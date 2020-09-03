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контрабанда (2376) Одесская область (3106) сигареты (851)

Рекордные 1185 ящиков контрабандных сигарет нашли в контейнере с чаем из Грузии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В морском порту "Черноморск" (Одесская область) задержаны контрабандные сигареты на 23 млн гривен.

Об этом сообщает прес-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в вышеназванный порт на теплоходе из Грузии прибыл грузовик с контейнером чая, который вызвал у оперативников заинтересованность.

"В ходе углубленного досмотра, за грузом грузинского чая пограничники обнаружили большое количество ящиков с сигаретами сомнительного производства", - сообщили в управлении.

Всего из 45-футового контейнера пограничники изъяли 1185 ящиков сигарет иностранного производства. Предварительная сумма оценки товара - около 23 млн гривен.

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Рекордные 1185 ящиков контрабандных сигарет нашли в контейнере с чаем из Грузии 01
Рекордные 1185 ящиков контрабандных сигарет нашли в контейнере с чаем из Грузии 02
Рекордные 1185 ящиков контрабандных сигарет нашли в контейнере с чаем из Грузии 03
Рекордные 1185 ящиков контрабандных сигарет нашли в контейнере с чаем из Грузии 04
Рекордные 1185 ящиков контрабандных сигарет нашли в контейнере с чаем из Грузии 05
Рекордные 1185 ящиков контрабандных сигарет нашли в контейнере с чаем из Грузии 06
Рекордные 1185 ящиков контрабандных сигарет нашли в контейнере с чаем из Грузии 07
Рекордные 1185 ящиков контрабандных сигарет нашли в контейнере с чаем из Грузии 08

Как сообщили в пресс-службе Одесской таможни, контрабанда была обнаружена во время сканирования контейнера, прибывшего в "Черноморск" из Поти.

"В товаросопроводительных документах был заявлен чай. Однако во время сканирования была установлена нетипичная плотность части груза", - сообщили в ведомстве, отметив, что на нелегальный товар также "сработала" служебная собака таможенников Рик.

Во время открытия контейнера выяснилось, что за первыми четырьмя рядами упаковок с чаем находятся короба с сигаретами Want и KENO Club без марок акцизного налога Украины.

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Спецоперация проводилась при участии сотрудников УСБУ в Одесской области.

Сейчас транспортное средство с контейнером сигарет изъято. Продолжаются процессуальные действия.
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Блин, сигареты - жто бонус к чаю . Шо тут неясного
Чай попил - покурил 😀😀😀
А когда авто барыги завозят полностью собранные авто без растоможки КАК ДЕТАЛИ , ну только без колёс . Никто это не называет контрабандой 😀😀😀
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03.09.2020 10:52 Ответить
То була злочинна влада! Рекордні 1185 ящиків контрабандних сигарет знайшли в контейнері з чаєм із Грузії - Цензор.НЕТ 5420
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03.09.2020 11:36 Ответить
Так, дійсно був у мене колись Ланос 2003-го року. Під капотом написано ЗАЗ-DAEWOO, а по техпаспорту пробиваю по VIN коду зроблено в Польщі Рекордні 1185 ящиків контрабандних сигарет знайшли в контейнері з чаєм із Грузії - Цензор.НЕТ 1320
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03.09.2020 11:39 Ответить
Ну вот... Раньше Украина экспортировала сигаретный контрабас, а теперь, похоже, ввозит...
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03.09.2020 10:54 Ответить
потому что Грузия как-то умудряется жить с минимальным акцизом и растаможкой
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03.09.2020 11:02 Ответить
Так ввозить Шо б потім вивезти Рекордні 1185 ящиків контрабандних сигарет знайшли в контейнері з чаєм із Грузії - Цензор.НЕТ 4022 Бариги вже ліняться виробляти цигарки, а займаються купі-продай Рекордні 1185 ящиків контрабандних сигарет знайшли в контейнері з чаєм із Грузії - Цензор.НЕТ 1210
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03.09.2020 11:41 Ответить
В Украине в 90-е - 00-е инофирмами построено несколько мощнейших табачных фабрик, которые сейчас загружены меньше чем на четверть мощностей.
Власти бы подумать как дам им сбыт за границу, но их только "щимят"
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03.09.2020 12:23 Ответить
Тут справа, думаю, не в цьому. Різниця в ціні. В ЄС пачка цигарок коштує від 5 до 10 Є. А це десь від 160 до 300 грн за пачку. Ось де криється вся ця возня. Якщо зробити такі ціни на цигарки в Україні їх просто ніхто купляти не буде.
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03.09.2020 12:35 Ответить
А нам какая погльза от такой прыти,плыл бы себе контейнер в место назначения,кормим стадо бесполезных идиотов на таможне.
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03.09.2020 11:00 Ответить
А это?
А это зеленый чай!
©
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03.09.2020 11:20 Ответить
 
 