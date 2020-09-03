Рекордные 1185 ящиков контрабандных сигарет нашли в контейнере с чаем из Грузии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В морском порту "Черноморск" (Одесская область) задержаны контрабандные сигареты на 23 млн гривен.

Об этом сообщает прес-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что в вышеназванный порт на теплоходе из Грузии прибыл грузовик с контейнером чая, который вызвал у оперативников заинтересованность.

"В ходе углубленного досмотра, за грузом грузинского чая пограничники обнаружили большое количество ящиков с сигаретами сомнительного производства", - сообщили в управлении.

Всего из 45-футового контейнера пограничники изъяли 1185 ящиков сигарет иностранного производства. Предварительная сумма оценки товара - около 23 млн гривен.

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Как сообщили в пресс-службе Одесской таможни, контрабанда была обнаружена во время сканирования контейнера, прибывшего в "Черноморск" из Поти.

"В товаросопроводительных документах был заявлен чай. Однако во время сканирования была установлена нетипичная плотность части груза", - сообщили в ведомстве, отметив, что на нелегальный товар также "сработала" служебная собака таможенников Рик.

Во время открытия контейнера выяснилось, что за первыми четырьмя рядами упаковок с чаем находятся короба с сигаретами Want и KENO Club без марок акцизного налога Украины.

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Спецоперация проводилась при участии сотрудников УСБУ в Одесской области.

Сейчас транспортное средство с контейнером сигарет изъято. Продолжаются процессуальные действия.