Начальник управления ГФС Тернопольщины погорел на взятке в $37 тыс. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В четверг, 3 сентября, сотрудники СБУ задержали на взятке начальника оперативного управления ГУ Госфискальной службы Тернопольской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, чиновник вместе с подчиненным ему руководителем одного из отделов ГФС вымогали у местного предпринимателя $37 тысяч.
За эту сумму они обещали переквалифицировать начатое против него уголовное производство о якобы неуплате налогов на более мягкую статью.
Оперативники спецслужбы задержали обоих фигурантов непосредственно после получения ими всей суммы взятки.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 368 УК Украины (от 8 до 12 лет).
Топ комментарии
+6 Unlucky Guy
показать весь комментарий03.09.2020 14:50
+5 Bogdan_
показать весь комментарий03.09.2020 14:50
+2 Vjacheslav Bondarenko
показать весь комментарий03.09.2020 14:51
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
а цей погорів
якийсь лошара
камммуніздамзєбілам відомо, що на крутезних точилах їздять виключно буржуї-міроєди, а не судді, прокурори, податківці і всяка інша публіка з державних чиновників.
1.000.000 грн, по курсу 27,0 = 37.000 у.е.......