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задержание (6583) Киев (24542) минирование (1408) прокуратура (4868)

Минирование офиса в центре Киева: задержаны двое мужчин, при обыске у них изъяты тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты и патроны. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Задержаны двое злоумышленников, которые заминировали офисное помещение в центре Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры г. Киева в Facebook.

По данным ведомства, под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6 сообщено о подозрении двум лицам, причастным к минированию офисного помещения в центре столицы.

Так, 9 августа 2020 г. в полицию поступило сообщение о том, что на заборе возле офисного помещения на улице Большой Васильковской обнаружено самодельное взрывное устройство.

Минирование офиса в центре Киева: задержаны двое мужчин, при обыске у них изъяты тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты и патроны 01

Указанное устройство состояло из буровой тротиловой шашки, электродетонатора с проводами питания, подключенными к мобильному телефону. Опасный предмет был обезврежен специалистами взрывотехнической службы.

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили лиц, причастных к этому преступлению, и задержали их. Ими оказались двое мужчин, 1981 и 1982 г.р. Один из них бывший правоохранитель, другой - проходил службу в зоне АТО.

Минирование офиса в центре Киева: задержаны двое мужчин, при обыске у них изъяты тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты и патроны 02

Во вторник, 2 сентября 2020, по месту жительства и регистрации у задержанных были проведены обыски, в ходе которых изъяты тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты РГД-5 и запалы к ним, более 500 патронов различного калибра и вспомогательные средства для изготовления взрывчатки", - сказано в сообщении.

Минирование офиса в центре Киева: задержаны двое мужчин, при обыске у них изъяты тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты и патроны 03

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Устанавливается происхождение изъятого и мотивы его хранения.

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"Мероприятия по разоблачению подозреваемых проводились совместно с сотрудниками Печерского управления полиции и Управления уголовного розыска ГУ ЧП г. Киеве при поддержке оперативных подразделений столичной полиции", - добавили в ведомстве.

Минирование офиса в центре Киева: задержаны двое мужчин, при обыске у них изъяты тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты и патроны 04
Минирование офиса в центре Киева: задержаны двое мужчин, при обыске у них изъяты тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты и патроны 05
Минирование офиса в центре Киева: задержаны двое мужчин, при обыске у них изъяты тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты и патроны 06
Минирование офиса в центре Киева: задержаны двое мужчин, при обыске у них изъяты тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты и патроны 07
Минирование офиса в центре Киева: задержаны двое мужчин, при обыске у них изъяты тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты и патроны 08
Минирование офиса в центре Киева: задержаны двое мужчин, при обыске у них изъяты тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты и патроны 09
Минирование офиса в центре Киева: задержаны двое мужчин, при обыске у них изъяты тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты и патроны 10
Фото: пресс-служба прокуратуры / Facebook

Минирование офиса в центре Киева: задержаны двое мужчин, при обыске у них изъяты тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты и патроны 11
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Топ комментарии
+4
@dmitrosel007

Євген Карась:
"Люди Мертвечука по всіх областях зараз арендують різні стрілецькі клуби, клуби навчання тактичній медицині.
На Закарпатті у них навіть займаються мінно-підривною підготовкою.

Вони по 15, по 30 людей викуповують цілі полігони і тренуються, тренуються, оформляють зброю тощо".

Відео:
https://twitter.com/i/status/1300333246027268096
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03.09.2020 09:32
+3
Обовязково має бути АТОвцем, чи якимсь патріотом. Хоча АТОвець сміг приезти і якусь міну, чи вибухівку, але чомусь виготовляє із бурової шашки. Хто там їх кудись направляв і замовляв?
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03.09.2020 10:10
+3
Вот объясните мне кто-нибудь : набуя кому-то держать дома сотни патронов различного калибра, не имея при этом ни одной единицы стрелкового оружия?! Чтобы что?! Хвастаться друзьям и ждать обыска рюкзаковцев??? )))
Ох и бред для лохов !!!!
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03.09.2020 10:48
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@dmitrosel007

Євген Карась:
"Люди Мертвечука по всіх областях зараз арендують різні стрілецькі клуби, клуби навчання тактичній медицині.
На Закарпатті у них навіть займаються мінно-підривною підготовкою.

Вони по 15, по 30 людей викуповують цілі полігони і тренуються, тренуються, оформляють зброю тощо".

Відео:
https://twitter.com/i/status/1300333246027268096
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03.09.2020 09:32 Ответить
Что мешает самому карасю и «его людям» делать то же самое?
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03.09.2020 11:14 Ответить
В первую очередь вопросы нужно задавать Баканову и Авакову.
Они собираются как-то реагировать на лагеря по подготовке боевиков прорашисткой партии медведчука-кивы?
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03.09.2020 11:24 Ответить
Питання до всіх наших чудових та патріотичних активістів: чому вони не проводять ось такі речі? Після 2014-2015 років, я щось не чув про активну діяльність. Всі більше зайняті реалізацією льгот.
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03.09.2020 16:12 Ответить
Наступна новина буде: "Ватажком виявився А. Антоненко, який керував ними з в'язниці"...
Абсурдно звучить, але я вірю в рюкзакова, він зможе! Ще й 100500 експертиз додасть...
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03.09.2020 09:58 Ответить
Потихоньку превращаемся в Сомали. Мінування офісу в центрі Києва: затримано двох чоловіків, під час обшуку у них вилучено тротилові шашки, електродетонатори, гранати і патрони - Цензор.НЕТ 7975
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03.09.2020 10:06 Ответить
Чим саме?
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03.09.2020 10:11 Ответить
Обовязково має бути АТОвцем, чи якимсь патріотом. Хоча АТОвець сміг приезти і якусь міну, чи вибухівку, але чомусь виготовляє із бурової шашки. Хто там їх кудись направляв і замовляв?
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03.09.2020 10:10 Ответить
если офис мертвечука отпустить и наградить...взрывчатку привести в действие
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03.09.2020 10:18 Ответить
Ага - верим, верим - как же ....
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03.09.2020 10:46 Ответить
Вот объясните мне кто-нибудь : набуя кому-то держать дома сотни патронов различного калибра, не имея при этом ни одной единицы стрелкового оружия?! Чтобы что?! Хвастаться друзьям и ждать обыска рюкзаковцев??? )))
Ох и бред для лохов !!!!
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03.09.2020 10:48 Ответить
Короче, у авакава похожу одни и те же патроны с гранатами кочуют с группой обыска от места к новому месту...
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03.09.2020 10:49 Ответить
Там еще смешнее: Все патроні в россіпи - для нарезного (винтаря), а на последней фоте - гладкоствол 12-го калибра (кажется - Мурка) и к нему - НИ ОДНОГО патрона!
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03.09.2020 11:30 Ответить
даже не читая текста,предположил шо в кипише будет минимум 1 АТОшник...
мусорские играют втемную!
УБД,не ведитесь на мусорские оперативные разработки-взорвать,сжечь,стрельнуть сепаров!
потом они вас и берут теплыми,и оперсьемка ведется,и топтуны рядом с вами при исполнении мусорской "задачи"
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03.09.2020 11:43 Ответить
А "бомбу" бомбісти прикріпили до зовнішньої стіни на кріплення кондиціонера? Мінування офісу в центрі Києва: затримано двох чоловіків, під час обшуку у них вилучено тротилові шашки, електродетонатори, гранати і патрони - Цензор.НЕТ 7600 Тєрахт готували проти кліматконтролю?
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03.09.2020 16:17 Ответить
Цю порнушку з ковбасою під телефоном я вже десь бачив вже в інших геройських мусарсько-мазафаковських рапортуваннях )).
В них іншої порнушки нема? ))
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03.09.2020 18:01 Ответить
 
 