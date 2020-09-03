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ВР (28825) Немыря (260) Шаповалов (35) Кубив (183) Герасимов Артур (311) Иванчук (64) Арахамия (957) Климпуш-Цинцадзе (384) Юрий Корявченков (37) Разумков Дмитрий (1520) Янченко Галина (65) Гетманцев (389) Стефанчук Руслан (578) Корниенко (651) Бабак Сергей (32) Сольский Николай (36) Лерос Гео (375) Железняк Ярослав (341) Кабанов Александр (8) Иоффе (8)

"Слуга народа" Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Сегодня, 3 сентября, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады Украины.

В начале Рада отклонила законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс. Как сообщили нардепы "Голоса", именно в этот законопроект хотели внести норму о проведении "соцопросов": "Власть пыталась изменить правила для местных выборов, чтобы "пропихнуть" туда референдум об особом статусе Донбасса".

Затем Рада приняла в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности.

Позже Рада не смогла назначить своих представителей в конкурсную комиссию САП.

Кроме того, Рада поддержала предложение ввести ответственность за предоставление донорами крови недостоверной информации о состоянии здоровья.

Также "слуги народа" обсуждали в чате формирование списков на местных выборах: "А где наша гарантированная квота?" - "Она уже продана"

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 01

"Слуги народа" Богдан Яременко и Александр Кабанов, переписку в телефоне которого ранее опубликовал Цензор.НЕТ: "Вчера был у посла ЕС. Антикоррупционный прокурор Костин поставит крест на безвизе".

Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 02

Григорий Немыря ("Батькивщина") сменил цвет волос.

Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 03

Глава фракции СН Давид Арахамия здоровается с Александром Ковалевым ("Доверие").

Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 04

"Слуги народа" обсуждают что-то веселое.

Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 05

Первый замглавы фракции СН Александр Корниенко, спикер ВР Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 06

Пленарное заседание Верховной Рады 3 сентября 2020 г.

Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 07

Телефон Любови Шпак (СН).

Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 08

Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 09

Юрий Корявченков (СН)

Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 10

Соглава фракции "ЕС" Артур Герасимов и Ярослав Железняк ("Голос").

Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 11

"Слуги народа": Даниил Гетманцев, Сергей Бабак, Галина Янченко (слева направо)

Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 12

"Слуга народа" Николай Сольский показывает, то ли "плюс", то ли "крест".

Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 13

Тем временем Юрий Шаповалов ("За будущее") решил проверить свои сообщения.


Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 14

"Привіт, хочу дізнатися про списки, а то таке враження, що мене по Полтаві мінуснули взагалі. Якщо так, то я буду виходити з фракції", - написал абонент "Леша".

Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 15

Глава фракции СН Давид Арахамия, глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев, спикер ВР Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 16

Гео Лерос (внефракционный)

Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 17

"Слуга народа" Максим Перебыйнис читает историю португальского диктатора Антониу де Оливейры Салазара.

Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 18
Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 19

Андрей Иванчук ("Доверие") здоровается с Сергеем Бабаком (СН).

Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 20

Юлий Иоффе (ОПЗЖ) с однопартийцем.

Фото: Цензор.НЕТ
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Топ комментарии
+8
клоповник- как и все 30 лет
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03.09.2020 17:40
+6
хрю хрю всех пострачить из кулемета"Слуга народа" Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября - Цензор.НЕТ 7869
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03.09.2020 17:56
+3
им нужно бесплатное молоко - пальцы устают - раз, животов нет два.
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03.09.2020 18:07
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Расслабились "слуги" .
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03.09.2020 17:40 Ответить
клоповник- как и все 30 лет
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03.09.2020 17:40 Ответить
Крысятник-паучатник и свинарник🐽🐽🐽,как и
на кацапстане 30 лет
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03.09.2020 18:57 Ответить
А я изучаю историю конфедератов.
Их марш показался мне знакомым.
Где-то я его слышал...
Кстати, как потом оказалось, он был и маршем Ку-клукс-клана... "Слуга народа" Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября - Цензор.НЕТ 749
Где же я его недавно слышал?
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03.09.2020 17:44 Ответить
"Слуга народа" Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября - Цензор.НЕТ 2198 ага и песенка "люфтвафе" "Слуга народа" Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября - Цензор.НЕТ 127 и гер манлингр "Слуга народа" Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября - Цензор.НЕТ 2198 дада "Слуга народа" Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября - Цензор.НЕТ 127
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03.09.2020 17:56 Ответить
Ты тоже слышал?
На съезде одной из партий?
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03.09.2020 18:13 Ответить
диды крымлевские при одном слове "немцы" - непроизвольно ходят под себя )))
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03.09.2020 18:21 Ответить
деточка иди там отдыхай Гер Малингер на волынке для моих побратимов на 24 играли- намного лучше чем поющие турселя могилевской "Слуга народу" Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня - Цензор.НЕТ 9624и это тоже Айдар - Was Wollen Wir Trinken "Слуга народу" Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня - Цензор.НЕТ 9624
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03.09.2020 19:50 Ответить
ета?

https://www.youtube.com/watch?v=07PlggWJwLM
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03.09.2020 18:14 Ответить
от ета еще есть.

https://www.youtube.com/watch?v=lzeNBRbWXpI
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03.09.2020 18:40 Ответить
Конфедерація з'явилась раніше ККК.
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03.09.2020 18:03 Ответить
И что?
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03.09.2020 18:11 Ответить
Слово "тоже" некоректне, ви ж не звинувачуєте червоноармійців, що вони в другу світову вибрали собі гімном царську пісню "Вставай страна огромная".
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03.09.2020 18:20 Ответить
хрю хрю всех пострачить из кулемета"Слуга народа" Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября - Цензор.НЕТ 7869
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03.09.2020 17:56 Ответить
им нужно бесплатное молоко - пальцы устают - раз, животов нет два.
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03.09.2020 18:07 Ответить
"Глаза потухли" . "Слуга народа" Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября - Цензор.НЕТ 9346
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03.09.2020 18:01 Ответить
на второй сверху - не доник пробрался в раду инкогнитом?
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03.09.2020 18:06 Ответить
Таки да, Трамп у нас. "Слуга народу" Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня - Цензор.НЕТ 6867
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03.09.2020 18:12 Ответить
возвращать не нужна....
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03.09.2020 18:25 Ответить
не знаю як Салазара ...а Піночета ви ще отримаєте ...стадіонів на вас вистачить
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03.09.2020 18:34 Ответить
Пусть лучше про диктаторов муссолини и чаушеску почитают. Очень поучительные истории ))
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03.09.2020 18:35 Ответить
половина без масок - всем пофиг...
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03.09.2020 18:37 Ответить
Мразь на мрази и гнида🤢👿 погоняет
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03.09.2020 19:00 Ответить
боня теперь местный секс символ, все б...и в радиусе 50 км мечтают ему отдаться
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03.09.2020 19:08 Ответить
Ракурс Янченко - відображення парламентської діяльності "СН".
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03.09.2020 19:12 Ответить
Идея Нади Савченко, расфигарить Раду с баржи, обретает свою актуальность !!!
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03.09.2020 19:52 Ответить
Так, подождите ! депутат от СН изучает в телефоне, тут пауза, ну или барабанная дробь, и когда каждый представил там, то что обычно изучают депутаны в телефонах во время работы : Корабельную сосну, анал табу и прочие ништяки, тут какой то "отморозок" страшно даже представить- изучает в Вики, кто вообще такой Салазар(Ггг прикинь это не пират с той игрухи). Караул! Так они скоро там вообще поправки к Законам изучать начнут!
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03.09.2020 21:26 Ответить
У Зеленского выпустили темник для «слуг», как поливать грязью Лероса Сентябрь 3, 2020Без рубрикиКомментарии: 1

Аналитический и медийный отделы фракции «Слуга народа» подготовили для депутатов тезисы для комментирования скандала со «слугой» Гео Леросом. Накануне он выступил с обвинениями в адрес президента Владимира Зеленского, после чего его исключили из фракции.
В документе с тезисами для «слуг» от 3 сентября, которым располагает издание «Бабель», говорится о том, что действия Лероса - это попытка повысить личный рейтинг, а его критика - «пропаганда в чисто кремлевском стиле».
В тему:
- Зеленский подписал себе приговор! Полный текст выступления в Раде нардепа Лероса
- Авто сожгли, из фракции выгнали, уголовное дело завели: «джентельменский набор» от зе-режима для Лероса
«Выступление Лероса с трибуны Верховной Рады не оставило сомнений в том, что он окончательно разорвал все связи с партией «Слуга народа» и фракцией в парламенте.
Мы всегда приветствуем диалог внутри фракции по всем вопросам внутренней и внешней политики.
Мы не приветствуем, но толерантно относимся к намерениям отдельных членов фракции вынести разнообразие позиций, споры и противостояния в публичное пространство», - так «слугам» советуют комментировать выступление депутата, в котором он сравнил Зеленского с Виктором Януковичем.
В то же время в документе акцентируется внимание на том, что Лерос якобы формирует собственные узнаваемость и политический капитал, «пытаясь уничтожить ту политическую силу, которая привела его в парламент».
«Слуга народа» не собирается быть «донором» для личного рейтинга господина Лероса.
У нас куча других дел: рассмотрение важных законопроектов, «Большая стройка», борьба с последствиями коронавируса, перезапуск экономики, перезагрузка власти.
Если Гео хочет заработать дополнительные политические очки, занимаясь пропагандой в чисто кремлевском стиле, пусть он это делает за пределами фракции «Слуга народа», - говорится в рекомендациях.
Авторы документа также акцентируют внимание на том, что Лерос после слов в адрес Зеленского и депутатов «Слуги народа» не подал заявление о выходе из фракции.
«Это было бы и логично, и этично. Неудивительно, что, фактически заявив о разрыве с президентом и нашей политической силой, он не удосужился на мужской и политический поступок. Не смог сказать «б», сказав «а».
Почему? По нашему мнению, причина может быть только одна - угроза потерять мандат народного депутата из-за добровольного выхода из фракции, ведь Гео избирался по избирательному списку партии.
Если это действительно является причиной, то где же последовательность, искренность и честность, которые господин Лерос так настойчиво пропагандирует?» - такую позицию советуют занимать «слугам».
Депутатам также рекомендуют призвать бывшего коллегу по фракции добровольно сложить мандат.
«Именно поэтому мы выступаем за исключение Гео Лероса из фракции «Слуга народа», призываем его добровольно сложить мандат народного депутата Украины, а правоохранительные органы - провести проверку его обвинений и дать правовую оценку его заявлениям по результатам расследования», - подытожили в документе.
***
В общем, типичный позорный «темник» для «слуг» из конторы предателя Ермака.
Сам Гео Лерос у себя в Фейсбуке не только привел ссылку на данную публикацию, но еще и разместил скриншоты этого «темнока»:
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03.09.2020 21:27 Ответить
У них мораль вовків - Швидко вкрав - швиденько з'їв! І надрухлива прициповість зеленої соплі.
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04.09.2020 07:28 Ответить
Снова мечтают о Салазаре и прочих фашистах, о "сильной руке". Нет, зеленые пустоголовые вылупки, ничего у вас не получится, все равно возьмем вас за горло!
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04.09.2020 19:42 Ответить
гадюшник е*аны
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04.09.2020 22:26 Ответить
 
 