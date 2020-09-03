"Слуга народа" Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Сегодня, 3 сентября, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады Украины.
В начале Рада отклонила законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс. Как сообщили нардепы "Голоса", именно в этот законопроект хотели внести норму о проведении "соцопросов": "Власть пыталась изменить правила для местных выборов, чтобы "пропихнуть" туда референдум об особом статусе Донбасса".
Затем Рада приняла в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности.
Позже Рада не смогла назначить своих представителей в конкурсную комиссию САП.
Кроме того, Рада поддержала предложение ввести ответственность за предоставление донорами крови недостоверной информации о состоянии здоровья.
Также "слуги народа" обсуждали в чате формирование списков на местных выборах: "А где наша гарантированная квота?" - "Она уже продана".
Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.
"Слуги народа" Богдан Яременко и Александр Кабанов, переписку в телефоне которого ранее опубликовал Цензор.НЕТ: "Вчера был у посла ЕС. Антикоррупционный прокурор Костин поставит крест на безвизе".
Григорий Немыря ("Батькивщина") сменил цвет волос.
Глава фракции СН Давид Арахамия здоровается с Александром Ковалевым ("Доверие").
"Слуги народа" обсуждают что-то веселое.
Первый замглавы фракции СН Александр Корниенко, спикер ВР Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук.
Пленарное заседание Верховной Рады 3 сентября 2020 г.
Телефон Любови Шпак (СН).
Юрий Корявченков (СН)
Соглава фракции "ЕС" Артур Герасимов и Ярослав Железняк ("Голос").
"Слуги народа": Даниил Гетманцев, Сергей Бабак, Галина Янченко (слева направо)
"Слуга народа" Николай Сольский показывает, то ли "плюс", то ли "крест".
Тем временем Юрий Шаповалов ("За будущее") решил проверить свои сообщения.
"Привіт, хочу дізнатися про списки, а то таке враження, що мене по Полтаві мінуснули взагалі. Якщо так, то я буду виходити з фракції", - написал абонент "Леша".
Глава фракции СН Давид Арахамия, глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев, спикер ВР Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук.
Гео Лерос (внефракционный)
"Слуга народа" Максим Перебыйнис читает историю португальского диктатора Антониу де Оливейры Салазара.
Андрей Иванчук ("Доверие") здоровается с Сергеем Бабаком (СН).
Юлий Иоффе (ОПЗЖ) с однопартийцем.
Фото: Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
на кацапстане 30 лет
Их марш показался мне знакомым.
Где-то я его слышал...
Кстати, как потом оказалось, он был и маршем Ку-клукс-клана...
Где же я его недавно слышал?
На съезде одной из партий?
https://www.youtube.com/watch?v=07PlggWJwLM
https://www.youtube.com/watch?v=lzeNBRbWXpI
Аналитический и медийный отделы фракции «Слуга народа» подготовили для депутатов тезисы для комментирования скандала со «слугой» Гео Леросом. Накануне он выступил с обвинениями в адрес президента Владимира Зеленского, после чего его исключили из фракции.
В документе с тезисами для «слуг» от 3 сентября, которым располагает издание «Бабель», говорится о том, что действия Лероса - это попытка повысить личный рейтинг, а его критика - «пропаганда в чисто кремлевском стиле».
В тему:
- Зеленский подписал себе приговор! Полный текст выступления в Раде нардепа Лероса
- Авто сожгли, из фракции выгнали, уголовное дело завели: «джентельменский набор» от зе-режима для Лероса
«Выступление Лероса с трибуны Верховной Рады не оставило сомнений в том, что он окончательно разорвал все связи с партией «Слуга народа» и фракцией в парламенте.
Мы всегда приветствуем диалог внутри фракции по всем вопросам внутренней и внешней политики.
Мы не приветствуем, но толерантно относимся к намерениям отдельных членов фракции вынести разнообразие позиций, споры и противостояния в публичное пространство», - так «слугам» советуют комментировать выступление депутата, в котором он сравнил Зеленского с Виктором Януковичем.
В то же время в документе акцентируется внимание на том, что Лерос якобы формирует собственные узнаваемость и политический капитал, «пытаясь уничтожить ту политическую силу, которая привела его в парламент».
«Слуга народа» не собирается быть «донором» для личного рейтинга господина Лероса.
У нас куча других дел: рассмотрение важных законопроектов, «Большая стройка», борьба с последствиями коронавируса, перезапуск экономики, перезагрузка власти.
Если Гео хочет заработать дополнительные политические очки, занимаясь пропагандой в чисто кремлевском стиле, пусть он это делает за пределами фракции «Слуга народа», - говорится в рекомендациях.
Авторы документа также акцентируют внимание на том, что Лерос после слов в адрес Зеленского и депутатов «Слуги народа» не подал заявление о выходе из фракции.
«Это было бы и логично, и этично. Неудивительно, что, фактически заявив о разрыве с президентом и нашей политической силой, он не удосужился на мужской и политический поступок. Не смог сказать «б», сказав «а».
Почему? По нашему мнению, причина может быть только одна - угроза потерять мандат народного депутата из-за добровольного выхода из фракции, ведь Гео избирался по избирательному списку партии.
Если это действительно является причиной, то где же последовательность, искренность и честность, которые господин Лерос так настойчиво пропагандирует?» - такую позицию советуют занимать «слугам».
Депутатам также рекомендуют призвать бывшего коллегу по фракции добровольно сложить мандат.
«Именно поэтому мы выступаем за исключение Гео Лероса из фракции «Слуга народа», призываем его добровольно сложить мандат народного депутата Украины, а правоохранительные органы - провести проверку его обвинений и дать правовую оценку его заявлениям по результатам расследования», - подытожили в документе.
***
В общем, типичный позорный «темник» для «слуг» из конторы предателя Ермака.
Сам Гео Лерос у себя в Фейсбуке не только привел ссылку на данную публикацию, но еще и разместил скриншоты этого «темнока»: