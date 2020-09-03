В центре Киева задержали женщину, которая носила младенца в дорожной сумке. ФОТОрепортаж

В Киеве женщина несла младенца в дорожной сумке на улице, а прохожие заподозрили неладное и обратились к правоохранителям. Инцидент произошел в центре столицы возле станции метро "Печерская".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы отдела коммуникации полиции Киева.

"Вчера около 16:00 полицейские офицеры громады Голосеевского управления полиции, возвращаясь на автомобиле после служебных дел заметили на бульваре Леси Украинки взволнованную девушку, которая сообщила им о том, что незнакомая женщина, вероятно, несет в сумке маленького ребенка.

Правоохранители сразу приняли решение проверить информацию, остановили авто и обратились к подозрительной женщине, чтобы установить ее личность и обстоятельства происшествия", - сказано в сообщении.

По словам полицейского офицера громады Голосеевского управления полиции Максима Кравчука, женщина начала убегать от правоохранителей и не хотела общаться: "Во время досмотра вещей женщины, в дорожной сумке мы обнаружили новорожденного ребенка. Совместно с коллегами я безотлагательно вызвал скорую и инспекторов ювенальной превенции территориального управления полиции. До приезда специалистов ребенка перенесли в машину, из-за чего мать начала агрессивно себя вести".

Как пояснил начальник сектора ювенальной превенции Печерского управления полиции Владимир Демьяненко, остановленная ​​женщина с младенцем оказалась жительницей Одесской области, 1991 года рождения.

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"Она рассказала нам, что приехала в столицу в поисках работы. По предварительной информации, женщина родила младенца за пределами родильного отделения. После первичного осмотра и госпитализации роженица с малышом находится в удовлетворительном состоянии в больнице. Мальчику меньше недели от роду. Мы составили в отношении матери ребенка административный протокол по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях, это невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей. В настоящее время устанавливаем контакты родных, проверяем информацию в медицинских учреждениях столицы о рождении гражданкой ребенка и другие обстоятельства этого события", - сообщил он.



Фото: сайт полиции