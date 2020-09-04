"День бесславия России": в годовщину трагедии в Беслане под посольством РФ провели акцию. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
В 16-ю годовщину трагедии в Беслане под посольством РФ в Киеве устроили показ видеопрезентации об актах агрессии России.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Перед посольством РФ фактически прошел мультимедийный перформанс под названием "День бесславия России". Действо включало видеопрезентацию актов агрессии РФ, начиная с 1939 года в Польше и до всех случаев отравления оппозиции и агрессии в Украине и Сирии. Кадры презентации под марши УПА, песни Макаревича и Сергея Файфуры выводились на экран, установленной рядом, и на стены посольства.
"Наша цель - привлечь внимание к тому, что Россия превратилась в террористическое государство, которое осуществляет акты террора по всему земному шару и формирует атмосферу страха на собственной территории, в аннексированном Крыму и на Донбассе", - сказал организатор акции Юрий Федоренко.
Читайте на Цензор.НЕТ: Может быть создан суд по преступлениям России на Донбассе, - Мамедов
На акцию пришла молодежь и жители соседних домов.
Организаторы акции планируют повторить ее в городах, в которых есть консульства РФ.
Напомним, 1 сентября 2004 года в североосетинском городе Беслан сторонники Чеченской Республики Ичкерия захватили в заложники более 1200 учеников и учителей школы № 1. В результате нападения и позднего штурма здания погибли 334 человека, 186 из них - дети, более 800 были ранены.
Также на Цензор.НЕТ: МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального
Ответственность за захват взял на себя один из лидеров Чеченской Республики Ичкерия Шамиль Басаев.
Пожалуйста, подождите...
Артур, після Другої Світової створили ООН, і задекларували, що кордони з 1945 є сталими і перегляду не підлягають. Кацапи це правило порушили. Хоча на те вони й кацапи- вони не дотримуються жодного договору (дикуни).
Багно гнилеє між країв Європи,
Покрите цвіллю, зеленню густою!
Розсаднице недумства і застою,
Росіє! Де лиш ти поставиш стопи,
Повзе облуда, здирство, плач народу,
Цвіте бездушність, наче плісень з муру.
Ти тиснеш і кричиш: «Даю свободу!»
Дреш шкуру й мовиш: «Двигаю культуру!»
Ти не січеш, не б'єш, в Сибір не шлеш,
Лиш, мов упир, із серця соки ссеш,
Багно твоє лиш серце й душу дусить.
Лиш гадь і слизь росте й міцніє в тобі,
Свобідний дух або тікати мусить,
Або живцем вмира в твоїм гробі.
«Жить бы мне в такой стране
Чтобы ей гордиться…
Только мне в большом говне
Довелось родиться…
Не помог России бог
Царь или республика.
Наш народ ворует, пьёт
Гадит из-за рублика…
Обмануть, предать, надуть
Обокрасть - как славно-то?
Страшен путь во мрак и жуть
Родина державная.
Сколько лет всё нет и нет
Жизни человеческой
Мчат года… Всегда беда
Над тобой, Отечество…»
(Эльдар Рязанов. «Неподведённые итоги»)
ІМПЕРІЯ
З домовини встає упириця,
Вовча паща на людськім єстві,
Гострі зуби і кігті, мов криця,
Очі - темні дірки в голові.
З домовини підводиться постать
Велетенська - плічми до небес.
Цілий світ її лютить і злостить,
І гарчить вона, й виє, мов пес.
І стоїть вона десь на Уралі,
Але тінь її вкрила Париж,
Де міністри, від страху зів'ялі,
Прилягли до землі, як спориш.
- Хочу крові! - мов з горла Циклопа
Загуділо. - Сюди, барани!
І лежить обімліла Європа,
Бо Імперія встала з труни.
Це опівніч. Налякані зорі.
Але сонце прозріє за мить.
Встаньте, люди, і серце потворі
Ви пробийте, як хочете жить!
(Дмитро Павличко 1995)
рассея!!!
Государство абсолютной мрази,
Слепленное из кровавой грязи,
Оскорбляющее мирозданье
Фактом своего существованья.
Подлость, воплощенная в граните,
Лжи всеоплетающие нити,
Хамство, закрепленное в законах,
Упыри и воры на иконах.
Царство безысходности и мрака,
Душный пафос рабского барака,
Наглые раскормленные морды,
Злобные завистливые орды.
Кровь и плесень, цепи и затворы,
Сверху - нравы шелудивой своры,
Снизу - тупо блеющее стадо,
Коему другого и не надо...
Зря вздымают дряхлые химеры
Липкие знамена тухлой веры
Нет тебе ни веры, ни прощенья,
Только ужас, стыд и отвращенье.
Защищать? Тебя?! Любить?!
Тебя же?!! И на анекдот не тянет даже.
Я благословляю все напасти -
Те, что разорвут тебя на части!
Не зови меня - резона нету:
Ты не мать мне.
Ты - болезнь планеты.
Я приду - чтоб поддержать ту силу, Что вколотит кол в твою могилу!
Юрий Нестеренко
Я живу в Україні, а не в Сербії чи Косово. Чи ти з тих, хто верещить "а в сша нєгров вєшают!!!"?
Твої опуси можуть подіяти лише на людей, що не розбираються в темі.
А про жирафу в мене десь є цікавий лінк, почитай з перекладачем Гугла, посмієшся.
Отже все почалось з Кореї.
Все вернёт лапотная срань, вернут вОнюшки все и Украине - и Таганрог, и Кубань, и Крым само собой...
А уничтожение элиты города, которая транзитом наркоты не хотела заниматься, вот что это было.
И другим в назидание.
До того, как там трассу автомибильную построили, грузы из Махачкалы и Грозного следовали по железной дороге через Беслан.
Махачкала - порт на Каспии - это перевалочный пунк наркоты из Ирана.
В Беслане основными предприятиями были завод ликеро-водочный и железнодорожный узел, угадайте, на каком из этим двух предприятий работала элита города?
И жили рядом, и дети их ходили в школу рядом с железной дорогой.
В ту школу, в которой всех детей и убили, уничтожив всю элиту Беслана под корень.
А что находится в Гудермесе, о том и писать незачем, это дети в детском саду знают.
Вот и все, вот и все "секреты" этой трагедии.
спасибо еще, шо Беслан на карте есть - могли бы заутюжить и забыть....
Северная Осетия такая же Россия как и Крым.
Час від часу лунає версія, що мем про Шуфутинського розкрутили кремляді спеціально для того, щоб вибити з пам'яті росіян Беслан.
Ця версія ввижається мені красивою, але абсолютно наївною. Ця версія вже сприймає Кремль злодіями, але явно недооцінює специфіку всього суспільства.
Станом на середину десятих, коли злетав цей мемчик, витісняти Беслан вже не було жодної потреби. Така потреба була в перші роки після трагедії.
А станом на зараз... Вам ролик Радіо Свободи показати, де один хлопець, що вижив в Беслані, розповідає, як мріє про військову кар'єру, а інший - про кар'єру в ФСБ? "Чтобы это не повторилось".
Беслан не треба витісняти. Він вже давно та ефективно взятий на озброєння.
Victor Tregubov
Моджахедини дітей та жінок не вбивали, це зробили кацарські недолюди-капрофаги. Рання, здохни назавжди в тому вигляді, яка ти є зараз. Амінь!