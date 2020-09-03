Минирование офиса в центре Киева: задержаны двое мужчин, при обыске у них изъяты тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты и патроны. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Задержаны двое злоумышленников, которые заминировали офисное помещение в центре Киева.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры г. Киева в Facebook.
По данным ведомства, под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6 сообщено о подозрении двум лицам, причастным к минированию офисного помещения в центре столицы.
Так, 9 августа 2020 г. в полицию поступило сообщение о том, что на заборе возле офисного помещения на улице Большой Васильковской обнаружено самодельное взрывное устройство.
Указанное устройство состояло из буровой тротиловой шашки, электродетонатора с проводами питания, подключенными к мобильному телефону. Опасный предмет был обезврежен специалистами взрывотехнической службы.
"В ходе досудебного расследования правоохранители установили лиц, причастных к этому преступлению, и задержали их. Ими оказались двое мужчин, 1981 и 1982 г.р. Один из них бывший правоохранитель, другой - проходил службу в зоне АТО.
Во вторник, 2 сентября 2020, по месту жительства и регистрации у задержанных были проведены обыски, в ходе которых изъяты тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты РГД-5 и запалы к ним, более 500 патронов различного калибра и вспомогательные средства для изготовления взрывчатки", - сказано в сообщении.
Задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Устанавливается происхождение изъятого и мотивы его хранения.
"Мероприятия по разоблачению подозреваемых проводились совместно с сотрудниками Печерского управления полиции и Управления уголовного розыска ГУ ЧП г. Киеве при поддержке оперативных подразделений столичной полиции", - добавили в ведомстве.
Фото: пресс-служба прокуратуры / Facebook
Пожалуйста, подождите...
Євген Карась:
"Люди Мертвечука по всіх областях зараз арендують різні стрілецькі клуби, клуби навчання тактичній медицині.
На Закарпатті у них навіть займаються мінно-підривною підготовкою.
Вони по 15, по 30 людей викуповують цілі полігони і тренуються, тренуються, оформляють зброю тощо".
Відео:
https://twitter.com/i/status/1300333246027268096
Они собираются как-то реагировать на лагеря по подготовке боевиков прорашисткой партии медведчука-кивы?
Абсурдно звучить, але я вірю в рюкзакова, він зможе! Ще й 100500 експертиз додасть...
Ох и бред для лохов !!!!
мусорские играют втемную!
УБД,не ведитесь на мусорские оперативные разработки-взорвать,сжечь,стрельнуть сепаров!
потом они вас и берут теплыми,и оперсьемка ведется,и топтуны рядом с вами при исполнении мусорской "задачи"
В них іншої порнушки нема? ))