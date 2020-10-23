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аэропорт (1494) Борисполь (764) СБУ (18658)

На строительстве "Борисполя" распилили 37 миллионов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

СБУ разоблачила причинение миллионных убытков государству при строительстве объектов инфраструктуры международного аэропорта "Борисполь"

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следователей, топ-менеджер аэропорта "Борисполь" организовал "схему" на закупке услуг по капитальному строительству объектов инфраструктуры.

"Во время выполнения договорных обязательств по строительству транспортных сооружений представители генподрядчика вступили в сговор с топ-менеджментом аэропорта. В 2017-18 годах они совместно фальсифицировали объемы выполненных работ и поставленных строительных материалов. Затем дельцы провели бестоварные операции через ряд коммерческих структур, имеющих признаки фиктивности. Таким образом они обналичили почти 37 млн грн государственных средств и безосновательно сформировали налоговый кредит по НДС на более чем 6 млн грн", - говорится в сообщении.

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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 212 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели обыски в офисных и жилых помещениях фигурантов дела.

"Во время следственных действий изъята документация и электронные носители, содержащие информацию о проведенных незаконные операции. Также изъяты заметки и черновики с записями, которые подтверждают незаконных характер совершенных сделок - отметили в СБУ.

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На строительстве Борисполя распилили 37 миллионов, - СБУ 01
На строительстве Борисполя распилили 37 миллионов, - СБУ 02
На строительстве Борисполя распилили 37 миллионов, - СБУ 03
На строительстве Борисполя распилили 37 миллионов, - СБУ 04
На строительстве Борисполя распилили 37 миллионов, - СБУ 05
На строительстве Борисполя распилили 37 миллионов, - СБУ 06
На строительстве Борисполя распилили 37 миллионов, - СБУ 07

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+21
Твари.
В Украине нет ни одного населённого пункта, где кто-то не погиб только за то, чтобы эта страна существовала на карте. Люди погибали, а эти твари крали.
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23.10.2020 02:10
+9
Цікаво, а скільки розпилять бабла на так званому "Великому будівництві"???
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23.10.2020 04:17
+9
Точно ! Особливо ЗАРАЗ,при зеленій мерзоті !
Розпиляли мільярди з ковідного фонду на очах усього світу,при тому,що лікарні переповнені,щоденні рекорди з захворюваності й смертності,не вистачає навіть сраного кисню !Нє, не мародери !
На будівництві "Борисполя" "розпиляли" 37 мільйонів, - СБУ - Цензор.НЕТ 504
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23.10.2020 08:00
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23.10.2020 01:59 Ответить
Твари.
В Украине нет ни одного населённого пункта, где кто-то не погиб только за то, чтобы эта страна существовала на карте. Люди погибали, а эти твари крали.
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23.10.2020 02:10 Ответить
Точно ! Особливо ЗАРАЗ,при зеленій мерзоті !
Розпиляли мільярди з ковідного фонду на очах усього світу,при тому,що лікарні переповнені,щоденні рекорди з захворюваності й смертності,не вистачає навіть сраного кисню !Нє, не мародери !
На будівництві "Борисполя" "розпиляли" 37 мільйонів, - СБУ - Цензор.НЕТ 504
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23.10.2020 08:00 Ответить
по прикидкам, если стоимость лечения взять 30000 то где то 20 см.дороги.
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26.10.2020 14:22 Ответить
Год назад обещали реформировать СБУ, чтобы они занимались только гос безопасностью, а не всем тем что захочет президент. Но Зеленский же не лох чтобы лишать себя такого удобного инструмента для узурпации власти. Лохи те кто ему поверил.

"Секретарь СНБО подчеркнул, что Служба безопасности исторически встроена в многие процессы государства, поэтому до ее реформирования все остальные реформы абсолютно без смысла.
Что должно произойти:
1.СБУ должна стать мощной, но в одной ключевой сфере - это контрразведка.
2.Убрать дополнительные функции, присущие СБУ, в частности экономическая сфера и борьба с коррупцией.
Он добавил, что вышеупомянутые действия активно поддерживаются международными партнерами Украины, а также президентом Зеленским."
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23.10.2020 03:19 Ответить
Если бы расследовало НАБУ, то еще лет десять шло бы следствие, и нашли на 10-12 тысяч гривень закупку канцтоваров по ценам выше средних.
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23.10.2020 05:38 Ответить
А в данном случае, сколько найдут?
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23.10.2020 09:23 Ответить
Смотря как и кто будет искать. От 80 до 140 млн украдено. Работали "профи".
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23.10.2020 09:49 Ответить
В твоем утверждениии говорится"что если бы расследовало НАБУ, нашли бы 10 -15 тысяч..." Значит ты уверен, что тот, кто расследует сейчас найдет больше 15 тысяч? Но ты начинаешь что то невнятное-"в зависимости кто расследовать будет..". Так уже расследует СБУ.
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23.10.2020 11:42 Ответить
"Дядя Петя, ты - дурак?" Ваши умозаключения основаны на ваших собственных больных фантазиях. Тут ничего не объяснишь.
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23.10.2020 12:12 Ответить
Простой вопрос, недурак, как много в Борисполе найдет СБУ, по сравненю с"10-15 тысячами", которые там нашо бы, по твоим утверждениям НАБУ?
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23.10.2020 14:04 Ответить
Да, тяжелый случай... По буквам: "Если бы расследовало НАБУ, то еще лет десять шло бы следствие, и нашли на 10-12 тысяч гривень закупку канцтоваров по ценам выше средних",
то есть я писал и утверждаю, что импотентное НАБУ нашло бы "неправильно купленные скрепки", а десятки миллионов не увидело бы.
Надо же vismavista быть таким идиотом... Редкий случай, но бывает.
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23.10.2020 14:09 Ответить
Не пружить хвост, ибецил, отвалится! Повторяю вопрос для тупоумых:
"Простой вопрос, недурак, как много в Борисполе найдет СБУ, по сравненю с"10-15 тысячами", которые там нашо бы, по твоим утверждениям НАБУ?" Перечитай два раза.Если по прежнему не дойдет, перечитай третий. После этого только зеленка по флакону, три раза в день.
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23.10.2020 15:02 Ответить
Да успокойтесь, все уже убедились, глупость - это ваше клеймо.
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23.10.2020 15:04 Ответить
Ты не оовечаешь на вопросы,имбецил.
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23.10.2020 15:09 Ответить
За НАБУ и ВАКС стоят американцы и европейцы. За ГПУ СБУ ДБР стоят украинские коррупционеры которые десятилетиями изображали бурную деятельность, но в итоге загнали Украину еще в большую коррупцию.
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23.10.2020 10:59 Ответить
Согласитесь, странно, что стоят американцы и европейцы, а результат нулевой. Нулевой.
Как такое может быть?
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23.10.2020 11:30 Ответить
Вся эта система недавно начала полноценно работать. Из того что слышал, судье дали 9 лет, поймали чиновников на взятке 6$ млн. Такого раньше не было.
По сумасшедшему давлению со всех сторон на НАБУ и ВАКС, видно что это серьезная опасность для всех коррупционеров.
Борьба с коррупцией это долгий путь реформ при помощи западных экспертов. Иначе опять будет много популизма и скандалов, а глобально ничего не изменится.
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23.10.2020 11:53 Ответить
Недавно? Вчера? Год, два, три? "Гора родила мышь". Из того, что знаю не понаслышке, там набран такой же сброд, в НАБУ не хватает элементарного менеджмента, какие уж тут результаты. Нужна полная перезагрузка, сделанные расходы выброшены на ветер.
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23.10.2020 12:14 Ответить
В борьбе с коррупцией надо прислушиваться к мнению Запада. Точка. Иначе наши коррупционеры нас опять разведут. Сейчас Запад против этих подозрительных движений со стороны Зекоманды.
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23.10.2020 12:25 Ответить
Распил в "Борисполе". Зря Цензор повелся на очередную пустышку СБУ и подыгрывает ей громким заголовком. Судя по фотографиям Борисполь не распилен, а 37 миллионов гривен распила на обьектах такого масштаба (см.фото) вызовут презрение даже у прораба средней руки. Предвыборное ЗЕ-СБУшное сотрясание воздуха, которое не дойдет до суда, но возможно пополнит карманы не брезгующих мелочью "контрразведчиков" на сдачу от этих 37 миллионов
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23.10.2020 04:14 Ответить
Глупости. На Борисполи распилили нораздо больше, 37 это то, что можно доказать и довести до суда, если адвокаты бабы Бени и продажные судьи не развалят, что вероятнее. Стадион Олимпийский помните？ Там все тоже шито белыми нитками, но генподрядчик оикцпился от СБУ и живет припеваючи.
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23.10.2020 05:35 Ответить
Ты бы мас=тчасть подучил для начала. Как раз Беня и его адвокаты заинтересованы найти какой-нибудь "распил" в Борисполе, после того как Бениного управляюшего вышвырнули из Борисполя сломали монополию Бени на аэропорт. Беня хочет вернуть все взад.
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23.10.2020 10:03 Ответить
Мне эти расклады ни к чему. Украли? Должны отвечать.
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23.10.2020 10:26 Ответить
расклад такой что "украли" говорят воры по поручению главного вора, поэтому это вранье.
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23.10.2020 10:39 Ответить
То есть, слив десятков миллионов на фирмы-однодневки=конвертационные центры, найденные записи расчетов (БН оплаты и возвраты нала), печати фиктивных фирм (чтобы можно было и позже подправлять документы - тоже происки злой бабы Бени? И это еще не отслежена вся цепочка подрядчиков, поставщиков, посредников... Там, по слухам, конвертировали все и много. И, что еще более странно, служба заказчика не видела в упор завышение стоимости материалов, приписки в обьемах, подписание актов за НЕвыполненные работы.
Реконструкция велась за бюджетные деньги, верно?
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23.10.2020 11:34 Ответить
Где ты это вычитал? СБУ пишет про "фирмы имеющие признаки фиктивности" - это ни о чем. Признаки к делу не пришьешь. Это просто слова.
А с учетом того что СБУ не имеет права этим заниматься и это выглядит как политический заказ, то доверия к словам СБУ нет.
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23.10.2020 11:40 Ответить
"фирмы имеющие признаки фиктивности" - у нас законодательно НЕЛЬЗЯ наказать за конвертационные центры. В судах разваливаются все дела из-за "недоказуемости". Проверяют фиктивную фирму, получившую десятки миллионов "за выполненные работы по подряду" и не имевшую в штате ни одного рабочего, а работы - вот они, выполнены. Адвокаты нагло ухмыляются, судьи понимающе принимают решения: "в иске отказать".
Потому все (!) компании Украины имеют дело с конвертаторами, Зализныця покупает у них несуществующие рельсы, опоры, провода; строительные компании Киева и Украины выполняют "подрядные работы"; промпредприятия - сырье и материалы, услуги перевозок. Если бы власть хотела, то доходная часть бюджета могла бы быть удвоена, но... Пока что пополняются карманы этой самой власти и "правоохранительных" органов.
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23.10.2020 12:23 Ответить
Цікаво, а скільки розпилять бабла на так званому "Великому будівництві"???
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23.10.2020 04:17 Ответить
37 миллиардов
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23.10.2020 07:24 Ответить
При клоуні крадуть не менше аніж при баризі......
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23.10.2020 04:18 Ответить
А кто такой барыга？
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23.10.2020 05:39 Ответить
ДаЙОшь про строительство дорог, а хотя бы и на херсонщинею. Куда тока менты смотрят
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23.10.2020 04:21 Ответить
Все хотят урвать побольше пока есть возможность. Неизвестно что будет со страной на следующий день. Как в рашке в 90-х, хапнуть и смыться на Запад.
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23.10.2020 05:05 Ответить
...хапнуть и смыться на Запад.

В смысле в Канаду? На строительстве "Борисполя" распилили 37 миллионов, - СБУ - Цензор.НЕТ 3524
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23.10.2020 06:17 Ответить
Зеленого от зависти наверное плющит На строительстве "Борисполя" распилили 37 миллионов, - СБУ - Цензор.НЕТ 8415. Короче, даешь Олимпиаду !
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23.10.2020 06:17 Ответить
Учись нарко-клоун, как пилить На строительстве "Борисполя" распилили 37 миллионов, - СБУ - Цензор.НЕТ 2353. Тоже станешь монархом
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23.10.2020 06:22 Ответить
А это коррупция в особо крупных размерах или так - мелочь по карманам натырили?
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23.10.2020 06:23 Ответить
Я могу быть министром люстрации если поддержите на Газели без катализатора с выхлопом в фургон
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23.10.2020 06:29 Ответить
Сверху вниз 5 фотка ....Ремонт аля колхоз и такие бабки прокручивают ..Особенно розетки по СНИПу 1971 года на метр от пола
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23.10.2020 06:40 Ответить
розетка ваще капец....
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23.10.2020 09:33 Ответить
На вертолёты авакову дали денег а тут всех так сразу осенило, что могут обмануть. Ну так если не контролировать так и обманут. Пусть делает НО прозрачно и ОТКРЫТО . Доверие такая вещь, что не просто так приходит.
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23.10.2020 08:12 Ответить
Чекаємо на взяття під варту топ-менеджера і випуск його нашим самим гуманним судом під заставу в 600 тищ грн.
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23.10.2020 08:36 Ответить
Интересно на какую ветровую нагрузку рассчитана красивая крыша на последнем фото?
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23.10.2020 08:37 Ответить
а она не на нагрузку рассчитана...
она рассчитана по остаточному принципу в смете))) на шо хватило
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23.10.2020 09:34 Ответить
Ну и дальнейшие действия? Понять, простить и отпустить..... Итог очевиден!!!
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23.10.2020 09:33 Ответить
І снова вінавати папєрєднікі. Класика. А сбу не бажає порити у документації про витрачання бюджетних коштів часів Януковича чи Кучми?
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23.10.2020 09:48 Ответить
Нет. При Яныке Борисполь управлялся людьми Коломойского, которые не пускали туда конкурентов и тем более лоукостеров. Поэтому СБУ не будет расследовать тот период.
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23.10.2020 10:09 Ответить
а кто руководил Борисполем в 2017-18 гг. ? Чьи люди?
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23.10.2020 12:24 Ответить
На будівництві "Борисполя" "розпиляли" 37 мільйонів, - СБУ - Цензор.НЕТ 839
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23.10.2020 10:04 Ответить
При Порошенко управляющего Борисполем, поставленного Коломойским, убрали, монополию Коломойского ликвидировали, в Борисполь завели лоукостеров.
Сейчас у Бени есть возможность отыграть все "взад". Поэтому и СБУ, вопреки всем заявлениямм что они не будут заниматься экономическими делами, взялось и "нашло" этот "распил". Теперь у Бени есть возможность убрать руководство Борисполя и опять поставить своих людей.
Поэтому то что происходит - это заказуха от Бени.
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23.10.2020 10:07 Ответить
Айайайай🤦🏻‍♂️ На дорогах в ДЕНЬ больше пилится в разы. Клоунада)
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23.10.2020 10:15 Ответить
рябикин в своём стиле.
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23.10.2020 14:27 Ответить
Зелене лайно за те вже когось посадило
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24.10.2020 12:06 Ответить
На будівництві "Борисполя" "розпиляли" 37 мільйонів, - СБУ - Цензор.НЕТ 6075
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24.10.2020 13:11 Ответить
Та невже,когось посадять?!...Не думаю..
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25.10.2020 11:55 Ответить
 
 