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мусор (483) пожар (5574) Полтавщина (910)

Под Полтавой горит свалка. К тушению привлечены полсотни спасателей и 12 единиц техники, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Полтавской области произошел масштабный пожар на мусорной свалке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 15:15 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории Полтавской городской свалки твердых бытовых отходов, которая находится вблизи с. Макуховка Полтавского района.

В настоящее время продолжается тушение пожара. К тушению пожара привлечены 55 человек и 12 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине в связи с пожарами объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня, - ОГА

Под Полтавой горит свалка. К тушению привлечены полсотни спасателей и 12 единиц техники, - ГСЧС 01
Под Полтавой горит свалка. К тушению привлечены полсотни спасателей и 12 единиц техники, - ГСЧС 02
Фото: сайт ГСЧС
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Топ комментарии
+6
всадник Апокалипсиса Під Полтавою горить звалище. До гасіння залучено пів сотні рятувальників і 12 одиниць техніки, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3164
Під Полтавою горить звалище. До гасіння залучено пів сотні рятувальників і 12 одиниць техніки, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6727
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04.09.2020 10:57
+5
Причина пожара устанавливается.Источник: https://censor.net/ru/p3217561

Причина пожара, после Полтавы уже успела и в Харьков мотнуться
Вестник апокалипсиса х.еров.
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04.09.2020 10:29
+4
нифига. там недавно бедосик был. полтавчан предупреждали.
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04.09.2020 10:14
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04.09.2020 10:10 Ответить
нифига. там недавно бедосик был. полтавчан предупреждали.
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04.09.2020 10:14 Ответить
Вот-вот! А я то думал, был в Полтаве- а там все спокойно. Ошибся! Наш всадник апокалипсиса шмаркля зеленая и сюда принес беду. Проще убить, чем ликвидировать последствия везде и всюду. Харьковщина вот тоже горит после посещения наполеончика.
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04.09.2020 12:08 Ответить
А! Горить сарай гори і хата! В нас найкращій в світі президент! Под Полтавой горит свалка. К тушению привлечены полсотни спасателей и 12 единиц техники, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 52
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04.09.2020 10:15 Ответить
Если не ошибаюсь, 01.09. преЗедент был в Полтаве🤔..........вот точно - что бедосик........☹️
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04.09.2020 10:17 Ответить
33 нещастя. Під Полтавою горить звалище. До гасіння залучено пів сотні рятувальників і 12 одиниць техніки, - ДСНС - Цензор.НЕТ 293
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04.09.2020 10:24 Ответить
у беды ефло зелёное Під Полтавою горить звалище. До гасіння залучено пів сотні рятувальників і 12 одиниць техніки, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3480
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04.09.2020 10:55 Ответить
Не ліс же, тож нехай горить.
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04.09.2020 10:23 Ответить
Звичайно, в лісі лише СО2, а тут так багато корисних ціан воднів, хлористих воднів, акролеіни, окиси азоту, аліфатичні і ароматичні вуглеводні... Під Полтавою горить звалище. До гасіння залучено пів сотні рятувальників і 12 одиниць техніки, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1623
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04.09.2020 10:56 Ответить
лес начинается в 20-ти метрах от свалки Під Полтавою горить звалище. До гасіння залучено пів сотні рятувальників і 12 одиниць техніки, - ДСНС - Цензор.НЕТ 614
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04.09.2020 10:58 Ответить
Причина пожара устанавливается.Источник: https://censor.net/ru/p3217561

Причина пожара, после Полтавы уже успела и в Харьков мотнуться
Вестник апокалипсиса х.еров.
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04.09.2020 10:29 Ответить
Іудейська влада з 14 року не спромоглася побудувати хочаб один сміттєпереробник
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04.09.2020 10:47 Ответить
Наприкінці 90-х такий собі Кернес Геннадій Адольфович, ще як не був мером Харкова, а лише депутатиком, приложив максимум зусиль, щоб американці не збудували під Харковом сміттєпереробний завод. Ото така синагога...
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04.09.2020 10:59 Ответить
Пан Садовий керує Львовом довше. Але сміття звідтам ще досі возять по всій країні і висипають де-попало. І це при тому, що ще при Шапкокрадові(!!!) австрійці пропонували Садвому побудувати сміттєпереробний завод. Чомусь не побудували. Напевно, тому, що планети якось не так вистроїлись Під Полтавою горить звалище. До гасіння залучено пів сотні рятувальників і 12 одиниць техніки, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9265.
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04.09.2020 12:17 Ответить
Почему не перерабатывают?Ведь выгодный бизнес для слуг.Служить народу убирать за ним мусор
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04.09.2020 10:54 Ответить
А им (зеленогнойным) Порошенко насрал в штаны и они не могут построить заводик, равно как и все остальные президенты Украины. Но виноват однозначно Порошенко. Ему же делать было просто нечего эти все года.
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04.09.2020 12:11 Ответить
всадник Апокалипсиса Під Полтавою горить звалище. До гасіння залучено пів сотні рятувальників і 12 одиниць техніки, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3164
Під Полтавою горить звалище. До гасіння залучено пів сотні рятувальників і 12 одиниць техніки, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6727
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04.09.2020 10:57 Ответить
Армагідєц!
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04.09.2020 10:59 Ответить
Омен Оманський.
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04.09.2020 11:03 Ответить
Можна залучити до тушіння ООС. Це при зеленому говнокомандуючому стане нормою.
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04.09.2020 11:04 Ответить
Жах! Виглядає як виверження вулкану. Уявляю, який там сморід стоїть. Які ж ми ще відсталі дикуни. Весь цивілізований світ переробляє сміття, а ми його накопичуємо та перетворюємо екологію на отруєне середовище для рослин, тварин та себе. Нас треба знищити та таких як ми, щоб не знущались над нашою планетою.
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04.09.2020 11:12 Ответить
в квитанції написано-----за вивезення твердих побутових відходів.А машина,що вивозить сміття їде,а з неї тече.Бо викидають все-----і харчові відходи.тому там і пацюки і сморід.
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04.09.2020 11:28 Ответить
С 2019 года - "десять(?) казней египетских " обрушились на Украину?
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04.09.2020 11:17 Ответить
 
 