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Пожары на Луганщине могут быть спровоцированы поджогом со стороны оккупантов, - штаб ООС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

В штабе ООС отметили, что вероятной причиной масштабных пожаров может быть поджог со стороны российских наемников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"Характер возникновения эпицентров горения и распространения огня, по предварительной оценке, указывает на умышленный поджог со стороны противника", - сообщили в штабе.

Отмечается, что почти 600 человек личного состава и 84 единицы инженерной и автомобильной техники подразделений из состава Объединенных сил и других составляющих сил обороны задействованы в тушении и локализации масштабных лесных и степных пожаров на Донбассе. Только на Луганщине пламенем охвачено более тысячи гектаров территорий. Укротить огонь уже удалось в районе населенных пунктов Зайцево и Новолуганское.

Смотрите также: 16 пожаров ликвидированы на Луганщине, один человек погиб, еще два с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

Пожары на Луганщине могут быть спровоцированы поджогом со стороны оккупантов, - штаб ООС 01
Пожары на Луганщине могут быть спровоцированы поджогом со стороны оккупантов, - штаб ООС 02
Пожары на Луганщине могут быть спровоцированы поджогом со стороны оккупантов, - штаб ООС 03
Пожары на Луганщине могут быть спровоцированы поджогом со стороны оккупантов, - штаб ООС 04
Пожары на Луганщине могут быть спровоцированы поджогом со стороны оккупантов, - штаб ООС 05
Пожары на Луганщине могут быть спровоцированы поджогом со стороны оккупантов, - штаб ООС 06
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Топ комментарии
+5
"той стороны" - будьте зекорректны
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03.09.2020 13:17
+5
коли в генштабі зрадники та дебіли то так буде завжди !
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03.09.2020 13:20
+5
Низяяя, мы не такие, можем сплясать. Выпускайте Могилевскую в мокрых трусах...
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03.09.2020 13:40
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"той стороны" - будьте зекорректны
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03.09.2020 13:17 Ответить
коли в генштабі зрадники та дебіли то так буде завжди !
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03.09.2020 13:20 Ответить
Пожары спровоцированы специально, ведь должно же что-то отвлечь плебс от вчерашнего зашквара в печерском суде, где судья забрал у приватбанка 10 млрд в угоду суркисов
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03.09.2020 13:21 Ответить
Как маленькие право, ну так палите мокшанскую тайгу тоже, там лесов гореть не перегореть.
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03.09.2020 13:22 Ответить
Ещё и вражеский ветер дует в правильном направление. Всё сходится.
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03.09.2020 13:23 Ответить
А что на это скажет товарищ Фокин?
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03.09.2020 13:24 Ответить
нужно дать пожару автономию и снабжать дровами чтоб не потух.
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03.09.2020 13:44 Ответить
Доложите об этом преЗеденту, а то он и дальше настаивает на отводе войск...........
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03.09.2020 13:25 Ответить
так подожгите им
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03.09.2020 13:28 Ответить
Низяяя, мы не такие, можем сплясать. Выпускайте Могилевскую в мокрых трусах...
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03.09.2020 13:40 Ответить
Ты мерзопакостный. Фу.
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03.09.2020 15:44 Ответить
Гібридна війна продовжується, каратист її вже закінчив.
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03.09.2020 13:31 Ответить
не-не-не, это зеленский поджог лично, чтобы вырубки лесов не видеть Пожары на Луганщине могут быть спровоцированы поджогом со стороны оккупантов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8358
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03.09.2020 13:43 Ответить
Да? Надо же? А пожары в Австралии???? А пожары ...повторные!!! .... в Калифорнии???? Уточните поджигателей.
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03.09.2020 13:47 Ответить
Жгут места возможного сосредоточения ВСУ вслучее обострения.
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03.09.2020 14:14 Ответить
один воїн загинув в вогні , два отримали опіки . згоріли урал та БМП.
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03.09.2020 16:08 Ответить
 
 