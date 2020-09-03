Трое полицейских пострадали при столкновениях у офиса "Свободы" в Киеве. ФОТО

Полицейские вечером 2 сентября прибыли для проведения процессуальных действий в киевский офис политической партии "Свобода". В результате столкновений трое сотрудников Нацполиции получили телесные повреждения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Между правоохранителями и представителями общественной организации возник конфликт, в ходе которого полицейские получили телесные повреждения. Медицинскую помощь им оказали без госпитализации", - сказано в сообщении.

Сейчас на месте инцидента работают следователи и оперативники. Правовую квалификацию событиям дадут после первоочередной проверки, отметили в полиции.

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Глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок в Фейсбуке сообщил, что в 23:50 "полиция отступила". "Один за всех и все за одного! Спасибо за поддержку!" - написал он, опубликовав фото радостных соратников под офисом партии.





