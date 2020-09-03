Минирование офиса в центре Киева: задержаны двое мужчин, при обыске у них изъяты тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты и патроны. ФОТОрепортаж

Задержаны двое злоумышленников, которые заминировали офисное помещение в центре Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры г. Киева в Facebook.

По данным ведомства, под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6 сообщено о подозрении двум лицам, причастным к минированию офисного помещения в центре столицы.

Так, 9 августа 2020 г. в полицию поступило сообщение о том, что на заборе возле офисного помещения на улице Большой Васильковской обнаружено самодельное взрывное устройство.

Указанное устройство состояло из буровой тротиловой шашки, электродетонатора с проводами питания, подключенными к мобильному телефону. Опасный предмет был обезврежен специалистами взрывотехнической службы.

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили лиц, причастных к этому преступлению, и задержали их. Ими оказались двое мужчин, 1981 и 1982 г.р. Один из них бывший правоохранитель, другой - проходил службу в зоне АТО.

Во вторник, 2 сентября 2020, по месту жительства и регистрации у задержанных были проведены обыски, в ходе которых изъяты тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты РГД-5 и запалы к ним, более 500 патронов различного калибра и вспомогательные средства для изготовления взрывчатки", - сказано в сообщении.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Устанавливается происхождение изъятого и мотивы его хранения.

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"Мероприятия по разоблачению подозреваемых проводились совместно с сотрудниками Печерского управления полиции и Управления уголовного розыска ГУ ЧП г. Киеве при поддержке оперативных подразделений столичной полиции", - добавили в ведомстве.















Фото: пресс-служба прокуратуры / Facebook



