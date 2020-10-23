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Ивано-Франковск (793) местные выборы (2145) Николаев (2007) боты (62)

Блокирована деятельность трех ботоферм, распространявших деструктивный контент накануне местных выборов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Киберспециалисты и следователи СБУ блокировали в Николаеве и Ивано-Франковске деятельность трех "ботоферм", с помощью которых распространялся деструктивный контент накануне местных выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В Николаеве оперативники спецслужбы установили, что с началом предвыборной кампании злоумышленники начали через две "ботофермы" активно размещать материалы для дискредитации действий государственной и областной власти. Максимальная активизация распространения деструктивных материалов планировалась накануне и непосредственно в день проведения местных выборов.

Для распространения ложной информации они использовали ряд бот-аккаунтов. "Ботофермы" обеспечивали техническую возможность удаленной регистрации учетных записей в общедоступных и социально-ориентированных ресурсах через российскую веб-платформу.

По версии следствия, один из злоумышленников также администрировал в соцсетях группы с общей аудиторией более 300 тыс. участников. Там он размещал материалы, которые, согласно заключению лингвистической экспертизы, содержали призывы к изменению границ территории Украины.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности фигурантов: компьютерную технику, средства связи и символику страны-агрессора. Также изъято оборудование "ботоферм" - 5 сим-банков на 32 порта каждый, почти 4 тыс. сим-карт операторов связи.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление обстоятельств зафиксированного преступления, а также установления возможных связей фигурантов с "кураторами" из спецслужб РФ.

Читайте: СБУ блокировала сеть ботоферм, распространявших деструктивный контент и фейки из РФ и "ДНР". ФОТОрепортаж

Следователи органов безопасности готовят сообщение злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

В Ивано-Франковске местный житель через "ботоферму" в течение 3 лет оказывал заказчикам услуги по созданию десятков тысяч фейковых профилей в соцсетях и месенжерах.

По оперативным данным СБУ, накануне местных выборов в Украине клиентами злоумышленника стали преимущественно абоненты из РФ. Они использовали анонимные профили для незаконного влияния на общественное мнение, распространение недостоверной и деструктивной информации.

Во время обыска по месту работы злоумышленника изъяты 2 VoIP шлюза, 7 USB-модемов, более тысячи сим-карт и компьютер, с которого он осуществлял управление ботофермой.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокирована деятельность ботофермы из РФ, использовавшейся отдельными политсилами для черного пиара против оппонентов, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Блокирована деятельность трех ботоферм, распространявших деструктивный контент накануне местных выборов, - СБУ 01
Блокирована деятельность трех ботоферм, распространявших деструктивный контент накануне местных выборов, - СБУ 02
Блокирована деятельность трех ботоферм, распространявших деструктивный контент накануне местных выборов, - СБУ 03
Блокирована деятельность трех ботоферм, распространявших деструктивный контент накануне местных выборов, - СБУ 04
Блокирована деятельность трех ботоферм, распространявших деструктивный контент накануне местных выборов, - СБУ 05
Блокирована деятельность трех ботоферм, распространявших деструктивный контент накануне местных выборов, - СБУ 06
Блокирована деятельность трех ботоферм, распространявших деструктивный контент накануне местных выборов, - СБУ 07

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Что-то Ali Hasana давно не видно... Блокирована деятельность трех ботоферм, распространявших деструктивный контент накануне местных выборов, - СБУ - Цензор.НЕТ 1853
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23.10.2020 11:05
+5
Кого-то мы здесь больше не увидим. Блокирована деятельность трех ботоферм, распространявших деструктивный контент накануне местных выборов, - СБУ - Цензор.НЕТ 7254
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23.10.2020 11:06
+4
Читай уважніше.Они именно пистели об "изменении границ Украины.....через российскую веб-платформу". Это обыкновенные сепары.
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23.10.2020 10:52
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Це все виглядає достатньо солідно , у т.ч. почти 4 тыс. сим-карт операторов связи.Источник: https://censor.net/ru/p3226562
Питання інше - хто за це все платив ? Блокирована деятельность трех ботоферм, распространявших деструктивный контент накануне местных выборов, - СБУ - Цензор.НЕТ 354
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23.10.2020 10:39 Ответить
"деструктвний контент" це що? Що вони назвали "деструктивним контентом"? Напевно те, що народ висловлює незадоволення, розчарування, обурення і т.і. Так будь які висловлювання в неті, і на кухнях, і на вулицях можна назвати "деструктивним контентом", бо окрім матів та прокльонів ця влада не гідна нічого. При Пороху, до речі, не закривали такі ботоферми. А даремно! Тому із викрученими набік мізками "лохторат" і обрав цього ушльопка в президенти. Але ж, як воно боіться "деструктивного контенту" ))), сциться просто !!
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23.10.2020 10:41 Ответить
Читай уважніше.Они именно пистели об "изменении границ Украины.....через российскую веб-платформу". Это обыкновенные сепары.
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23.10.2020 10:52 Ответить
ви особисто читали всі коменти ботоферми? А навіщо, скажіть мені, шановний, писати про "изменение границ Украини" саме "на кануне виборов"? Це якось вплине на виборчий процес? Бо акцент у статті йде саме на те, що ботоферми писали "НА КАНУНЕ ВИБОРОВ". Про що люди кажуть на кануні виборів? Про хєрове життя в країні, про занепад, про погані дороги, про хєрову медицину, про падіння економіки, про масову втрату роботи і вкрай низькі зарплати. Ось це хилює людей перед виборами. А про зміну кордонів перед виборами не актуально. Тож, роблю висновок, що боти писали не тільки чи навіть не стільки про зміну кордонів, а про недолугу владу зеленої плісняви.. І чи боти то були, взагалі не зрозуміло. А нам написали що про зміну кордонів, щоб навіть нешанувальники зеленої плісняви обурились. Це також технологія, як і існування тих ботоферм.
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23.10.2020 11:05 Ответить
"......символику страны-агрессора. Также изъято оборудование - 5 сим-банков на 32 порта каждый, почти 4 тыс. сим-карт операторов связи....
Обеспечивали техническую возможность удаленной регистрации учетных записей в общедоступных и социально-ориентированных ресурсах через РОССИЙСКУЮ веб-платформу..."

Так що не треба ля-ля, добродію. Мені, на приклад, не треба "россійськай вєб-платформі" щоб Нах кого завгодно з політиків послати.
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23.10.2020 11:22 Ответить
та і мені не треба тут козломордих відзнак, як і самих козломордих. Але ж в мене чогось сумніви, що саме перед виборами така підозріла активність. Ну дай Боже, щоб ви були праві, і щоб це дійсно були кацапські боти, а не незадоволені пересічні українці.
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23.10.2020 11:35 Ответить
на жаль, так і є. Тепер їм тут воля вольна. А оте затримання, напевно вчасний піар, як раз до виборів, от чому саме перед виборами цей атракціон був влаштований, підтримати гепнутий рейтинг..((
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23.10.2020 12:24 Ответить
бо всі кроки зеленої плісняви спрямовані саме на підняття популярності. А шо, скоморох же ж, тому і ставку робить на популрність.
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23.10.2020 12:26 Ответить
Это - типа фотожаб. Блокирована деятельность трех ботоферм, распространявших деструктивный контент накануне местных выборов, - СБУ - Цензор.НЕТ 2654
Или призывы к самосуду.
Или унижение оппонентов...
Это всё деструктив.
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23.10.2020 11:07 Ответить
ну тоді все що завгодно можна до дуструктиву віднести, наприклад - порадив комусь дати підсрачника власнику собаки, яка насрала посеред проспекту, а власник не прибрав за нею, то також деструктив )), або навіть заклики до насилля )))
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23.10.2020 11:39 Ответить
Деструктив это то, что противоречит общепринятой морали и законности.
Подсрачник, приложенный к твоей заднице, сразу меняет твоё отношение к деструктиву.
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23.10.2020 11:43 Ответить
а що до деструктиву, який вносить в моє життя наваляна чужим собакою на поводку купа гівна посеред моєї вулиці? Він в рахунок якось йде? ))
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23.10.2020 15:48 Ответить
Теперь на Цензоре посмотрите количество коментов в разных темах ...
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23.10.2020 10:59 Ответить
Кого-то мы здесь больше не увидим. Блокирована деятельность трех ботоферм, распространявших деструктивный контент накануне местных выборов, - СБУ - Цензор.НЕТ 7254
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23.10.2020 11:06 Ответить
тебе і не побачили
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16.01.2021 23:51 Ответить
Что-то Ali Hasana давно не видно... Блокирована деятельность трех ботоферм, распространявших деструктивный контент накануне местных выборов, - СБУ - Цензор.НЕТ 1853
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23.10.2020 11:05 Ответить
українці, а ви більше вірте пліткам у соцмережах. То і завжди будуть знаходитись ті, хто там для вас буде викладати "важную інфАрмацию". 5 років інформаційної війни людей нічого не навчили.
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23.10.2020 11:08 Ответить
Лави петяботів поріділи.
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23.10.2020 12:36 Ответить
Хер вам, зедятлы!
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23.10.2020 13:17 Ответить
Що таке, прокремлівська хвойда яка ******** петра, опираєшся?
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23.10.2020 14:34 Ответить
Тільки дебіли можуть в одному реченні написати - "прокремлівська хвойда яка ******** петра"
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23.10.2020 15:12 Ответить
Тільки петяботи намагаються з себе та з петра робити патріотів. Але всім і так відомо, що петяботи та їхня "ікона" насправді з себе представляють.
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23.10.2020 15:24 Ответить
Хіба можливо довести дебилу, що це саме він дебіл?
Блокирована деятельность трех ботоферм, распространявших деструктивный контент накануне местных выборов, - СБУ - Цензор.НЕТ 3487
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23.10.2020 16:35 Ответить
Невже "Ютуб" закрили? Блокирована деятельность трех ботоферм, распространявших деструктивный контент накануне местных выборов, - СБУ - Цензор.НЕТ 9706
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23.10.2020 19:46 Ответить
 
 