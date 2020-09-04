Водитель маршрутки наорал на дочь погибшего воина за "не такое удостоверение": Ребенка трясло, но никто из взрослых не заступился. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
В Нововолынске водитель маршрутки накричал и довел до слез ребенка погибшего украинского воина за "не такое удостоверение".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала вдова погибшего украинского воина Марина Шепелюк.
"Пост "БЛАГОДАРНОСТИ" водителю 6-го маршрута которой ехал около 15:00 от Вопака и всем пассажирам автобуса .. В нашей стране никогда ничего не изменится пока водитель-мужчина почтенного возраста будет позволять себе кричать на ребенка, у него не такое удостоверение ребенка погибшего (вообще на ребенка), что он мог взять на прокат или украсть .. Взять посмотреть удостоверение и не отдавать, когда ребенок уже на грани истерики и хочет одного просто выйти как можно быстрее .. Продолжать орать, не обращать внимания на то, что говорит старшая моя дочь и никто не заступился за этих детей из взрослых... "Моя хата с краю" это о многих ...", - написала она.
По словам Шепелюк, об инциденте она узнала после звонка дочери: "Меня набрала старшая дочь, и я встретила эту маршрутку у нас на 5-м микрорайоне, ему не понравилось что я на него кричала, и он говорил, что ни в чем не виноват и не доводил ребенка до слез... Что удостоверение сделайте нормальное .. Удостоверение выдано областным военкоматом для него не является документом, там фото нет и все равно, что этот документ, который дает гарантированную социальную защиту его владельцу".
"Ребенок пришел пешком домой и его трясло и слезы не высохли на глазах... Я этого просто так не оставлю... Муж погиб, защищая мирную жизнь всех нас не для того, чтобы унижали его детей...", - отметила она.
"И хочу пожелать иметь такие "взятые на прокат" или "украденные" удостоверение всем кто такого мнения...
Пожалуй понимание будет только тогда, когда это зацепит каждого... Когда "Грады" начнут стрелять рядом с каждым домом... Вот тогда будет цениться всеми то, какой ценой имеют возможность спокойно жить, работать, отдыхать...", - разюмировала вдова украинского воина, добавив фото удостоверения водителя и номер автобуса на котором ехал ее ребенок.
Пожалуйста, подождите...
П*дорашист во всей красе.
было бы лучше с РФией.Они живут в Украине и против Украины,вот такой парадокс.Этот поц водитель пропьёт с лёгкостью 100 грн,но бесплатно провезти ребёнка по удостоверению не хочет.Он просто гнилой биомусор с ярко выраженными хохляцко кацапскими манерами.Это относится не к людям в возрасте (мне самому 60 ),а к бычей прослойке,мечтающей о красивой жизни и серущей где попало.
Перевізник повинен бути виключений з відносин держава-пільговик. Отримувати плату за проїзд і все. Або реально записувати дані кожного пільговика і потім виставляти рахунок державі.
Або ставити валідатори. Ги ... А цього робити перевізники не хочуть.
врагу. Люди уехали зарабатывать в Польшу, а эта безработная шваль заняла место, и тащится от своих комплексов.
І перевізники не будуть нервувати і пасажири.
Про адресну допомогу вже 25 років розмовляють.
Субсидії вже перевели на адресатів.
А раз отсиделся - то плати за меня !
Просто нужно, что бы маршрутчики работали "по белому", а не ложили левак в карман...
а она должна ОПЛАЧИВАТЬ проезд приватникам, вместо льготников..
тем самым стравливает людей..
Зелебобики бы никогда не дали ребенка в обиду!
Нечего валить всё на порохоботов! Это вы за..рали всю страну! Недоумки!
Водитель маршрутки на коленях извинился перед матерью погибшего лейтенанта
ЭТО ПРИ ПОРОХЕ!
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=370241777132539
Думай,Шура, думай! Может мозг разовьётся,если ещё не весь высох...
На жаль проживаю в інший області, але залюбки зустрівся з цім нелюдом.
В здоровом обществе большинство уважает мораль, государственные символы, законы.
Если человек зациклился на себе, не видит ничего, что его не касается. То и с ним поступят точно так. Не будьте равнодушными. Безразличие убивает не хуже пули.
Видите негодяя - сделайте что можете, чтобы ему было некомфортно, а не вам. Чтоб боялся быть мерзавцем.
Герои стоят за себя и прежде всего за других.
Терпилы, молчуны - балласт, "овцы", которых можно стричь, убивать, продавать.
"Зеленые" лозунги хороши, но у них это только п*деж. Просто перестаньте ассоциировать их с зеленью. Применяйте. Только тогдабудете жить достойно.
«01.09.2020 року їхав в маршрутці 739 сполученням Новомосковськ-Черкаське і став свідком ганебної поведінки водія маршрутки по відношенню до учасника АТО. До салону маршрутки зайшов боєць 93 омбр "Холодний Яр" і представив посвідчення учасника АТО. І що тут почалося.. Образи, крики, істерика.... І все це якось цинічно...Хлопець мовчав... Дуже обурила фраза водія: "Я тут плачу налоги, чтоб вы там на этой своей войне чувствовали себя комфортно". (???) Боєць звичайно оплатив свій проїзд..." Щоби не затримувати інших і не дратувати водія - бо він за кермом не повинен нервувати!" - це слова Воїна.... Вважаю, що ми повинні зробити водія-покидька "знаменитим"... (мурло свиняче!!!)
...
Там і так полішуки живуть, совкі ще ті.
прост.. прибить
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=370241777132539
По-другому до этих выродков не доходит.