РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12446 посетителей онлайн
Новости Фото Общество
14 004 52
акция (2403) посольство РФ (439) россия (91364)

"День бесславия России": в годовщину трагедии в Беслане под посольством РФ провели акцию. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

В 16-ю годовщину трагедии в Беслане под посольством РФ в Киеве устроили показ видеопрезентации об актах агрессии России.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Перед посольством РФ фактически прошел мультимедийный перформанс под названием "День бесславия России". Действо включало видеопрезентацию актов агрессии РФ, начиная с 1939 года в Польше и до всех случаев отравления оппозиции и агрессии в Украине и Сирии. Кадры презентации под марши УПА, песни Макаревича и Сергея Файфуры выводились на экран, установленной рядом, и на стены посольства.

"Наша цель - привлечь внимание к тому, что Россия превратилась в террористическое государство, которое осуществляет акты террора по всему земному шару и формирует атмосферу страха на собственной территории, в аннексированном Крыму и на Донбассе", - сказал организатор акции Юрий Федоренко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Может быть создан суд по преступлениям России на Донбассе, - Мамедов

На акцию пришла молодежь и жители соседних домов.

Организаторы акции планируют повторить ее в городах, в которых есть консульства РФ.

Напомним, 1 сентября 2004 года в североосетинском городе Беслан сторонники Чеченской Республики Ичкерия захватили в заложники более 1200 учеников и учителей школы № 1. В результате нападения и позднего штурма здания погибли 334 человека, 186 из них - дети, более 800 были ранены.

Также на Цензор.НЕТ: МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального

Ответственность за захват взял на себя один из лидеров Чеченской Республики Ичкерия Шамиль Басаев.

День бесславия России: в годовщину трагедии в Беслане под посольством РФ провели акцию 01
День бесславия России: в годовщину трагедии в Беслане под посольством РФ провели акцию 02
День бесславия России: в годовщину трагедии в Беслане под посольством РФ провели акцию 03
День бесславия России: в годовщину трагедии в Беслане под посольством РФ провели акцию 04
День бесславия России: в годовщину трагедии в Беслане под посольством РФ провели акцию 05
День бесславия России: в годовщину трагедии в Беслане под посольством РФ провели акцию 06
День бесславия России: в годовщину трагедии в Беслане под посольством РФ провели акцию 07
День бесславия России: в годовщину трагедии в Беслане под посольством РФ провели акцию 08

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Ты про украинские земли отданные большевиками в 1918 году, при сговоре с Кайзером по Брестскому миру?
показать весь комментарий
04.09.2020 02:26
+7
Верните Карелию, Калининград и Дальний Восток для начала,гниды лаптежные.
показать весь комментарий
04.09.2020 04:13
+6
не - кацапия не агрессивная - ето поляки сами у себя полстраны с востока и полстраны с запада отгрызли, а потом саморасстрелялись в Катыни.
показать весь комментарий
04.09.2020 04:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
актов агрессии РФ, начиная с 1939 года в Польше! WTF?
показать весь комментарий
04.09.2020 01:43 Ответить
Раздел Польши на пару с Адиком.
показать весь комментарий
04.09.2020 02:07 Ответить
это плохо? Ведь вещественные доказательства надежно хранятся в Украине. Предлагаете пересмотреть?
показать весь комментарий
04.09.2020 02:13 Ответить
Ты про украинские земли отданные большевиками в 1918 году, при сговоре с Кайзером по Брестскому миру?
показать весь комментарий
04.09.2020 02:26 Ответить
Например о Крыме. В Крыму воды осталось на 100 дней . А сейчас вода подается утром и вечером в Симферополе. А будет - через день. При Украине такого не было.
показать весь комментарий
04.09.2020 04:59 Ответить
Так, расєя розпочала Другу Світову напару з нацистською Німеччиною. Чи ти не знав?
показать весь комментарий
04.09.2020 03:17 Ответить
Верните Карелию, Калининград и Дальний Восток для начала,гниды лаптежные.
показать весь комментарий
04.09.2020 04:13 Ответить
А що ж крадене? Крим? Донбас? Поверни назад Україні)))
Артур, після Другої Світової створили ООН, і задекларували, що кордони з 1945 є сталими і перегляду не підлягають. Кацапи це правило порушили. Хоча на те вони й кацапи- вони не дотримуються жодного договору (дикуни).
показать весь комментарий
04.09.2020 06:19 Ответить
Іван Франко
Багно гнилеє між країв Європи,
Покрите цвіллю, зеленню густою!
Розсаднице недумства і застою,
Росіє! Де лиш ти поставиш стопи,
Повзе облуда, здирство, плач народу,
Цвіте бездушність, наче плісень з муру.
Ти тиснеш і кричиш: «Даю свободу!»
Дреш шкуру й мовиш: «Двигаю культуру!»
Ти не січеш, не б'єш, в Сибір не шлеш,
Лиш, мов упир, із серця соки ссеш,
Багно твоє лиш серце й душу дусить.
Лиш гадь і слизь росте й міцніє в тобі,
Свобідний дух або тікати мусить,
Або живцем вмира в твоїм гробі.



«Жить бы мне в такой стране
Чтобы ей гордиться…
Только мне в большом говне
Довелось родиться…
Не помог России бог
Царь или республика.
Наш народ ворует, пьёт
Гадит из-за рублика…
Обмануть, предать, надуть
Обокрасть - как славно-то?
Страшен путь во мрак и жуть
Родина державная.
Сколько лет всё нет и нет
Жизни человеческой
Мчат года… Всегда беда
Над тобой, Отечество…»
(Эльдар Рязанов. «Неподведённые итоги»)

ІМПЕРІЯ

З домовини встає упириця,
Вовча паща на людськім єстві,
Гострі зуби і кігті, мов криця,
Очі - темні дірки в голові.

З домовини підводиться постать
Велетенська - плічми до небес.
Цілий світ її лютить і злостить,
І гарчить вона, й виє, мов пес.

І стоїть вона десь на Уралі,
Але тінь її вкрила Париж,
Де міністри, від страху зів'ялі,
Прилягли до землі, як спориш.

- Хочу крові! - мов з горла Циклопа
Загуділо. - Сюди, барани!
І лежить обімліла Європа,
Бо Імперія встала з труни.

Це опівніч. Налякані зорі.
Але сонце прозріє за мить.
Встаньте, люди, і серце потворі
Ви пробийте, як хочете жить!
(Дмитро Павличко 1995)
показать весь комментарий
04.09.2020 06:53 Ответить
Є також класний вірш Нестеренка "Держава". У совкодрочерів від нього розрив шаблону.
показать весь комментарий
04.09.2020 07:08 Ответить
в нього таких віршів не один. гарний поет з масквабаду, чудовий перекладач з ангельскої, його переклад Аліси на рассєянський койне найкращий.

рассея!!!

Государство абсолютной мрази,
Слепленное из кровавой грязи,
Оскорбляющее мирозданье
Фактом своего существованья.
Подлость, воплощенная в граните,
Лжи всеоплетающие нити,
Хамство, закрепленное в законах,
Упыри и воры на иконах.
Царство безысходности и мрака,
Душный пафос рабского барака,
Наглые раскормленные морды,
Злобные завистливые орды.
Кровь и плесень, цепи и затворы,
Сверху - нравы шелудивой своры,
Снизу - тупо блеющее стадо,
Коему другого и не надо...
Зря вздымают дряхлые химеры
Липкие знамена тухлой веры
Нет тебе ни веры, ни прощенья,
Только ужас, стыд и отвращенье.
Защищать? Тебя?! Любить?!
Тебя же?!! И на анекдот не тянет даже.
Я благословляю все напасти -
Те, что разорвут тебя на части!
Не зови меня - резона нету:
Ты не мать мне.
Ты - болезнь планеты.
Я приду - чтоб поддержать ту силу, Что вколотит кол в твою могилу!

Юрий Нестеренко
показать весь комментарий
04.09.2020 07:26 Ответить
Ага... Останніми двома рядками - як "обухом в лоб"!!!...
показать весь комментарий
04.09.2020 10:20 Ответить
Порушили американці з Косово.
показать весь комментарий
04.09.2020 07:49 Ответить
Вони окупували Косово?
показать весь комментарий
04.09.2020 08:06 Ответить
Деякий час і таке було. Вони кордони Сербії порушили.
показать весь комментарий
04.09.2020 08:12 Ответить
А яке це має відношення до кацапні та расєї?
Я живу в Україні, а не в Сербії чи Косово. Чи ти з тих, хто верещить "а в сша нєгров вєшают!!!"?
показать весь комментарий
04.09.2020 08:55 Ответить
Відношення саме пряме. Гамерикани створили Косово і в результаті кацапи почали створювати різні косово де могли - Півд, Осетія, Абхазія, Крим, прикриваючись тим - якщо вам можна то і нам теж. Тут політолухи прямо так і говорять по ящику і вже давно.
показать весь комментарий
04.09.2020 09:03 Ответить
Косово- 1999 рік. Абхазія, Придністров'я, Чечня і т.д.. Ти щось плутаєшся в датах))
Твої опуси можуть подіяти лише на людей, що не розбираються в темі.
показать весь комментарий
04.09.2020 09:10 Ответить
Добре що ти розбираєшся. Я у вас не живу щоб хронологію знати, але факт залишається фактом - все почалось з Косово.
показать весь комментарий
04.09.2020 09:12 Ответить
Ти читати вмієш? Придністров'я, Абхазія, Чечня- 1991-1996рр, проте для тебе все почалося з Косово у 1999. Що ти куриш?
показать весь комментарий
04.09.2020 09:14 Ответить
Значить почалось раніше, я просто не знав, я у вас не живу.
показать весь комментарий
04.09.2020 09:19 Ответить
То чого ти лізеш і коментуєш те, чого не знаєш? Я в Африці не живу, проте знаю, що у жирафи шия довга, а у слона хобот є. От і по цій темі- все ти знаєш прекрасно, що кацапня коїть лихо, проте вигороджуєш їх.
показать весь комментарий
04.09.2020 09:23 Ответить
Тут ти помиляєшся. Ніколи кацапню не вигороджував і не вигороджую.
А про жирафу в мене десь є цікавий лінк, почитай з перекладачем Гугла, посмієшся.
показать весь комментарий
04.09.2020 09:29 Ответить
Ок. Ну добре, приємно було поспілкуватись, мені треба йти.
показать весь комментарий
04.09.2020 09:33 Ответить
Мені теж було приємно. Завжди приємно спілкуватись з розумними людьми. Доброго дня.
показать весь комментарий
04.09.2020 09:38 Ответить
Доречі, про те, як з'явилась Пн.Корея не в курсі? Поцікався, звідки взявся перший Кім і де він брав танки та "іхтамнєтов". Втирає воно мені тут, кацапню вигороджує.
показать весь комментарий
04.09.2020 09:12 Ответить
Я нікого не вигороджую, я просто стараюсь бути об'єктивним. Півн.Корея з іншої опери. Перший Кім взявся з такої ж діри як і другий, третій і всі інші Кіми. Там в них Кімів купа, як на півночі так і на півдні. Не знав?
показать весь комментарий
04.09.2020 09:17 Ответить
Тільки от приїхав він з ссср, бо він був червоноармійцем. Не знав про це? І Пн.Корея утворилась лише завдяки совку, совковим танкам та іхтамнєтам. Об'єктивний ти наш)))
Отже все почалось з Кореї.
показать весь комментарий
04.09.2020 09:20 Ответить
Не знав що Кім-перший приїхав з ссср. А до Кореї не було чогось подібного? А Фінляндія в якої Карелію відтяпали?
показать весь комментарий
04.09.2020 09:24 Ответить
І Фінляндія була. Проте це було до 1945. Після Ялтинської конференції і утворення ООН кордони декларувались сталими.
показать весь комментарий
04.09.2020 09:28 Ответить
Вони ще в Іран влазили в 42-му, якщо не помиляюсь, чи в 41-му?
показать весь комментарий
04.09.2020 09:30 Ответить
слышь ты, кацапсина, срань лапотная, не забывай, что у рассеи,выкидыша и продолжения Орды, ворованное все, окромя сраней-рязаней, все придётся отдать.

Все вернёт лапотная срань, вернут вОнюшки все и Украине - и Таганрог, и Кубань, и Крым само собой...
показать весь комментарий
04.09.2020 07:19 Ответить
Так і буде, але звідки ти знаєш?
показать весь комментарий
04.09.2020 07:52 Ответить
не - кацапия не агрессивная - ето поляки сами у себя полстраны с востока и полстраны с запада отгрызли, а потом саморасстрелялись в Катыни.
показать весь комментарий
04.09.2020 04:33 Ответить
Напомним, 1 сентября 2004 года в североосетинском городе Беслан сторонники Чеченской Республики Ичкерия захватили в заложники более 1200 учеников и учителей школы № 1.Источник: https://censor.net/ru/p3217529
показать весь комментарий
04.09.2020 03:46 Ответить
Ну захватили чеченцы, а огнеметами и танками детей сожгла русня по приказу путина. 186 детей, 168 взрослых. Это уже доказано, не выливай это говно сюда
показать весь комментарий
04.09.2020 12:00 Ответить
"День бесславия России": в річницю трагедії в Беслані під посольством РФ провели акцію - Цензор.НЕТ 7132 .
показать весь комментарий
04.09.2020 13:27 Ответить
О чём молчит власть. (Путина). Большинство детей погибло при штурме от оружия "освободителей".
показать весь комментарий
04.09.2020 05:11 Ответить
Кровавая власть Путина в ходе штурма школы в Беслане применяла танки, огнеметы и гранатометы.
показать весь комментарий
04.09.2020 05:47 Ответить
***** убило 184 ребенка, помучив их 3 дня без воды и воздуха
показать весь комментарий
04.09.2020 11:57 Ответить
Вы знаете, что такое была эта операция в Беслане?
А уничтожение элиты города, которая транзитом наркоты не хотела заниматься, вот что это было.
И другим в назидание.
До того, как там трассу автомибильную построили, грузы из Махачкалы и Грозного следовали по железной дороге через Беслан.
Махачкала - порт на Каспии - это перевалочный пунк наркоты из Ирана.
В Беслане основными предприятиями были завод ликеро-водочный и железнодорожный узел, угадайте, на каком из этим двух предприятий работала элита города?
И жили рядом, и дети их ходили в школу рядом с железной дорогой.
В ту школу, в которой всех детей и убили, уничтожив всю элиту Беслана под корень.
А что находится в Гудермесе, о том и писать незачем, это дети в детском саду знают.
Вот и все, вот и все "секреты" этой трагедии.
показать весь комментарий
04.09.2020 05:57 Ответить
Светлая память всем в мире, погибшим, убиенным и ликвидированным по вине путинского режима! Да отольются слезы по ним всем, кто к этим трагедиям приложил свои кровью омытые руки! Да будут их боль и страдания так же безмерны, как безмерны боль и страдания родных и близких по жертвам трагедии в Беслане! Да сотрут они гнусную улыбочку с лиц тех, кто пособничает режиму в его злодеяниях! -
показать весь комментарий
04.09.2020 06:53 Ответить
кацапне и своих шпингалетов не жалко, а осетинских так вообще.
спасибо еще, шо Беслан на карте есть - могли бы заутюжить и забыть....
показать весь комментарий
04.09.2020 07:32 Ответить
Желаю расейке побольше таких трагедий
показать весь комментарий
04.09.2020 09:03 Ответить
Иной раз лучше промолчать чем говорить,дольше будешь казаться умнее!Только полный валенок модет желать дятям смерти.
Северная Осетия такая же Россия как и Крым.
показать весь комментарий
04.09.2020 09:11 Ответить
Час вже перегорнути календар

Час від часу лунає версія, що мем про Шуфутинського розкрутили кремляді спеціально для того, щоб вибити з пам'яті росіян Беслан.

Ця версія ввижається мені красивою, але абсолютно наївною. Ця версія вже сприймає Кремль злодіями, але явно недооцінює специфіку всього суспільства.

Станом на середину десятих, коли злетав цей мемчик, витісняти Беслан вже не було жодної потреби. Така потреба була в перші роки після трагедії.

А станом на зараз... Вам ролик Радіо Свободи показати, де один хлопець, що вижив в Беслані, розповідає, як мріє про військову кар'єру, а інший - про кар'єру в ФСБ? "Чтобы это не повторилось".

Беслан не треба витісняти. Він вже давно та ефективно взятий на озброєння.
Victor Tregubov

"День бесславия России": в річницю трагедії в Беслані під посольством РФ провели акцію - Цензор.НЕТ 3599
показать весь комментарий
04.09.2020 10:00 Ответить
Тільки не перетворилась, а завжди була.
показать весь комментарий
04.09.2020 10:03 Ответить
Да, кацапня тоді дуже жорстоко провела "тренування" на власних громадянам. Дуже жарко дітей. І да, Ічкерійські
Моджахедини дітей та жінок не вбивали, це зробили кацарські недолюди-капрофаги. Рання, здохни назавжди в тому вигляді, яка ти є зараз. Амінь!
показать весь комментарий
04.09.2020 10:15 Ответить
 
 