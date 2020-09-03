"Слуга народа" Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября. ФОТОрепортаж

Сегодня, 3 сентября, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады Украины.

В начале Рада отклонила законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс. Как сообщили нардепы "Голоса", именно в этот законопроект хотели внести норму о проведении "соцопросов": "Власть пыталась изменить правила для местных выборов, чтобы "пропихнуть" туда референдум об особом статусе Донбасса".

Затем Рада приняла в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности.

Позже Рада не смогла назначить своих представителей в конкурсную комиссию САП.

Кроме того, Рада поддержала предложение ввести ответственность за предоставление донорами крови недостоверной информации о состоянии здоровья.

Также "слуги народа" обсуждали в чате формирование списков на местных выборах: "А где наша гарантированная квота?" - "Она уже продана".

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

"Слуги народа" Богдан Яременко и Александр Кабанов, переписку в телефоне которого ранее опубликовал Цензор.НЕТ: "Вчера был у посла ЕС. Антикоррупционный прокурор Костин поставит крест на безвизе".

Григорий Немыря ("Батькивщина") сменил цвет волос.

Глава фракции СН Давид Арахамия здоровается с Александром Ковалевым ("Доверие").

"Слуги народа" обсуждают что-то веселое.

Первый замглавы фракции СН Александр Корниенко, спикер ВР Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Пленарное заседание Верховной Рады 3 сентября 2020 г.

Телефон Любови Шпак (СН).

Юрий Корявченков (СН)

Соглава фракции "ЕС" Артур Герасимов и Ярослав Железняк ("Голос").

"Слуги народа": Даниил Гетманцев, Сергей Бабак, Галина Янченко (слева направо)

"Слуга народа" Николай Сольский показывает, то ли "плюс", то ли "крест".

Тем временем Юрий Шаповалов ("За будущее") решил проверить свои сообщения.





"Привіт, хочу дізнатися про списки, а то таке враження, що мене по Полтаві мінуснули взагалі. Якщо так, то я буду виходити з фракції", - написал абонент "Леша".

Глава фракции СН Давид Арахамия, глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев, спикер ВР Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Гео Лерос (внефракционный)

"Слуга народа" Максим Перебыйнис читает историю португальского диктатора Антониу де Оливейры Салазара.





Андрей Иванчук ("Доверие") здоровается с Сергеем Бабаком (СН).

Юлий Иоффе (ОПЗЖ) с однопартийцем.

Фото: Цензор.НЕТ