Стрельба в Запорожье: пьяный мужчина ранил женщину и угрожал пистолетом пытавшимся задержать его нацгвардейцам. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Ранее судимый 47-летний мужчина устроил стрельбу в центре Запорожья.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Военнослужащие дежурного патруля, находясь возле Дома культуры Днепроспецсталь, услышали выстрелы и побежали на место, где прозвучали звуки. Граждане сообщили им, что мужчина из пистолета стрелял в женщину и указали направление, в котором он пытался скрыться. Патрульные догнали злоумышленника, но он оказал активное сопротивление и не выпускал из рук предмет, похожий на пистолет, направляя в сторону правоохранителей. Один из граждан, которые в то время оказались в центре событий, выбил из рук хулигана оружие и помог нацгвардейцам надеть на него наручники", - сказано в сообщении.
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Выяснилось, что стрельбу устроил ранее судимый горожанин.
"Он находился в состоянии алкогольного опьянения и пояснил, что совершил несколько выстрелов в сторону потерпевшей на почве конфликта и неприязненных отношений", - уточнили в полиции.
Полицейские изъяли револьвер под патрон Флобера "Stalker".
Пострадавшую - 27-летнюю женщину - доставили в больницу, там ей оказали помощь и отпустили домой.
Следователи открыли производство по по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Стрелявшего задержали, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
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пять-десять метров пуля из такого сталкера легко войдёт в брюшину на изрядную глубину с повреждением внутренних органов.
Во-первых, раздует гильзу (или ее лучше капсюлем называть?). Выбивать потом из каморы.
Во-вторых, останавливающего действия - ноль.
Примерно, как ткнуть шилом.
Толку? На адреналине не почувствуешь.
Это не оружие.
Игрушка.
Стрелять из него, ни в кого, конечно, не нужно, чтобы никто не смеялся.
В нём почти килограмм железа с удобной ручкой, поэтому он максимально эффективен при нанесении ударов по башне нехорошего человека.
І в цілому: територія вже майже нічім не схожа на державу...до чого ми докотилися