
Интересное кино: а какая процессуальная необходимость была в устраивания маски-шоу среди ночи?
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03.09.2020 08:28 Ответить
Если начальство не воспитывать то мы очутимся в Северной Корее уж лучше Сомали там всегда есть выбор и шанс. Чтоб воспитывать начальство его надо нанимать ииувольнять по договору Самоуправлениеиназывается. А то шарлатаны из Киева учат вуйку з полонин как с ему маску носить.
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03.09.2020 08:36 Ответить
Если во власти евреи, грузины, армяне, гендерасты и верещучки, то что удивительного в обыске офиса партии Свобода, самой коррумпированной, антигосударственной и вредной обществу организации.
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03.09.2020 08:42 Ответить
Пам'ятай українець, тут господар чужинець.
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03.09.2020 08:46 Ответить
Видно сразу по лицу, кто у нас министр культурьі.
Трое полицейских пострадали при столкновениях у офиса "Свободы" в Киеве - Цензор.НЕТ 3654
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03.09.2020 08:58 Ответить
Мьі свободу вам несем, по особому рецепту.Троє поліцейських постраждали під час сутичок біля офісу "Свободи" в Києві - Цензор.НЕТ 4982
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03.09.2020 09:12 Ответить
Далеко не все что прёт нам от ЕС (Андрейс Екис) положительно. Хотя к ЕС я отношусь хорошо.
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03.09.2020 12:08 Ответить
Ето не от ЕС, а от каббалистов, которьіх видно по лицу.
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03.09.2020 15:29 Ответить
тягныжоп появился..нищий видно.. сразу..это надо прировнять к террористам рф...свобода та еще банда с тремя пальчиками..уу ненавижу
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03.09.2020 10:29 Ответить
Ще не бачив москаля що любив "Свободу".
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03.09.2020 11:11 Ответить
тягныбоковская проститутка 3 процентная донатная..скажи еще шо любишь ляшко и юлю бабку воровку..??
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03.09.2020 11:58 Ответить
Ого, москаль аж блює своїм гнилим кацапським нутром.
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03.09.2020 21:37 Ответить
дядя петя ты дурак??или наивный как Троє поліцейських постраждали під час сутичок біля офісу "Свободи" в Києві - Цензор.НЕТ 2359
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03.09.2020 22:20 Ответить
Скоро выборы...
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03.09.2020 11:41 Ответить
Окупантів-москалів та їхніх колаборантів-мусорів треба знищувати будь де, будь коли та будь якими засобами. Разом з їхніми сім'ями. До речі: а лохторат (98%) має отримати паспорт НЕГромадянина.
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03.09.2020 11:59 Ответить
Краще вже 99,9%. Щоб ніхто лишній не вліз.
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03.09.2020 12:14 Ответить
Лохторат складає більшість виборців України. Якби це було не так то паспорт НЕГромадянина видавали б з 1991 року як в Естонії.
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03.09.2020 12:20 Ответить
не удалось у цирка шоу перед выборами.
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03.09.2020 13:40 Ответить
Рюкзаков выполняет заказ партии ЗаЖОПу и ЗеКремлеБанды.
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03.09.2020 17:41 Ответить
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