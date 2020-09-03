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Кабмин предлагал Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин предлагал Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию. ДОКУМЕНТ

Кабмин вынес на свое заседание 2 сентября проект указа президента Украины о присвоении пожизненной государственной стипендии выдающимся деятелям образования, в том числе его отцу Александру Зеленскому.

Как сообщает Цензор.НЕТ, согласно проекту документа, пожизненную стипендию предлагалось присвоить пятерым деятелям образования, которые достигли 70-летнего возраста. В том числе - доктору технических наук, профессору Александру Зеленскому, отцу главы государства.

Также стипендии предлагалось присвоить: Ивану Дзямуличу, Светлане Дубровской, Степану Ломаке, Чеславу Пульке.

Отец президента работает завкафедрой информатики и информационных технологий в Криворожском экономическом институте (филиал КНЭУ им. Вадима Гетьмана).

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Александру Зеленскому в этом году исполнится 73 года.

Кабмин предлагал Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию 01
Кабмин предлагал Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию 02

Во время засдания Кабмина и.о. министра образования Сергей Шкарлет снял проект решения с рассмотрения без обсуждения, что зафиксировано на видеотрансляции.

Смотреть 28:20 - 28:30

Размер пожизненной стипендии для выдающихся деятелей образования составляет 2 568 грн.

Предложение можно неоднозначно принять с точки зрения законодательства о предотвращении коррупции, о чем пишет Судебно-юридическая газета.

Так, в соответствии с Методическими рекомендациями по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, созданных НАПК, принятие такого решения Президентом может подпадать под определение конфликта интересов, ведь гипотетически у Президента может существовать имущественный интерес, обусловленный семейными отношениями.

Вместе с тем, НАПК отмечает: "Законом не устанавливается запретов или ограничений на наличие частного интереса, как такового. Речь идет о соблюдении правил этического поведения служащего и соответствующую оценку частных интересов через призму возможного их негативного влияния на объективность принятия решений или действий служащего при реализации своих служебных или представительских полномочий".

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+38
І ні пуя не корупція!
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03.09.2020 15:11
+37
Стесняюсь спросить, а что выдающегося сделал атец зебила, окромя что в далеком 1978 году не спустил пар в кулачок? Кабмин предлагал Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию - Цензор.НЕТ 7677
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03.09.2020 15:19
+27
Украинский народ должен ещё и старшего Зеленского содержать? Почётный совковый диджитализатор...
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03.09.2020 15:13
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и хочется пожелать папаше зели долгиХ лет, хоть бы не подавился этой пенсией, скотство зеленое Кабмін пропонував Зеленському призначити його батькові довічну стипендію - Цензор.НЕТ 1511
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03.09.2020 19:39 Ответить
Кінець епохи бідності.
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03.09.2020 20:26 Ответить
Ну это ж не кумовство!
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03.09.2020 20:37 Ответить
Ото сынка *** миллионера вырастил , которому впаду папку в старости пожизненно присмотреть..
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03.09.2020 20:55 Ответить
У болоті дна не буває!
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03.09.2020 20:56 Ответить
Блин, а как этот клоун-пианист, забыл ещё свою маму Римму внести на пожизненную стипендию, ведь она так рвала свою жидовскую оппу, за своего отморозка Вову. Её слова: - "он идёт в президенты не ради денег, он здесь больше имеет, а ради того, чтоб людям лучше жилось". Ну да лучше стало жить олигархам, а народ ещё беднее стал жить.
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03.09.2020 21:00 Ответить
Судя по сыну неучу, полному профессиональному профану - Зеленский старший очень не выдающийся деятель в образовании. И это мягко говоря. Яблочко от яблоньки, так сказать...
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03.09.2020 22:46 Ответить
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