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Запорожье (2337) Нацполиция (15725) стрельба (3160) Национальная гвардия (1845)

Стрельба в Запорожье: пьяный мужчина ранил женщину и угрожал пистолетом пытавшимся задержать его нацгвардейцам. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Ранее судимый 47-летний мужчина устроил стрельбу в центре Запорожья.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Военнослужащие дежурного патруля, находясь возле Дома культуры Днепроспецсталь, услышали выстрелы и побежали на место, где прозвучали звуки. Граждане сообщили им, что мужчина из пистолета стрелял в женщину и указали направление, в котором он пытался скрыться. Патрульные догнали злоумышленника, но он оказал активное сопротивление и не выпускал из рук предмет, похожий на пистолет, направляя в сторону правоохранителей. Один из граждан, которые в то время оказались в центре событий, выбил из рук хулигана оружие и помог нацгвардейцам надеть на него наручники", - сказано в сообщении.

Стрельба в Запорожье: пьяный мужчина ранил женщину и угрожал пистолетом пытавшимся задержать его нацгвардейцам 01

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Выяснилось, что стрельбу устроил ранее судимый горожанин.

"Он находился в состоянии алкогольного опьянения и пояснил, что совершил несколько выстрелов в сторону потерпевшей на почве конфликта и неприязненных отношений", - уточнили в полиции.

Стрельба в Запорожье: пьяный мужчина ранил женщину и угрожал пистолетом пытавшимся задержать его нацгвардейцам 02

Полицейские изъяли револьвер под патрон Флобера "Stalker".

Пострадавшую - 27-летнюю женщину - доставили в больницу, там ей оказали помощь и отпустили домой.

Следователи открыли производство по по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Стрелявшего задержали, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Также на Цензор.НЕТ: Руководитель ячейки ОПЗЖ в Бобровице стрелял в мужчину, который повредил агитпалатку, - полиция. ФОТО

Стрельба в Запорожье: пьяный мужчина ранил женщину и угрожал пистолетом пытавшимся задержать его нацгвардейцам 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
Це капець! Велика купа реформованої нацполіції, але озброєного дибошира затримує чомусь звичайний перехожий
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23.10.2020 01:19
+4
Прєдмєт похожий на пісталєт, чєлавєк пахожий на прєступніка, люді в уніформє пахожиє на нацгвардєцев.....
І в цілому: територія вже майже нічім не схожа на державу...до чого ми докотилися
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23.10.2020 07:33
+3
вблизи - лицо-голова, очень серьёзно может травмировать...вплоть до...(((
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23.10.2020 01:08
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Пукавка.
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23.10.2020 00:59 Ответить
вблизи - лицо-голова, очень серьёзно может травмировать...вплоть до...(((
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23.10.2020 01:08 Ответить
Посмотри видео на ютубе как чуточку другой патрон под флобер этой пуколкой пробивает 60 см брусок пород твёрдого дерева на вылет.В близи эта пукалка человека убить может.На то он и создавался для ближней самообороны.
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23.10.2020 01:24 Ответить
если расверлить ствол под патрон мелкашки,то очень даже ничего
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23.10.2020 01:49 Ответить
Барабан нужно точить новый,с этим ничего не получится
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23.10.2020 01:53 Ответить
Даже если просто добавить пару крупинок пороха в Флобер, это уже будет статья за изготовление огнестрельного оружия, экспертиза это обнаружит. Про рассверливание под мелкашку, я вообще молчу.
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23.10.2020 12:31 Ответить
С немецким длинным патроном,с досыпкой,с заменой шарика на полграмовую пулю от пневматики эта как ты говоришь пукалка становится нихера себе вариантом.На расстояни
пять-десять метров пуля из такого сталкера легко войдёт в брюшину на изрядную глубину с повреждением внутренних органов.
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23.10.2020 01:51 Ответить
А смысл?
Во-первых, раздует гильзу (или ее лучше капсюлем называть?). Выбивать потом из каморы.
Во-вторых, останавливающего действия - ноль.
Примерно, как ткнуть шилом.
Толку? На адреналине не почувствуешь.
Это не оружие.
Игрушка.
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23.10.2020 09:44 Ответить
Не спорю,в глобальном варианте это игрушка,только при нормальной досыпке нужного вещества гильзу не раздувает,и поставь пульку на программа с плоской головой и посмотришь тогда на останавливающий эффект.
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26.10.2020 16:15 Ответить
Флобер классная штука, и абсолютно легальная.
Стрелять из него, ни в кого, конечно, не нужно, чтобы никто не смеялся.

В нём почти килограмм железа с удобной ручкой, поэтому он максимально эффективен при нанесении ударов по башне нехорошего человека.
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23.10.2020 10:29 Ответить
Це капець! Велика купа реформованої нацполіції, але озброєного дибошира затримує чомусь звичайний перехожий
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23.10.2020 01:19 Ответить
я тоже подумал,что по -идее полиция должна была, применив табельное оружие,обезвредить преступника,а они очима клипали,пока его задерживал прохожий
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23.10.2020 01:51 Ответить
После применения оружия будет куча всяких разборов и отписок, не говоря уже что могли бы и что то противоправное накопать на нацгвардейцев, особенно с нашими судами.
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23.10.2020 12:33 Ответить
это не полиция, нацики, военнослужащие срочники
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23.10.2020 11:03 Ответить
Прєдмєт похожий на пісталєт, чєлавєк пахожий на прєступніка, люді в уніформє пахожиє на нацгвардєцев.....
І в цілому: територія вже майже нічім не схожа на державу...до чого ми докотилися
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23.10.2020 07:33 Ответить
Все тут корректно написано. Поки немає висновка експертизи це "предмет схожий на пістолет". Будьте хочь трохи юридично грамотні коли іронизуєте на форумі.
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23.10.2020 10:03 Ответить
Синька-зло!
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23.10.2020 08:08 Ответить
очень хорошо что замазали лицо - теперь оно после отсидки беспрепятственно поселится с соседями и отстрелит(порежет, расчленит) ещё кого-нибудь.
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23.10.2020 08:50 Ответить
При выстреле из револьвера РФ 440 патроном чешского производства с дистанции 5 метров по мишени из кровельного металла толщиной 0,5 мм получена вмятина глубиной 5мм. Чуть меньшая толщина прошивается насквозь.
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23.10.2020 09:25 Ответить
Хммм, куча нацгвардейцев набежала, а обезоружил стрелка простой гражданин)))), однако?!!!
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23.10.2020 09:27 Ответить
Не забывайте, что настоящие нацгвардейцы - в США, а у нас большая часть Нацгвардии (кроме пары пидроздилив на фронте) - внутренние войска, фактически - мобилизованные мусора .
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23.10.2020 10:31 Ответить
Ну і нахрена вона нам така гвардія? А якщо щось серйозніше, то що вони в штани будуть класти? Чи вони суки тільки бабульок вміють ганяти, нахера ми їм платимо гроші? Аваков ау!!! Твої щурі, що за діло?
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23.10.2020 10:33 Ответить
человек похожий на пьяного. может он и не пьяный. а может и пьяный, но не от алкоголя, а от успишних реформ величайшего политика современности Зели-Бубочки
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23.10.2020 10:41 Ответить
Это не столько он накуролесил, сколько водка (и пр.), которая его сподвигнула на подвиги.
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23.10.2020 12:12 Ответить
В тому числі і через те у нас бардак кругом, що юридична казуістика замінила здоровий глузд
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23.10.2020 16:02 Ответить
 
 