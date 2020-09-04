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Водитель маршрутки наорал на дочь погибшего воина за "не такое удостоверение": Ребенка трясло, но никто из взрослых не заступился. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В Нововолынске водитель маршрутки накричал и довел до слез ребенка погибшего украинского воина за "не такое удостоверение".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала вдова погибшего украинского воина Марина Шепелюк.

"Пост "БЛАГОДАРНОСТИ" водителю 6-го маршрута которой ехал около 15:00 от Вопака и всем пассажирам автобуса .. В нашей стране никогда ничего не изменится пока водитель-мужчина почтенного возраста будет позволять себе кричать на ребенка, у него не такое удостоверение ребенка погибшего (вообще на ребенка), что он мог взять на прокат или украсть .. Взять посмотреть удостоверение и не отдавать, когда ребенок уже на грани истерики и хочет одного просто выйти как можно быстрее .. Продолжать орать, не обращать внимания на то, что говорит старшая моя дочь и никто не заступился за этих детей из взрослых... "Моя хата с краю" это о многих ...", - написала она.

По словам Шепелюк, об инциденте она узнала после звонка дочери: "Меня набрала старшая дочь, и я встретила эту маршрутку у нас на 5-м микрорайоне, ему не понравилось что я на него кричала, и он говорил, что ни в чем не виноват и не доводил ребенка до слез... Что удостоверение сделайте нормальное .. Удостоверение выдано областным военкоматом для него не является документом, там фото нет и все равно, что этот документ, который дает гарантированную социальную защиту его владельцу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одессит рассек беременной женщине губу, чтобы не уступать ей место в маршрутке, - полиция

"Ребенок пришел пешком домой и его трясло и слезы не высохли на глазах... Я этого просто так не оставлю... Муж погиб, защищая мирную жизнь всех нас не для того, чтобы унижали его детей...", - отметила она.

"И хочу пожелать иметь такие "взятые на прокат" или "украденные" удостоверение всем кто такого мнения...

Пожалуй понимание будет только тогда, когда это зацепит каждого... Когда "Грады" начнут стрелять рядом с каждым домом... Вот тогда будет цениться всеми то, какой ценой имеют возможность спокойно жить, работать, отдыхать...", - разюмировала вдова украинского воина, добавив фото удостоверения водителя и номер автобуса на котором ехал ее ребенок.

Водитель маршрутки наорал на дочь погибшего воина за не такое удостоверение: Ребенка трясло, но никто из взрослых не заступился 01
Водитель маршрутки наорал на дочь погибшего воина за не такое удостоверение: Ребенка трясло, но никто из взрослых не заступился 02
Водитель маршрутки наорал на дочь погибшего воина за не такое удостоверение: Ребенка трясло, но никто из взрослых не заступился 03
Фото: Шепелюк/Facebook

Водитель маршрутки наорал на дочь погибшего воина за не такое удостоверение: Ребенка трясло, но никто из взрослых не заступился 04
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Топ комментарии
+79
маршрутчики вообще эталонные п-доры
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04.09.2020 09:42
+62
Водій маршрутки накричав на доньку загиблого воїна за "не таке посвідчення": Дитину трясло, але ніхто з дорослих не заступився - Цензор.НЕТ 2979
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04.09.2020 09:52
+60
Водило "герой" млять 8 гривен заработал... А овци в автобусе сено жевали...
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04.09.2020 09:45
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Нотрібно видавати посвідчення учасника ООС. Тоді все буде добре.
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04.09.2020 11:02 Ответить
Скрытый рашист. Ненавидит все украинское. Небось типает при виде нашего флага. Само ЧМО не хочет жить на лугандоне. А здесь хоть в компот нассыт, хоть в борщь плюнет. Хоть патриота обгавкает (особенно маленького).
П*дорашист во всей красе.
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04.09.2020 11:03 Ответить
ну чому не можна таких під..ов посилати на мінні поля своїми дупами міни знімати?!
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04.09.2020 11:04 Ответить
Даже в западных областях полно людей которые считают,что при СССР было лучше и Украине
было бы лучше с РФией.Они живут в Украине и против Украины,вот такой парадокс.Этот поц водитель пропьёт с лёгкостью 100 грн,но бесплатно провезти ребёнка по удостоверению не хочет.Он просто гнилой биомусор с ярко выраженными хохляцко кацапскими манерами.Это относится не к людям в возрасте (мне самому 60 ),а к бычей прослойке,мечтающей о красивой жизни и серущей где попало.
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04.09.2020 11:08 Ответить
Запомните раз и навсегда, право на проезд дает билет. Есть льгота, подтверди ее документами и получи билет в кассе. Кассир в свою очередь зафиксирует все данные льготника и передаст местным властям в конце месяца для возврата денег. И не фиг быковать перед простым водителем.
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04.09.2020 11:10 Ответить
Чому ? Формально він правий.
Перевізник повинен бути виключений з відносин держава-пільговик. Отримувати плату за проїзд і все. Або реально записувати дані кожного пільговика і потім виставляти рахунок державі.
Або ставити валідатори. Ги ... А цього робити перевізники не хочуть. Водій маршрутки накричав на доньку загиблого воїна за "не таке посвідчення": Дитину трясло, але ніхто з дорослих не заступився - Цензор.НЕТ 5188
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04.09.2020 11:25 Ответить
Какие билеты в кассе для городских маршрутов?
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04.09.2020 12:31 Ответить
Важно не формальность - билет, а отношение к ребенку атошника как к
врагу. Люди уехали зарабатывать в Польшу, а эта безработная шваль заняла место, и тащится от своих комплексов.
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04.09.2020 14:06 Ответить
Ну ты видать и есть из тех водил...
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11.09.2020 18:10 Ответить
Пьесса " Полная маршрутка ********* и кацапоидная красножопая быдло-падаль -водила". Точка. Я бы разбил **** ублюдку, даже если бы загребли в отделение..
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04.09.2020 11:11 Ответить
опять хочет что б кабину набили ему
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04.09.2020 11:18 Ответить
Щоб не було таких конфліктів допомогу на проїзд видавати особисто пільговикам.
І перевізники не будуть нервувати і пасажири.
Про адресну допомогу вже 25 років розмовляють.
Субсидії вже перевели на адресатів.
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04.09.2020 11:22 Ответить
водитель конечно МУДАК за то, что кричал на ребенка, но еще большие МУДАКИ это "добрые" политики и госчинуши раздающие ЛЬГОТЫ из чужих карманов /на что они НЕ ИМЕЮТ ПРАВА/, НИКАКИХ ЛЬГОТ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В ПРИНЦИПЕ - ПЛАТИТЕ ВСЕ ДЕНЬГАМИ!
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04.09.2020 11:23 Ответить
Щоб не було таких конфліктів допомогу на проїзд видавати особисто пільговикам.
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04.09.2020 11:26 Ответить
Ну тогда все должны быть равными и пройти все через фронт !
А раз отсиделся - то плати за меня !
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04.09.2020 12:47 Ответить
рабская логика! защищят с оружием В руках это ОБЯЗАНОСТЬ /а не подвиг/ гражданина
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04.09.2020 18:53 Ответить
никто ни за кого не ОБЯЗАН
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04.09.2020 18:54 Ответить
Но почему то ТЕ кто не выполнили свою ОБЯЗАННОСТЬ - с воплями вопят , что они никому ничего не обязаны... и требуют равенства ! При этом - сами же не стали равными для выполнения своих обьязаностей !
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04.09.2020 20:01 Ответить
Поэтому лично МНЕ ОНИ ДОЛЖНЫ !
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04.09.2020 20:02 Ответить
Нужно прийти на стоянку где они ставят маршрутки показательно вломить, а кто за него будет заступаться тоже вломить, потому что такой ******* у нас до.ера
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04.09.2020 11:38 Ответить
С какой целью !? Что бы число потерпевших он невыполнения государством своих обязательств ВЫРОСЛО В 100 РАЗ ?!

Просто нужно, что бы маршрутчики работали "по белому", а не ложили левак в карман...
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04.09.2020 12:46 Ответить
держава только корочки раздает..
а она должна ОПЛАЧИВАТЬ проезд приватникам, вместо льготников..
тем самым стравливает людей..
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04.09.2020 11:41 Ответить
Вот когда в каждой частной маршрутке будет установлен счетчик пассажиров, кассовый аппарат и все поголовно будут обилечиваться путем выдачи чека, а не какого-то там фантика, можно будет обсудить вопрос об оплате государством льготных категорий.
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05.09.2020 08:58 Ответить
Цікаво де квитки в маршрутках?. Чому для коммунального транспорту вони є, а для мафії , яка годує хабарями всю адміністрацію такі шаленні преференції скільки вони налу відмивають і заробляють на перевезенні плебсу. Тоді і громадський комунальний транспорт треба робити маршрутками без квитків і контролю. І мабуть перевізникам потрібно створити батьйон і піти повоювати щоб трішки отримати звилин і відрізняти що таке добре від того що є погане. Гроші не пахнуть на відміну від убитих на війні.
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04.09.2020 11:41 Ответить
это ответ на вопрос, - почему страной правит барыжный цирк и клоун зе-вавка.
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04.09.2020 12:19 Ответить
Полный автобус равнодушных порохоботов. Вот это совпадение!
Зелебобики бы никогда не дали ребенка в обиду! Водій маршрутки накричав на доньку загиблого воїна за "не таке посвідчення": Дитину трясло, але ніхто з дорослих не заступився - Цензор.НЕТ 1888
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04.09.2020 12:31 Ответить
Шура,учитывая, что Зебилов в Украине оказалось 73%,вероятность того,что в маршрутке ехали "порохоботы", очень мала!!! Да и при Порошенко такого не припомню!!!
Нечего валить всё на порохоботов! Это вы за..рали всю страну! Недоумки!
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05.09.2020 21:47 Ответить
Это был сарказм.
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06.09.2020 21:43 Ответить
7 февраля 2019 г. ·

Водитель маршрутки на коленях извинился перед матерью погибшего лейтенанта
ЭТО ПРИ ПОРОХЕ!
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=370241777132539

Думай,Шура, думай! Может мозг разовьётся,если ещё не весь высох...
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05.09.2020 22:28 Ответить
Сподіваюсь що цій мерзоті - водію, хтось небайдужий, у найближчій час пояснить що наша країна веде війну і гинуть воїни, не заради такої наволочі, яка мабуть слухає радіо шансон і вважає себе "вершителем судеб".
На жаль проживаю в інший області, але залюбки зустрівся з цім нелюдом.
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04.09.2020 12:32 Ответить
Не призываю к конфронтации но думайте сами.
В здоровом обществе большинство уважает мораль, государственные символы, законы.
Если человек зациклился на себе, не видит ничего, что его не касается. То и с ним поступят точно так. Не будьте равнодушными. Безразличие убивает не хуже пули.
Видите негодяя - сделайте что можете, чтобы ему было некомфортно, а не вам. Чтоб боялся быть мерзавцем.
Герои стоят за себя и прежде всего за других.
Терпилы, молчуны - балласт, "овцы", которых можно стричь, убивать, продавать.
"Зеленые" лозунги хороши, но у них это только п*деж. Просто перестаньте ассоциировать их с зеленью. Применяйте. Только тогдабудете жить достойно.
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04.09.2020 12:42 Ответить
Лично мне нравится видеть, как горит пустая маршрутка... А вам ?
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04.09.2020 12:44 Ответить
Особенно транспорт таких идотов.
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04.09.2020 12:56 Ответить
Не пустая....А с такими пассажирами, которые позавидовали девочке, что она может проехать бесплатно, даже ценой сиротства....Лично спалил бы всю эту тошнотворную публику...Мрази..
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04.09.2020 20:39 Ответить
Ну..спалить ...не спалить А в морду всем и водителю плюнуть.... Ну...очень хочется!! Водій маршрутки накричав на доньку загиблого воїна за "не таке посвідчення": Дитину трясло, але ніхто з дорослих не заступився - Цензор.НЕТ 457
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05.09.2020 22:03 Ответить
на фото інша тварина - водій...
«01.09.2020 року їхав в маршрутці 739 сполученням Новомосковськ-Черкаське і став свідком ганебної поведінки водія маршрутки по відношенню до учасника АТО. До салону маршрутки зайшов боєць 93 омбр "Холодний Яр" і представив посвідчення учасника АТО. І що тут почалося.. Образи, крики, істерика.... І все це якось цинічно...Хлопець мовчав... Дуже обурила фраза водія: "Я тут плачу налоги, чтоб вы там на этой своей войне чувствовали себя комфортно". (???) Боєць звичайно оплатив свій проїзд..." Щоби не затримувати інших і не дратувати водія - бо він за кермом не повинен нервувати!" - це слова Воїна.... Вважаю, що ми повинні зробити водія-покидька "знаменитим"... (мурло свиняче!!!)
Водій маршрутки накричав на доньку загиблого воїна за "не таке посвідчення": Дитину трясло, але ніхто з дорослих не заступився - Цензор.НЕТ 9887

...
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04.09.2020 14:40 Ответить
ЕЩЕ ОДИН ПОДОНОК! И сколько же таких уродов? Иди на передок в зону войны и почувствуй себя комфортно на 6 месяцев!!! Мы с удовольствием заплатим за тебя ДЕБИЛА налоги!
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04.09.2020 14:45 Ответить
ВОДІЛА СОВКОДРОЧЕР Водій маршрутки накричав на доньку загиблого воїна за "не таке посвідчення": Дитину трясло, але ніхто з дорослих не заступився - Цензор.НЕТ 5705
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04.09.2020 22:47 Ответить
Водій маршрутки накричав на доньку загиблого воїна за "не таке посвідчення": Дитину трясло, але ніхто з дорослих не заступився - Цензор.НЕТ 4893 Скотина !
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05.09.2020 06:12 Ответить
Люди! Ну ладно водитель нагло быковал, А ВЫ ПОЧЕМУ МОЛЧАЛИ??? ГДЕ ВАША СОВЕСТЬ??? ЯЗЫК В ПОПУ??? Ребенка никто не защитил!!!
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04.09.2020 14:42 Ответить
Ай-яй-яй, что творится!!!
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04.09.2020 14:55 Ответить
Водій не для того голосував за Слуґ народа і за Зеленського, щоб перевозити дітей загиблих Захисників України.
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04.09.2020 15:17 Ответить
Быдло за рулём и быдло с языками в ж.....е.
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04.09.2020 15:27 Ответить
Це тому, що народ ходить в МП.
Там і так полішуки живуть, совкі ще ті.
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04.09.2020 16:22 Ответить
поймать, прост.. прибить Водій маршрутки накричав на доньку загиблого воїна за "не таке посвідчення": Дитину трясло, але ніхто з дорослих не заступився - Цензор.НЕТ 5264
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04.09.2020 16:39 Ответить
поймать и от***рить
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04.09.2020 18:39 Ответить
Вообще-то, стоимость проезда в Нововолынска даже не восемь гривень, а пять. Езжу довольно часто.. Вот так вот..
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04.09.2020 19:13 Ответить
А чего эти чучелы-водючелы не на передке ??? Права есть, мед осмотр пройден...Неделя переподготовки вполне достаточно...и вперед на КрАЗ бортовой...а еще лучше ивместе со своим богданом который должен быть тоже оформлен на передок ...и пусть завгар локти кусает потом за водилу дебила...
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04.09.2020 19:58 Ответить
Потом свиньи на коленках извиняются!
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=370241777132539
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04.09.2020 20:00 Ответить
ВОдители маршруток такие падлы, загрызет за гривну. За последние 10 лет мне встретился только один нормальный порядочный водитель. Остальное все шмыгло зачуханое.
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04.09.2020 20:56 Ответить
так он за гривну в церкве пёрднет...
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11.09.2020 18:20 Ответить
В нашей стране никогда ничего не изменится....Источник: https://censor.net/ru/p3217552
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04.09.2020 21:22 Ответить
Таким виродкам треба голови розбивати молотком.
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04.09.2020 21:27 Ответить
Грустно за нас.
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04.09.2020 21:53 Ответить
Если на смене случайныйкамень попадёт в лобовое стекло - платить будет водила.
По-другому до этих выродков не доходит.
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04.09.2020 22:32 Ответить
Водії скотовозок почуваються десь так:

Водій маршрутки накричав на доньку загиблого воїна за "не таке посвідчення": Дитину трясло, але ніхто з дорослих не заступився - Цензор.НЕТ 8645
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04.09.2020 22:51 Ответить
С такими водилами разговор должен быть короткий, вытяни за шиворот с кабины, начисти ему харю и адью!
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11.09.2020 18:17 Ответить
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