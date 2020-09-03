РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10593 посетителя онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж Взяточники
5 969 15
взятка (5948) СБУ (18723) Тернопольщина (671) ГФС (3595)

Начальник управления ГФС Тернопольщины погорел на взятке в $37 тыс. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В четверг, 3 сентября, сотрудники СБУ задержали на взятке начальника оперативного управления ГУ Госфискальной службы Тернопольской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, чиновник вместе с подчиненным ему руководителем одного из отделов ГФС вымогали у местного предпринимателя $37 тысяч.

За эту сумму они обещали переквалифицировать начатое против него уголовное производство о якобы неуплате налогов на более мягкую статью.

Оперативники спецслужбы задержали обоих фигурантов непосредственно после получения ими всей суммы взятки.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 368 УК Украины (от 8 до 12 лет).

Смотрите также: Начальнику полиции Киева Крищенко предлагали взятку за "крышевание" автоугонов: Итоговая сумма составила 350 тыс. грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Начальник управления ГФС Тернопольщины погорел на взятке в $37 тыс 01
Начальник управления ГФС Тернопольщины погорел на взятке в $37 тыс 02
Начальник управления ГФС Тернопольщины погорел на взятке в $37 тыс 03
Начальник управления ГФС Тернопольщины погорел на взятке в $37 тыс 04
Начальник управления ГФС Тернопольщины погорел на взятке в $37 тыс 05
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
ценный кадр... выйдет под залог с переводом в Киев)
показать весь комментарий
03.09.2020 14:50
+5
Начальник управления ГФС Тернопольщины погорел на взятке в $37 тыс - Цензор.НЕТ 9791
показать весь комментарий
03.09.2020 14:50
+2
Значит, за его должность кто-то дал больше.
показать весь комментарий
03.09.2020 14:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сколько не меняй ряженых кушать хочется всем
показать весь комментарий
03.09.2020 14:49 Ответить
Стойку возле машины видать долго тренировался принимать.
показать весь комментарий
03.09.2020 14:50 Ответить
ценный кадр... выйдет под залог с переводом в Киев)
показать весь комментарий
03.09.2020 14:50 Ответить
Начальник управления ГФС Тернопольщины погорел на взятке в $37 тыс - Цензор.НЕТ 9791
показать весь комментарий
03.09.2020 14:50 Ответить
О! Незарегистрированные коты!
показать весь комментарий
03.09.2020 15:03 Ответить
Значит, за его должность кто-то дал больше.
показать весь комментарий
03.09.2020 14:51 Ответить
люди на хабарі у 37К баксів непогано піднімаються
а цей погорів
якийсь лошара
показать весь комментарий
03.09.2020 14:56 Ответить
Эти твари там все взяточники,как и в держпраци,их работа только вымогать взятки с предпринимателей.
показать весь комментарий
03.09.2020 14:58 Ответить
Ну так лет 10 уже ВСЕ должности только покупаются ....
показать весь комментарий
03.09.2020 18:28 Ответить
Взятка маленькая - незачёт!
показать весь комментарий
03.09.2020 15:00 Ответить
Нормальная Начальник управління ДФС Тернопільщини погорів на хабарі в $37 тис - Цензор.НЕТ 2417 Крищенко меньше предлагали Начальник управління ДФС Тернопільщини погорів на хабарі в $37 тис - Цензор.НЕТ 1694
показать весь комментарий
03.09.2020 15:02 Ответить
Та не може такого бути! Всім камммуніздам зєбілам відомо, що на крутезних точилах їздять виключно буржуї-міроєди, а не судді, прокурори, податківці і всяка інша публіка з державних чиновників. Начальник управління ДФС Тернопільщини погорів на хабарі в $37 тис - Цензор.НЕТ 8112
показать весь комментарий
03.09.2020 15:09 Ответить
Почему 37 тыс.у.е ?
1.000.000 грн, по курсу 27,0 = 37.000 у.е.......
показать весь комментарий
03.09.2020 15:19 Ответить
Начальник управління ДФС Тернопільщини погорів на хабарі в $37 тис - Цензор.НЕТ 4734
показать весь комментарий
03.09.2020 16:15 Ответить
"Геніальний продукт " написано на футболці у одного із затриманих землячків...)))
показать весь комментарий
03.09.2020 16:38 Ответить
 
 