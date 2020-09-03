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В центре Киева задержали женщину, которая носила младенца в дорожной сумке. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В Киеве женщина несла младенца в дорожной сумке на улице, а прохожие заподозрили неладное и обратились к правоохранителям. Инцидент произошел в центре столицы возле станции метро "Печерская".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы отдела коммуникации полиции Киева.

"Вчера около 16:00 полицейские офицеры громады Голосеевского управления полиции, возвращаясь на автомобиле после служебных дел заметили на бульваре Леси Украинки взволнованную девушку, которая сообщила им о том, что незнакомая женщина, вероятно, несет в сумке маленького ребенка.

Правоохранители сразу приняли решение проверить информацию, остановили авто и обратились к подозрительной женщине, чтобы установить ее личность и обстоятельства происшествия", - сказано в сообщении.

По словам полицейского офицера громады Голосеевского управления полиции Максима Кравчука, женщина начала убегать от правоохранителей и не хотела общаться: "Во время досмотра вещей женщины, в дорожной сумке мы обнаружили новорожденного ребенка. Совместно с коллегами я безотлагательно вызвал скорую и инспекторов ювенальной превенции территориального управления полиции. До приезда специалистов ребенка перенесли в машину, из-за чего мать начала агрессивно себя вести".

В центре Киева задержали женщину, которая носила младенца в дорожной сумке 01

Как пояснил начальник сектора ювенальной превенции Печерского управления полиции Владимир Демьяненко, остановленная ​​женщина с младенцем оказалась жительницей Одесской области, 1991 года рождения.

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"Она рассказала нам, что приехала в столицу в поисках работы. По предварительной информации, женщина родила младенца за пределами родильного отделения. После первичного осмотра и госпитализации роженица с малышом находится в удовлетворительном состоянии в больнице. Мальчику меньше недели от роду. Мы составили в отношении матери ребенка административный протокол по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях, это невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей. В настоящее время устанавливаем контакты родных, проверяем информацию в медицинских учреждениях столицы о рождении гражданкой ребенка и другие обстоятельства этого события", - сообщил он.

В центре Киева задержали женщину, которая носила младенца в дорожной сумке 02
Фото: сайт полиции
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Топ комментарии
+20
ну або так:
В центре Киева задержали женщину, которая носила младенца в дорожной сумке - Цензор.НЕТ 2310
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03.09.2020 14:35
+9
Людии! имейте совесть, давайте не будем тут глумиться над малышом! ему и так бедняжке досталось (((( закрываем комменты!!!
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03.09.2020 14:31
+8
най немовля росте гарнюнею чи козаком.
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03.09.2020 14:45
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Людии! имейте совесть, давайте не будем тут глумиться над малышом! ему и так бедняжке досталось (((( закрываем комменты!!!
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03.09.2020 14:31 Ответить
у меня вопрос - а как быть матери в ситуации когда работы в данный момент нет (на 9 месяце не особо найдешь работу - кому нужна обуза?), а отказываться от ребенка не хочешь? как в этой ситуации поступают по закону?
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03.09.2020 16:22 Ответить
Забывают про такую маму
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04.09.2020 00:18 Ответить
Як я зрозумів то, політика влади така: нема на дитину грошей- роби аборт або віддай дитину на виховання іншим.
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03.09.2020 14:32 Ответить
ну або так:
В центре Киева задержали женщину, которая носила младенца в дорожной сумке - Цензор.НЕТ 2310
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03.09.2020 14:35 Ответить
дичь дикая.
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03.09.2020 14:39 Ответить
З майбутнім, нас усіх, міліонером! Кінець епохи бідності! В центре Киева задержали женщину, которая носила младенца в дорожной сумке - Цензор.НЕТ 9720
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03.09.2020 14:33 Ответить
Не я це сказав, але цей малюк теж президент? Бо усі ми президенти...
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03.09.2020 14:36 Ответить
С младенцем из Одессы в поисках работы - подозрительно
Рожала вне роддома - подозрительно
Чтобы никто не знал о ребёнке ?
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03.09.2020 14:37 Ответить
Ты ж тоже из Одессы, а работу нашла в Словакии...
Подозрительно.
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03.09.2020 14:59 Ответить
Ты бы полегче с однофмалицей, оба ведь Дугласы У центрі Києва затримали жінку, яка несла немовля в дорожній сумці - Цензор.НЕТ 4308
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03.09.2020 15:04 Ответить
Ребёнок, в сущности, не виноват, что у него такая мамаша.
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03.09.2020 14:37 Ответить
а бутузик накормленный...кругленький и чистенький...
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03.09.2020 15:00 Ответить
Може й мамаша звичайна тільки не має де заробити грошей.
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03.09.2020 15:06 Ответить
какая "такая" мамаша? неудавливая - не смогда выйти замуж за богатого? только родив, поехала на ребенка деньги зарабатывать. Чем она плоха? ребенок выглядит здоровым. Давайте ее еще оштрафуем за то что у нее денег нет. Напомню, последине 2-3 месяца она работать и не могла из-за беременности.
Есть вообще соцзащита для матерей кто не хочет бросать своего ребенка но в то же время не в состоянии в данный момент его содержать?
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03.09.2020 16:24 Ответить
Хотя бы тем, что нормальная мать новорожденного не тягает в сумке.
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03.09.2020 16:28 Ответить
Ну так візьміть координати і подаруйте їй дитячий візок.
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03.09.2020 16:35 Ответить
Забеременеть, родить и так далее ей, значит, самостоятельно хватило ума, а обеспечить должен какой-то там парняга. А с какого, в сущности, перепуга?
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03.09.2020 16:54 Ответить
Так вам заважає у ЧОМУ носить мама своє дитя. Яке , на хвилиночку - чистеньке, здорове, нагодоване, що видно по фото і що фактично визнано медиками. Звідси і мій коментар. Якщо не подобається в чому дитину носять - то придбайте те, що вам подобається.
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03.09.2020 20:21 Ответить
чому вирішили що ''такая мамаша''.Колись читала,що за кордоном носили дітей в сумках,коли кудись їхали.В сумці йому і спати зручніше.Та й дитина доглянута.
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03.09.2020 19:29 Ответить
Когда-то и в пещерах люди жили, а мясо добывали путём охоты на мамонта, а не за деньги в супермаркете. Вы, видимо, хотите вернуться в те старые добрые времена?
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04.09.2020 07:19 Ответить
"Сильная" женщина, сразу 5 пакетов несла У центрі Києва затримали жінку, яка несла немовля в дорожній сумці - Цензор.НЕТ 4120
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03.09.2020 14:39 Ответить
А я в возыку вожу и нравится маленькому и шо? А вы у младенца спросили, нравится ему или нет. Главное, что бы здоровым был и накормленным, если в сумке не плакал, значит здоровый и не голодный. Не всем же в Мерсах раскатывать.
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03.09.2020 14:41 Ответить
"От про Мерсы - золотые слова", - подчеркнул Ермак
У центрі Києва затримали жінку, яка несла немовля в дорожній сумці - Цензор.НЕТ 8872
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03.09.2020 15:07 Ответить
пипец. ну видно же, то нету у неё денег на вот такую сумку.
У центрі Києва затримали жінку, яка несла немовля в дорожній сумці - Цензор.НЕТ 4347
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03.09.2020 14:41 Ответить
най немовля росте гарнюнею чи козаком.
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03.09.2020 14:45 Ответить
прибить
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03.09.2020 14:48 Ответить
Не дорожная сумка а бейбибокс от зе, хотя признаюсь , это совсем не смешно
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03.09.2020 15:03 Ответить
У центрі Києва затримали жінку, яка несла немовля в дорожній сумці - Цензор.НЕТ 5350 так хто пояснить - за що бідній жінці - і так з проблемами ... зразу статтю ?

Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей
Може ліпше би зразу - - відвезли на патрульній машині , допомогли матеріально У центрі Києва затримали жінку, яка несла немовля в дорожній сумці - Цензор.НЕТ 9987
Та у нас менти такому ненавчені , а протоколи писати - навчені У центрі Києва затримали жінку, яка несла немовля в дорожній сумці - Цензор.НЕТ 1770
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03.09.2020 15:48 Ответить
Хорошо, хоть в сумке, а не в полиэтиленовом пакете.
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03.09.2020 16:20 Ответить
Що за люди. Краплі співчуття нема.
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03.09.2020 16:36 Ответить
А що немовляті погано в тій сумці? Ми теж так робили. Спить собі та й годі.
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03.09.2020 16:58 Ответить
Не знаю, как там в столице, но вот у нас сегодня и вчера 37-38 днём. Давайте вас запакуем в сумку китайскую, посмотрим, как вам там будет.

Могла бы на руки взять новорожденного.
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03.09.2020 17:19 Ответить
Як жарко то воно всим жарко. Не зрозуміло яким чином дівчина не виконувала батьківські обов'язки ? Є висновки лікарів що перенесення в сумці чимсь нашкодило дитині?
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03.09.2020 17:37 Ответить
Нельзя сказать, что это было умышленно. Возможно, женщина не понимает , что так обращаться с ребеночком нельзя.
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03.09.2020 17:41 Ответить
Иногда детей в машинах закрывают в жару, и они погибают от обезвоживания и теплового удара . Если вы не знали . А тут сумка синтетическая
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03.09.2020 17:45 Ответить
Іноді і корови літають. Повторю питання,хто встановив що здоров'ю дитині була завдана шкода ?
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03.09.2020 17:49 Ответить
какой протокол по ст.184 КУпАП, идиоты, какие она не выполнила обязанности по воспитанию, недоноски вы млять авакинские ? млять афигевшее мусорское дебилье !
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04.09.2020 12:20 Ответить
 
 