Трое полицейских пострадали при столкновениях у офиса "Свободы" в Киеве. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия
Полицейские вечером 2 сентября прибыли для проведения процессуальных действий в киевский офис политической партии "Свобода". В результате столкновений трое сотрудников Нацполиции получили телесные повреждения.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.
"Между правоохранителями и представителями общественной организации возник конфликт, в ходе которого полицейские получили телесные повреждения. Медицинскую помощь им оказали без госпитализации", - сказано в сообщении.
Сейчас на месте инцидента работают следователи и оперативники. Правовую квалификацию событиям дадут после первоочередной проверки, отметили в полиции.
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Глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок в Фейсбуке сообщил, что в 23:50 "полиция отступила". "Один за всех и все за одного! Спасибо за поддержку!" - написал он, опубликовав фото радостных соратников под офисом партии.
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Ты сейчас назвал областные центры Украины - Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий - задрыпаными местечками а их жителей быдлом...
Только кацапы ненавидят украинцев, а особенно жителей западной Украины, которые ранее в составе УПА мочили вас - оккупантов из НКВД, МГБ...
нечего к людям цепляться среди ночи, к бандюкам или сепарам на долбасе цепляйтесь..
сейчас авакян будет пиарится и ныть, что мусорню обидели..
идите бандитов ловите, а не по офисам шастайте, разыгрывая спектакли бурной деятельности..
почему накаков еще не ответил за Музычко, все знают, как авакян-накаков - ненавидит украинских националистов и Патриотов Украины..
зачем ?
чтобы все подумали,что среди украинцев есть ненавистники собственного народа ?
Видать только слезло с чеченской бутылки и побежало в ынтырнэты блеять о вяличии срусни...
да... были времена. не то шо щас, с мостами и маршрутками.
и, гляди-ка, все живы и здоровы.
никто этого авакяну не забыл, придет время и для авакова..
Вы здесь "храбры" исключительно по причине безнаказанности!
тем более экипировка у вас, почему то лучше, чем у солдат на передовой на фронте..
Мрази ублюдочные, авакова в отставку !