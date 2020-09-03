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Зеленский (16627) Шкрум (14) Литвиненко Сергей (14) Богданец Андрей (14) Шевченко Евгений Слуга народа (71) Мезенцева Мария (19) Фрис Игорь (8) Нагорняк Сергей (5) Халимон Павел (17)

"А где наша гарантированная квота?" - "Она уже продана": "слуги народа" обсуждают в чате формирование списков на местных выборах. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Сегодня, 3 сентября, в одном из чатов "Слуги народа" обсуждали местные выборы.

Сегодня во время заседания Верховной Рады нардеп СН Сергей Литвиненко (избран по мажоритарному округу №156 в Ривненской области) просматривал сообщения в чате "Мажоры СН", сообщает Цензор.НЕТ.

А где наша гарантированная квота? - Она уже продана: слуги народа обсуждают в чате формирование списков на местных выборах 01

Так нардеп Игорь Фрис (СН) переслал в чат сообщение Алены Шкрум: "Зеленский предлагает сохранить на должностях всех тех лиц, назначенных "временно" без конкурса на государственную службу во время карантина".


А где наша гарантированная квота? - Она уже продана: слуги народа обсуждают в чате формирование списков на местных выборах 02

Далее нардеп Евгений Шевченко (СН) сообщил, что он теперь числится "врагом" из-за предложений по формированию списков на местные выборы.

А где наша гарантированная квота? - Она уже продана: слуги народа обсуждают в чате формирование списков на местных выборах 03

Парламентарий Сергей Нагорняк (СН) в ответ предложил провести отдельную встречу президента Владимира Зеленского и мажоритарщиков от СН, чтобы "поговорить честно".

А где наша гарантированная квота? - Она уже продана: слуги народа обсуждают в чате формирование списков на местных выборах 04

Нардеп Мария Мезенцева (СН) поинтересовалась: "А где наша квота гарантированная".

А где наша гарантированная квота? - Она уже продана: слуги народа обсуждают в чате формирование списков на местных выборах 05

На что Мезенцевой коллега по фракции Нагорняк ответил: "Маша, она уже продана. Как только назначили кураторов, местные князьки с баблом поехали к ним за флагами".

Нагорняк также переслал в чат другое сообщение: "Пока сработали два метода - идти шептаться в ОПУ и выходить с публичным заявлением".


А где наша гарантированная квота? - Она уже продана: слуги народа обсуждают в чате формирование списков на местных выборах 06

На что абонент "ДеАндрТерноп" (отметим, что Богданец Андрей избран от СН по 163-му округу в Тернопольской области) ответил, что хоть и квота гарантированная, но пересматривается руководителем областной ячейки.

"У нас больше 100 мажоров. Каждый неудовлетворен. Неужели мы не можем объединится для достижения общей цели?", - добавил он.

А где наша гарантированная квота? - Она уже продана: слуги народа обсуждают в чате формирование списков на местных выборах 07

Почитав сообщения во фракционном чате Литвиненко начал о веселую беседу с коллегой по фракции Павлом Халимоном.

А где наша гарантированная квота? - Она уже продана: слуги народа обсуждают в чате формирование списков на местных выборах 08
А где наша гарантированная квота? - Она уже продана: слуги народа обсуждают в чате формирование списков на местных выборах 09

Фото: Цензор.НЕТ
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Топ комментарии
+31
"А где наша гарантированная квота?" - "Она уже продана": "слуги народа" обсуждают в чате формирование списков на местных выборах - Цензор.НЕТ 8613
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03.09.2020 15:15
+27
а тут торгуются барыжат новые не замаранные морды лица... тьху...
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03.09.2020 15:11
+26
Теперь уЗеленского можно спросить не только про то, кто наживается на войне, а и КТО наживается на выборах???
Но взяточник и предатель - Лерос....
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03.09.2020 15:24
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Правила форума Совет форумчан
а тут торгуются барыжат новые не замаранные морды лица... тьху...
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03.09.2020 15:11 Ответить
Ну,что сказать...Выбрали-жриТЕ!!!
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03.09.2020 15:12 Ответить
А когда-то было по-другому? "А де наша гарантована квота?" - "Вона вже продана": "слуги народу" обговорюють в чаті формування списків на місцевих виборах - Цензор.НЕТ 1515
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03.09.2020 15:29 Ответить
А к чему же столько разговоров было перед выборами о честных новых лицах?Зебилы рубашки на груди рвали,доказывая,как теперь все будет прекрасно.
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03.09.2020 15:41 Ответить
Такое обещает каждая партия перед каждыми выборами. Ничего нового. "А де наша гарантована квота?" - "Вона вже продана": "слуги народу" обговорюють в чаті формування списків на місцевих виборах - Цензор.НЕТ 7645
"А де наша гарантована квота?" - "Вона вже продана": "слуги народу" обговорюють в чаті формування списків на місцевих виборах - Цензор.НЕТ 4864
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03.09.2020 16:29 Ответить
Ну так обещала не столько партия слуг непонятно какого народа,но и большинство ее избирателей.
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03.09.2020 21:41 Ответить
а кто вам виноват...К чему стремились - то и получили...Вы оскорбляли, унижали, основную массу населения так, что ще скрепники могут позавидовать - и все от того, что основная масса не хотела быть холопами и холуями при барине...И проиграли с таким позорным счетом 8% против 92%, невзирая на то, сколько денег и жертв пошло на пиар вашего идола...
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03.09.2020 15:46 Ответить
Ну,допустим,не 8% на 92%,а 25% на 73%.И теперь сидите в этом зелёном говнище и вините всех,только не самих себя.И состоите теперь холопами и холуями при новом барине,который за год с небольшим сумел переплюнул даже януковоща.
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03.09.2020 16:48 Ответить
Именно 8%. Не верите - посмотрите рейтинг прохождения ***** в ВР . Если его не было бы в партии - ПЕСики вряд ли вообще в ВР попали...

В "зеленом говнище" никто не сидит, а скулят только любители коричневого говнища. Люди приняли во внимание свою ошибку и исправят.

Никто "при новом барине" холопами и холуями не сидит - "новый барин" оказался папередником 2 и его ожидает та же участь. И когда "нового барина" "уйдут" - вряд ли у него найдутся "преданные душой и телом" адепты як у *****, нигадующие що Зе нужно вернуть в зад...

А в чем "переплевка" Шапкокрада? Только конкретно, без ваших штучек типа "онврафнашефсё"
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03.09.2020 22:19 Ответить
Ну так и за слуг голосовали не 92%,а 46%.А насчёт исправления ошибок - очень хочется посмотреть,как избиратели Зеленского будут выносить Вавия с Банковой,но что-то подсказывает мне,что не будет этого.А вот привести туда мертвечука или бойка запросто смогут.А насчёт переплевывания нелохом шапкокрада - при януковоща какой-никакой,но был рост экономики,во внешней политике Украина уверенно шла к ассоциации с ЕС,государственные финансы не пребывали в такой дупе,как сейчас.По коррупции - процветает,как тогда,так и сейчас,но тогда ее хоть пытались как-то скрыть,а теперь - смотри народ,любуйся на торговлю должностями и мандатами.Такого откровенного наплевательского отношения к Конституции и законам со стороны президента не было ни при одном попереднике.Короче,куда ни кинь - везде клин.
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04.09.2020 08:07 Ответить
Мажоры СН пилять "А где наша гарантированная квота?" - "Она уже продана": "слуги народа" обсуждают в чате формирование списков на местных выборах - Цензор.НЕТ 7190
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03.09.2020 15:12 Ответить
ОСТАЛАСЬ КВОТА НА ОТРУБАНИЕ ГОЛОВ ПОВЕШЫВАНИЕ И РАССТРЕЛ....
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03.09.2020 15:18 Ответить
Продешевили, продешевили. Если уже все продано - можно было бы и больше цену поставить.
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03.09.2020 15:12 Ответить
Нормальные проститутки продаются по нескольку раз за ночь.
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03.09.2020 15:18 Ответить
"А где наша гарантированная квота?" - "Она уже продана": "слуги народа" обсуждают в чате формирование списков на местных выборах - Цензор.НЕТ 745 +38050-385-55-28, наберите кто-то это чорта
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03.09.2020 15:13 Ответить
хужє ні будєт!
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03.09.2020 15:14 Ответить
Когда "чернь" выбирает себе подобных-получается вот такое дермо...
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03.09.2020 15:14 Ответить
"А где наша гарантированная квота?" - "Она уже продана": "слуги народа" обсуждают в чате формирование списков на местных выборах - Цензор.НЕТ 8613
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03.09.2020 15:15 Ответить
Зе-перемога
"We are the Champions!" - радостно напевает Минцифры.
"Вы настолько идиоты, что даже не понимаете смысл написанного", - отвечает им эксперт Шон Таунсенд.
"А где наша гарантированная квота?" - "Она уже продана": "слуги народа" обсуждают в чате формирование списков на местных выборах - Цензор.НЕТ 7289

Судя по тому, что комментарий до сих пор не потерт, таки не понимают.
Rastsislau Permiakou
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03.09.2020 15:24 Ответить
Теперь уЗеленского можно спросить не только про то, кто наживается на войне, а и КТО наживается на выборах???
Но взяточник и предатель - Лерос....
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03.09.2020 15:24 Ответить
Хтось може собі уявити такі ж тексти, наприклад, в парламенті Німеччини чи штатів ?
Там за такі речі посадили би.
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03.09.2020 15:31 Ответить
Мажоры #ля из подворотни обоссаной
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03.09.2020 15:57 Ответить
крысы грызут друг друга
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03.09.2020 16:05 Ответить
"Почитав сообщения во фракционном чате Литвиненко начал о веселую беседу с коллегой по фракции Павлом Халимоном"

Халимон - бывший гос регистратор, чья декларация о доходах не вмещается на экран монитора.
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03.09.2020 16:08 Ответить
Ще ніхто і ніколи, так цинічно, не принижував Україну та українців, як це упороте, плісняве бидло.
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03.09.2020 16:11 Ответить
Головка члена на воротник на выборах для зекоманды
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03.09.2020 16:15 Ответить
Гадюче кубло.
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03.09.2020 16:26 Ответить
КАК же задрал этот зоопарк уродов я бтам всех перестрелял и перевешал мразье
сидит оно тварь лыбиться гнида
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03.09.2020 16:51 Ответить
"А де наша гарантована квота?" - "Вона вже продана": "слуги народу" обговорюють в чаті формування списків на місцевих виборах - Цензор.НЕТ 8646
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03.09.2020 16:59 Ответить
Зараз ми будемо чути прекрасні історії.Як завжди перед виборами.
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03.09.2020 17:56 Ответить
...остальниї три рублі
пропили тай про..бли..
продали вашу квоту

бо дуже ********** Зе-лені гроші
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03.09.2020 17:57 Ответить
походу кинул зеля мажоритарщиков
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03.09.2020 18:41 Ответить
как быстро бобики о6срали все свои красивые обещания конкурсы-шморкунсы жить по новому и все такое. глаза потухли
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03.09.2020 18:48 Ответить
Ви зробили їх разом,*****
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03.09.2020 19:20 Ответить
На всем барыжат слуги народа, совести нет совсем. Эй, лохи, ваши голоса уже продали.
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03.09.2020 19:53 Ответить
Буріння свердловини
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10.09.2020 14:41 Ответить
 
 