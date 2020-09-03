В центре Киева задержали женщину, которая носила младенца в дорожной сумке. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости
В Киеве женщина несла младенца в дорожной сумке на улице, а прохожие заподозрили неладное и обратились к правоохранителям. Инцидент произошел в центре столицы возле станции метро "Печерская".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы отдела коммуникации полиции Киева.
"Вчера около 16:00 полицейские офицеры громады Голосеевского управления полиции, возвращаясь на автомобиле после служебных дел заметили на бульваре Леси Украинки взволнованную девушку, которая сообщила им о том, что незнакомая женщина, вероятно, несет в сумке маленького ребенка.
Правоохранители сразу приняли решение проверить информацию, остановили авто и обратились к подозрительной женщине, чтобы установить ее личность и обстоятельства происшествия", - сказано в сообщении.
По словам полицейского офицера громады Голосеевского управления полиции Максима Кравчука, женщина начала убегать от правоохранителей и не хотела общаться: "Во время досмотра вещей женщины, в дорожной сумке мы обнаружили новорожденного ребенка. Совместно с коллегами я безотлагательно вызвал скорую и инспекторов ювенальной превенции территориального управления полиции. До приезда специалистов ребенка перенесли в машину, из-за чего мать начала агрессивно себя вести".
Как пояснил начальник сектора ювенальной превенции Печерского управления полиции Владимир Демьяненко, остановленная женщина с младенцем оказалась жительницей Одесской области, 1991 года рождения.
"Она рассказала нам, что приехала в столицу в поисках работы. По предварительной информации, женщина родила младенца за пределами родильного отделения. После первичного осмотра и госпитализации роженица с малышом находится в удовлетворительном состоянии в больнице. Мальчику меньше недели от роду. Мы составили в отношении матери ребенка административный протокол по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях, это невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей. В настоящее время устанавливаем контакты родных, проверяем информацию в медицинских учреждениях столицы о рождении гражданкой ребенка и другие обстоятельства этого события", - сообщил он.
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Рожала вне роддома - подозрительно
Чтобы никто не знал о ребёнке ?
Подозрительно.
Есть вообще соцзащита для матерей кто не хочет бросать своего ребенка но в то же время не в состоянии в данный момент его содержать?
Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей
Може ліпше би зразу - - відвезли на патрульній машині , допомогли матеріально
Та у нас менти такому ненавчені , а протоколи писати - навчені
Могла бы на руки взять новорожденного.